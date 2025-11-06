32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Bankalar Hangileri? 2026

32 Gün Vade Nasıl Hesaplanır?

32 gün vadeli bir mevduat hesabında kazanç hesaplanırken yatırılan tutar ve yıllık faiz oranı esas alınır. İlk olarak, yıllık faiz oranı 365’e bölünerek günlük faiz oranı bulunur. Daha sonra bu oran 32 gün ile çarpıldığında, elde edilecek toplam faiz tutarı hesaplanmış olur. Son aşamada ise bu tutardan mevzuata göre belirlenen gelir vergisi stopajı düşülür ve net kazanç ortaya çıkar. Böylece 32 günlük vade süresi sonunda elde edilecek net tutar belirlenmiş olur.

Örneğin 100.000 TL tutarındaki birikim 32 gün vadeli bir mevduat hesabına, %45 faiz oranıyla yatırıldığında kazanç şu şekilde hesaplanır: Öncelikle yıllık faiz oranı 365’e bölünerek günlük faiz oranı bulunur. %45 yıllık faiz, 365’e bölündüğünde günlük yaklaşık %0,1233 faiz oranına denk gelir.

Ardından bu oran 32 gün ile çarpılarak yaklaşık 3.945,21 TL brüt faiz kazancı elde edilir. Bu tutardan %17,5 oranında stopaj vergisi kesilir ve yaklaşık 690,41 TL vergi ödenmiş olur. Sonuç olarak net faiz geliri yaklaşık 3.254,79 TL olur. Böylece 32 günün sonunda, ana para ile birlikte toplam 103.254,79 TL olarak hesaba geçer. Bu yöntemle, kısa vadeli yatırımlar için net kazanç önceden tahmin edilebilir.