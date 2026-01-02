Traktör Kredisi Nasıl Hesaplanır? Faiz Oranları 2026 Traktör kredisinin nasıl alındığını, nasıl hesaplandığını, şartlarını ve 2026 yılında geçerli olan faiz oranlarını öğrenmek istiyorsan tüm detaylar burada!

En Uygun Traktör Kredisi Tekliflerini İncele ve Başvur Tutar Vade

Tarım sektöründe çalışan çiftçilerin verimli bir şekilde üretim yapabilmesi için bazı temel ekipmanlara ihtiyacı vardır. Bu ekipmanlardan biri olan traktörler, artan maliyetler nedeniyle birçok kişi için ulaşılması zor bir hale gelmiştir. Çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin traktör sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla bazı bankalar traktör kredisi sunmaktadır. Bu kredi, sıfır veya ikinci el traktör alımını finanse etmeye yardımcı olan özel bir kredi türüdür. Traktör kredisi başvurusu ve faiz oranları, diğer kredi türlerine göre farklılık gösterebilir.

Bu yazımızda traktör kredisinin nasıl alınacağını ve nasıl hesaplandığını detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca traktör kredisi için gereken şartları açıklayıp sıfır ile ikinci el traktör kredisi arasındaki farkları anlatacağız.

Traktör Kredisi Nasıl Alınır?

Traktör kredisi almak için belirli adımları takip etmek ve gerekli yerlere başvuru yapmak yeterlidir. Öncelikle traktör kredisi veren bankaları araştırarak bu kredinin şartlarını öğrenmek önemlidir. Traktör kredisine başvurmak isteyen çiftçiler veya tarımsal işletmeler, gerekli belgeleri hazırlayarak bankaların şubelerine gidip başvurularını tamamlayabilirler.

Bankalar, başvuru sırasında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ve proforma fatura gibi bazı belgeler talep eder. Gerekli şartları sağlayan ve belgeleri eksiksiz sunan çiftçilerin kredi başvurusu değerlendirilir. Banka, belgeleri doğruladıktan sonra krediyi onaylar ve başvuru sahibi ile bir kredi sözleşmesi imzalanır.

Traktör kredisi için istenen belgeler, çiftçi kredisi başvurularında talep edilen belgelerle benzerlik gösterir. Traktör yenilemek veya tarımsal ekipman satın almak için çiftçi kredisi seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. TeklifimGelsin ile kredi limitini ve vade süresini belirleyerek size özel sunulan teklifleri karşılaştırabilir ve en uygun krediye başvurabilirsiniz!

Traktör Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Traktör kredisi hesaplama işleminde öncelikle kredi tutarı, faiz oranı ve vade süresi belirlenir. Daha sonra, kredi ödemeleri genellikle annüite (eşit taksitli) yöntem veya eşit anapara ödemeli sistem kullanılarak hesaplanır. Annüite yöntemine göre hesaplama formülü, aylık taksit tutarının, kredi tutarı ile aylık faiz oranının çarpımının, belirlenen vade boyunca yapılan ödemelerin bugünkü değerine bölünmesiyle bulunmasını içerir.

Bu yöntem şu şekilde formül haline getirilebilir: Aylık Taksit = (Kredi Tutarı × Aylık Faiz Oranı) / (1 - (1 + Aylık Faiz Oranı) - Vade Sayısı)

Örneğin 500.000 TL'lik bir traktör kredisi için yıllık %25 faiz oranı ve 60 ay vade süresiyle yapılan hesaplamada, aylık ödeme tutarı yaklaşık 14.675 TL, toplam geri ödeme ise 880.540 TL olacaktır. Ancak bu hesaplama sadece faiz ve anapara ödemelerini içerir. Kredi tahsis ücreti, sigorta masrafları ve dosya ücretleri gibi ek maliyetler de toplam geri ödeme miktarını artırabilir. Daha uygun faiz oranlarından yararlanmak için devlet destekli krediler veya bankaların sunduğu faizsiz kampanyalar araştırılmalı ve en avantajlı seçenek tercih edilmelidir.

