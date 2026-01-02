Kentsel Dönüşüm Kredisi Hesaplama | Faiz Oranları 2026

Kentsel Dönüşüm Kredisi Faiz Oranları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Kredi Paketi", konut sahiplerine uygun faiz oranlarıyla kredi imkânı sunmaktadır. Bu paket kapsamında, ilk konut için %0,79, ikinci ve sonraki konutlar için ise %0,89 faiz oranı uygulanmaktadır. Ancak Türkiye'de faaliyet gösteren farklı bankalar ve finans kuruluşları tarafından sunulan kentsel dönüşüm kredilerinde faiz oranları ve vade süreleri değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, kredi kullanmadan önce bankaların sunduğu koşullar dikkatlice incelenmelidir.

Kredi miktarı ve faiz destekleri konusunda belirli sınırlamalar bulunmaktadır. Bir bağımsız bölüm için en fazla 1.250.000 TL kredi kullanılabilir. İlk konut için %8,4 oranında faiz desteği, ikinci ve sonraki konutlar için ise %7,2 oranında faiz desteği sağlanmaktadır. Eğer kredi, binanın güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaksa, konut başına en fazla 320.000 TL kredi verilmektedir.

Bireysel işyerleri için de kentsel dönüşüm kredisi alınabilir. İşyeri kredilerinde azami vade süresi 7 yıl olup, yıllık faiz desteği %4’tür. Konut kredilerinde ise bu süre daha uzun tutulmuş ve hak sahipleri için azami vade süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir.

Tüm bunlara ek olarak enerji verimliliği yüksek binalar için ek faiz indirimleri uygulanmaktadır. B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için 50 baz puan, A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için ise 100 baz puan faiz indirimi sağlanmaktadır.