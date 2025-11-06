Basit Faiz Hesaplama Aracı 2026

Geliştirdiğimiz basit faiz hesaplama robotu ile anapara, vade türü, vade süresi ve yıllık faiz oranını girerek elde edeceğiniz getiri ve vade sonu tutarı hızlı bir şekilde hesaplayabilirsin.
Basit faiz, finansal işlemlerin en temel ve anlaşılır biçimlerinden biri olarak, belirli bir anaparanın, sabit bir faiz oranı üzerinden ve belirli bir süre zarfında kazandığı faiz miktarını ifade eder. Bu yöntemde, faiz hesaplamaları yalnızca başlangıçtaki anapara üzerinden yapılır ve her dönemde elde edilen faiz, anaparaya eklenmeden ayrı tutulur. Dolayısıyla, her dönemde kazanılan faiz miktarı sabit kalır ve birikmiş faiz üzerinden yeniden faiz hesaplanmaz.
Basit faiz, özellikle kısa vadeli finansal işlemlerde ve öngörülebilir getirilerin tercih edildiği durumlarda kullanılır. Ancak uzun vadeli yatırımlarda veya faiz getirilerinin yeniden yatırıma dahil edilmesinin beklendiği senaryolarda, bileşik faiz yöntemi daha avantajlı olabilir.
Basit faiz hesaplama formülü genellikle günlük, aylık veya yıllık bazda yapılabilir. Basit faiz, faiz oranının yalnızca ana para üzerinden hesaplandığı bir yöntem olduğu için her dönemde faiz getirisi sabit kalır.
Günlük basit faiz hesaplama formülünde, faiz oranı yıllık olarak verilmişse günlük orana çevrilerek işlem yapılır. Örneğin, bir yatırımın veya borcun günlük faiz getirisi, yıllık faiz oranının 365 güne bölünmesiyle bulunur. Eğer 10.000 TL anapara, yıllık %12 faiz oranıyla değerlendirilirse, günlük faiz oranı %12 / 365 = %0,0329 olur. Bu durumda günlük faiz getirisi 10.000 TL × %0,0329 = 3,29 TL olarak hesaplanır. Günlük faiz hesaplamalarında süre uzadıkça toplam faiz artar, ancak her gün faiz sadece başlangıçtaki anapara üzerinden hesaplandığı için bileşik faiz gibi katlanarak büyümez.
Eğer belirli bir faiz oranı ve süre için basit faiz yöntemiyle toplam faiz kazancını biliyorsanız, anaparayı bulmak için hesaplama yapılabilir. Örneğin, bir yatırımın 6 ay boyunca %5 basit faizle toplamda 3.000 TL faiz getirdiğini varsayalım. Anaparayı hesaplamak için toplam faiz getirisi, faiz oranı ve süre ile ters hesaplama yapılır.
Bu durumda anapara, toplam faiz getirisinin faiz oranı ve süreyle ilişkilendirilmesiyle bulunur. Eğer 6 aylık faiz %5 ise ve toplam 3.000 TL kazanılmışsa, ana para yaklaşık 10.000 TL olacaktır. Bu yöntem özellikle geçmiş faiz hesaplamalarında kullanılır ve finansal planlama açısından önemlidir.
Basit faiz ile bileşik faiz arasındaki temel fark, faiz hesaplama yöntemlerindeki farklılıktan kaynaklanır. Basit faiz, yalnızca ana paranın belirlenen faiz oranı üzerinden hesaplanarak her dönem için aynı miktarda faiz getiri sağlar. Yani, faiz sadece başlangıçtaki anaparaya uygulanır ve önceki dönemlerde elde edilen faiz miktarı bir sonraki dönem için hesaba katılmaz. Bu nedenle, basit faiz doğrusal bir artış gösterir.
Öte yandan, bileşik faiz, her dönemde elde edilen faizin de ana paraya eklenerek yeniden faiz getirmesi prensibine dayanır. Bu durumda faiz, hem ana paranın hem de önceki dönemlerde kazanılan faizlerin toplamı üzerinden hesaplanır. Sonuç olarak, bileşik faiz üstel bir büyüme eğilimi gösterir ve özellikle uzun vadede basit faize kıyasla çok daha büyük getiriler sağlar.
Basit faiz ve bileşik faiz hesaplama süreçleri arasındaki fark, faiz getirilerinin nasıl hesaplandığına dayanır. Basit faiz hesaplanırken, ana para belirlenen faiz oranı üzerinden doğrudan çarpılarak bulunur ve faiz miktarı her dönem için sabit kalır. Örneğin, 10.000 TL’lik bir yatırımın yıllık %10 basit faiz ile 3 yıl boyunca değerlendirildiğini düşünelim. Her yıl ana para üzerinden %10 faiz ekleneceği için, ilk yıl 1.000 TL, ikinci yıl tekrar 1.000 TL ve üçüncü yıl da aynı şekilde 1.000 TL faiz elde edilir. Toplamda 3.000 TL faiz kazanılmış olur ve ana para ile birlikte toplam miktar 13.000 TL’ye ulaşır.
