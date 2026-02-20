Mail Order Nasıl Yapılır? Mail Order Açma ve Kapatma İşlemi Mail order nedir, nasıl yapılır ve güvenli mi? Bu rehberde mail order alışverişin avantajlarını ve dolandırıcılıktan korunma yöntemlerini öğrenebilirsiniz.

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

Mail order, tüketicilerin posta, telefon, internet veya diğer elektronik iletişim araçları yoluyla sipariş verebildiği bir satış yöntemidir. Bu sistem, özellikle fiziksel mağazası olmayan veya coğrafi olarak uzak müşterilere ulaşmak isteyen işletmeler için idealdir.

Mail order, katalog üzerinden yapılan geleneksel siparişlerden, günümüzün modern e-ticaret platformlarına kadar uzanır. Bu yöntem, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunar. Zaman veya mekan sınırlaması olmaksızın alışveriş yapma özgürlüğü sağlar.

Bu yazımızda mail order yönteminin nasıl açıldığına ve kapatıldığına dair merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ayrıca mail order yönteminde para çekme işleminin nasıl gerçekleştirileceği ve iptal edilip edilemeyeceği hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız.

Mail Order Nasıl Yapılır?

Mail order alışverişi, müşterilerin ürün ve hizmetleri uzaktan sipariş edebilmesine olanak tanıyan esnek ve kullanıcı dostu bir sistemdir. Bu süreç, teknolojinin sunduğu çeşitli kanallar aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Mail order, kredi kartı bilgilerinin fiziksel bir mağaza ortamı dışında, telefon, posta ya da faks yoluyla satıcıya iletilmesi esasına dayanan bir ödeme yöntemidir.

İşlem, satıcının alıcıya, gereken bilgileri içeren mail order formunu sunmasıyla başlar. Bu form, alıcı tarafından doldurulur ve imzalanarak geri gönderilir. Bu yöntem, özellikle çevrimdışı ortamlarda geniş ürün seçeneklerine erişim, zaman kazanımı ve global alışveriş imkanı gibi avantajlar sunar. Ancak, kredi kartı bilgilerinin güvenli bir şekilde işlenmesi ve korunması gerekir. Nitekim bilgiler kötü niyetli kişiler tarafından kullanılma riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Mail Order Nasıl Açılır?

Mail order açma işlemi, kredi kartının bağlı olduğu banka ile iletişime geçerek ya da fiziki şubeyi ziyaret ederek gerçekleştirilir. Aynı zamanda ilgili bankanın internet sitesine ya da mobil uygulamasına giriş yaparak ve gerekli bilgiler ile SMS göndererek de kredi kartı mail order açma işlemi tamamlanır.

Mail Order Nasıl Kapatılır?

Mail order kapatma işlemi, kredi kartının bağlı olduğu bankanın müşteri hizmetleri ile görüşerek ya da fiziki şubeyi ziyaret ederek gerçekleştirilir. Ayrıca kredi kartının bağlı olduğu bankanın mobil uygulaması ya da internet şubesine giriş yaparak ve bankaya SMS göndererek de mail order kapatma işlemi tamamlanır.

Mail Order Nasıl Çekilir?

Mail order; kart numarasının, son kullanma tarihinin ve CVV kodunun POS cihazı üzerinden tuşlanması ile çekilir. Kart bilgilerinin girilmesinin ardından POS cihazı üzerindeki yönlendirmeler takip edilir ve ödemenin gerçekleşmesiyle cihazdan alınan slip işletme tarafından saklanır. Mail order çekimi sırasında güvenli bir şekilde işlem gerçekleştirilebilmesi için ödeme yapacak bireyin mail order formu doldurması önemlidir. Öncelikle ödeme yapacak kişinin form üzerinde yer alan kart bilgileri ve ödeme tutarı gibi detayları doldurması gerekir. Ardından ıslak imza ve ödeme yapılan işletmenin kaşesi belgeler arasına eklenir.

Kredi kartınızı internet alışverişlerine kapatmak istiyor ancak nasıl yapılacağını bilmiyorsanız, Kredi Kartı İnternet Alışverişine Nasıl Kapatılır? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Bu yazıda, kartınızı online işlemlere kapatmanın adımları, bankalara göre değişen yöntemler ve dikkat etmeniz gereken güvenlik detayları detaylı şekilde açıklanmaktadır.

