İşyeri Açma Kredisi Hesaplama - Devlet Destekli ve KOSGEB

İşyeri açma kredisi tekliflerini hesapla, bu krediyi veren bankalara ve faiz oranlarına göz atarak başvuru işlemini hızlıca gerçekleştir! Üstelik devlet destekli işyeri kredisi veren tüm kuruluşlar burada!
|Bankalar
|Faiz
min-max
|Anapara
min-max
|Vade
min-max
|%1,99 - %3,69
|5.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,74 - %3,84
|1.000 - 1.000.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%2,79 - %3,09
|10.000 - 400.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,89 - %4,29
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,94
|1.000 - 600.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,49
|5.000 - 350.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%2,99
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,49
|5.000 - 5.000.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,59
|1.000 - 450.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%3,22
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,39
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,42
|1.000 - 1.000.000 TL
|2 - 36 Ay
|İncele
|%3,49
|1.000 - 1.000.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,59
|1.000 - 20.000 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%3,59
|1.000 - 100.000 TL
|13 - 36 Ay
|İncele
|%3,61
|1.500 - 100.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,69 - %4,65
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,70 - %3,89
|1.000 - 100.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%3,94 - %4,49
|3.000 - 250.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%4,30
|1.000 - 100.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%4,39
|1.000 - 1.000.000 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%4,49
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%4,84 - %5,33
|1.000 - 500.000 TL
|4 - 36 Ay
|İncele
|%4,99
|1 - 125.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%4,99
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%5,00
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%5,25
|50.001 - 100.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%5,59 - %5,74
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
İşyeri açma kredisi, girişimcilerin kendi işlerini kurmalarını desteklemek ve işletme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankalar veya kamu kurumları tarafından sunulan bir finansman seçeneğidir. Bu finansman seçeneği, işyeri açılışıyla ilgili çeşitli giderlerini karşılamak isteyen girişimcilere ve işletme sahiplerine yönelik sunulur. Krediye başvuru yapan girişimciler ve işletme sahipleri, işyerinin açılışı sırasında oluşabilecek maliyetleri ve giderleri finanse etmek amacıyla bu krediye başvuru yapabilir.
İşyeri kredisi kapsamında Ar-Ge, teknolojik üretim ve yerelleştirme gibi alanlarda da destekler mevcuttur. Bu destekler, yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi ve işletmelerin rekabet gücünün artırılması amacıyla da sunulur. Özellikle iş yeri açma sürecinde karşılaşılan finansal zorlukların aşılması için bu kredilerden faydalanmak mümkündür. Ancak krediye başvuru yapmadan önce şartların ve destek programlarının dikkatli bir şekilde incelenmesi önemlidir.
İşyeri açma kredisi hesaplama işlemi kredinin anapara tutarı, faiz oranı ve vade sayısı üzerinden gerçekleştirilir. Ayrıca hesaplama sırasında kredi tahsis ücreti ve sigorta masrafları gibi ek maliyetlere de dikkat etmek gerekir. İhtiyaç kredisi ve ticari kredi hesaplamasında mevcut olan mantığa göre hesaplanabilen işyeri açma kredisi faiz oranı ise aşağıdaki gibidir;
Kredi Tutarı x ( Faiz * ( 1 + Faiz ) Taksit Sayısı / ( 1 + Faiz ) Taksit Sayısı - 1 )
Örneğin 12 ay vadeli 1.000.000 TL’lik işyeri açma kredisi başvurusu yapan bir girişimci, %4,30 faiz oranı ile aylık yaklaşık 109.760 TL ödeyecektir. Vade sonunda ödeyeceği toplam kredi tutarı ise yaklaşık 1.328.123 TL olacaktır. Aynı vade sayısı ve kredi tutarı ile %4,09 faiz oranından faydalanmak isteyen bir diğer girişimcinin aylık taksit miktarı yaklaşık olarak 108.380 TL, vade sonunda ödemesi gereken toplam tutar ise 1.331.569 TL olacaktır.
İşyeri açma kredisi başvurusu yapmak için öncelikle bu krediyi sunan başlıca kurumların araştırılması ve şartlarının incelenmesi gerekir. Genel olarak başvuru yapılabilecek başlıca kurumlar arasında KOSGEB, TÜBİTAK, SYDV, İŞKUR ve Tarım ve Orman Bakanlığı yer alır.
