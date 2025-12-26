Kredi Kartı Limit Hesaplama 2026 | Maaşa ve Gelire Göre

Kredi Kartı Limiti Nasıl Hesaplanır?

Kredi kartı limiti, kredi kartıyla yapılabilecek harcamaların üst sınırını belirleyen tutardır. Bu tutar yalnızca bankaların kararlarına göre değil aynı zamanda Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir. Bu doğrultuda ilk kez kredi kartı kullanılıyorsa kartın limiti belgelenebilir gelirin en fazla iki katı kadar olabilir. Bir yılın ardından, kişinin ödeme geçmişi ve mevcut borç durumuna bağlı olarak bu oran, belgelenebilir gelirinin dört katına kadar yükseltilebilir.

Kredi kartı asgari limit hesaplama ile limit belirlenirken uygulanacak üst sınır yasal düzenlemelere göre şekillenir. Kredi kartı limit hesaplama 2026 yılı itibarıyla geçerli mevzuata göre yapıldığında, aylık gelirin 50.000 TL olduğunu varsayarsak ilk kez kart sahibi olan bir kişiye en fazla 100.000 TL limit tanımlanabilir. Bu tutar, aylık gelirin iki katı olarak hesaplanmaktadır. Bir yılın tamamlanmasının ardından limit 200.000 TL’ye kadar çıkarılabilmektedir.