Matrah Artırımı Nedir, Neden Yapılır? 2025’de Çıkacak mı? Matrah artırımının ne olduğu, neden ve nasıl yapıldığı gibi soruların yanı sıra 2025 yılında matrah artırımının olup olmadığına dair bilgiler bu rehberde!

Ticari faaliyet yürüten şirketler, bazı dönemlerde çeşitli nedenlerle gelirlerini beyan etmemiş ya da eksik beyan etmiş olabilir. Bu tür durumlar, devlet ile mükellef arasındaki güven ilişkisinin zedelenmesine yol açarken, aynı zamanda kayıt dışı ekonominin büyümesine de zemin hazırlar. Ancak, geçmiş dönemlerdeki beyan eksiklikleri matrah artırımı yoluyla telafi edilebilir. Matrah artırımı, mükellefin geçmiş yıllara ait vergi beyannamelerinde beyan etmediği kazançlar için belirli oranlarda ek vergi ödemesi yaparak, vergi incelemesi ve ceza süreçlerinden muaf tutulmasını sağlayan bir uygulamadır.

Bu yazımızda, matrah artırımının ne anlama geldiğini, hangi amaçlarla uygulandığını ve 2025 yılında matrah artırımı düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin beklentileri ele alacağız. Ayrıca matrah artırımının nasıl yapıldığı, kimlerin başvurabileceği, başvuru sürecinde izlenecek adımlar ve bu işlemin maliyeti hakkında da kapsamlı bilgiler sunacağız.

Matrah Artırımı Nedir?

Matrah artırımı, vergi mükelleflerinin geçmiş yıllara ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan ettikleri matrahları, belirlenen oranlarda artırarak ilave vergi ödemesi yapmaları karşılığında vergi incelemesi ve ceza uygulamalarından muaf tutuldukları bir düzenlemedir. Bu uygulama, hem vergilendirme sürecinde mükellefe hukuki güvenlik sağlayan bir araç hem de kamu gelirlerini artırmaya yönelik etkin bir maliye politikası enstrümanı olarak değerlendirilir. Vergi barışı veya örtülü vergi affı olarak da anılan matrah artırımı, özellikle kayıt dışı bırakılmış kazançların sisteme dâhil edilmesini ve geçmiş dönemlere ilişkin vergi risklerinin bertaraf edilmesini amaçlar.

Matrah artırımı, hem yıllık gelir vergisi hem de kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden gerçekleştirilebilir. Mükellefler, belirlenen matrah artırım oranlarına göre hesaplanan vergiyi ödeyerek, ilgili yıllara ait vergi incelemesinden muaf tutulurlar. Bu sayede, vergi daireleri tarafından artırıma konu edilen yıllar bakımından herhangi bir denetim, tarhiyat veya ceza süreci başlatılamaz. Uygulama kapsamında ödenen vergiler, mükelleflerin ileride karşılaşabilecekleri ağır mali yaptırımların önüne geçilmesini sağlar.

Özellikle geçmiş yıllarda beyanname vermemiş ya da eksik beyanlarda bulunmuş gerçek ve tüzel kişiler için matrah artırımı, ciddi bir avantaj sunar. Kazancın düşük beyan edilmesi, şirketin zarar göstermesi, kayıt altına alınmamış işlemlerin bulunması, muhasebe kayıtlarındaki hatalar ya da belgelendirme yetersizlikleri gibi nedenlerle matrah artırımı tercih edilmektedir. Bu tür riskleri bertaraf etmek isteyen mükellefler, artırım yoluyla hem hukuki belirsizlikleri azaltmakta hem de mali disiplin çerçevesinde vergisel yükümlülüklerini yerine getirme imkânı bulmaktadır.

Matrah Artırımı Neden Yapılır?

