Emlak ve Konut Vergisi Hesaplama 2026

2026 yılı için belirlenen emlak vergisi, yeniden değerleme oranının yarısına göre %21,965 oranında artırılarak uygulanmaktadır. Aynı zamanda emlak vergisine tabii tutulan gayrimenkuller üzerinden , bu orana ek olarak emlak vergisinin %10’u kadar Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı alınmaktadır. Bu pay ise belediyeler aracılığıyla emlak vergisi ile birlikte tahsil edilmektedir.
Emlak vergisi, farklı yöntemler aracılığıyla kolay bir şekilde ödenebilir. Bu yöntemler ise aşağıdaki gibidir;
e-Devlet Üzerinden Ödeme: Platforma giriş yaptıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı hizmeti üzerinden vergi borcu sorgulama ve ödeme seçeneğine giriş yapılır. Ardından emlak vergisi adımı seçilerek kredi kartı ya da banka kartı ile emlak vergisi internetten ödeme adımı tamamlanabilir.
Mülkün Kayıtlı Olduğu Belediyeler Üzerinden Ödeme: Mülkün bağlı olduğu belediyeye gidilerek kredi kartı ya da nakit kullanarak ödeme işlemi tamamlanabilir. Aynı zamanda belediyenin anlaşmalı olduğu banka hesabına havale ya da EFT yöntemiyle de para ödeme yapılabilir.
Anlaşmalı Bankalar Aracılığıyla Ödeme: Anlaşmalı olan bankaların dijital platformları ya da fiziki şubelerine giriş yapılarak vergi borcu ödeme adımları izlenir ve ödeme işlemi tamamlanabilir.
Gelir İdaresi Başkanlığı Üzerinden Ödeme: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesine giriş yaparak emlak vergisi ödeme adımları izlenir. Bu platform üzerinden vergi borcu sorgulama işlemleri de tamamlanabilir.
Emlak vergisinin son ödeme tarihine kadar ödenmesi gerekir. Her yıl iki taksit şeklinde ödenen emlak vergisi son ödeme tarihi için belirlenen birinci taksitin 31 Mayıs, ikinci taksitin ise 30 Kasım tarihine kadar ödenmesi gerekir.
Emlak vergisi, iki taksit şeklinde ödenmektedir. İlk taksit ödemesi yılın mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksit ödemesi ise yılın kasım ayında gerçekleştirilir. Emlak vergisi ödeme tarihleri ise aşağıdaki gibidir;
|Birinci Taksit
|İkinci Taksit
|1 Mart - 31 Mayıs
|1 Kasım - 30 Kasım
Emlak vergisi, taşınmazın türü (konut, işyeri, arsa veya arazi), bulunduğu belediyenin (büyükşehir veya diğer) statüsü ve taşınmazın rayiç bedeline göre hesaplanır. Konut ve işyerlerinde rayiç bedel, belediye tarafından belirlenmiş olan taşınmazın değerine dayalıdır ve bu değer, ilgili taşınmazın emlak vergisi oranıyla çarpılarak hesaplanır. Arsalar ve arazilerde ise rayiç bedel, arsa metrekare birim değeri ile gayrimenkulün toplam metrekaresi çarpılarak bulunur. Ardından bu rayiç bedel, arsanın ya da arazinin türüne göre belirlenen emlak vergisi oranıyla çarpılarak ödenecek tutar belirlenir. Büyükşehir belediyesi sınırlarında oranlar iki katına çıkar. Örneğin, büyükşehir sınırlarında 2.000.000 TL rayiç bedeline sahip bir konut için yıllık emlak vergisi, 2.000.000 TL x 0,002 = 4.000 TL olacaktır. Vergi, her yıl iki taksitte ödenir: birinci taksit Mart-Mayıs, ikinci taksit Kasım ayında.
