Arsa ve Arazi Alım Kredisi Hesaplama - Faiz Oranları 2026

Arsa ve arazi kredisi hesaplama aracımız ile 2026 yılında arsa kredisi veren bankaların tamamını inceleyebilir, en uygun teklifleri karşılaştırarak çekmek istediğin kredi tutarını anında hesaplayabilirsin. Başvuru işlemlerini ise bankaya gitmeye gerek kalmadan hızlıca tamamlayabilirsin.
|Bankalar
|Faiz
min-max
|Anapara
min-max
|Vade
min-max
|%1,99 - %3,69
|5.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,74 - %3,84
|1.000 - 1.000.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%2,79 - %3,09
|10.000 - 400.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,89 - %4,29
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,94
|1.000 - 600.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,49
|5.000 - 350.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%2,99
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,49
|5.000 - 5.000.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,59
|1.000 - 450.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%3,22
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,39
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,42
|1.000 - 1.000.000 TL
|2 - 36 Ay
|İncele
|%3,49
|1.000 - 1.000.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,59
|1.000 - 20.000 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%3,59
|1.000 - 100.000 TL
|13 - 36 Ay
|İncele
|%3,61
|1.500 - 100.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,69 - %4,65
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,70 - %3,89
|1.000 - 100.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%3,94 - %4,49
|3.000 - 250.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%4,30
|1.000 - 100.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%4,39
|1.000 - 1.000.000 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%4,49
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%4,84 - %5,33
|1.000 - 500.000 TL
|4 - 36 Ay
|İncele
|%4,99
|1 - 125.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%4,99
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%5,00
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%5,25
|50.001 - 100.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%5,59 - %5,74
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
Arsa kredisi, bankalar tarafından yatırım ya da kullanım amacıyla arsa satın almak isteyenlere sunulan bir kredi türüdür. Bankalar, arsa alım kredisi verirken arsanın imarlı veya imarsız olmasını önemli bir değerlendirme kriteri olarak ele alır. Hatta bazı bankalar imarsız arsalar için kredi desteği sunmamayı tercih eder. Ayrıca eğer arsa hisseli tapuya sahipse, genellikle tüm hisselerin satın alınması şartıyla kredi kullanımı mümkün olur.
Arsa kredisine başvurabilmek için ise kişinin kredi notunun yeterli seviyede olması gerekir. Başvuru sürecinde kimlik belgesi, gelir durumunu gösteren evraklar, arsanın tapu fotokopisi ve serbest meslek sahipleri için vergi levhası gibi belgeler istenir.
İmarlı arsa kredisi, imar planına uygun olarak yapılaşmaya açılmış arsaların satın alınması veya bu arsalar üzerinde inşaat yapılması için bankalar tarafından sunulan bir finansman seçeneğidir. Bu kredi türü, bireysel veya tüzel kişilere, arsa satın alımı veya inşaat projeleri için kullanılmak üzere verilir. Kredi tutarı, arsanın değerine ve bankanın politikalarına göre belirlenirken, genellikle arsa değerinin belirli bir yüzdesi kadar kredi imkanı sunulur. Bu oran genellikle %50 ila %80 arasındadır. Vade süresi ise 36 ila 120 ay arasında değişirken, faiz oranları ve geri ödeme koşulları bankadan bankaya farklılık gösterir.
Arazi kredilerinin vade süresi genellikle 60 aya kadar olup, ödeme planları tarım gelirlerine uygun şekilde düzenlenebilir. Hatta bazı bankalar, kredi geri ödemelerini hasat dönemlerine göre ayarlayarak çiftçilerin finansal yükünü hafifletmeyi amaçlar. Böylece tarımsal üretimi destekleyerek küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerinin büyümesine yardımcı olurlar.