Traktör Kredisi Faiz Oranları 2026

2026 yılı için belirlenen traktör kredisi faiz oranları, bankadan bankaya değişiklik gösterir. Bankalar, piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak faiz oranlarını belirler. Traktör kredisi için belirlenen faiz oranları, diğer finansman seçenekleri için belirlenen faiz oranlarından daha uygundur. Bu durum, sıfır traktör kredisi faiz oranları için de geçerlidir. Ayrıca bu krediye başvuru yapan bireyler, KKDF’den muaf tutulur.

Birçok banka, çiftçilere özel traktör kredisi kampanyaları sunmaktadır. Örneğin DenizBank, 1 Şubat - 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanyası kapsamında, New Holland ve Case marka traktör alımları için %0 faizli kredi fırsatı sunmaktadır. Bu kampanya, bankanın anlaşmalı olduğu Türk Traktör bayilerinden yapılacak alımlarda geçerlidir. Çiftçiler ve tarımsal işletmeler, 60 aya kadar vade seçeneğiyle 3.000.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirler. Ayrıca ödeme planı yılda bir taksit olacak şekilde düzenlenebilir, böylece ödemeler hasat dönemine uygun şekilde planlanabilir.

Şekerbank, sıfır kilometre traktör alımları için KDV dahil fatura bedelinin %75’ine kadar kredi desteği sağlamaktadır. İkinci el traktör alımlarında ise, traktörün yaşı ve kredi vadesinin toplamı 10 yılı geçmeyecek şekilde, satış bedelinin %60'ına kadar finansman imkânı sunmaktadır. Ayrıca çiftçilerin gelir döngüsüne uygun olarak hasat zamanına göre düzenlenebilen esnek ödeme planları da sunulmaktadır.

Türkiye İş Bankası da sıfır kilometre ve ikinci el traktör alımlarında, hasat zamanına uygun ödeme dönemleri ve 60 aya varan vade seçenekleriyle avantajlı faiz oranları sunmaktadır. Başvuru için proforma fatura ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi yeterlidir.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), traktör kredilerinde 48 aya kadar vade ve esnek ödeme imkânları sunmaktadır. Ödemeler, 12, 24, 36 veya 48 ayda bir eşit veya esnek taksitler halinde yapılabilmektedir. Başak Traktör & Akbank İş Birliği kapsamında ise 30 Mart 2026 tarihine kadar geçerli olan kampanyayla, Başak Traktör yetkili satıcılarından yapılacak alımlarda 1.000.000 TL'ye kadar 3 yıl vadeli %0 faizli kredi imkanı sağlanmaktadır.

Ayrıca Tarım - Çiftçi Kredisi Hesaplama aracımız üzerinden, tarımsal faaliyetlerin finanse edilmesi için çekmek istediğiniz kredinin tutarına ve vade seçeneğine göre hesaplama yapabilirsiniz. Ayrıca bankaların faiz oranlarını da öğrenebilir, bütçenize uygun kredi seçeneklerini bulabilirsiniz.

Traktör Kredisi Şartları Nelerdir?

Traktör kredisi için belirlenen şartlar, bankaların politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca kredinin özellikleri ve devlet tarafından yapılan yasal düzenlemeler doğrultusunda da başvuru koşulları farklılık gösterebilir. Çiftçi olarak çalışan, tarımsal faaliyetlerde bulunan veya bu alanda ticari hizmet sunan bireyler, traktör kredisine başvurabilir. Bunun yanı sıra bankadan bankaya değişen arazi büyüklüğü (dönüm) ve traktör yaşı gibi belirli kriterler de dikkate alınmalıdır. Örneğin ikinci el traktör kredilerinde traktörün yaşı genellikle en fazla 10 yıl ile sınırlandırılmaktadır. Başvurunun onaylanabilmesi için, başvuru sahiplerinin bankalar tarafından talep edilen belgeleri eksiksiz bir şekilde sunmaları gerekmektedir.

Traktör kredisi için istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

Çiftçi kayıt sistemi belgesi (ÇKS Belgesi)

Nüfus cüzdanı aslı ya da fotokopisi

Çiftçilik gelirini gösteren belge

İkametgah belgesi

Tapu fotokopileri

Tarım sigortası

İşletme belgesi

Satın alınacak traktörün/ekipmanın proforma faturası.

