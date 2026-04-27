Kredi Kartına Fazla Yatırılan Para Ne Olur? Geri Alınır mı? Kredi kartına fazla yatırılan paraya ne olduğunu ve nasıl geri alınacağını merak ediyorsan bilmen gereken tüm maddeleri bu rehberde topladık!

Kredi kartına fazla para yatırıldığında kartta artı bakiye oluşur ve bu tutar harcamalarda kullanılabilir. Yani limit geçici olarak artmış gibi görünür. İstenirse banka aracılığıyla iade talebi oluşturularak bu fazla tutar 3-7 iş günü içinde hesaba geri alınabilir. Ayrıca fazla ödeme, mevcut borçtan düşülür. Borcun olmadığı durumlarda ise ilgili tutar bir sonraki ekstreden düşülür.

Bu yazımızda kredi kartına fazla yatırılan paraya ne olduğuna değineceğiz. Ayrıca kredi kartına yatırılan bu fazla paranın geri alınıp alınamayacağını inceledikten sonra geri alınması için gereken adımları kapsamlı bir şekilde ele alacağız.

Kredi Kartına Yatırılan Fazla Para Ne Olur?

Kredi kartına fazla yatırılan para, müşterilerin hesabında pozitif bakiye oluşmasını sağlar. Bu bakiye, kredi kartına ödeme yaptıktan sonra mevcut tutarın kredi kartı limitinin üzerinde olması anlamına gelir. Dolayısıyla bireyler kredi kartı hesabına fazladan para yatırdığında, mevcut limit harcamalardan daha fazla görünür. Örneğin kredi kartı limiti 10.000 TL olan bir birey bu karttan yalnızca 6.000 TL’lik bir harcama yaparsa, hesap kesim tarihinde 6.000 TL’lik borç yansıtılır. Ancak birey, hesap kesim tarihinden sonra 7.000 TL’lik bir ödeme yaparsa kullanılabilir kredi kartı limiti 11.000 TL’ye çıkar. Fazladan yatırılan 1.000 TL’lik tutar ise çeşitli harcamalarda kullanılabilir. Kredi kartına fazladan para yatırma işlemi, müşterilere zarar verecek bir durum oluşturmaz. Bireyler, kredine kartı limitine eklenen artı bakiyeyi bir sonraki harcamalarında kullanabilir.

Hesap kesim tarihinin ne olduğu, nasıl değiştirildiği ve kesim tarihinden kaç gün sonra ödeme yapılması gerektiği gibi konular hakkında bilgi almak için Hesap Kesim Tarihi Nedir, Nasıl Değiştirilir? adlı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kredi Kartına Yatırılan Fazla Para Geri Alınır mı?

Evet, kredi kartına yatırılan fazla para geri alınabilir. Ancak bunun için banka ile iletişime geçmek gerekir. Burada bankayı aramak son derece kolay bir çözüm olacaktır. Müşteri hizmetleri ile iletişime geçtikten sonra kredi kartına yatırılan paranın iadesine dair talep oluşturulmalıdır. Temsilci, banka hareketlerine ve yatırılan paranın miktarına göre gerekli incelemeleri yaptıktan sonra proserdürlere uygun şekilde iade işlemini gerçekleştirebilir. Ancak bazı bankalar, bu işleme onay vermeden fazla yatırılan para tutarını bir sonraki harcamalarda kullanmayı önerebilir. Eğer banka, iade talebini onaylarsa fazla ödenen tutar, bir sonraki ayın borcundan düşürülebilir ya da nakit şekilde iade edilebilir. İade işleminin süresi ise banka prosedürlerine bağlı olarak birkaç iş günü içerisinde müşteriye iade edilir.

Örneğin, Garanti BBVA bireysel kredi kartlarına yatırılan fazla para miktarının iade edilmesine yardımcı olur. Garanti BBVA İnternet Şube üzerinden iade talebi oluşturulması için bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi ve ardından sırasıyla Anasayfa > Kart > Fazla Ödeme Aktarımı adımlarının takip edilmesi gerekir. Son aşamaya geldikten sonra fazla ödeme yapılan kartları ve aktarılabilecek fazla ödeme tutarı görüntülenebilir. Ekranda yazan tutar genellikle kart ekstresinin dönem içerisindeki borcu üzerinden ödenen tutarı belirtir. Aktarım yapılmak istenen hesabın seçilmesinin ardından işlem onaylanır ve tutar müşterinin diğer hesabına iade edilir. Ancak banka, bir ekstre dönemi boyunca maksimum 10.000 TL ve maksimum müşteri limiti kadar hesaba aktarım yapılmasına onay verir. Karta yapılan fazla ödemeler, bir gün sonra muhasebeleştiği için talebin oluştuğu gün diğer hesaba geçmeyebilir. Dolayısıyla bireylerin en az iki iş gününü beklemesi gerekir.

Kredi Kartına Yatırılan Fazla Para Nasıl Geri Alınır?

Kredi kartına yatırılan fazla paranın geri alınması için aşağıdaki adımlar takip edilebilir;

Banka ile iletişime geçerek kredi kartına fazla para yatırıldığının belirtilmesi,

Müşteri temsilcisi ile iletişime geçtikten sonra fazla yatırılan tutarın iadesi için talep oluşturulması,

Müşteri temsilcisine fazla para yatırma işleminin tarihinin, tutarının ve kart bilgilerinin doğru bir şekilde aktarılması.

Gerekli adımların takip edilmesinin ardından banka, müşterinin bilgilerini kontrol eder ve talebin onaylanması için bazı işlemler başlatır. Bankanın prosedürlerine göre değişiklik gösteren bu süre zarfı içerisinde müşterilerden farklı bilgiler de istenebilir. Eğer banka, kredi kartına yatırılan paranın iadesi konusunda aykırı bir işleyiş yürütmüyorsa kısa süre içerisinde iade talebini onaylar ve müşterinin mevcut hesabına ilgili bakiyeyi yatırır. Bu işlem için belirlenen süre ise 3 ila 7 iş günü arasında değişiklik gösterir.

Kredi Kartına Yatırılan Fazla Para Borçtan Düşer mi?

Evet, kredi kartına yatırılan fazla para mevcut borç miktarından düşülür. Bu işlem sırasında kredi kartı asgari hesaplama dikkate alınır; yani fazla yatırılan tutar, borç kapandıktan sonra bir sonraki dönemin asgari ödemesinde etkili olabilir. Ancak mevcut dönem içerisinde borç bulunmuyorsa, fazla yatırılan bu para bir sonraki ayın borcundan da düşürülebilir. Bu durumda bir sonraki dönem, bireyin ödemesi gereken borç tutarı azalır.

Kredi Kartına Borçtan Fazla Para Yatırıldığında Ne Olur?

Kredi kartına borçtan fazla para yatırıldığında aşağıdaki durumlar meydana gelir;

Mevcut kart limitinde fazladan bakiye oluşur.

Yapılan fazla ödeme, mevcut borç miktarından düşülür.

İade talebi yapıldıysa banka, kendi prosedürlerini inceler ve fazla yatan parayı bireye iade eder.

Bireyin kullanılabilir kredi kartı limitinde artış yaşanır.

Kredi kartına fazla para yatırılsa da bazı durumlarda kullanılamayabilir.