Evet, bankalar arsa için kredi imkanı sunmaktadır. Ancak arsanın imar durumu, konumu ve tapu özellikleri kredi başvurusunun onaylanmasını etkileyen önemli faktörlerdir. Genellikle belediye sınırları içinde yer alan ve imar izni bulunan arsalar için kredi kullanımı daha kolaydır. Bununla birlikte, imarsız arsalar için kredi almak daha zor olabilir ve bankalar ek teminat veya kefil talep edebilir.
Arsanın hisseli tapulu olması da kredi sürecinde belirleyici bir faktördür. Çoğu banka, hisseli tapuya sahip arsalar için sadece tüm hisselerin satın alınması durumunda kredi vermektedir. Başvuru sürecinde, tapu belgesi, kimlik ve gelir belgesi gibi evrakların yanı sıra arsanın imar durumunu gösteren belgeler de talep edilebilir.
Arsa almak için kredi kullanmak isteyenler, bankaların belirlediği bazı şartları karşılamak zorundadır. Bankalar, kredi başvurularını değerlendirirken arsanın imar durumu, tapu bilgileri, ekspertiz değeri, belediye sınırları içinde olup olmadığı ve başvuranın finansal geçmişi gibi kriterleri dikkate alır. Ayrıca kredi vade süresi, faiz oranları, başvuru için gerekli belgeler ve ek teminat gerekliliği gibi unsurlar da bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.
Genel olarak arsa kredisi için aranan şartlar aşağıdaki gibidir:
İmar Durumu
Genellikle sadece imarlı arsalar için kredi verilir, imarsız arsalar için ek teminat gerekebilir.
Belediye Sınırları
Bankalar, genellikle belediye sınırları içinde yer alan arsaları krediye uygun görür.
Tapu Şartı
Hisseli tapulu arsalar için kredi, tüm hisselerin satın alınması şartıyla verilir.
Ekspertiz Değeri
Bankalar, arsanın ekspertiz değerinin %50 ila %80’i arasında kredi verebilir.
Vade Süresi
Krediler genellikle 60 ay vadeli olup, bazı bankalarda 120 aya kadar çıkabilir.
Başvuru Belgeleri
Kimlik, gelir belgesi, tapu fotokopisi gibi evraklar gereklidir.
Kredi Notu
Başvurunun onaylanması için kredi notunun yeterli seviyede olması gerekir.
Ek Teminat/Kefil
Bankalar, gerekirse ek teminat veya kefil talep edebilir.
Faiz ve Ödeme Planı
Faiz oranları ve ödeme koşulları bankalara göre değişir.
Arsa kredisi hesaplama işleminde kredi tutarı, faiz oranı, vade süresi ve ek masraflar gibi faktörler kredinin toplam maliyetini belirler. Arsa kredisi hesaplanırken ek masraflar da göz önünde bulundurulmalıdır. Kredi tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve sigorta masrafları toplam ödeme tutarını etkileyebilir.
Arsa kredisi hesaplanırken, aylık ödeme tutarı şu formül ile belirlenebilir: "Aylık Taksit = Anapara x (Faiz Oranı x Yıllık Vade Sayısı)". Bu formül, kredinin faiz oranına ve vade süresine bağlı olarak aylık taksit miktarını belirlemeye yardımcı olur. Toplam geri ödeme tutarı ise "Toplam Maliyet = Aylık Taksit x Toplam Vade" formülü ile hesaplanır.
Evet, bazı bankalar faizsiz arsa kredisi sunmaktadır. Faizsiz arsa kredileri, genellikle katılım bankaları tarafından sağlanır. Katılım bankaları, faiz yerine kâr payı sistemi ile çalışır. Yani bankalar krediyi doğrudan faizle değil, satın alınan arsa üzerinden belirli bir kâr oranı ekleyerek finansman sağlar. En bilindik katılım bankaları arasında Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Türkiye Finans ve Emlak Katılım gibi finans kuruluşları öne çıkmaktadır.