Öte yandan, bileşik faiz hesaplanırken, her dönemde kazanılan faiz, bir sonraki dönemde ana paraya eklenerek tekrar faiz kazancı yaratır. Aynı örnek üzerinden düşünürsek, 10.000 TL’nin yıllık %10 bileşik faizle değerlendirildiğini varsayalım. İlk yıl sonunda faiz getirisi yine 1.000 TL olur, ancak ikinci yıl faiz artık 11.000 TL üzerinden hesaplanır ve 1.100 TL kazanılır. Üçüncü yıl ise bu yeni toplam üzerinden tekrar faiz eklenerek 1.210 TL getiri sağlanır. Üç yıl sonunda toplam faiz getirisi 3.310 TL olur ve yatırımın toplam değeri 13.310 TL’ye yükselir. Bu fark, özellikle uzun vadeli yatırımlarda veya borçlanmalarda bileşik faizin zamanla daha büyük bir etkisi olmasına neden olur.
Aylık basit faiz hesaplaması, faiz getirilerinin yalnızca ana para üzerinden ve belirlenen süre boyunca sabit bir oranla hesaplanmasına dayanır. Aylık basit faiz formülünde, faiz yalnızca başlangıçtaki ana para üzerinden işler ve her ay eklenen faiz miktarı değişmez. Örneğin, 10.000 TL’lik bir yatırımın aylık %2 basit faiz oranıyla değerlendirildiğini düşünelim. İlk ay faiz getirisi 200 TL olur (çünkü 10.000 TL’nin %2’si 200 TL’dir). İkinci ayda yine aynı 200 TL faiz kazanılır, üçüncü ay da aynı şekilde devam eder. Eğer bu yatırım 6 ay boyunca tutulursa, her ay 200 TL faiz eklenir ve toplam faiz getirisi 1.200 TL olur.
Böylece ana para ile birlikte toplam miktar 11.200 TL’ye ulaşır. Bu yöntemin temel özelliği, her ay kazanılan faiz miktarının sabit olmasıdır. Ancak uzun vadede, bileşik faiz gibi birikimli bir büyüme sağlamadığı için, daha düşük getiri sunar. Kredi ve borçlanmalarda ise basit faiz kullanıldığında, borçlunun ödeyeceği faiz miktarı sabit kalır ve zaman içinde artmaz.
Bankaların uyguladığı faiz sistemi genellikle bileşik faiz esasına dayanır. Özellikle vadeli mevduat hesapları, kredi faizleri ve yatırım araçlarında faiz, belirlenen dönemlerde ana paraya eklenerek yeniden faiz getiri sağlamaya devam eder. Bu, bileşik faiz mekanizmasının bir sonucudur ve özellikle uzun vadeli yatırımlarda veya borçlanmalarda toplam faiz miktarının hızla artmasına neden olur.
Ancak bazı özel durumlarda basit faiz de kullanılabilir. Örneğin, kısa vadeli mevduat hesaplarında veya belirli devlet tahvillerinde faiz sadece ana para üzerinden hesaplanır ve sabit bir getiri sağlar. Bununla birlikte, bankaların sunduğu birçok finansal ürün—kredi kartı borçları, konut kredileri, tüketici kredileri ve mevduat hesapları—bileşik faiz sistemine dayandığı için, zaman içinde faiz yükü veya kazancı katlanarak artar. Özellikle kredi ve kredi kartı borçlarında faiz, bileşik olarak hesaplandığı için, ödenmeyen borçlar giderek büyür. Dolayısıyla, bankaların sunduğu faiz sistemlerini değerlendirirken, basit mi yoksa bileşik mi olduğunu anlamak, finansal kararlar açısından kritik öneme sahiptir.
Bankalar konut kredilerinde bileşik faiz esasına dayalı bir hesaplama yöntemi kullanır. Özellikle eşit taksitli konut kredileri veya konut finansman modelleri, faizlerin her ay ana paraya eklenerek yeniden hesaplanmasıyla işler. Bu, kredi geri ödemesi sürecinde faiz yükünün zamanla artmasına ve toplam geri ödeme miktarının başlangıçta hesaplanandan daha yüksek olmasına neden olur.
Konut kredilerinde uygulanan faizler genellikle aylık faiz oranı üzerinden hesaplanır ve bu oran yıllık bileşik faiz etkisi yaratarak ödemelerin uzun vadede artmasına yol açar. Örneğin, 10 yıl vadeli bir konut kredisi alındığında, her ay ödenen taksitin bir kısmı ana parayı, diğer kısmı ise faiz ödemesini kapsar. Kredi başlarında faiz yükü daha fazla olur ve zamanla azalarak ana para ödemesi ağırlık kazanır. Bu sistem, annüite yöntemi olarak bilinir ve aslında bileşik faiz mantığına dayanır.
Bazı bankalar, peşin faizli ya da sabit faizli krediler sunarak daha şeffaf bir ödeme planı oluşturabilir, ancak genellikle standart konut kredileri bileşik faizle hesaplanır. Bu nedenle, konut kredisi çekerken sadece aylık faiz oranına değil, toplam geri ödeme tutarına ve efektif yıllık faiz oranına da dikkat edilmelidir.