Faizsiz Traktör Kredisi Var mı?

Evet, faizsiz traktör kredisi seçenekleri mevcuttur. DenizBank, 1 Şubat - 31 Mart 2026 tarihleri arasında anlaşmalı Türk Traktör bayilerinden alınan New Holland ve Case marka traktörler için %0 faizli, 60 ay vadeli ve 3.000.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Ayrıca çiftçilerin ödeme güçlüğü yaşamaması için hasat dönemine uygun, yılda bir taksitli ödeme planı oluşturulabilmektedir.

Başak Traktör ve Akbank işbirliği ile 30 Mart 2026 tarihine kadar yetkili satıcılardan yapılan alımlarda, %0 faizli, 3 yıl vadeli ve 1.000.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunulmaktadır. Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kurumlar, dönemsel olarak devlet destekli düşük faizli veya faizsiz traktör kredileri sağlayabilmektedir. Bu krediler, özellikle yerli üretim traktör alımlarında ve belirli şartları taşıyan çiftçiler için geçerli olmaktadır. Faizsiz traktör kredisi fırsatlarından yararlanmak isteyen çiftçilerin, bankaların ve ilgili kurumların güncel kampanyalarını takip etmeleri önerilir.

Bankalara kredi başvurusu yapmanıza rağmen kredi alamıyorsanız, Hiçbir Banka Kredi Vermiyor Ne Yapmalıyım Diyenlere 5 Çözüm başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Böylelikle bankaların kredi vermememe nedenlerini ve bu durumda yapılması gerekenleri öğrenebilirsiniz.

Devlet Destekli Traktör Kredisinin Şartları Neler?

Devlet destekli traktör kredisi, çiftçilerin ihtiyaçlarını finanse etmeye yardımcı olan kredi türüdür. Bu krediler genellikle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından belirli dönemlerde uygun ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranları ile sunulur. Devlet destekli traktör kredisi şartları kuruma ve bankaya göre değişiklik gösterse de genelde aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Çiftçi olmak ya da zirai alanda faaliyet göstermek,

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olmak,

Çiftçilik belgesine sahip olmak,

Satın alınacak traktörün yeni olması,

Gerekli belgelerin kuruma sunmak (kimlik belgesi, gelir belgesi, vergi levhası, vb. )

Gerekli durumlarda teminat göstermek.

2.El Traktör Kredisi Şartları Neler?

2. el traktör kredisi almak için gereken şartlar, kredi veren banka ve traktörün durumuna göre farklılık göstermektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Yaş Şartı: Bankalar, 2.el traktör kredisi yaş sınırı koşulu sunar. Genellikle bankaların politikalarına göre ikinci el traktör kredilerinde aracın yaşı 10 yılı geçmemiş olması gerekir.

Teknik Yapı: Satın alınacak traktöre düzenli bakım yapılmış olması, kredinin onaylanması açısından önemlidir.

Ruhsat Şartı: Bankalar, bu krediye başvuru yapan bireylerden traktör ruhsatını ister. Ruhsat olmadan başvuru işlemi tamamlanamaz.

Kredi Notu: Krediye başvuru yapan bireyin kredi notunun yüksek olması, kredinin onaylanma ihtimalini artırır.

Gelir Durumu: Kredi başvurusu yapan bireyin düzenli ve aylık taksitleri karşılayabilecek belgelenebilir bir gelire sahip olması gerekir.

Sıfır Traktör Kredisi ve 2.El Traktör Kredisi Arasındaki Farklar Neler?

Sıfır traktör kredisi ve 2. el traktör kredisi arasındaki farklar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Farklar Sıfır Traktör Kredisi 2. El Traktör Kredisi Yaş Sınırı Yaş sınırı bulunmamaktadır. Araç maksimum 10 yaşında olmalıdır. Teminat Durumu Taşıtın kendisi Ek malvarlığı Faiz Oranı Daha düşük Daha yüksek Vade Süresi Daha uzun Daha kısa Ödeme Planı Esnek ödeme Kısa vadeli ödeme

2.El Traktör Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

2. el traktör kredisi, bankaların politikalarına göre değişiklik göstermektedir. Bu bankalar aşağıdaki gibidir;

Şekerbank 2. El Traktör Kredisi

İkinci el traktör kredisi başvurusu yapan bireylerin alacağı traktörün yaşı ve kredi vadesi toplamı 10 yılı aşmamış olmamalıdır. Banka bu şartlar altında alım ve satım bedelinin %60’ına kadar kredi fırsatı sunar. Kredi süresi maksimum 60 ay ile vadelendirilmiş olup taksitler, hasat döneminin gelmesiyle yıl içerisinde yalnızca bir kez ödenir.