Bu verginin hesaplanması için emlak vergisine tabi tutulan tüm gayrimenkuller göz önünde bulundurulmalıdır. Gayrimenkulün türüne ve bulunduğu belediyenin statüsüne göre uygulanması gereken vergi oranları farklılık göstermektedir. Bu vergi oranları ise şu şekildedir;
|Gayrimenkul Türü
|Büyükşehir Sınırları İçerisinde ise; (‰)
|Diğer Belediyelerin Sınırları İçerisinde İse; (‰)
|Arazi
|Binde 2
|Binde 1
|Arsa
|Binde 6
|Binde 3
|İşyeri
|Binde 4
|Binde 2
|Mesken
|Binde 2
|Binde 1
Emekli emlak vergisi muafiyeti için belirli şartların taşınması gerekmektedir. Bu şartlar ise aşağıdaki gibidir;
Gelir Durumu Şartı: Belirli bir gelir seviyesinin altında olan ya da herhangi bir geliri olmayan kişiler, emlak vergisinden muaf tutulur. Emekli olan kişilerin aldığı aylıklar ise bu kapsama dahil değildir. Ancak bireyin Türkiye’den emekli olmuş olması gerekir.
Tek Mesken Şartı: Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen ve yalnızca tek bir konutu bulunan kişiler, emlak vergisinden muaf tutulur. Ancak birden fazla meskene sahip olan ya da birden fazla mesken üzerinde hissesi bulunan kişiler, her bir mesken için ayrı ayrı emlak vergisine tabidir. Gayrimenkulün kiraya verilmiş olması, emlak vergisinden muaf olmak için herhangi bir engel oluşturmasa da ev sahibinin başka bir konutta kiracı olarak ikamet etmesi gerekir.
Emlak vergisinden muaf olmak için gerekli belgelerin ilgili belediyelere iletilmesi gerekir. Ancak belediyeler; şehit ailelerinden,emekli, engelli ve gazilerden farklı belgeler isteyebilir. Gerekli belgeler ise şu şekilde sıralanabilir;
Emekliler için; emekli olduğunu ve tek eve sahip olduğunu gösteren belge.
Engelliler için; engelli kimliği ve sağlık kurulundan alınan rapor,
Geliri olmayan bireyler için; herhangi bir gelirinin ve ilgili kurumlardan alınan aktif sigortasının olmadığını gösteren belge.
Gaziler için; gazi olduğunu gösteren belge,
Şehit yakınları için; dul ve yetim olduğunu gösteren belge.
2026 yılında emlak vergisi taksit yapan bankalar arasında İş Bankası yer almaktadır. İş Bankası, Maximum, Maximiles ve Priva kartları üzerinden yapılan emlak vergisi ödemelerine sonradan taksitlendirme fırsatı sunmaktadır. Belediyelerin internet siteleri ya da vezneleri üzerinden yapılan peşin 500 TL ila 500.000 TL arası ödemeler, İşCep aracılığıyla faizsiz olarak sonradan 3 aya varan vade seçenekleriyle taksitlendirilebilir.
Sonradan taksitlendirme talebi için İşCep uygulamasına giriş yapılır. Ardından kartlarım menüsünden sırasıyla kredi kartlarım, harcamalarım ve dönem için hareketlerim adımları takip edilir. Harcama yapılan tutar bulunduktan sonra ise yan kısmında yer alan Taksitlendir/Ertele butonundan taksitlendirme seçeneğine tıklanır. Bu talebin kredi kartı hesap kesim tarihinden önce verilmesi gerekir.
Emlak vergisi yapılandırma işlemi için öncelikle güncel borcun sorgulanması ve ardından emlak vergisi yapılandırma başvurusu yapılması gerekir. Güncel borcu olan kişiler, yapılandırma başvurusu tarihlerini göz önünde bulundurarak dilekçe doldurmalıdır. Dilekçe doldurulduktan sonra ilgili devlet dairesine giderek bu dilekçenin teslim edilmesi gerekir. Ayrıca GİB platformu üzerinden de emlak vergisi yapılandırma işlemleri tamamlanabilir. Ancak emlak vergisine tabi tutulan bireylerin ödeme koşullarına, yapılandırma süresine ve gerekli evrakların eksiksiz olmasına dikkat etmesi gerekir. Emlak vergisi yapılandırma için gerekli evraklar şu şekildedir;
T.C. kimlik kartı
Vergi levhası (tüzel kişiler için)
Tahakkuk fişi
İmza sirküleri
Borcun yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan dilekçe
Yapılandırılacak taşınmazın tapusu ya da fotokopisi
Ev hanımlarının emlak vergisinden muaf olabilmesi için Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek bir konuta sahip olmaları ve herhangi bir gelirlerinin bulunmaması gerekir. Sosyal güvenlik kurumlarından alınan dul, yetim veya maluliyet aylığı gibi gelirler muafiyete engel değildir. Muafiyet, yalnızca sürekli oturulan meskenler için geçerlidir; yazlık veya yılın belirli dönemlerinde kullanılan konutlar kapsam dışıdır. Bu şartları sağlayan ev hanımları, ilgili belediyeye başvurarak gerekli belgelerle muafiyet talebinde bulunabilirler. Şartları taşıyan ancak önceki yıllarda vergi ödemiş olanlar, son 5 yıl için iade talep edebilirler.
