Basit Faiz Hesaplama Aracı 2026

Basit Faiz Nasıl Hesaplanır?

Basit faiz hesaplama formülü genellikle günlük, aylık veya yıllık bazda yapılabilir. Basit faiz, faiz oranının yalnızca ana para üzerinden hesaplandığı bir yöntem olduğu için her dönemde faiz getirisi sabit kalır.

Günlük Basit Faiz Hesaplama

Günlük basit faiz hesaplama formülünde, faiz oranı yıllık olarak verilmişse günlük orana çevrilerek işlem yapılır. Örneğin, bir yatırımın veya borcun günlük faiz getirisi, yıllık faiz oranının 365 güne bölünmesiyle bulunur. Eğer 10.000 TL anapara, yıllık %12 faiz oranıyla değerlendirilirse, günlük faiz oranı %12 / 365 = %0,0329 olur. Bu durumda günlük faiz getirisi 10.000 TL × %0,0329 = 3,29 TL olarak hesaplanır. Günlük faiz hesaplamalarında süre uzadıkça toplam faiz artar, ancak her gün faiz sadece başlangıçtaki anapara üzerinden hesaplandığı için bileşik faiz gibi katlanarak büyümez.

Basit Faiz ile Anapara Hesaplama

Eğer belirli bir faiz oranı ve süre için basit faiz yöntemiyle toplam faiz kazancını biliyorsanız, anaparayı bulmak için hesaplama yapılabilir. Örneğin, bir yatırımın 6 ay boyunca %5 basit faizle toplamda 3.000 TL faiz getirdiğini varsayalım. Anaparayı hesaplamak için toplam faiz getirisi, faiz oranı ve süre ile ters hesaplama yapılır.

Bu durumda anapara, toplam faiz getirisinin faiz oranı ve süreyle ilişkilendirilmesiyle bulunur. Eğer 6 aylık faiz %5 ise ve toplam 3.000 TL kazanılmışsa, ana para yaklaşık 10.000 TL olacaktır. Bu yöntem özellikle geçmiş faiz hesaplamalarında kullanılır ve finansal planlama açısından önemlidir.