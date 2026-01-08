Arsa ve Arazi Alım Kredisi Hesaplama - Faiz Oranları 2026

Arsa Kredisi Nedir?

Arsa kredisi, bankalar tarafından yatırım ya da kullanım amacıyla arsa satın almak isteyenlere sunulan bir kredi türüdür. Bankalar, arsa alım kredisi verirken arsanın imarlı veya imarsız olmasını önemli bir değerlendirme kriteri olarak ele alır. Hatta bazı bankalar imarsız arsalar için kredi desteği sunmamayı tercih eder. Ayrıca eğer arsa hisseli tapuya sahipse, genellikle tüm hisselerin satın alınması şartıyla kredi kullanımı mümkün olur.

Arsa kredisine başvurabilmek için ise kişinin kredi notunun yeterli seviyede olması gerekir. Başvuru sürecinde kimlik belgesi, gelir durumunu gösteren evraklar, arsanın tapu fotokopisi ve serbest meslek sahipleri için vergi levhası gibi belgeler istenir.