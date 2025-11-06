Bileşik Faiz Hesaplama Aracı 2026

Geliştirdiğimiz bileşik faiz hesaplama aracı ile günlük, aylık ve yıllık bileşik faiz formülünden getiri ve vade sonu tutarı hemen hesapla! Bileşik faiz veren bankalara göz at!
Bileşik faiz, faiz oranının sadece başlangıçtaki ana para üzerinden değil, önceki dönemlerde kazanılan faizler üzerinden de hesaplandığı bir faiz türüdür. Bu, faizin belirli aralıklarla (günlük, aylık, yıllık vb.) anaparaya eklenmesi ve böylece faizin her yeni dönemde artan bir sermaye üzerinden hesaplanması anlamına gelir. Bu durum, faizlerin zaman içinde katlanarak büyümesine neden olur.
Bileşik faiz hesaplama işlemi, faiz oranı, anapara, sürenin uzunluğu ve faizin hangi sıklıkta bileşiklendirildiği gibi faktörlere bağlıdır. Bu nedenle, bileşik faizi hesaplamak için belirli bir matematiksel formül kullanılır ve bu formül, belirlenen süre sonunda yatırımın veya borcun ne kadar olacağını belirler.
Örneğin bileşik faiz hesaplama formülü ile bileşik faiz getirisini hesaplamak istediğimizde 100.000 TL’yi yıllık %45 faiz oranı ile bankaya yatırdığımızı düşünelim. Eğer faiz basit şekilde hesaplansaydı, her yıl 10.000 TL faiz kazanır ve 3 yıl sonunda toplamda 130.000 TL’ye ulaşırdık. Ancak bileşik faizle hesaplandığında:
1. yılın sonunda: 100.000 TL × (1 + 0,45) = 145.000 TL
2. yılın sonunda: 145.000 TL × (1 + 0,45) = 210.250 TL
3. yılın sonunda: 210.250 TL × (1 + 0,45) = 304.862 TL
Görüldüğü gibi, her yıl faiz yalnızca ana para üzerinden değil, bir önceki yılın toplam tutarı üzerinden hesaplanarak büyür. Böylece, bileşik faizin üstel artış etkisi sonucunda 3 yılın sonunda 100.000 TL’lik başlangıç sermayesi 304.862,50 TL'ye ulaşarak yaklaşık üç katına çıkar.
Yıllık bileşik faiz hesaplama işleminde ilk başta yatırılan anapara belirlenen faiz oranına göre bir yıl sonunda faiz kazandırır. Ancak bileşik faizin farkı, bu kazancın yeni anapara olarak değerlendirilmesidir. Yani ikinci yılın başında, yalnızca ilk yatırılan miktar değil, birinci yılın sonunda kazanılan faiz de faize tabi tutulur. Bu döngü her yıl tekrarlandıkça, büyüme hızlanır ve zaman içinde çarpan etkisi yaratır.
Bu yöntemin temel avantajı, faiz gelirinin sürekli olarak ana paraya eklenerek katlanmasıdır. Böylece, belirli bir zaman diliminde basit faize kıyasla çok daha yüksek bir getiri sağlanır. Özellikle uzun vadeli yatırımlarda, bileşik faiz etkisi giderek güçlenir ve başlangıçtaki yatırım miktarıyla kıyaslanamayacak kadar büyük bir büyüme sağlanabilir.
Aylık bileşik faiz, tıpkı yıllık bileşik faiz gibi, ancak daha sık faizlendirme periyotlarıyla çalışan bir sistemdir. Bu yöntemde faiz, her ay sonunda anaparaya eklenerek bir sonraki ay için yeni hesaplamaya dahil edilir. Böylece, faiz yalnızca başlangıçtaki anapara üzerinden değil, her ay biriken faiz miktarıyla birlikte yeniden hesaplanır.
Aylık bileşik faiz hesaplamasında dikkate alınacak faiz oranını belirlerken, öncelikle mevcut piyasa koşullarını, Merkez Bankası’nın politika faiz oranlarını ve bankaların sunduğu vadeli mevduat faizlerini göz önünde bulundurmak gerekir. Şu an Türkiye’de yıllık mevduat faiz oranları %42 ila %50 arasında değişmektedir. Ancak bileşik faiz hesaplaması yaparken, yıllık faiz oranı doğrudan kullanılamaz; çünkü faiz her ay anaparaya eklenerek yeniden hesaplanır. Bu nedenle, yıllık faiz oranını 12’ye bölerek aylık bileşik faiz hesaplamasına uygun hale getirmek gerekir.
