Kredi Kartı Limit Hesaplama 2026 | Maaşa ve Gelire Göre

Kredi kartı limit hesaplama aracımız ile 2026 yılında maaşa ya da gelire göre kredi kartı limitini kolayca hesaplayabilir; mevcut limitinin yanı sıra 1 yıl sonraki maksimum kart limitinin ne kadar olacağını öğrenebilirsin.
Bonus
Axess
Happy Bonus
World Troy
Bonus Genç
Axess Öğrenci
Kredi kartı limiti, kredi kartıyla yapılabilecek harcamaların üst sınırını belirleyen tutardır. Bu tutar yalnızca bankaların kararlarına göre değil aynı zamanda Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir. Bu doğrultuda ilk kez kredi kartı kullanılıyorsa kartın limiti belgelenebilir gelirin en fazla iki katı kadar olabilir. Bir yılın ardından, kişinin ödeme geçmişi ve mevcut borç durumuna bağlı olarak bu oran, belgelenebilir gelirinin dört katına kadar yükseltilebilir.
Kredi kartı asgari limit hesaplama ile limit belirlenirken uygulanacak üst sınır yasal düzenlemelere göre şekillenir. Kredi kartı limit hesaplama 2026 yılı itibarıyla geçerli mevzuata göre yapıldığında, aylık gelirin 50.000 TL olduğunu varsayarsak ilk kez kart sahibi olan bir kişiye en fazla 100.000 TL limit tanımlanabilir. Bu tutar, aylık gelirin iki katı olarak hesaplanmaktadır. Bir yılın tamamlanmasının ardından limit 200.000 TL’ye kadar çıkarılabilmektedir.
Gelire ve maaşa göre kredi kartı limiti hesaplama işleminde hem yasal düzenlemeler hem de kişinin ödeme alışkanlıkları belirleyici rol oynar. Kredi kartı yasal limit hesaplama esaslarına göre ilk kez kredi kartı sahibi olacak bir kişinin kart limiti, aylık net gelirinin iki katını geçemez. Kart kullanım süresi bir yılı aştığında, bu sınır dört kata kadar yükseltilebilir. Ancak bu rakamlar bir tavan değeri temsil eder ve limitin ne kadar olacağıyla ilgili son kararı banka verir.
Bu değerlendirme yapılırken, kişinin kredi puanı, bankalarla olan ödeme geçmişi ve mevcut borç yükü dikkate alınır. Ayrıca kredi kartı limit aylık ortalama hesaplama yöntemi de bankalar tarafından kullanılan kriterlerden biridir. Bu hesaplama, kişinin son aylardaki gelir seviyesinin ortalamasını baz alarak daha dengeli bir limit belirlenmesini sağlar.
Kredi kartı üst ve alt limit hesaplama işlemi diğer limit hesaplama işlemlerinde olduğu gibi yasal sınırlamalar çerçevesinde bireyin mali geçmişi esas alınarak yapılır. Kredi kartı kullanmaya yeni başlayan bir kişi için belirlenen limit, yasal olarak aylık net gelirin iki katı ile sınırlandırılır. Kart kullanımı bir yılı aştıktan sonra bu sınır genişletilerek gelirin dört katına kadar çıkartılabilir. Fakat bu tutar, verilebilecek en yüksek limiti ifade eder.
Bankalar, kredi kartı limiti belirlerken kişinin beyan edilen gelirini, kredi notunu, geçmişteki ödeme performansını ve mevcut finansal yükümlülüklerini ayrıntılı biçimde değerlendirir. Bu unsurların birleşimiyle kişiye özel bir limit belirlenir.
Ticari kredi kartı limiti en fazla şirketin ya da işletmenin gelirine, ticari faaliyet hacmine ve banka ile olan finansal ilişkisine göre belirlenirken bireysel kullanıcılar için farklı kurallar geçerlidir. Bireysel kredi kartı limiti en fazla, kişinin belgelenebilir aylık gelirine bağlı olarak hesaplanır. İlk kez kredi kartı alan bireylerde bu limit, aylık gelirin iki katını geçemezken, bir yılı aşkın süredir kredi kartı kullanan kişilerde bu sınır gelirin dört katına kadar çıkabilir. Yani 30.000 TL aylık geliri olan bir kişi en fazla 120.000 TL kredi kartı limitine ulaşabilir.
Kredi kartı limitleri üst sınırda yasal düzenlemelere bağlı olsa da, alt sınır yani en düşük kredi kartı limiti konusunda bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır. Bu nedenle en düşük limit, bankaların kendi risk politikalarına, müşteri profiline ve kredi geçmişine göre değişiklik gösterir.
Bireysel kredi kartlarında alt limit genellikle 500 TL ile 2.000 TL arasındadır. Özellikle ilk kez kart sahibi olacak düşük gelirli ya da kredi geçmişi zayıf olan bireylere bu aralıklarda limit tanımlanabilir. Öte yandan düzenli bir geliri olup kredi geçmişi bulunmayan kullanıcılar da düşük limitlerle başlayıp zaman içinde artış talep edebilir.