Örneğin Albaraka Türk Katılım Bankası, arsanın ekspertiz değerinin %100’üne kadar finansman desteği sağlamakta ve 60 aya kadar vade imkanı sunmaktadır. Vakıf Katılım Bankası da arsanın değerine göre %100 finansman desteği verebilmektedir. Banka, farklı bütçelere uygun esnek ödeme planları sunarak müşterilere kolaylık sağlamaktadır.
Ziraat Katılım Bankası ise arsanın ekspertiz değerinin %50’sine kadar finansman imkanı tanımakta ve ödeme planlarını müşterinin bütçesine göre esnek hale getirebilmektedir. Her bankanın sunduğu kâr payı oranları, vade süresi ve başvuru şartları farklılık gösterebilir. Güncel bilgilere ulaşmak için bankaların resmi web sitelerinden veya şubelerinden doğrudan bilgi alınması önemlidir.
2026 yılı itibarıyla arsa kredisi faiz oranları, vade süresi ve ek masraflara bağlı olarak bankadan bankaya değişmektedir. Mevcut durumda en uygun arsa kredisi sunan bankalar arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Bankası ve TEB (Türkiye Ekonomi Bankası) bulunmaktadır.
Kuveyt Türk Katılım Bankası, faizsiz finansman seçeneği sunarak arsanın ekspertiz değerinin %100’üne kadar finansman sağlamaktadır. 60 aya kadar vade imkanı sunan banka, finansman kullanımı için en az %50 peşinat şartı aramaktadır. Albaraka Türk de Kuveyt Türk’e benzer şekilde 60 aya kadar vade imkanı sunarak, arsanın ekspertiz değerinin %100’üne kadar finansman sağlamaktadır. Banka, faiz yerine kâr payı esasına dayalı bir finansman modeli uygulamaktadır.
Türkiye Finans, farklı vade seçeneklerine göre değişen kâr oranlarıyla arsa finansmanı sunmaktadır. Örneğin 25 ay vade için %4,80, 37 ay vade için %4,10 ve 60 ay vade için %3,79 oranında kâr payı uygulanmaktadır. Banka ayrıca %0,50 oranında tahsis ücreti talep etmektedir ve bazı özel durumlarda 120 aya kadar vade imkanı sağlamaktadır.
Ziraat Bankası, arsanın ekspertiz değerinin en fazla %50’sine kadar kredi sağlamakta ve maksimum 36 ay vade sunmaktadır. Ancak krediye uygun olabilmesi için arsanın belediye sınırları içinde ve imarlı olması gerekmektedir. TEB (Türk Ekonomi Bankası) ise 60 aya kadar vade seçeneğiyle esnek ödeme planları sunmaktadır.
Arsa alımında kredi kullanmak isteyenler, bankaların belirlediği koşulları yerine getirmeli ve başvuru sürecini dikkatli bir şekilde yönetmelidir. Bankalar, arsa kredisi verirken arsa tapu durumu, imar izni, ekspertiz değeri ve başvuru sahibinin finansal geçmişi gibi çeşitli kriterleri değerlendirir.
Aşağıda, arsa kredisinin nasıl çekileceğini görebilirsiniz.
Bankaları Karşılaştırılması
Farklı bankalar tarafından faiz oranları, vade süreleri ve kredi koşulları incelenmelidir.
Gerekli Belgelerin Hazırlanması
Kimlik belgesi, gelir belgesi, tapu fotokopisi ve ikametgah belgesi gibi evraklar hazırlanmalıdır.
Arsanın Krediye Uygunluğunun Kontrol Edilmesi
İmarsız veya hisseli tapulu arsaların krediye uygun olmayabileceği ve ek teminatın gerekebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Bankaya Başvurulması
Belgeler tamamlandıktan sonra bankaya başvuruda bulunulmalı ve kredi notu ile gelir durumu gibi kriterlerin değerlendirilmesi beklenmelidir.
Kredinin Kullanılması
Kredi onaylandığında, ödeme planı gözden geçirilerek sözleşme imzalanmalı ve arsa alım işlemi tamamlanmalıdır.