Örneğin, %42 yıllık faiz oranı olan bir yatırımda, aylık faiz oranı yaklaşık %3,5 olurken; %50 yıllık faiz oranında bu oran %4,17 civarına yükselir.
Eğer 100.000 TL başlangıç sermayesiyle aylık %4 bileşik faiz uygulanırsa, bir yılın sonunda toplam yatırım miktarı yaklaşık 160.103 TL olur.
Bu hesaplamada, her ay faiz kazancı anaparaya eklenir ve bir sonraki ay bu yeni toplam üzerinden faiz hesaplanır. Örneğin:
İlk ay sonunda toplam 104.000 TL olur.
İkinci ay 108.160 TL (çünkü %4 faiz artık 104.000 TL üzerinden hesaplanır).
Üçüncü ay 112.486 TL
Eğer faiz yalnızca başlangıçtaki 100.000 TL üzerinden hesaplansaydı (basit faiz), toplam kazanç daha düşük olacaktı. Ancak her ay biriken faiz de faize tabi tutulduğundan, yıl sonunda 60.103 TL ek kazanç sağlanmış oldu.
Günlük bileşik faiz, faiz getirilerinin her gün ana paraya eklenerek yeniden hesaplanması prensibine dayanır. Günlük bileşik faiz hesaplama yöntemi, faiz kazancının yalnızca belirli dönemlerde değil, her gün hesaplanarak birikmesini sağlar. Böylece, faiz getirisi zamanla daha hızlı artar ve katlanarak büyüyen bir finansal model ortaya çıkar.
Bu sistemde, başlangıçta yatırılan ana para ilk gün belirlenen faiz oranına göre faiz kazandırır. Ancak asıl fark, bu kazancın ertesi gün ana paraya eklenmesiyle başlar. İkinci gün, yalnızca başlangıçtaki tutar değil, bir önceki gün kazanılan faiz de hesaplamaya dahil edilir. Bu süreç her gün tekrarlandığında, faiz getirisi her gün büyüyerek artar.
Örneğin, %50 yıllık faiz oranıyla günlük bileşik faiz hesaplanacaksa, bu oranı 365 güne bölerek günlük faiz oranına ulaşırız. Yani, yaklaşık %0,136 günlük faiz oranı elde edilir. Böyle bir sistemde, kazanç çok daha kısa vadede hızlanır ve özellikle uzun vadede basit faizden çok daha yüksek bir getiri sağlar.
Eğer 100.000 TL başlangıç sermayesiyle günlük %0,136 bileşik faiz uygulanırsa, bir yılın sonunda toplam yatırım miktarı yaklaşık 164.816 TL olur.
Bu hesaplamada, faiz her gün hesaplanıp ana paraya eklendiği için büyüme daha hızlı gerçekleşmiştir. Örneğin:
İlk gün sonunda toplam 100.136 TL olur.
İkinci gün 100.273 TL
Üçüncü gün 100.411 TL
Bu süreç her gün tekrarlandıkça, kazanç giderek katlanarak artar.
Eklemeli bileşik faiz, yatırımcının belirli aralıklarla (örneğin aylık veya yıllık) ana paraya ek fonlar yatırarak bileşik faiz sürecini hızlandırdığı bir sistemdir. Bu yöntemde, yalnızca faiz getirisi değil, düzenli olarak yapılan eklemeler de yeni ana para olarak değerlendirilir ve her faiz hesaplama döneminde büyüyen bir toplam üzerinden faiz kazancı sağlanır. Böylece, zaman içinde yatırımın büyüme hızı artar ve bileşik faizin etkisi daha da güçlenir.
