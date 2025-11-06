32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Bankalar Hangileri? 2026

32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalara göz at, sunulan tekliflerden en yüksek faiz oranına başvuru işlemini anında gerçekleştir!
32 günlük vadeli hesap, bankaya yatırılan birikimin 32 gün boyunca sabit faiz oranıyla değerlendirildiği, kısa vadeli bir mevduat ürünüdür. Bu süre boyunca hesaptaki paraya dokunulmazsa vade sonunda faiz kazancı elde edilir. Ancak vade süresi tamamlanmadan para çekilirse faiz getirisi alınmaz.
Bu hesap türü, genellikle kısa vadeli birikimlerini değerlendirmek isteyen bireyler veya geçici olarak elinde fazla nakit bulunan kişiler tarafından tercih edilir. Vade sonunda, anapara ile birlikte faiz getirisi otomatik olarak hesaba aktarılır. 32 günlük vadeli hesap, kısa vadede risksiz getiri arayanlar için pratik bir birikim seçeneğidir.
32 gün vadeli bir mevduat hesabında kazanç hesaplanırken yatırılan tutar ve yıllık faiz oranı esas alınır. İlk olarak, yıllık faiz oranı 365’e bölünerek günlük faiz oranı bulunur. Daha sonra bu oran 32 gün ile çarpıldığında, elde edilecek toplam faiz tutarı hesaplanmış olur. Son aşamada ise bu tutardan mevzuata göre belirlenen gelir vergisi stopajı düşülür ve net kazanç ortaya çıkar. Böylece 32 günlük vade süresi sonunda elde edilecek net tutar belirlenmiş olur.
Örneğin 100.000 TL tutarındaki birikim 32 gün vadeli bir mevduat hesabına, %45 faiz oranıyla yatırıldığında kazanç şu şekilde hesaplanır: Öncelikle yıllık faiz oranı 365’e bölünerek günlük faiz oranı bulunur. %45 yıllık faiz, 365’e bölündüğünde günlük yaklaşık %0,1233 faiz oranına denk gelir.
Ardından bu oran 32 gün ile çarpılarak yaklaşık 3.945,21 TL brüt faiz kazancı elde edilir. Bu tutardan %17,5 oranında stopaj vergisi kesilir ve yaklaşık 690,41 TL vergi ödenmiş olur. Sonuç olarak net faiz geliri yaklaşık 3.254,79 TL olur. Böylece 32 günün sonunda, ana para ile birlikte toplam 103.254,79 TL olarak hesaba geçer. Bu yöntemle, kısa vadeli yatırımlar için net kazanç önceden tahmin edilebilir.
32 günlük vadeli bir mevduat hesabı açılmak istendiğinde, izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:
Banka tercihinin yapılması:
Hesap açılışı öncesinde hizmet alınacak banka belirlenmeli ve faiz oranları ile vade seçenekleri gözden geçirilmelidir.
Başvuru kanalının seçilmesi:
Şubeler, internet bankacılığı ya da mobil uygulamalar üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Dijital kanallar tercih edildiğinde süreç daha hızlı tamamlanmaktadır.
Yatırılacak tutar ve vade süresinin belirlenmesi:
Açılacak hesap için yatırılmak istenen tutar belirtilmeli ve vade süresi olarak 32 gün seçilmelidir. Bankaya göre değişen minimum tutar şartlarına dikkat edilmelidir.
Vade sonu talimatının belirlenmesi:
Vade sonunda anaparanın ve faiz kazancının otomatik olarak yenilenip yenilenmeyeceği seçilmelidir. Yenileme, kapatma veya sadece anapara yenileme seçeneklerinden biri tercih edilmelidir.
Bilgilerin onaylanması:
Gerekli bilgiler onaylandıktan sonra hesap açılışı gerçekleşir. Hesap açıldıktan sonra yatırılan tutar, vade süresi boyunca faiz kazandırmaya devam eder.
Evet, 32 günlük vadeli mevduat hesabından vade süresi bitmeden para çekilebilir. Ancak bu durumda herhangi bir faiz getirisi elde edilemez. Yani vade dolmadan para çekildiğinde, sadece yatırılan anapara geri alınır ve faiz getirisi kaybedilir. Bu nedenle faiz kaybı yaşamamak için paranın vade süresi dolana kadar hesapta bırakılması tavsiye edilir.
32 günlük vadeli bir hesapta vade bozulursa, yani para belirlenen süreden önce çekilirse, banka yalnızca yatırılan ana parayı iade eder. Faiz getirisi ise geçersiz sayılır. Bu durumda, vade süresi boyunca elde edilmesi planlanan faiz kazancından vazgeçilmiş olur. Ancak hesap, esnek vadeli bir ürün kapsamında açıldıysa, yalnızca çekilen kısım faiz hakkını kaybederken kalan bakiye için faiz işlemeye devam eder.