Arsa kredisi kapsamında bankalar 36 ila 120 aya kadar vade imkanı sunsalar da genellikle 60 aya kadar vade seçenekleriyle kredi sağlamaktadır. Ancak bazı bankalar, müşteri profili ve kredi tutarına bağlı olarak daha uzun vadeler sunabilir.
Örneğin Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Albaraka Türk, arsa finansmanı için 60 aya kadar vade ve ekspertiz değerinin %100'üne kadar finansman sağlarken, TEB (Türk Ekonomi Bankası) da benzer şekilde 60 aya varan vade seçenekleri sunmaktadır. Bazı bankalar ise daha uzun vade seçenekleri sunabilmektedir.
Hayır, konut kredisi, yalnızca konut niteliğindeki taşınmazların satın alınması için sunulan bir finansman türüdür. Bu nedenle arsa alımları için konut kredisi kullanmak mümkün değildir. Bankalar, konut kredisi verirken satın alınacak evin iskan ruhsatına sahip olması veya yapının resmi olarak konut olarak kaydedilmiş olması şartını arar. Yani kredi kullanılabilmesi için taşınmazın yaşanabilir ve yasal olarak konut niteliğinde olması gerekir. Birçok banka, arsa tapulu taşınmazlar için konut kredisi sağlamamaktadır.
Ancak arsa satın almak isteyen bireyler için bankalar, arsa kredisi adı altında özel finansman seçenekleri sunmaktadır. Bu nedenle arsa yatırımı yapmayı planlayanların konut kredisi yerine arsa kredisi alternatiflerini değerlendirmesi gerekmektedir.
Arsaların krediye uygunluğu, bankaların belirlediği çeşitli kriterlere bağlıdır. Bu kriterler karşılanmadığında, arsa alımları için kredi kullanımı zorlaşabilir. Arsanın imarsız olması, belediye sınırları dışında bulunması, hisseli tapu olması, düşük ekspertiz değeri, başvuranın kredi notunun düşük olması ve yüksek risk faktörleri içermesi gibi durumlar, arsaların krediye uygun bulunmamasına neden olabilir. Aşağıda, arsaların krediye uygunluğunu etkileyen başlıca nedenler detaylı olarak açıklanmaktadır.
Arsanın İmarsız Olması
Bankalar, genellikle imar izni olmayan arsalar için kredi vermez.
Arsanın Belediye Sınırları Dışında Olması
Kırsal bölgelerdeki arsalar krediye uygun bulunmaz.
Hisseli Tapu
Bankalar, tek tapulu arsaları tercih eder. Hisseli tapular için kredi verilmez veya tüm hisselerin alınması istenebilir.
Düşük Ekspertiz Değeri
Bankalar, arsanın belirlenen ekspertiz değerinin belli bir yüzdesi kadar kredi verir. Değeri düşük arsalar krediye uygun bulunmaz.
Kredi Notu Düşüklüğü
Başvuranın kredi notu düşükse, kredi çıkma ihtimali azalır veya yüksek faiz uygulanır.
Yüksek Risk Faktörleri
Altyapı eksikliği, tapu sorunları veya yasal belirsizlikler kredi çıkmasını zorlaştırır.
Krediye uygun bir arsa satın almak için öncelikle imar izni olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Bankalar, genellikle imarlı ve belediye sınırları içinde bulunan arsaları krediye uygun bulur. İmarsız veya belediye sınırları dışında kalan arsalar için kredi almak zor olabilir.
Tapu durumu da önemli bir kriterdir. Hisseli tapulu arsalar genellikle krediye uygun görülmez veya tüm hisselerin alınması şart koşulabilir. Ayrıca arsanın ekspertiz değeri, kredi miktarını belirler. Örneğin Ziraat Bankası, arsanın ekspertiz değerinin en fazla %50’si kadar kredi sağlamaktadır.