Matrah artırımı; vergi incelemelerinden kaçınmak, zamanı tasarruflu kullanmak, devlet ile yaşanan geçmişe dönük mali sorunları ortadan kaldırmak ve gelecek yatırımlar için güvenli bir liman oluşturmak için yapılabilir. Bu başlıkları ele almak gerekirse matrah artırımının yapılma nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

Vergi İncelemelerinden Kaçınmak: Matrah artırımı, yapılabilecek incelemelerden ve denetlemelerden korunmak amacıyla tercih edilen bir uygulamadır. Böylelikle işletmelerin geçmiş yıllara ait güvence altına alınması sağlanabilir. Örneğin ticari faaliyetlerini şüpheli olarak yürüten bir işletme, matrah artırımı uygulamasına dahil olabilir. Zamandan Tasarruf Etmek: Vergi incelemeleri, uzun ve zorlu bir işlem olarak görülür. Matrah artırımı uygulaması ise işletmelerin vergi incelemelerinden muaf tutulmasını sağladığı için zorlu ve uzun geçen vergi incelemelerinden kaçınmak mümkün hale gelir. Gelecek Yatırımların Güvenli Olmasını Sağlamak: Matrah artırımı, mükelleflerin geçmiş yıllarda ya da dönemlerde yaşadığı riskleri ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Bu durumda mükellefler, yeni yatırımlar almak ya da yapmak için güvenli bir yapı oluşturur. Geçmişe Dönük Mali Sorunların Ortadan Kaldırılması: Bazı mükellefler geçmişte yaşadığı bazı nedenlerden dolayı vergi incelemelerinden kaçınabilir. Bu durum, devlet ve mükellef arasında bazı sorunlar oluşturabilir. Matrah artırımı sayesinde geçmişe dönük sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Matrah Artırımı 2025’de Çıkacak mı?

Evet, 8 Şubat 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre 2025 yılı için matrah düzenlemesi yürürlüğe girmiştir. Bu durumda mükelleflerin vergi ve matrah artırımından yararlanmak istemeleri halinde 01/09/2025 tarihi de dahil olmak üzere (31/08/2025 tarihinin resmi tatile rastlamasından dolayı), bu tarihe kadar beyan vermesi gerekmektedir. Beyan verilmesinin ardından hesaplanan ya da artırılan gelir, vergi ve stopaj oranları ile birlikte iki taksit şeklinde ödenecektir. 2025 yılının eylül ayından itibaren başlayan taksitlerin 12 aylık eşit taksite bölünmesi gerekmektedir.

Matrah Artırımı Nasıl Yapılır?

Matrah artırımının yapılması için izlenmesi gereken bazı adımlar vardır. Bu adımlar arasında matrah artırımı için yılların, vergi türünün ve artırım oranlarının belirlenmesi yer alır. Tüm bu aşamaların ardından matrah artırımı beyanı verilir ve ilgili yıl içerisinde artırım uygulaması gerçekleştirilebilir.

Adım: Yılların Belirlenmesi: Matrah artırımı yapabilmek için öncelikle yasada belirtilen yıllara ait verilerin bulunması gerekir. Bunun ardından Resmi Gazete’de yayımlanan maddelerde yer alan yıllar baz alınır. Bu aşamada genel olarak son beş yıla ait beyanlar dikkate alınır ve verginin türüne göre farklı oranlar uygulanır. Adım: Vergi Türünün Belirlenmesi: Matrah artırımı, belirli vergi türleri için yapılır. Bu vergi türleri arasında gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve stopaj vergisi yer alır. Dolayısıyla mükellefin hangi vergi türü üzerinden matrah artırımı yaptıracağını belirlemesi gerekir. Adım: Matrah Artırım Oranının Belirlenmesi: Matrah artırımı, kanunda ya da tebliğde belirlenen oranlara göre yapılabilir. Dolayısıyla mükellefin bu oranları dikkate alarak matrah artırımı beyanında bulunması gerekir. Ancak yıla göre matrah artırım oranlarının değiştiğini bilmek ve ilgili yıl için belirlenen oranlar üzerinden işlem gerçekleştirmek önemlidir. Adım: Matrah Artırımı Beyanının Verilmesi: Matrah artırımı beyanı, gelir vergisi mükellefi olanlar için (Ek-5) kodu ile bağlı olunan vergi dairesi üzerinin resmi web sitesi üzerinden verilebilir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesi aracılığıyla da işlem gerçekleştirilebilir. Ancak mükellef olmayanların matrah artırımı yaptırabilmek için doğrudan bağlı olduğu vergi dairesine gitmesi ya da bbir mali müşavir ile iletişime geçmesi gerekir. Beyan verirken başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması, artırım için belirlenen vergi türü ile yılın yazılması önemlidir.