İş Bankası 2. El Traktör Kredisi

İkinci el traktör kredisine başvuru yapan bireylerden yalnızca traktör rehni istenir. Ayrıca hasat zamanına uygun ödeme fırsatları, 60 aya varan vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranları ile kredi fırsatı sunar.

Yapı Kredi 2. El Traktör Kredisi

İkinci el traktör kredisine başvuru yapan bireylerin hasadına uygun vade süresi ve esnek taksit fırsatları sunar. Tarım sektöründe faaliyet gösteren bireyler, bu krediye başvuru yapabilir.

Garanti BBVA 2. El Traktör Kredisi

İkinci el traktör kredisine başvuru yapan bireylerin satın alacağı traktör, 5 yaşını geçmemelidir. Bu durumda krediye başvuru yapacak bireyler yalnızca ilk tescil tarihi 60 ay ve altında olan traktörler için talep oluşabilir.

Ziraat Bankası 2. El Traktör Kredisi

Ziraat Bankası, tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak, hem sıfır kilometre hem de ikinci el traktör ve kendi yürür tarım makinelerinin finansmanını destekleyen krediler sunmaktadır. Bu kapsamda, çiftçilerin üretim kapasiteleriyle uyumlu mekanizasyon araçlarının alımına yönelik finansman ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

2.El Traktör Kredisi Faiz Oranları 2026

2026 yılı içerisinde 2. el traktör kredisi faiz oranları, bankaların belirlediği politikalara ve risk değerlendirme analizlerine göre değişiklik gösterir. Ayrıca piyasada yaşanan dalgalanmalar ve ekonomik koşullar da faiz oranlarının belirlenmesinde etkili bir faktördür. Ancak 2. el traktör kredisi için belirlenen faiz oranları, sıfır traktör kredisinin faiz oranlarından daha yüksektir.

SIK SORULAN SORULAR

Traktör Kredisi İçin Kaç Dönüm ÇKS Gerekli?

ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi), yalnızca çiftçilik yapan kişilere sunulan bir sistemdir ve traktör kredisi başvurularında genellikle en az 3 dönüm araziye sahip olmak yeterli kabul edilir. Ancak bazı bankalar ve finans kuruluşları, kredinin türüne ve çiftçinin ödeme gücüne bağlı olarak farklı arazi büyüklüğü kriterleri belirleyebilir.

En Uygun Traktör Kredisi Hangi Bankada?

En uygun traktör kredisi, bankaların belirlediği faiz oranları ve kredi politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle en avantajlı krediyi bulabilmek için bankaların sunduğu güncel kampanyalar, faiz oranları ve başvuru şartlarının dikkatle incelenmesi gerekir.

Traktör Kredisi Kaç Yıl Verilir?

Traktör kredisi, bankalara göre farklılık göstermekle birlikte maksimum 60 ay (5 yıl) vade ile kullanılabilir. Ancak ikinci el traktör kredilerinde traktörün yaşı ve kredi vadesi toplamı belirli bir süreyi aşmamalıdır, bu nedenle vade süresi daha kısa olabilir.

Traktör Kredisi Kaç Günde Çıkar?

Traktör kredisinin sonuçlanma süresi, bankaların çalışma saatlerine ve politikalarına göre değişiklik gösterir. Genellikle başvuru için gerekli olan tüm belgeler bankaya sunulduktan sonra bireylerin şartları taşıması halinde aynı gün içerisinde sonuçlanır. Ancak bazı durumlarda bu süre uzayabilir. Örneğin haftanın son günü bankaların çalışma saatlerinin sonuna doğru yapılan başvuruların sonuçlanma süresi bir sonraki haftaya sarkabilir.