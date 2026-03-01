Aylık Finansal Bülten: Şubat 2026

PTT’den Emeklilere Geri Ödemesiz Nakit Desteği!

PTT, Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında belirli şartları sağlayan emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit desteği sunduğunu açıkladı. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Şubat Ayı Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi şubat ayına 13.620 puandan başladı. Endeks, 16 Şubat 2026 tarihinde 14.339 puan ile ayın en yüksek seviyesini görse de 27 Şubat 2026 tarihinde 13.717 puandan kapanış gerçekleştirdi.

Dolar/TL, şubat ayına 43,50 seviyesinden başlarken, ay boyunca kademeli yükselerek dönemi 43,93 seviyesinde kapattı.

Gram altın, şubat ayını 7.105 TL seviyesinde açtı. 4 Şubat 2026 tarihinde 7.500 TL’yi aşan gram altın, 28 Şubat 2026 tarihinde 7.855 TL ile kapanış gösterdi.

Bitcoin, şubat ayına 76.404 dolar seviyesinden başlangıç yaptı. 6 Şubat 2026 tarihinde 62.704 dolar ile ayın en düşük seviyesini test ederken, 66.335 dolar ile dönemi tamamladı.

Ethereum, şubat ayına 2.284 dolar seviyesinden başladı. Ay boyunca dalgalı bir seyir izleyen Ethereum, dönemi 1.944 dolar ile kapattı.

Türkiye’de Şubat Ayında Neler Oldu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara gönderdiği yazıyla eğitim ve sağlık harcamalarını, kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerden istisna tuttu. Kurum, dijital gelir belgesi teyit süreçlerinin oluşturulmasını isterken, bankalara sistemsel altyapılarını 3 ay içinde tamamlayarak uyum yol haritalarını iletme talimatı verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı. Buna göre, yeni kart çıkarılması veya mevcut limit artırımlarında yalnızca aylık/yıllık ortalama gelir dikkate alınacak ve gelir belgeleri üzerinden teyit edilecek. Toplam kart limiti 400.000 TL’nin üzerinde olanlarda, son 12 ayın en yüksek harcamasına göre kullanılmayan limitler kısmen düşürülecek. Tüm kart hamillerinin limitleri ise 1 Ocak 2027’ye kadar gelirleriyle uyumlu hale getirilecek.

Bireysel müşterilerin yeni KMH açılışı veya mevcut KMH limit artışlarında ise limit, müşterinin bankalarca belgelerle teyit edilen aylık ortalama gelirinin en fazla iki katı olarak belirlenecek. Eğitim ödemeleri amacıyla bankalar ile eğitim kurumları arasında yapılan sözleşmelere istinaden tanınan KMH limitleri bu sınırlamadan muaf tutulacak. Ayrıca, uluslararası düzenlemelerle uyumlu olarak, kullanılmayan KMH limitleri için bankaların sermaye yeterliliği hesaplarında sermaye yükümlülükleri artırılacak.

Bireysel kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeye göre dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, borç bakiyesinin yapılandırma tarihinden itibaren kart hamili veya borçlu tarafından 3 ay içinde talep edilmesi durumunda azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek.

Konut kredilerine ilişkin kredi değer oranı (LTV) düzenlemesinde önemli değişikliklere gidildi. Buna göre, tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı bakımından birinci el–ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Ayrıca 2010 yılından sonra inşa edilen ve asgari C enerji sınıfına sahip konutlar, avantajlı kredi değer oranı uygulamasından yararlanabilecek konutlar kapsamına alındı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ocak ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre ocak ayında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda %45 artarak 2 trilyon 326 milyar liraya yükseldi. Bu tutarın yaklaşık 2 trilyon lirası kredi kartları, 322,8 milyar lirası banka kartları ve 7,5 milyar lirası ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Aynı dönemde ödeme tutarı kredi kartlarında %46, banka kartlarında %55 artarken, ön ödemeli kartlarda %77 düşüş kaydetti.

TCMB, “Yeni Kiracı Kira Endeksi”ni yayınlamaya başladı. Ocak ayında endeks aylık %3,5, yıllık %34,2 artarken, reel olarak yıllık artış %2,7 olarak gerçekleşti.

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi şubat ayında %23,23 seviyesinden %24,11 seviyesine yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %22,20 seviyesinden %22,10 seviyesine geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde, uygun koşullu yeni bir finansman paketinin devreye alındığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın 2026 başvuru döneminin başladığını duyurdu. Program kapsamında yatırımcılara maksimum 301 milyon lira nakdi destek sağlanacak ve yatırımların yüzde 50’si vergi indirimi kapsamında olacak. Başvurular ise 2 Mart ila 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak.

