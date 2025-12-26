Noter Güvenli Ödeme Sistemi Nedir? Zorunlu mu? Hangi Bankalarda Var? Noter güvenli ödeme sisteminin ne olduğu, nasıl yapıldığı ve iptal edildiği, kimlerin kullandığı, hangi bankalarda olduğu, avantaj ve dezavantajları bu yazıda.

Araç alım satım süreçlerinde son yıllarda yaşanan dijital dönüşüm, tarafların işlemlerini daha güvenli ve denetimli şekilde gerçekleştirebilmesini mümkün kılmaktadır. Bu kapsamda kullanılan uygulamalardan biri olan noter aracılı ödeme sistemi, ikinci el taşıt satışlarında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu yazımızda, sistemin işleyişinden kimlerin kullanımına açık olduğuna, hangi bankalarla entegre çalıştığına ve ücretlendirme detaylarına kadar birçok başlığı ele alacağız. Ayrıca işlemlerin nasıl iptal edilebileceği, sistemin avantaj ve dezavantajlarını da kapsamlı bir şekilde açıklayacağız.

Noter Güvenli Ödeme Sistemi Nedir?

Noter Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el araç alım satımlarında hem alıcının hem de satıcının haklarını güvence altına almak amacıyla geliştirilen ve noter işlemleriyle entegre çalışan elektronik bir ödeme altyapısıdır. Bu sistem sayesinde araç bedeli, noter devri gerçekleşmeden önce alıcının bankacılık kanalları üzerinden güvenli havuz hesabına aktarılır ve noter onayı tamamlandıktan sonra satıcının hesabına geçer. Böylece hem ödemenin eksiksiz yapıldığından hem de aracın resmi olarak devredildiğinden emin olunur.

2024 yılı itibarıyla zorunlu hale gelen bu uygulama, taraflar arasında nakit taşıma, sahte para ya da ödeme yapmadan devir alma gibi riskleri ortadan kaldırmakta, tüm süreci kayıt altına alarak işlemleri daha şeffaf ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bankalar, noterler ve e-ödeme sistemi arasında kurulan bu dijital köprü sayesinde araç satışları daha hızlı, güvenli ve sorunsuz biçimde tamamlanmaktadır.

Noter Güvenli Ödeme Sistemi Nasıl Yapılır?

Araç alım satım işlemlerinde taraflar arasında güvenliğin sağlanabilmesi için çeşitli dijital sistemlerden yararlanılmaktadır. Bu sistemler sayesinde ödeme süreçleri ve mülkiyet devri eş zamanlı olarak yürütülmekte, işlemler noter onayıyla birlikte tamamlanmaktadır. Son yıllarda dijitalleşen alım satım prosedürleriyle birlikte hem zaman kazandıran hem de güvenlik sağlayan Noter Güvenli Ödeme Sistemi ise aşağıdaki adımlar izlenerek uygulanmaktadır:

Satış Kaydının Oluşturulması

Satış işlemi, satıcı tarafından bankaların internet veya mobil şubesi üzerinden başlatılmaktadır. İlgili menüden araç plakası, satış tutarı ve alıcının iletişim bilgileri sisteme girilmekte, ardından işlem için özel bir referans numarası oluşturulmaktadır. Bu numara, alıcı ve satıcıya SMS ile iletilmektedir.

Ödemenin Güvenli Hesaba Aktarılması

Alıcı tarafından referans numarası kullanılarak belirtilen tutar, sistemin tanımlı güvenli ödeme havuz hesabına gönderilmektedir. Bu tutar, noter işlemi tamamlanana kadar bloke edilmektedir. Yani herhangi bir şekilde kullanılamaz ya da aktarılamaz.

Noter İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Taraflar, ödeme işleminin ardından birlikte notere gitmektedir. Noter, sistem üzerinden ödeme bilgilerini ve tarafların kimlik bilgilerini kontrol ettikten sonra araç devir sürecine geçmektedir. Gerekli belgelerin imzalanmasıyla birlikte işlem tamamlanmaktadır.

Onayın Ardından Paranın Aktarılması

Tescil işlemi noter tarafından onaylandıktan sonra, güvenli ödeme sisteminde bekletilen tutar otomatik olarak satıcının banka hesabına aktarılmaktadır. Böylece ödeme ve mülkiyet devri aynı anda ve resmi onayla gerçekleşmektedir.

İşlemin Tamamlanması ve Bilgilendirme

İşlemin başarılı şekilde sonuçlandığına dair sistem tarafından hem alıcıya hem de satıcıya kısa mesaj ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Dileyen taraflar, bu bilgilere bankacılık uygulamaları üzerinden de ulaşabilmektedir.

Noter Güvenli Ödeme Sistemini Kimler Kullanabilir?

Noter Güvenli Ödeme Sistemini hem bireysel kullanıcılar hem de tüzel kişiler kullanabilmektedir. Aracını satmak isteyen ya da bir aracı satın alacak olan herkes, bu sistem üzerinden işlem gerçekleştirebilir. Satıcı ya da alıcının belirli bir bankanın müşterisi olma zorunluluğu bulunmamaktadır; sistem, referans numarası aracılığıyla farklı bankalardan erişime olanak tanımaktadır.