Eklemeli bileşik faiz, yatırımcının düzenli olarak anaparaya ek fon yatırarak büyümeyi hızlandırdığı bir faiz sistemidir. Örneğin, 30.000 TL’lik bir yatırım yaptığımızı ve aylık %2,5 faiz uygulandığını düşünelim. Eğer her ay 2.000 TL ek miktar yatırılırsa, bir yılın sonunda toplam birikim 67.937 TL olur. Bu sistemde, faiz yalnızca başlangıç anaparası üzerinden değil, her ay eklenen miktarlar üzerinden de hesaplanır. Örneğin, ilk ay sonunda toplam tutar 30.750 TL olur, ardından 2.000 TL eklenerek 32.750 TL’ye çıkar. İkinci ay faiz bu yeni toplam üzerinden hesaplanır ve süreç yıl boyunca devam eder. Bu yöntem, uzun vadeli birikimlerde bileşik faiz etkisini maksimize ederek büyümenin hızlanmasını sağlar.aylık bileşik faiz uygulanan bir yatırımda, her ay faiz getirisi eklendikten sonra yatırımcı yeni bir miktar eklediğinde, bir sonraki ayın faizi artık daha büyük bir toplam üzerinden hesaplanır. Bu süreç düzenli olarak devam ettikçe, bileşik faizin çarpan etkisi güçlenir ve zaman içinde yatırım beklenenden çok daha hızlı büyür.
Türkiye'deki bankaların çoğu, vadeli mevduat hesaplarında basit faiz uygulamaktadır; yani, faiz getirisi vade sonunda anaparaya eklenir ve bir sonraki vade dönemi için faiz hesaplaması bu yeni toplam üzerinden yapılır. Ancak, bazı bankalar bileşik faiz etkisi yaratan özel ürünler sunmaktadır.
Bunlardan öne çıkanlar şöyledir:
ING Bank – Turuncu Hesap:
ING Bank'ın Turuncu Hesap ürünü, günlük faiz kazancı sağlayarak her gün kazandığınız faizin anaparaya eklenmesiyle bileşik faiz etkisi yaratır. Bu sayede, birikimleriniz günlük olarak değerlenir ve katlanarak artar.
İş Bankası – Vadeli Mevduat Hesabı:
İş Bankası'nın vadeli mevduat hesaplarında, faiz getirisi vade sonunda anaparaya eklenir ve müşterinin talimatı olmadığı sürece hesap, güncel faiz oranlarıyla aynı vade süresi için yenilenir. Bu durumda, faiz getirisi bir sonraki vade döneminde de faiz kazandırarak bileşik faiz etkisi oluşturur.
Garanti BBVA – Vadeli Mevduat Hesabı
Garanti BBVA, vadeli mevduat hesaplarında, faiz getirisi vade sonunda anaparaya eklenir ve hesap yenilendiğinde yeni anapara üzerinden faiz hesaplanır, bu da bileşik faiz etkisi yaratır.
QNB Finansbank – Vadeli Mevduat Hesabı
QNB Finansbank, vadeli mevduat hesaplarında %45,50'ye varan tanışma faizi sunmaktadır. Faiz getirisi vade sonunda anaparaya eklenir ve hesap yenilendiğinde yeni anapara üzerinden faiz hesaplanarak bileşik faiz etkisi sağlanır.
Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların büyük çoğunluğu, vadeli mevduat hesaplarında basit faiz uygular. Yani, faiz getirisi vade sonunda anaparaya eklenir ve hesap yenilendiğinde yeni anapara üzerinden faiz hesaplanır. Bu yöntem, bileşik faiz etkisi yaratabilir, ancak doğrudan günlük veya aylık bileşik faiz olarak uygulanmaz. Günlük faiz kazandıran özel hesaplar (örneğin ING Turuncu Hesap gibi) ise bileşik faize daha yakın bir yapı sunabilir. Ancak, bankalar doğrudan finansal enstrüman olarak bileşik faiz sunmazlar; müşteriler genellikle vade yenileme yoluyla bileşik faiz etkisinden yararlanabilirler.
Evet, yatırım fonlarında bileşik faiz etkisi yaratılabilir. Özellikle tahvil ve bono fonları, elde edilen faiz gelirini tekrar yatırım yaparak bileşik faiz mekanizmasını kullanır. Aynı şekilde, gelirini yeniden yatırıma yönlendiren hisse senedi fonları veya faiz getirili para piyasası fonları, düzenli kazançları anaparaya ekleyerek bileşik getiri sağlayabilir. Ancak, yatırım fonları bankaların vadeli mevduatları gibi sabit faiz garantisi sunmaz; getiriler piyasa koşullarına ve fon yöneticisinin yatırım stratejisine bağlı olarak değişebilir.