Pos Cihazından Mail Order Nasıl Yapılır?

POS cihazından mail order yapmak için, satıcının müşteriden alacağı kredi kartı bilgilerini (kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodu) POS cihazına manuel olarak girmesi gerekir. Bu işlem, özellikle telefon ya da e-posta yoluyla sipariş alan işletmeler tarafından kullanılır. Güvenlik önlemleri ve müşteri onayı bu süreçte büyük önem taşır.

Mail Order İptal Edilebilir mi?

Mail order çekiminin iptal edilmesi için ödeme yapılan kurum ya da mağaza ile iletişime geçmek gerekir. Bu gibi durumlarda mail order formu üzerinde yazan ya da ödeme yapılan mağazanın web sitesinde yer alan bilgilerden yardım alınır.

Mail order işleminin aktif kullanılan kredi kartından iptal edilmesi ise kart ayarlarından gerçekleştirilir. Ancak detaylı bilgi alabilmek için banka ile iletişime geçmek gerekir.

Mail Order İptal Etme Süresi Ne Kadar?

Mail order iptal etme süresi, mesafeli satış sözleşmelerinde yer alan hükümler gereği 14 gündür. Yani bireyler, mail order ile gerçekleştirdiği alışverişi herhangi bir cezaya tabii tutulmadan 14 gün içerisinde iptal etme hakkına sahiptir.

Mail Ordera Nasıl İtiraz Edilir?

Kredi kartının bağlı olduğu banka ile iletişime geçilerek mail order itiraz talebinde bulunulmalıdır. Bireyin iradesi dışında gerçekleştirilen ödemelerde, bireyin banka ile iletişime geçmesi ve hizmet almadığını dile getirmesi gerekir. Banka gerekli incelemeleri yaptıktan sonra geri ödeme gerçekleştirir.

Mail Order İtiraz Süresi Kaç Gün?

Mail order itiraz süresi,kredi kartı yasal itiraz sürelerinde olduğu gibi maksimum 120 gündür. Ödeme yapan bireyin belirtilen süre içerisinde ödeme iptali gerçekleştirmemesi halinde itiraz hakkı ortadan kalkar.

Bankalara Göre Mail Order Açma

Garanti Bankası Mail Order Açma

Garanti BBVA kredi kartına sahip olan bireylerin mail order açma işlemi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir. Mail orderın açılması için 444 0 333’ü arayarak banka ile iletişime geçmek, fiziki şubeleri ziyaret etmek, internet şubesine ya da mobil uygulamaya giriş yapmak gerekir. Ayrıca TERCIH ya da ONAY yazıp 3340’a SMS göndererek de mail order işlemi açılır.

Yapı Kredi Bankası Mail Order Açma

Yapı Kredi Bankası kredi kartına sahip olan bireylerin mail order açma işlemi çeşitli adımlarla gerçekleştirilir. Mail orderın açılması için 444 0 444’ü arayarak banka ile iletişime geçilebilir. Ayrıca fiziki şubeleri ziyaret etmek, mobil uygulamadan ya da internet şubesi üzerinden gerekli adımları takip etmek de yeterlidir. Kısa süre içerisinde mail orderı açmak isteyen bireyler ise YETKI ya da AÇIK yazıp 4944’e SMS gönderebilir.

Ziraat Bankası Mail Order Açma

Ziraat Bankası kredi kartına sahip olan bireylerin mail order açma işlemleri farklı adımlarla gerçekleştirilir. Mail order ödeme yönteminin açılması için internet şubeye ya da mobil uygulamaya giriş yaparak gerekli adımları takip etmek gerekir. Ayrıca bireyler, fiziki şubeleri ziyaret ederek ya da 0850 220 00 00’ı arayarak mail order açma talebinde bulunabilir.

Vakıfbank Mail Order Açma

Vakıfbank kredi kartına sahip olan bireylerin mail order açma işlemleri 5 farklı adımda gerçekleştirilir. Fiziki şubeleri ziyaret ederek ya da 0850 222 0724’ü arayarak mail order açma talebinde bulunulmalıdır. Ayrıca internet şubesine ya da mobil uygulamaya giriş yaparak gerekli adımlar takip edilir. ACIK yazıp 5724’e SMS göndererek de mail order işlemi açılabilir.

