Bileşik Faiz Hesaplama Aracı 2026

Bileşik Faiz Nasıl Hesaplanır?

Bileşik faiz hesaplama işlemi, faiz oranı, anapara, sürenin uzunluğu ve faizin hangi sıklıkta bileşiklendirildiği gibi faktörlere bağlıdır. Bu nedenle, bileşik faizi hesaplamak için belirli bir matematiksel formül kullanılır ve bu formül, belirlenen süre sonunda yatırımın veya borcun ne kadar olacağını belirler.

Örneğin bileşik faiz hesaplama formülü ile bileşik faiz getirisini hesaplamak istediğimizde 100.000 TL’yi yıllık %45 faiz oranı ile bankaya yatırdığımızı düşünelim. Eğer faiz basit şekilde hesaplansaydı, her yıl 10.000 TL faiz kazanır ve 3 yıl sonunda toplamda 130.000 TL’ye ulaşırdık. Ancak bileşik faizle hesaplandığında:

1. yılın sonunda: 100.000 TL × (1 + 0,45) = 145.000 TL

2. yılın sonunda: 145.000 TL × (1 + 0,45) = 210.250 TL

3. yılın sonunda: 210.250 TL × (1 + 0,45) = 304.862 TL

Görüldüğü gibi, her yıl faiz yalnızca ana para üzerinden değil, bir önceki yılın toplam tutarı üzerinden hesaplanarak büyür. Böylece, bileşik faizin üstel artış etkisi sonucunda 3 yılın sonunda 100.000 TL’lik başlangıç sermayesi 304.862,50 TL'ye ulaşarak yaklaşık üç katına çıkar.