Ticari kredi kartlarında ise alt limit, firmanın faaliyet hacmine, gelir akışına ve bankayla olan işlem geçmişine göre şekillenir. Küçük işletmeler için tanımlanan minimum limitler, bireysel kartlara kıyasla daha yüksek olabilir. Ancak yine de belirli bir alt sınır yoktur, tamamen banka değerlendirmesine bağlıdır.
Öğrenciler için sunulan kredi kartlarının limitleri genellikle 300 TL ile 2.000 TL arasında değişir. Bu düşük limitin nedeni öğrencilerin çoğunlukla düzenli bir gelire sahip olmamalarıdır. Bankalar, gelir durumu net olmayan öğrencilere daha kontrollü harcama alanı tanımak amacıyla başlangıçta sınırlı bir limit belirler. Ancak zamanla düzenli ödeme yapılması veya gelir belgesi sunulması halinde bu limit artırılabilir.
Emekliler için kredi kartı limiti belirlenirken yalnızca maaş tutarı değil, ödeme geçmişi ve bankalarla kurulan finansal ilişkiler de önemli rol oynar. Emeklilere verilecek kart limitleri sabit değildir. Çünkü bankalar, her müşterinin risk düzeyini ayrı ayrı değerlendirir.
Emekli maaşı düzenli bir gelir olarak kabul edilse de yaş ve borçluluk durumu gibi faktörler limitin şekillenmesinde etkili olur. Genellikle ilk etapta düşük bir limitle başlayan kartlar, zamanla yapılan düzenli ödemelerle artırılabilir. Bazı bankalar, uzun süredir aynı bankadan maaş alan ya da otomatik ödeme talimatları gibi sadakat göstergeleri sunan emeklilere daha esnek limitler tanıyabilir.
Ev hanımlarının alabileceği kredi kartı limiti, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından genel olarak 2.000 TL olarak belirlenmiştir. Ancak bu sadece temel bir referans niteliğindedir. Gerçekte kredi kartı limiti, bankaların kendi risk politikalarına ve başvuru sahibinin finansal geçmişine bağlı olarak değişiklik gösterir. Kira geliri veya başka bir düzenli geliri belgeleyebilen ev hanımları için daha yüksek limitler tanımlanabilir. Aynı şekilde geçmişte kredi kartı kullanmış ve kredi notu yüksek olan ev hanımlarına da daha yüksek limitler sunulması mümkündür.
Kredi kartı limitinde en belirleyici faktör kredi notudur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yasal düzenlemelerle kredi kartı limitleri için üst sınırları belirlese de nihai kararı bankalar verir. Bankalar bu kararı verirken öncelikle başvuru sahibinin kredi notunu dikkate alır. Kredi notu ne kadar yüksekse, kişinin banka nezdindeki güvenilirliği de o kadar artar. Bu nedenle kredi notu yüksek olan bireylere genellikle daha yüksek kredi kartı limitleri tanımlanır.
Kredi kartı limit artışı; kartın düzenli kullanılması, borçların zamanında ödenmesi ve kişinin kredi notunun yükselmesi durumunda gerçekleşir. Eğer aylık gelirde bir artış olmuşsa ve bu artış belgeyle sunulmuşsa, bankalar tarafından limit güncellemesi yapılabilir. Ayrıca bazı bankalar, belirli aralıklarla müşterilerinin ödeme performansını göz önünde bulundurarak otomatik limit artışı yapabilir. Talep üzerine yapılan artışlarda ise başvurunun değerlendirilebilmesi için çoğu zaman son üç aya ait düzenli gelir belgesi ve olumlu kredi geçmişi istenir. Limit artışı genellikle kartın en az 6 ay boyunca aktif olarak kullanılması ve bu süre içinde düzenli ödeme yapılması durumunda değerlendirmeye alınır.
Hayır, kredi kartı limiti sanıldığının aksine aylık olarak belirlenen bir tutar değildir. Bu limit, kart sahibine tanımlanan toplam harcama kapasitesini ifade eder ve tek seferlik tanımlanır. Harcama yapıldıkça bu limitten düşülür, ödeme yapıldığında ise bu limit tekrar kullanılabilir hale gelir. Yani limit, her ay sıfırlanmaz veya yeniden yüklenmez. Bu sistem, bir nevi döngüsel kullanım prensibiyle çalışır.
Kredi kartı limiti, kişilerin geliri ve kredi kartı kullanım süresine bağlı olarak maaşın en az iki ve en fazla dört katı olabilir. Bu oranlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen yasal çerçevede uygulanır. İlk kez kredi kartı sahibi olan bireylere, belgelenebilir aylık gelirlerinin en fazla iki katı kadar limit tanımlanır. Kart kullanım süresi bir yılı geçtiğinde ve kişi finansal açıdan güvenilir bulunursa bu oran dört kata kadar çıkabilir.
Hayır, kredi kartı limiti ile yıllık aidat arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Yani limit yüksek diye otomatik olarak daha fazla aidat ödenmez. Ancak dolaylı bir etkiden söz edilebilir. Bankalar yıllık aidat tutarını belirlerken genellikle kartın türünü, sunduğu avantajları, kampanyaları ve hangi kullanıcı grubuna hitap ettiğini dikkate alır. Limitin yüksek olduğu kartlar genellikle daha fazla ayrıcalık ve hizmet sunduğu için bu tür kartlarda aidat ücretleri de daha yüksek olabilir.