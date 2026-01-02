Teminatlı Kredi Nedir? Teminatlı Kredi Kartı Veren Bankalar Teminatlı kredi nedir, avantajları nelerdir? Teminatlı kredi kartı veren bankalar ile kredi notunuzu nasıl yükseltebileceğiniz burada!

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

Teminatlı kredi, yüksek tutarlarda kredi almak isteyen kişinin aylık gelirinin yetersiz bulunması halinde bankaya bu kredi borcunu ödeyeceğine dair sahip olduğu gayrimenkulleri teminat olarak gösterdiği kredi türüdür. Bu teminat sayesinde banka kredi başvurusunda bulunan kişiye güven duyar. Genellikle bankalar teminat gösterilen gayrimenkulün değeri tutarında kredi verirler. Çünkü ipotekli kredi olarak da bilinen teminatlı kredide borcun ödenmemesi durumunda teminat olarak gösterilen gayrimenkul satılır ve borç bu şekilde tahsil edilir.

Bu yazıda teminatlı kredi kartının ne olduğunu, nasıl alındığını, hangi bankaların teminatlı kredi kartı verdiğini ve bloke teminatlı kredi kartına nasıl başvurulacağı gibi teminatlı krediye dair tüm detayları ele alacağız.

Teminatlı Kredi Kartı Nedir?

Teminatlı kredi kartı, bankaya mevduat blokesi güvencesi sunularak alınan kredi kartı çeşididir. Teminatlı kredi kartında bu mevduat hesabına belli miktarda bir para yatırılır ve bu para borcun ödenmemesi ya da kartın artık kullanılmaması gibi durumlarda güvence bedeli olarak kullanılır. Teminatlı kredi kartları genellikle kredi notu sıfır olan, kara listede olan ya da kredi kartlarından kaynaklı olarak hukuki bir süreç yaşamış kişilerin tercih ettiği bir kredi kartıdır. Bloke teminatlı kredi kartı da bu tür müşterilere karşı bankaların geliştirdiği mevduat blokesi sayesinde güven oluşturan bir sistemdir. Bu yüzden kredi kartı başvuruları onay almayan bireyler için teminatlı kredi kartı kurtarıcı görevindedir.

Bankaların Kara Listesinden Çıkmak Mümkün mü? Tüm Yöntemler başlıklı yazımızı okuyarak kara listenin ne olduğunu, kimlerin bu listeye girdiğini ve bu durumun nasıl anlaşıldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca kara listeye girdikten sonra oluşan kısıtlamaları ve bu listeden nasıl çıkılabileceğini inceleyebilirsiniz.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

Teminatlı Kredi Kartı Nasıl Alınır?

Teminatlı kredi kartı alma sürecinde normal kredi kartı alma süreçlerinde olduğu gibi mobil uygulamalar ya da telefon üzerinden başvuru yapılamaz. Başvuru yapmak isteyen kişinin bankaya bizzat giderek başvuru yapması gerekir. Başvuru olumlu geçerse teminatlı kredi kartı için bankada bir mevduat hesabı açılır. Burada bir teminat tutarı belirlenir ve hesaba para yatırılır. Bu hesap banka için mevduat blokesi güvencesi sağlar. Bankanın vereceği kredi kartı limiti de genellikle teminat tutarının %80’i civarındadır. Kart alındıktan sonra normal bir kredi kartı gibi tüm alanlarda kullanılabilir.

Teminatlı Kredi Kartı Veren Bankalar Hangileri?

Teminatlı kredi kartları, bankaların kredi notu düşük veya finansal geçmişi bozuk olan müşterilere sunduğu bir hizmettir.

Peki teminatlı kredi kartı veren bankalar 2026 yılında hangileridir?

Yapı Kredi Teminatlı Kredi Kartı

Yapı Kredi’nin sunduğu Yapı Kredi teminatlı kredi kartı sayesinde kredi kartı alma şansını yükseltebilirsin. Ayrıca yapı kredi bloke teminatlı kredi kartı kullanırken kredi notunu yükseltebilirsin. 444 0 444 veya 0850 222 0 444 numaralarından Yapı Kredi müşteri hizmetlerine ulaşıp detaylı bilgi alabilirsin.

Kuveyt Türk Teminatlı Kredi Kartı

Kuveyt Türk teminatlı kredi kartı ile belirli bir teminat bedeli ödeyerek kredi kartı sahibi olabilirsin. Kuveyt Türk bloke teminatlı kredi kartı ile kredi geçmişini düzelterek normal kredi kartı kullanımına geçebilirsin. 444 0 123 numaralı Kuveyt Türk müşteri iletişim merkezini arayarak detaylı bilgi alabilirsin.