Kimler Matrah Artırımı Yapabilir?

Matrah artırımından faydalanabilecek kişiler ise şu şekilde sıralanabilir;

Gelir vergisi mükellefleri: Gelir elde eden ve gelirini kanun çerçevesinde belirleyerek ilgili oran kadar vergilendirilen mükellef.

Kurumlar vergisi mükellefleri: Devlete, il özel dairelerine, belediyelere ve diğer kamu daireleri ya da kuruluşlarına bağlı olan yani yasal olarak kurum statüsünde vergilendirilen mükellefler.

Muhtasar (stopaj) vergisi mükellefleri: Çalışanlarına maaş ödeyen ve ilgili maaş tutarından gelir vergisi kesintisi yapan işverenler.

Katma değer vergisi (KDV) mükellefleri: Mal teslimi ve hizmet satışı yapan mükellefler.

Vergi ve Matrah Artırımı Maliyeti Nedir?

Vergi ve matrah artırımı artırımı, geçmiş yıllara ait beyanlara ilişkin olarak belirlenen oranlar çerçevesinde matrah veya vergi tutarlarının artırılması yoluyla, mükelleflerin olası vergi incelemeleri ve cezai yaptırımlardan muaf tutulmasını sağlayan bir uygulamadır. Bu yöntem, beyan dışı bırakılmış kazançların sisteme entegre edilmesini amaçlamakla birlikte, mükelleflere hukuki güvenlik ve mali barış imkânı tanır.

Aşağıdaki tabloda, 2021 yılında matrah artırımı beyanı vermeyen ve vergi döneminde zarar beyan eden bir mükellefin, matrah artırımına gitmesi ile birlikte ödemesi gereken vergi tutarına ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Yıl Artırım Oranı İlgili Yıla Ait Vergi Matrahı Artırılan Matrah Miktarı Asgari Matrah Tutarı Hesaplamaya Esas Matrah Tutarı Vergi Oranı Ödenecek Vergi Tutarı 2018 %35 260.000 TL 91.000 TL 94.000 TL 94.000 TL %20 18.800 TL 2019 %30 364.000 TL 109.200 TL 99.600 TL 109.200 TL %20 21.840 TL 2020 %25 424.000 TL 106.000 TL 105.800 TL 106.000 TL %20 21.200 TL 2021 %20 - - 112.400 TL 112.400 TL %20 22.480 TL 2022 %25 - - 200.000 TL 200.000 TL %20 40.000 TL

7740 sayılı Kanun kapsamında vergi ve matrah maliyeti hesaplaması yapıldığı takdirde ödenmesi gereken maliyetler toplamı, ödenecek vergi tutarı üzerinden hesaplanır. Bu durumda maliyet, 1.124.320 TL olacaktır.

Matrah Artırımı Nasıl Hesaplanır?

Matrah artırımı hesaplama işleminin yapılması için öncelikle vergi türünün ve matrah artırımının yapılacağına ilişkin dönemin belirlenmesi gerekir. Ardından işlem yapılacak döneme ait olan vergi matrahları çıkarılır ve vergi maliyetlerinin hesaplaması yapılır. Son olarak vergi hesaplamasına göre matraha konu olan dönemler baz alınır ve hesaplanan vergi miktarından matrah artışı yapılır. Matrah artırımına konu olan dönemler ve matrah artırım oranları aşağıdaki gibidir;

Gelir Vergisi Matrah Artırımı;

Yıl Matrah Artırım Oranları Vergi Oranı İndirimli Oran Asgari Matrah Artışı 2022 %25 %20 %15 200.000 TL 2021 %20 %20 %15 112.400 TL 2020 %25 %20 %15 105.800 TL 2019 %30 %20 %15 99.600 TL 2018 %35 %20 %15 94.000 TL

Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı;

Yıl Matrah Artırım Oranları Vergi Oranı İndirimli Oran Asgari Matrah Artışı 2022 %25 %20 %15 500.000 TL 2021 %20 %20 %15 260.000 TL 2020 %25 %20 %15 230.000 TL 2019 %30 %20 %15 215.000 TL 2018 %35 %20 %15 200.000 TL

Matrah Artırımında Taksit Ödenmezse Ne Olur?