Denizbank Mail Order Açma

Denizbank kredi kartına sahip olan bireylerin mail order açma işlemi çeşitli şekillerde gerçekleştirilir. Fiziki şubeleri ziyaret ederek ya da 0850 222 0800’ı arayarak mail order açma talebinde bulunmak gerekir. Ayrıca bu işlem, internet şubesi ya da mobil uygulama üzerinden de gerekli adımların takip edilmesiyle gerçekleştirilebilir.

Finansbank Mail Order Açma

Finansbank kredi kartına sahip olan bireylerin mail order açma işlemi farklı adımlarla gerçekleştirilir. 0850 222 0900’ü arayarak ya da fiziki şubeleri ziyaret ederek mail order açma talebinde bulunmak gerekir. Aynı zamanda bireyler, kısa süre içerisinde talep oluşturmak için mobil uygulama ya da internet şube üzerinde yer alan adımları takip edebilir.

Halkbank Mail Order Açma

Halkbank kredi kartına sahip olan bireylerin mail order açma işlemini gerçekleştirmek için çeşitli adımlar takip edilebilir. Mobil uygulama ya da internet şube üzerinden mail order açma adımları takip edilerek işlem tamamlanabilir. Talep oluşturmak için ise 0850 222 0400’ı aramak ya da fiziki şubeleri ziyaret etmek gerekir. Fiziki şubelere gidemeyen, müşteri temsilcisine ulaşamayan ya da uygulamaya erişim konusunda zorluk yaşayan kişiler ise ONAY yazıp 3404’e SMS göndererek mail order açma işlemini tamamlayabilir.

İş Bankası Mail Order Açma

İş Bankası kredi kartına sahip olan bireylerin mail order açma işlemini gerçekleştirmek için pek çok adım takip edilebilir. 0850 724 0724’ü arayarak ya da fiziki şubeleri ziyaret ederek mail order açma talebinde bulunmak mümkündür. Aynı zamanda bireyler, mobil uygulama ya da internet şube üzerinden gerekli adımları takip ederek mail order açma işlemini tamamlayabilir.

Mail Order Güvenli Midir?

Mail order genellikle güvenilir bir işlemdir. Mail order işlemleri, özellikle internet üzerinden gerçekleştirildiğinde, çeşitli güvenlik protokolleri ve şifreleme teknikleri kullanılarak korunur. Kredi kartı bilgileri gibi hassas müşteri bilgilerinin güvenliği, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) gibi standartlarla sağlanır. Ancak güvenlik önlemlerine rağmen dolandırıcılık girişimleri ve veri ihlalleri riski her zaman mevcuttur. Bu nedenle hem müşterilerin hem de işletmelerin dikkatli olması ve güvenli alışveriş pratiklerini benimsemesi önemlidir.

Mail Order Dolandırıcılığı Nedir?

Mail order dolandırıcılığı, müşterilerin veya satıcıların, posta yoluyla ya da daha yaygın olarak internet üzerinden yapılan alışveriş işlemleri sırasında dolandırılmasını içerir. Bu tür dolandırıcılık, sahte web siteleri, phishing e-postaları, sahte reklamlar ve ödeme bilgilerinin çalınması gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Dolandırıcılar, genellikle gerçekçi görünen tekliflerle müşterileri kandırır ve ödeme yaptıktan sonra ürünü teslim etmez veya sahte ürünler gönderir.

Mail Order Dolandırıcılığından Korunma Yöntemleri

Mail order dolandırıcılığından korunmak için hem müşterilerin hem de işletmelerin uygulayabileceği bazı yöntemler şunlardır:

Güvenilir Kaynaklardan Alışveriş Yapmak: Müşteriler, tanınmış ve güvenilir satıcılarla işlem yapmalıdır.

Güçlü Şifreler Kullanmak ve Güvenlik Yazılımlarından Yararlanmak: Hesapların ve işlemlerin güvenliğini artırmak için güçlü şifreler kullanılmalı ve güncel güvenlik yazılımları tercih edilmelidir.

SSL Sertifikası Olan Siteleri Tercih Etmek: Web sitesinin URL'sinin "https" ile başladığından ve güvenli bir bağlantı simgesi (kilit ikonu) içerdiğinden emin olunmalıdır.