Ziraat Bankası Teminatlı Kredi Kartı

Ziraat Bankası teminatlı kredi kartı almak için Ziraat Bankası şubelerine giderek şahsen başvuru yapabilirsin. Ziraat Bankası bloke teminatlı kredi kartı sayesinde belli bir miktar teminat ile kredi kartı sahibi olabilir alışverişlerine devam edebilirsin. 444 00 00 - 0850 220 00 00 - 0850 258 00 00 Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsin.

Garanti Teminatlı Kredi Kartı

Garanti Bankası teminatlı kredi kartı ile kredi kartına ihtiyacın olan ama şartları karşılayamadığın bir dönemde teminatlı kredi kartı sahibi olabilir, bu kartı normal kredi kartı gibi tüm alanlarda kullanabilir ve avantajlardan yararlanabilirsin. 444 0 333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi'nden Garanti bloke teminatlı kredi kartına dair bilgi alabilirsin.

TEB Teminatlı Kredi Kartı

Kredi notu düşük ya da sıkıntılı olanlar için TEB teminatlı kredi kartı kullanım imkanı sunmaktadır. TEB bloke teminatlı kredi kartı aynı zamanda kredi notunu iyileştirmek isteyenler için mantıklı bir yoldur. Belirli bir teminat ile hem kredi kartı sahibi olabilir hem de kredi notunu yükseltebilirsin. 0850 200 0 666 numaralı TEB Telefon Şubesini arayarak süreçle ilgili detaylı bilgi alabilirsin.

Albaraka Teminatlı Kredi Kartı

Albaraka teminatlı kredi kartı, düşük kredi notu veya kredi geçmişi sorunları yaşayan bireyler için sunulmaktadır. Bu kart, belirli bir miktarda teminat yatırarak kredi kartı sahibi olmanıza ve kredi notunuzu iyileştirme fırsatı sağlar. Düzenli ve zamanında ödemelerle kredi notunuzu artırabilirsin. Albaraka bloke teminatlı kredi kartına Başvuru ve detaylı bilgi almak için 0850 222 5 666 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir ve detaylı bilgi alabilirsin.

Denizbank Teminatlı Kredi Kartı

Denizbank, belirli bir mevduat karşılığında teminatlı kredi kartı hizmeti sunmaktadır. Denizbank teminatlı kredi kartı, kredi notu düşük veya kredi geçmişi olmayan bireylerin kredi kartı kullanımını ve kredi puanlarını artırmasına yardımcı olur. Kartın limiti, yatırılan teminat tutarına bağlıdır. Denizbank bloke teminatlı kredi kartı başvurusu için 0850 222 08 00 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir ve detaylı bilgi edinebilirsin.

İNG Teminatlı Kredi Kartı

İNG Bank, teminat karşılığında kredi kartı sağlama imkanı sunar. Mevduat hesabındaki para teminat olarak kullanılır ve bu tutar, kredi kartı limitini belirler. İNG teminatlı kredi kartı, kredi geçmişini iyileştirmek isteyen bireyler için ideal bir seçenek olabilir. İNG bloke teminatlı kredi kartı başvurusu için 0850 222 08 00 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilirsin.

Akbank Teminatlı Kredi Kartı

Akbank, belirli bir tutar karşılığında teminatlı kredi kartı sunar. Akbank teminatlı kredi kartı, kredi geçmişi zayıf olan bireylerin kredi limitini güvence altına alırken, aynı zamanda kredi skorlarını iyileştirmelerine olanak tanır. 444 25 25 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak Akbank bloke teminatlı kredi kartı şartlarını öğrenebilirsin.

Enpara Teminatlı Kredi Kartı

Enpara.com, dijital bankacılık hizmetleri sunan bir platform olarak, kredi kartı hizmeti sunmaktadır. Ancak, Enpara teminatlı kredi kartı yalnızca belirli dönemlerde sunulabilir. Enpara, kredi kartı hizmetlerinde genellikle teminatsız çözümler sunduğundan Enpara bloke teminatlı kredi konusunda kesin bilgi edinmek için 0850 222 36 63 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilirsin.

En İyi Kredi Kartı Hangisi?

Kredi kartı, dışarı çıkarken mutlaka yanımıza aldığımız eşyalar arasında ilk sıralarda yer alan hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Peki bu kadar hayatımıza dahil olan kredi kartını nasıl seçmeliyiz, bizim için en iyi kredi kartı hangisidir? Bu noktada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler vardır.