Taksit ödemelerinin süresi içinde yapılmaması veya eksik ödenmesi durumunda, bu durum ihlal olarak kabul edilir ve matrah artırımı geçersiz sayılır. Böyle bir durumda, mükellef matrah artırımı düzenlemesinin sağladığı hak ve muafiyetlerden yararlanamaz; yani ilgili dönemler yeniden vergi incelemesine ve tarhiyata açık hale gelir. Ayrıca, ödenmeyen vergilere ilişkin olarak gecikme zammı uygulanır ve bu tutarlar vade tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsil edilir. İlk taksit ödeme süresinin son günü, ödenmeyen vergiler için vade tarihi olarak esas alınır. Bununla birlikte, kalan taksitleri ve eksik ödemeleri gecikme zammıyla birlikte tamamen ödeyen mükellefler, matrah artırımı hükümlerinden yararlanmaya devam edebilir. Bu nedenle, mükelleflerin ödeme takvimine riayet etmesi ve herhangi bir ihmalde bulunmaması son derece önemlidir.

Matrah Artırımı Daha Önce Hangi Yıllarda Çıktı?

Matrah artırımı daha önce torba yasa kapsamında 2011 yılında 2006 ila 2009 yıllarını kapsayan ilk geniş kapsamlı matrah düzenlemesi olarak ortaya çıktı. Ardından 2011 ve 2015 dönemlerini kapsayan 2016 yılında; vergi affı, matrah artırımı ve yapılandırma amacıyla işlem gerçekleştirildi. Bu dönemin yanı sıra ara dönemlerde de matrah artırımı gerçekleştirildi.

Son olarak 2023 yılında çıkarak 2018 ila 2022 yıllarını kapsayan matrah düzenlemesi, ekonominin desteklenmesi ve vergi barışının sağlanması amacıyla gündeme geldi. Ancak 2025 yılı için henüz net bir açıklama ve net bir tarih belli olmadığından mevcut döne ait bir matrah artırımı söz konusu değildir.

Matrah Artırımı Yapan Bir Firma İncelenir mi?

Hayır, matrah artırımı uygulamasından yararlanan firmalar, artırıma konu ettikleri vergi türleri ve dönemler bakımından vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı kapsamı dışında tutulur. Bu uygulama sayesinde, ilgili dönemlere yönelik olarak mükellefler hakkında vergi cezası kesilmez; dolayısıyla olası cezai yaptırımlara karşı koruma sağlanmış olur. Bu yönüyle matrah artırımı, vergi idaresi ile mükellef arasında bir tür hukuki güvenlik mekanizması oluşturur.

Matrah artırımı, özellikle belge eksikliği, kayıt dışı gelir riski veya muhasebe hataları bulunan firmalar açısından ciddi bir avantaj sunar. Bu firmalar, olası bir vergi incelemesinde tespit edilebilecek hataların ve belgelendirme eksikliklerinin doğurabileceği mali sonuçlardan korunmak amacıyla bu yönteme başvurabilirler. Artırılan matrahlar üzerinden ödenen ilave vergi, inceleme yapılmaması ve ceza kesilmemesi karşılığında hukuken geçerli bir “feragat ve güvence” sistemi işlevi görür.

Matrah Yükselmesi Ne Anlama Gelir?

Matrah yükselmesi, vergiye tabi kazancın, matrah artırımı uygulaması kapsamında beyan edilen tutar üzerinden artırılmasıyla ortaya çıkan vergiye esas gelir tutarındaki artıştır. Bu işlem, mükellefin geçmiş yıllarda gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan ettiği kazanç tutarlarının düşük veya gerçeğe aykırı olması halinde devreye girer. Matrah artırımı yoluyla beyan edilen matrah yükseltilerek, olası bir vergi incelemesinde tespit edilebilecek farkların önüne geçilmesi hedeflenir.

Bu uygulamanın temel amacı, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin vergi sistemine dâhil edilmesini sağlayarak hem vergi uyumunu artırmak hem de kamu maliyesinde sürdürülebilirliği güçlendirmektir. Böylelikle devletin mali disiplin politikalarına katkı sağlanırken, mükelleflerin olası vergi cezalarına maruz kalmaları da önlenmiş olur.

Matrah ve Vergi Artırımından Kimler Yararlanamaz?

Matrah ve vergi artırımından yararlanamayanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;