Avantajlı Görünen Tekliflere Dikkat Etmek: Gerçek dışı indirimler ve teklifler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Ödeme Bilgilerini Güvende Tutmak: Ödeme bilgilerinin her işlemde yeniden girilmesi, bilgilerin çevrimiçi depolanmasından daha güvenlidir.

Sonuç

Mail order sistemleri, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunarak ve alışverişi kolaylaştırarak modern e-ticaretin temelini oluşturur. Bu sistemler, hem müşterilere hem de işletmelere büyük fırsatlar sunarken, güvenlik ve dolandırıcılık konularında dikkatli olunması gerektiğini de hatırlatır. Güvenli alışveriş uygulamalarını benimseyerek ve bilinçli bir şekilde hareket ederek, mail order sisteminin sunduğu avantajlardan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Mail Order Dolandırıcılığının Cezası Nedir?

Mail order dolandırıcılığı kredi kartı bilgilerinin izinsiz kullanılması veya sahte işlemler yapılması şeklinde gerçekleşir. Bu suç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine göre 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Ayrıca, kredi kartı bilgilerinin izinsiz olarak ele geçirilmesi Türk Ceza Kanunu'nun 135. maddesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

Mail Order Formunda Hangi Bilgiler Yer Alır?

Mail order formunda genellikle alıcı ve satıcı bilgileri, sipariş edilen ürün veya hizmetin detayları, ödeme miktarı, kredi kartı bilgileri (kart numarası, son kullanma tarihi, CVV/CVC kodu) ve müşteri imzası yer alır. Bu form, ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm temel bilgileri içermelidir.

Kredi Kartı ile Mail Order Nasıl Açılır?

Kredi kartı ile mail order açmak için, kart sahibinin bankaya başvurarak mail order özelliğini aktif hale getirmesi gerekir. Bu işlem genellikle bankanın internet şubesi, mobil uygulaması veya müşteri hizmetleri aracılığıyla yapılabilir. Banka, gerekli güvenlik kontrollerini tamamladıktan sonra mail order işlemleri için onay verecektir.

Mail Order ile Ödeme Nasıl Alınır?

Mail order ile ödeme alma işlemi, müşterinin kredi kartı bilgilerini güvenli bir şekilde satıcıya iletmesiyle başlar. Satıcı, bu bilgileri kullanarak kredi kartından ödeme alma işlemi gerçekleştirir. Bu süreç, telefon, e-posta veya mail order formu aracılığıyla yapılabilir.

Mail Order Limiti Ne Kadardır?

Mail order limiti, genellikle kredi kartının kullanılabilir limitine bağlıdır. Bazı bankalar, mail order işlemleri için ayrı bir limit belirleyebilir. Kart sahibi, banka ile iletişime geçerek mail order için belirlenen limiti öğrenebilir ve gerekirse bu limiti değiştirebilir.

Sanal Kart ile Mail Order Olur mu?

Sanal kartlar, genellikle internet üzerinden yapılan alışverişler için tasarlanmıştır ve fiziki bir kartı içermez. Ancak, sanal kart bilgileri mail order formuna girilerek mail order işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu, satıcının sanal kartı kabul etmesi ve işlemi destekleyen bir sisteme sahip olması durumunda mümkündür.

Mail Order İptal Süresi Ne Kadardır?

Mail order iptal süresi, satıcının iade ve iptal politikasına göre değişiklik gösterir. İptal süresi, işlem tarihinden itibaren en fazla 120 güne kadar devam eder. Bu süre, satıcıdan satıcıya farklılık gösterebilir. İptal işlemleri için satıcı ile iletişime geçmek önemlidir.

Mail Order Taksit Nasıl Yapılır?

Mail order taksitlendirme, satıcının bankası ve ödeme altyapısının desteklediği bir özelliktir. Taksitlendirme yapılabilmesi için müşterinin ödeme sırasında taksit seçeneğini belirtmesi ve satıcının bu taksitlendirmeyi işlemi gerçekleştirirken POS cihazı veya ilgili ödeme sistemi üzerinden uygulaması gerekir. Taksit sayısı ve koşulları, satıcı ve banka politikalarına bağlıdır.

Kaynak