Kredi başvurusu yapmadan önce, kimlik, gelir belgesi ve tapu fotokopisi gibi evrakların eksiksiz hazırlanması gerekir. Ayrıca yüksek kredi notu, kredi onay sürecini hızlandırır ve daha uygun faiz oranları sunulmasını sağlar. Krediye uygun bir arsa almak isteyenler, bu kriterleri karşılayan bir arsa seçmeli ve bankaların sunduğu kredi seçeneklerini karşılaştırarak en uygun finansmanı belirlemelidir.
Evet, arsa tapusu üzerine kredi çekmek mümkündür. Ancak bu durum bankaların belirlediği bazı şartlara bağlıdır. Arsa kredisi adı altında verilen bu finansman türü, genellikle imar izni olan, belediye sınırları içinde yer alan ve hisseli tapu sorunu bulunmayan arsalar için geçerlidir. Bankalar, arsanın ekspertiz değerinin belirli bir yüzdesine kadar kredi sağlayarak finansman sunar. Konut kredilerine kıyasla daha kısa vade ve daha yüksek faiz oranlarına sahip olan arsa kredileri için bazı durumlarda ek teminat veya kefil de talep edilebilir. Her bankanın kredi şartları farklılık gösterdiğinden, başvurmadan önce faiz oranları, vade süresi ve diğer koşullar detaylı bir şekilde incelenmelidir.
Arazi kredisi hesaplama işlemi için diğer kredi türlerinde olduğu gibi belirli verilere ihtiyaç duyulur. Bu veriler arasında kredi tutarı, faiz oranı, vade süresi ve ek masraflar yer alır.
Hesaplama yapılırken öncelikle kredi tutarı belirlenir ve bankanın sunduğu faiz oranı aylık olarak uygulanır. Vade süresi boyunca bu faiz oranı üzerinden ödeme planı oluşturulur. Aylık taksitler, faiz oranı ve vade süresine bağlı olarak belirlenir. Vade uzadıkça toplam geri ödeme artar, çünkü faiz daha uzun süre işler. Kısa vadeli kredilerde aylık taksitler yüksek olsa da toplam faiz maliyeti daha düşüktür.
Kredi kullanımında faiz dışında ek masraflar da bulunmaktadır. Örneğin, dosya masrafı kredi tutarının binde beşi oranında olabilir. Ayrıca, hayat sigortası ve arazi sigortası gibi ek maliyetler de kredi maliyetine dahil edilebilir.
Arazi kredisi almak isteyenlerin belirli şartları karşılaması gerekir. Bankalar, arazi kredisi başvurularını değerlendirirken arazinin tapu durumu, imar ve kullanım amacı, ekspertiz değeri, başvuranın tarımsal faaliyetleri ve finansal geçmişi gibi birçok kriteri dikkate alır. Kredinin vade süresi, faiz oranları, ödeme planı ve ek teminat gerekliliği bankadan bankaya değişebilir. Arazi kredisi için aranan şartların detayları ise aşağıdaki gibidir:
Tarımsal Kullanıma Uygunluk
Bankalar kredi verirken tarım için elverişli arazileri tercih eder.
Tapu Durumu
Hisseli tapularda kredi için tüm hisselerin alınması gerekebilir.
Ekspertiz Değeri
Kredi, arazinin değerinin %50 ila %70’i kadar olabilir.
Çiftçi Kaydı
Başvuranın ÇKS’ye kayıtlı olması veya çiftçi belgesine sahip olması gerekir.
Vade Süresi
Krediler genellikle 60 ay vadeli olup, bazı bankalarda 120 aya kadar çıkabilir.
Ödeme Planı
Gelir döngüsüne uygun yıllık veya sezonluk ödeme seçenekleri olabilir.
Gerekli Belgeler
Kimlik, tapu fotokopisi, gelir belgesi ve diğer evraklar eksiksiz sunulmalıdır.
Kredi Notu
Başvurunun onaylanması için kredi notunun yeterli seviyede olması gerekir.
Teminat/Kefil
Bazı bankalar, ek teminat veya kefil talep edebilir.