Bu kredilerden faydalanabilmek için girişimcilik eğitimi almak, iş planı hazırlamak ve başvuru sürecinde belirli belgeleri sunmak gerekir. Kurulan işletmenin, destek veren kurumun belirlediği sektörler arasında yer alması da şarttır. Destek tutarı, başvuru sahibinin profiline (genç, kadın, engelli vb.) ve işletme türüne göre değişiklik gösterebilir.
Başvurular ilgili kurumların internet siteleri üzerinden yapılır ve başvurular değerlendirmeye alınarak uygun görülen projelere destek verilir. İşyeri açma kredisi alabilecek olan kişiler arasında ise yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, mevcut işini büyütmek ya da yeni bir şube açmak isteyen işletme sahipleri yer alır.
İşyeri açma kredisi için gerekli belgeler, kuruma ve proje kapsamına göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak başvuru sahiplerinden aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri beklenir. Bu belgeler aşağıdaki gibidir;
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun aslı ve fotokopisi,
Gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amaçlı belge,
Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge ( Ücretli çalışanlardan ),
Vergi levhası ( Serbest meslek sahiplerinden ),
Şirket Ortakları: Vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi ( Şirket ortaklarından ),
Tapu aslı ve fotokopisi ( Gayrimenkul beyan edenlerden ),
Hesap cüzdanı ( Emeklilerden ),
Satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi ve yapı kullanım izin belgesi.
Yeni işyeri açma kredisi veren kurumlar arasında KOSGEB, TÜBİTAK, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu ( SYDV ) ve İŞKUR yer alır. Bu kurumların sunduğu desteklerin içeriği ise değişiklik gösterir. Programların içeriği aşağıdaki başıklarda detaylı şekilde sunulmuştur.
KOSGEB, Genç Girişimci Destek Programı kapsamında belirli sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri desteklemeyi ve bu işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlar. Projede sunulan destek miktarları ise gerçek işletmelere 10.000 TL, sermayesi şirketi işletmelerine 20.000 TL şeklindedir. İşletmeler, bu destek kapsamında %100 geri ödemesiz 36 ay destek süresinden faydalanabilir.
Desteğe ek olarak girişimci gençler, kadınlar, engelliler, gaziler ya da birinci derece şehit yakını olanlar; 10.000 TL ilave destekten yararlanabilir. Ancak bu programda dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar ise aşağıdaki gibidir;
Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki ortaklık payı en az %50 olmalıdır. Ayrıca girişimcinin destek süresi boyunca ortaklık payı %50’nin altına düşmemelidir.
İşletmenin, kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde desteğe başvuru yapması gerekmektedir.
TÜBİTAK, Ar-Ge Destek Programı kapsamında KOBİ ölçeğindeki kuruluşların araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini desteklemeyi amaçlar. Sağlanan destek, geri ödemesiz olup 36 ay destek süresine ve %75 destek oranına sahiptir. Bu programa KOBİ ölçeğinde olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilir. Bu programlar genellikle yılda iki kez açılır ve bütçe esaslı çağrılar ile yürütülür.
Süreç içerisinde proje önerileri TÜBİTAK’a gönderilir ve uzman kişiler ile kurullar, gönderilen projeyi değerlendirerek uygun buldukları projeyi destekler. Ardından desteklenen projeler için sözleşme imzalanır. Proje kapsamında desteklenen gider kalemleri ise aşağıdaki gibidir;
Personel giderleri,
Seyahat giderleri,
Ar-Ge kurulum ve kuruluşlarına yatırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
Malzeme giderleri,
Sarf giderleri,
Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
Yurt içi ve yurt dışında danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
SYDV, İşyeri Açma Kredisi kapsamında kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilerin ihtiyaçlarını finanse edebilmelerine destek olur. Bu destek programı, herhangi bir kursa katılma zorunluluğu ya da detaylı bir iş planı hazırlayıp onaylatma şartı taşımadığı için diğer hibeler ve kredilere kıyasla daha kolay erişilebilen bir seçenektir. Destek kapsamında girişimcilere 15.000 TL’ye kadar sermaye desteği verilir. Ayrıca kredi kullanım tarihinden itibaren ilk 12 ay ödemesiz dönem bulunur ve ardından borç toplamı 36 taksit halinde geri ödenir.