Kredi kartı seçerken, kartın günlük ihtiyaçları nasıl ve ne doğrultuda karşıladığına dikkat etmek önemlidir. Kolaylık sağlayacak bir kredi kartında mutlaka temassız ödeme özelliği olmalıdır. Bu küçük bir detaydır ancak en iyi kredi kartı seçiminde belirleyici unsur kullanım amacıdır. Çünkü bazı kartlar belirli harcama kategorilerinde daha fazla avantaj sağlar.

Benzer şekilde bazı kredi kartları düşük faiz oranları ve yıllık aidatlarla öne çıkabilir. Ayrıca harcamalar karşılığında bonus ve puan kazandıran kartlar, ekonomik açıdan cazip seçenekler olabilir. Tüm bu özellikleri bir arada sunan bir kredi kartı bulunduğunda, avantajlı bir tercih yapmış olur.

Teminatlı Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Teminatlı kredi kartı başvurusu birkaç adımda yapılabilir. Bunlar;

Teminatlı kredi kartı başvurusu yapacak kişinin doğrudan bankaya gitmesi gerekir.

Teminatlı kredi kartının verileceği mevduat hesabı açılır.

Açılan mevduat hesabına teminat bedeli yatırılır ve bu tutar çerçevesinde kredi kartı başvurusu yapılır ve banka inceleme sürecine geçer.

İnceleme süreci olumlu sonuçlandığı takdirde banka yatırılan teminat bedeline bloke koyar.

Genellikle teminat için yatırılan paranın %80’i tutarında kredi kartı limiti belirlenir ve kart başvuru sahibine teslim edilir.

Bloke Teminatlı Kredi Kartında Bloke Nasıl Kaldırılır?

Kredi kartları kullanıldıkça kredi puanı oluşur ve bu puan yükselir. Bloke teminatlı kredi kartı alındıktan sonra dakullanıldıkça kredi puanı yükselmeye başlayacaktır. Belirli bir süre kredi kartı borcu geciktirilmeden günü gününe ödendiğinde yükselen bu kredi notu sayesinde kredi sicili düzelecektir. Bu noktada bloke teminatlı kredi kartı bloke kaldırma işlemi için başvuru yapılabilir ya da doğrudan hesap kapatılabilir ve normal bir kredi kartı için başvuru yapılabilir. Kredi notu düzelmediği takdirde bloke teminatlı kredi kartlarından bloke kaldırmak mümkün değildir.

Kredi kartının neden bloke olduğunu ve blokenin nasıl kaldırıldığını daha detaylı öğrenmek için Kredi Kartı Blokesi Nasıl Kaldırılır? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Bu yazı ile kredi kartı blokesinin ne kadar sürede kalkabileceği hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kara Listedekiler Teminatlı Kredi Kartı Alabilir mi?

Evet, kara listedekiler teminatlı kredi kartı alabilir. Teminatlı kredi kartları özellikle kara listede olanlara, kredi notu sıfır olanlara ya da kredi notu düşük olanlara, çalışmayan kişilere ya da ev hanımlarına sunulan bir kredi kartı imkanıdır.

SIK SORULAN SORULAR

Teminatlı Kredi Kartı Limit Ne Kadar?

Teminatlı kredi kartı limiti, başvuru esnasında açılan mevduat hesabına kişinin teminat bedeli olarak yatırdığı tutarın %80’i kadardır. Örneğin teminat bedeli olarak 100.000 TL yatırıldıysa, teminatlı kredi kartının limiti 80.000 TL olacaktır.

Hangi Banka Teminatlı Kredi Kartı Veriyor?

Kuveyt Türk, Fibabanka, Denizbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Türkiye Finans, İş Bankası, ING Bank, Yapı Kredi, QNB Finansbank gibi bankalar teminatlı kredi kartı hizmeti sunmaktadır.

Bloke Teminatlı Kredi Kartı Nasıl Alırım?

Bloke teminatlı kredi kartı almak için banka şubelerine gitmek gerekir. Daha sonra bankada bir mevduat hesabı açılır ve içerisine teminat bedeli yatırılarak bloke teminatlı kredi kartı başvurusu yapılır. Başvuru incelenir ve olumlu sonuçlanması durumunda kredi kartı başvuru sahibine teslim edilir.

Bankalar Teminatlı Kredi Veriyor mu?

Evet, bankalar teminatlı kredi vermektedir. Yüksek miktarda kredi çekmek isteyenlere teminat olarak sunacakları bir gayrimenkul veya taşınmaz dahilinde temitlı kredi hizmeti sunulmaktadır.