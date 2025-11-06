Kâr Payı Hesaplama | En Yüksek Kâr Payı Veren Katılım Bankaları

Kâr Payı Nasıl Hesaplanır?

Kâr payı hesaplama işleminde kullanılan sabit bir faiz oranı söz konusu değildir. Kazanç bankanın o dönemde elde ettiği gerçek getiriye göre şekillenir. Buna göre hesaplama sırasında müşterilerin yatırdığı tutarlar vade süresi ve para birimi dikkate alınarak belirli bir havuzda toplanır. Banka bu havuzda biriken fonları finansman sağlamak amacıyla kullanır.

Dönem sonunda elde edilen kâr ve zarar havuzda yer alan tüm katılım hesapları arasında eşit şekilde pay edilir. Eğer kâr elde edildiyse belirlenen paylaşım oranına göre müşterinin getirisi hesaplanır. Zarar edildiği durumlarda ise bu zarar banka ve müşteri tarafından ortaklaşa kârşılanır.

Kâr payı; günlük, aylık ya da yıllık olarak hesaplanabilir. Her birinin hesaplama formülü farklıdır.

Günlük Getiri (Anapara × Kâr Oranı × Gün Sayısı) / (100 × 365)

Aylık Getiri (Anapara × Kâr Oranı × Ay Sayısı) / (100 × 12)

Yıllık Getiri (Anapara × Kâr Oranı) / 100

Örneğin, 200.000 TL tutarında bir yatırımın yıllık %30 kâr payı oranıyla değerlendirilmesi durumunda formül şu şekilde uygulanır:

(200.000 × 30) / 100 = 60.000 TL

Bu durumda yatırımcı yıl sonunda 60.000 TL kâr elde eder ancak bu tutar üzerinden stopaj vergisi kesintisi yapılır. Bu verginin düşülmesinden sonra yatırımcının hesabına net kâr tutarı yansıtılır.