Ancak bu destekten yararlanabilmek için başvuru yapılan kaymakamlık bünyesindeki vakfın “İş Yeri Açma Kredisi” için özel bir bütçesinin bulunması ve bu bütçenin henüz tükenmemiş olması gerekir. Başvuru sürecinde ise bağlı olunan vakıf üzerinden dosya açılır, ardından faaliyet gösterilecek iş yeri ile ilgili gider kalemleri ve teklif mektupları proje dosyası halinde sunulur.
İŞKUR, yeni iş kuracak girişimcileri desteklemek amacıyla bu projeleri oluşturur. Bu programlar genel olarak stratejik öncelikli sektörlerde yeni iş kurmayı hedefleyen girişimcilerin hayatta kalma oranını artırmak için sunulur. Teşvikler ise İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden duyurulur.
Kurum, güncel olarak engelli ve eski hükümlü bireylerin istihdamını ve kendi işini kurmalarını desteklemek amacıyla hibe programları sunmaktadır. Bu destekler, engelli çalıştırmayan işverenlerden alınan idari para cezalarıyla finanse edilir. Destekten faydalanmak isteyenlerin İŞKUR’da engelli kaydının olması, 18 yaşını tamamlaması ve hangi sebeple olursa olsun emekli olması gibi şartları taşıması gerekir.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında tarımsal yatırımlara belirli bir oranda hibe desteği sağlar. Bu kapsamda tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, seracılık, hayvancılık, mantar üretimi, su ürünleri yetiştiriciliği, gübre işleme ve depolama yatırımları yapan girişimciler; sunulan destekten faydalanabilir.
Duyurular Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden yapılmakta olup, başvuru şartlarına ve sürelerine ilişkin detaylar online olarak incelenebilir.
İşyeri kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank, Türkiye Finans, İş Bankası ve Akbank gibi önde gelen bankalar yer alır. Bu bankaların sunduğu programların içeriği ve şartları değişiklik gösterir.
İşyeri kredisi kapsamında Ziraat Bankası, yatırım amaçlı işyeri almak isteyen girişimciler için 120 aya varan vade seçenekleri ile satın alınacak işyerinin ekspertiz değerinin maksimum %75’ine kadar finansman desteği sunar. Ancak krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir ve ek teminatlar isteyebilir. Halkbank ise kiraya vermek için işyeri almak isteyenlere özel sunduğu bu kredi türünde maksimum 120 aya varan vade seçenekleri ile işyerinin ekspertiz değerinin %50’sine kadar finansman desteği sağlar.
Türkiye Finans, yatırım amaçlı işyeri satın almak isteyen bireysel müşteriler için 60 aya varan vade seçenekleri ile sigortalı ve sigortasız finansman desteği sunar. İş Bankası, fabrika, dükkan, dershane ve büro gibi ticari nitelikli gayrimenkul alımlarında müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına 24 aya varan vade seçenekleri ile finansman desteği sağlar. Bu finansman türünde teminata karşılık alınacak taşınmazın ekspertiz değerinin maksimum %75’ine kadar aylık taksit ödemeli ya da esnek ödemeli olarak kredi kullanılabilir.
KOSGEB işyeri açma kredisi alabilmek için KOSGEB web sitesi üzerinden başvuru formu doldurmak gerekir. Ancak bu krediden faydalanabilmek için belirli şartları taşımak gerekir. Öncelikle krediden faydalanmak isteyen işletmelerin KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet göstermesi gerekir. Ayrıca bu programa başvuru yapan girişimcinin işletmedeki ortaklık payının en az %50 olması ve destek süresi boyunca bu ortaklık oranının %50’nin altına düşmemesi gerekir. Buna ek olarak işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde desteğe başvuruda bulunması zorunludur.
Finansman kapsamında kuruluş desteği gerçek kişi işletmelerde 10.000 TL, sermaye şirketi işletmelerinde 20.000 TL’dir. Bu kapsamda kadın, genç, engelli, gazi ya da birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10.000 TL ek ödeme verilir.
