Yasal, Temerrüt ve Reeskont Faiz Hesaplama Robotu

Yasal Faiz Nedir?

Yasal faiz kavramı, borç ve alacak ilişkilerinde, taraflar arasında faiz oranının belirlenmediği durumlarda, kanun koyucunun belirlediği ve borçlunun alacaklıya ödemekle yükümlü olduğu faiz oranını ifade eder. Bu düzenleme, borçlunun temerrüde düşmesi, yani borcunu zamanında ifa etmemesi halinde devreye girer ve alacaklının uğradığı zararı telafi etmeyi amaçlar. Yasal faiz oranı, ekonomik koşullar, enflasyon ve piyasa dinamikleri gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir ve dönemsel olarak güncellenir. Türkiye'de, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 1. maddesi uyarınca, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren yıllık yasal faiz oranı %24 olarak uygulanmaktadır.

Bu bağlamda, yasal faiz, borç ilişkilerinde tarafların üzerinde mutabık kalmadığı faiz oranlarının yerine geçen ve hukuki düzenlemelerle belirlenen bir mekanizma olarak işlev görür. Ancak, taraflar aralarında farklı bir faiz oranı konusunda anlaşmışlarsa, bu durumda sözleşmede belirtilen oran geçerli olacaktır. Yine de, belirlenen faiz oranının kanuni sınırlar içinde olması gerektiği unutulmamalıdır.