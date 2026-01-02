Emlak ve Konut Vergisi Hesaplama 2026

Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Emlak vergisi, taşınmazın türü (konut, işyeri, arsa veya arazi), bulunduğu belediyenin (büyükşehir veya diğer) statüsü ve taşınmazın rayiç bedeline göre hesaplanır. Konut ve işyerlerinde rayiç bedel, belediye tarafından belirlenmiş olan taşınmazın değerine dayalıdır ve bu değer, ilgili taşınmazın emlak vergisi oranıyla çarpılarak hesaplanır. Arsalar ve arazilerde ise rayiç bedel, arsa metrekare birim değeri ile gayrimenkulün toplam metrekaresi çarpılarak bulunur. Ardından bu rayiç bedel, arsanın ya da arazinin türüne göre belirlenen emlak vergisi oranıyla çarpılarak ödenecek tutar belirlenir. Büyükşehir belediyesi sınırlarında oranlar iki katına çıkar. Örneğin, büyükşehir sınırlarında 2.000.000 TL rayiç bedeline sahip bir konut için yıllık emlak vergisi, 2.000.000 TL x 0,002 = 4.000 TL olacaktır. Vergi, her yıl iki taksitte ödenir: birinci taksit Mart-Mayıs, ikinci taksit Kasım ayında.

Bu verginin hesaplanması için emlak vergisine tabi tutulan tüm gayrimenkuller göz önünde bulundurulmalıdır. Gayrimenkulün türüne ve bulunduğu belediyenin statüsüne göre uygulanması gereken vergi oranları farklılık göstermektedir. Bu vergi oranları ise şu şekildedir;