Devlet destekli işyeri açma kredileri, KOSGEB tarafından sağlanan hibeleri ve kredileri kapsar. Bu kredileri almak için ise bazı şartların taşınması gerekir. Kurumun aradığı şartlar ise şu şekilde sıralanabilir;
Girişimcilik Eğitimi ve Sertifikası’nın Alınması:
KOSGEB'in düzenlediği "Geleneksel Girişimcilik Eğitimi" veya "İleri Girişimcilik Eğitimi"ni tamamlayarak girişimcilik sertifikasının alınması gerekir. Bu eğitimler, işyeri açma sürecinde gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.
İş Planının Hazırlanması:
KOSGEB'e sunulmak üzere detaylı bir iş planı hazırlanması gerekir. Bu plan işletmenin hedeflerini, stratejilerini ve finansal projeksiyonlarını içermelidir.
Desteklenen Sektörde Faaliyet Gösterilmesi:
Kurulması planlanan işletmenin, KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında yer alması gerekir. Bu sektörler, NACE kodlarıyla belirlenir ve KOSGEB'in resmi internet sitesinden incelenebilir.
KOSGEB Veri Tabanına Kayıt İşleminin Tamamlanması:
İşletme kurulduktan sonra KOSGEB'in veri tabanına kayıt olmak ve KOBİ Beyannamesi'ni doldurarak onaylatmak gerekir. Bu adım, desteklerden faydalanmak adında zorunludur.
Devlet destekli finansman seçenekleri arasında gençlere işyeri açma kredisi de bulunur. Bu kredilere başvurmak isteyen gençlerin genel olarak 18 ile 35 yaş arasında olmaları ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları beklenir. Ayrıca başvuru yapan gencin, genç girişimci işyeri açma kredisi alabilmesi için iyi bir kredi geçmesine sahip olması, iyi bir iş planı oluşturması ve herhangi bir yasal engelinin bulunmaması gerekir.
Kadınlar, işyeri kurmak veya mevcut işlerini büyütmek amacıyla hem devletten hem de özel sektörden işyeri açma kredisi alabilir. Bu süreçte en çok başvurulan kaynaklar arasında KOSGEB destekleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibeleri, belediyeler tarafından sunulan fiziksel alanlar, özel bankaların sunduğu kadın girişimci kredileri ve çeşitli STK destekleri yer alır.
KOSGEB, Kadın Girişimci Destek Programı kapsamında kadınlara finansman desteği sunan kurumlar arasında yer alır. Ancak bu krediye başvurabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak, girişimcilik eğitimini (KOSGEB e-Akademi üzerinden) tamamlayarak sertifika almak, yeni kurulan işletmede en az %50 kurucu ortak olmak, faaliyet gösterilecek sektörün KOSGEB destekli alanlar içinde yer alması gerekir. Ayrıca KOBİ Beyannamesi, İmza Sirküleri, Oda Kayıt Belgesi gibi temel evrakların sunulması da şartlar arasında yer alır.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Hibeleri ise iş fikri tarım, hayvancılık veya gıda üretimi gibi kırsal alanlarla ilgili olan kadınlara hitap eder. Bu kapsamda kadınların TKDK’dan %60 ile %80 arasında hibe alması mümkün hale gelir. Ayrıca hibe, kadın girişimcilere IPARD projeleri kapsamında KDV ve gelir vergisi muafiyeti gibi ek avantajlar da sağlar.
Akbank, İş Bankası ve Halkbank gibi bankalar da kadın girişimciye özel krediler sunar. Her bir bankanın sunduğu kredi limiti, program kapsamı ve vade seçenekleri değişiklik gösterir. Dolayısıyla güncel fırsatların takip edilmesi, bu kredilere erişim açısından oldukça önemlidir.
Evet, faizsiz işyeri açma kredisi bazı kamu kurumları ve özel programlar aracılığıyla sunulur. Ancak bu tür destekler genellikle belirli dönemlerde belirli şartlara, sektörlere veya sosyal politikalara bağlı olarak verilir. Bu tür krediler, işletmenin finansal durumunu iyileştirmek ve büyüme fırsatlarına uygun olarak yatırım yapabilmek için sunulur.
Faizsiz işyeri açma kredisi sunan kurumlar ya da bankalar, farklı ürün modelleri ve ödeme seçenekleri ile öne çıkar. Bu krediler kapsamında müşterilerin işyeri açabilmesi için ilgili ürün türlerinden birini seçmesi gerekir. Yapılan seçimin ardından banka ya da kurum, başvuracak kişinin şartlara uygun olup olmadığını analiz eder ve ardından krediyi onaylar.