Ayrıca noter onaylı vekâletnameye sahip kişiler de işlem sahibi adına sistem üzerinden işlem yapabilmektedir. Ancak ödeme yalnızca Türk Lirası cinsinden yapılmakta olup, dövizle işlem yapılamamaktadır. Dolayısıyla Türkiye sınırları içinde ikinci el motorlu taşıt alım satımı gerçekleştiren her gerçek ya da tüzel kişi, gerekli şartları sağlaması halinde Noter Güvenli Ödeme Sisteminden yararlanabilmektedir.

Sıfır ya da ikinci el araç alım satımı sırasında ödenecek noter masraflarını ve 2026 yılına ait güncel ücretleri merak ediyorsanız, Sıfır ve 2. El Noter Araç Satış Ücreti 2026 başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Yazıda, araç devir sürecinde karşılaşılan yasal işlemler ve tahsil edilen ücretlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Noter Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu mu?

Evet, Noter Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtlarının alım satımında zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda, noter huzurunda gerçekleştirilen devir işlemlerinde ödemenin artık yalnızca sistem üzerinden yapılması şartı getirilmiştir. Özellikle bireyler ve ticari olmayan işletmeler tarafından gerçekleştirilen satışlarda bu uygulamanın dışına çıkılmasına izin verilmemektedir. Taraflar arasında ödeme noterlikte güvenli hesap aracılığıyla tamamlanmadan araç devri yapılmamaktadır.

Ancak kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen satışlar, mahkeme veya icra yoluyla yapılan işlemler ve tacirler arasında gerçekleşen bazı özel nitelikli işlemler bu zorunluluğun dışında tutulmuştur. Dolayısıyla ikinci el araç alım satımı gerçekleştirecek olan bireylerin ve şirketlerin büyük çoğunluğu için Noter Güvenli Ödeme Sistemi’nin kullanılması yasal bir yükümlülük haline getirilmiştir.

Noter Güvenli Ödeme Sistemi Hangi Bankalarda Var?

Aşağıda, Noter Güvenli Ödeme Sistemi’ni destekleyen bankaların güncel listesini görebilirsiniz: ,

Akbank

Albaraka Türk

Deniz Bank

Fibabanka

Garanti BBVA

Halkbank

Kuveyt Türk

Qnb Finansbank

TEB

Türkiye Finans

Türkiye İş Bankası

VakıfBank

Vakıf Katılım

Yapı Kredi

Ziraat Bankası

Ziraat Katılım

Şekerbank

On Dijital

Bankalar dışında bazı aracı kuruluşlar üzerinden de Noter Güvenli Ödeme Sistemi kullanılabilmektedir. Bu kuruluşların güncel listesini aşağıda görebilirsiniz:

Elekse Elektronik Para A.Ş

Taşıt Takas

Param

Moka Ödeme Çözümleri

Noter Güvenli Ödeme Sistemi Ücreti Ne Kadar?

2025 yılı itibarıyla Noter Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında alınan hizmet bedeli, işlem sırasında otomatik olarak tahsil edilmekte ve toplam ücret yaklaşık 194,31 TL civarında seyretmektedir. Bu ücretin yaklaşık 116,59 TL’si Türkiye Noterler Birliği tarafından sistemin altyapı ve hizmet katkı payı olarak tahsil edilmekte, kalan 77,72 TL’lik kısmı ise işlemin gerçekleştirildiği banka tarafından hizmet bedeli olarak alınmaktadır.

Ücret tutarı bankadan bankaya çok büyük farklar göstermemekle birlikte, bazı bankalarda bu toplam rakamın küçük oranda değişebildiği görülmektedir. İşlem sırasında bu tutar satış bedelinden düşülmekte ve tarafların ayrıca ödeme yapmasına gerek kalmamaktadır. Hem alıcı hem de satıcı, ödeme adımında bu kesintiye dair bilgilendirmeyi bankacılık uygulamaları üzerinden görüntüleyebilmektedir.

Noter Güvenli Ödeme Sisteminde İşlem Nasıl İptal Edilir?

Noter Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden başlatılan bir satış işlemi, noter tarafından devir onayı verilmeden önce iptal edilebilmektedir. İşlemin iptal edilebilmesi için taraflardan herhangi birinin satıştan vazgeçmesi yeterlidir. Bu durumda, ödeme güvenli hesaptan alıcının hesabına kesintisiz olarak iade edilir.

İptal işlemi genellikle bankanın mobil ya da internet şubesi üzerinden yapılabilirken, bazı bankalarda satıcı ya da alıcı tarafından başvuru formu aracılığıyla da işlem sonlandırılabilmektedir. Ayrıca noter tescil işlemi belirtilen süre içinde (genellikle işlem başlatıldıktan sonraki iş günü sonuna kadar) tamamlanmazsa, sistem otomatik olarak işlemi geçersiz saymakta ve ödeme yine iade edilmektedir.

Ancak araç tescili noter tarafından onaylandıktan sonra, işlem iptali mümkün olmamaktadır. Bu nedenle tarafların noter süreci tamamlanmadan önce karar değişikliği yapmaları durumunda işlemi gecikmeden sonlandırmaları gerekmektedir.

Noter Güvenli Ödeme Sisteminin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Noter Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el araç alım satımında tarafların güvenliğini artırmak amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Sistem, işlem sürecine sağladığı güvenlik, şeffaflık ve yasal koruma gibi yönleriyle önemli avantajlar sunarken; bazı teknik sınırlamalar, işlem kapsamı ve kullanım koşulları açısından da dikkat edilmesi gereken noktalar barındırmaktadır. Aşağıda, bu sistemin öne çıkan avantajları ve olası dezavantajları detaylarıyla karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.