Emlak vergisi ödeme yükümlülüğü olmayan bireyler aşağıdaki gibidir;
Gazi olan bireyler,
Şehitlerin dul olan eşleri ve yetim çocukları,
Tek konutta intifa hakkı bulunan kişiler,
18 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla bakmakla yükümlü olduğu bir kişi olan kişiler,
Gelirinin olmadığını belgeleyen kişiler,
SGK tarafından ölüm, yetim, dul ve emekli aylığı alan bireyler,
Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla tek bir taşınmazı bulunan bireyler.
Emlak vergisi borcu ödenmediği takdirde ödenmesi gereken anapara tutarına gecikme zammı uygulanır. Gecikme zammı günlük hesaplandığından ödeme miktarında artış meydana gelir. Yasal düzenlemelere bağlı olarak vergi dairelerinin uygulamaları değişiklik gösterebilir.
Belediyeler, emlak vergisi borç ödeme işlemi tamamlamayan kişilere borcun miktarını, son ödeme tarihini ve ceza oranlarını gösteren ihtar gönderir. Verginin uzun süre ödenmemesi halinde ise icra ciddi yaptırımlar uygulanabilir.
Evet, emekli olduğu halde çalışmaya devam eden bireyler emlak vergisi ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Emlak vergisinden muaf olmak için emekli bireylerin yalnızca emekli aylığı alması ve herhangi bir kurumda aktif bir şekilde çalışmaması gerekmektedir.
Türkiye'de, brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan ve emekli maaşı dışında başka bir geliri bulunmayan emekliler, emlak vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu muafiyetten yararlanmak için, emekli vatandaşların ilgili belediyeye başvurarak gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir. Ancak, sahip olunan tek konutun yanı sıra gelir getirmeyen işyeri, arsa veya araziye sahip olunması, indirimli emlak vergisi oranı uygulamasına engel teşkil etmez. Bu durumda, tek konut için emlak vergisi ödenmezken, diğer gayrimenkuller için vergi ödenmesi gerekmektedir.
Evet, emlak vergisi, kira gelirinden yalnızca Gerçek Gider Yöntemi tercih edildiğinde düşülebilir. Bu yöntemde, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen emlak vergisi, diğer giderlerle birlikte kira gelirinden indirilerek vergi matrahı azaltılır. Ancak Götürü Gider Yöntemi seçildiğinde emlak vergisi düşülemez; bu yöntemde gelir üzerinden %15 oranında sabit bir gider indirimi uygulanır. Gerçek Gider Yöntemi, özellikle yüksek giderleri olan mükellefler için avantaj sağlayabilir.
Evet, Emlak Vergisi Kanunu'na göre, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen tek meskene sahip olan ve hiçbir geliri bulunmayan ev hanımları, emlak vergisinden muaf tutulmaktadır. Ancak, birden fazla meskene sahip olanlar, bu muafiyetten yararlanamazlar. Dolayısıyla, iki evi olan bir ev hanımı, emlak vergisi ödemekle yükümlüdür.
Hayır, engelli bireyler, belirli şartları sağladıklarında emlak vergisinden muaf olabilmektedirler. Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi aşmayan tek meskene sahip olan veya bu meskende intifa hakkı bulunan engelliler, emlak vergisi ödememektedirler. Bu muafiyetten yararlanmak için engellilik durumunun belirli bir oranın üzerinde olması şartı aranmamaktadır.
