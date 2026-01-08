İşyeri Açma Kredisi Hesaplama - Devlet Destekli ve KOSGEB

İşyeri Açma Kredisi Nedir?

İşyeri açma kredisi, girişimcilerin kendi işlerini kurmalarını desteklemek ve işletme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankalar veya kamu kurumları tarafından sunulan bir finansman seçeneğidir. Bu finansman seçeneği, işyeri açılışıyla ilgili çeşitli giderlerini karşılamak isteyen girişimcilere ve işletme sahiplerine yönelik sunulur. Krediye başvuru yapan girişimciler ve işletme sahipleri, işyerinin açılışı sırasında oluşabilecek maliyetleri ve giderleri finanse etmek amacıyla bu krediye başvuru yapabilir.

İşyeri kredisi kapsamında Ar-Ge, teknolojik üretim ve yerelleştirme gibi alanlarda da destekler mevcuttur. Bu destekler, yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi ve işletmelerin rekabet gücünün artırılması amacıyla da sunulur. Özellikle iş yeri açma sürecinde karşılaşılan finansal zorlukların aşılması için bu kredilerden faydalanmak mümkündür. Ancak krediye başvuru yapmadan önce şartların ve destek programlarının dikkatli bir şekilde incelenmesi önemlidir.