Kırsalda küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla başlatılan “Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi” kapsamında üreticilere 150 bin küçükbaş hayvan dağıtılacak. Proje kapsamında 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıla kadar vade seçenekli faizsiz kredi imkanı da tanınacak. Üreticilere ayrıca aylık 15 bin TL, yıllık 180 bin TL bakım ve besleme desteği sunulacak.

Avrupa Yatırım Bankası, ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla Türk Eximbank ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’ye 100’er milyon euro tutarında kredi sağlayacağını açıkladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin makroekonomik istikrar programının büyüme ve enflasyon hedeflerini dengelediğini belirterek, 2026 yılı için ülke ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini %4’e yükseltti.

Bankaların net kârı, 4. çeyrekte dönemsel bazda %9,4 yükselirken yıllık bazda %36,2 oranında artış gösterdi.

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödemeleri için araç sahiplerine verilen süre 2 Şubat 2026 tarihinde sona erdi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ocak ayında TÜFE bir önceki aya kıyasla %4,84 oranında artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon artışı %30,65 seviyesinde gerçekleşirken son 12 ayın ortalamasına bakıldığında ise %33,98 oranında artış kaydedildi. Bu oran doğrultusunda şubat ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek zam tavanı %33,98 olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi ile hesaplandığında %9,72, TÜFE ile hesaplandığında ise %7,45 oranıyla külçe altında gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi, şubat ayında %1,4 artış göstererek 99,4’ten 100,7 değerine yükseldi.

Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Teminat Bilgi Sistemi, vatandaşlar ve firmaların kullanımına açıldı. Yeni sistem sayesinde bireysel, toplu ve götürü teminat mektupları ile nakit teminatlara ilişkin tür, statü ve düzenlenme tarihi gibi genel bilgilere elektronik ortamda erişilebilecek. Ayrıca teminat tutarı ve bakiyesi, teminata bağlı beyannameler, antrepo koduna bağlı teminatlar, işlem yapılan gümrük idaresi ve teminatı veren bankaya dair detaylı verilere de hızlı ve kolay şekilde ulaşılabilecek.

Ernst & Young (EY), Küresel Halka Arz Trendleri 2025 Raporu’nun sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, Türkiye’de 2025 yılında toplam 18 halka arz gerçekleştirilirken, bu işlemlerden 45 milyar lira gelir elde edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığı alan emekli ve hak sahiplerine yönelik 3 bin 199 liralık fark ödemelerinin 4 Şubat 2026 tarihinde hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu, maaşları asgari ücretten gösterip farkını elden ödeyen işverenlerden geriye dönük 5 yıllık prim ve faiz tahsil edileceğini açıkladı.

Plakasız araç kullanan sürücülere yönelik cezalar belirlendi. Eksik veya standart dışı plaka takanlara 4 bin lira ceza ve plakaları uygun duruma getirilene kadar araç men, plakasını bilinçli olarak okunamaz hale getirenlere 140 bin lira ceza ve 30 gün men uygulanacak. Cezanın 1 yıl içerisinde en az iki defa tekrarlanması halinde ceza 280 bin lira ve 60 gün men olacak. Tescilli aracı plakasız kullananlara 46 bin lira ceza, 30 gün sürücü belgesi geri alma ve 30 gün araç men, tekrarlayan ihlallerde ise 140 bin lira ceza, 60 gün sürücü belgesi geri alma ve 60 gün araç men uygulanacak.

Ehliyetsiz araç kullananlara yönelik cezalar netleşti. Sürücü belgesi olmadan araç kullananlara 40 bin lira, geçici veya tedbiren alınan belgesine rağmen araç sürenlere 200 bin lira idari para cezası verilecek. Sürücü belgesi iptal edilmiş kişiler araç kullanırsa yine 200 bin lira ceza uygulanacak; araç kullanımına izin veren işletene ise 40 bin lira ceza kesilecek.

Kırmızı ışık ihlallerine yönelik cezalar kademeli artırılacak şekilde düzenlendi. İlk ihlalde 5 bin lira, tekrar edenlerde 10-80 bin lira arasında ceza uygulanacak. “Dur” ikazına uymayanlara 200 bin lira ceza, 60 gün sürücü belgesi geri alma ve 60 gün araç men verilecek. Kırmızı ışık ihlali ile kaza yapan veya bir yıl içinde 3-5 kez ihlal edenlerin sürücü belgeleri 30-90 gün geri alınacak, 6. ihlalde ise belge iptal edilecek; yeniden belge almak için sürücü kursu, sınav ve psikoteknik değerlendirme şart olacak.

Şubat Ayının Halka Arzları

28-30 Ocak 2026 tarihleri arasında halka arz edilen Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş., hisse başına 21,50 TL sabit fiyat ile toplamda 54.700.000 lot dağıttı. Şirket, 6 Şubat 2026 tarihinde AKHAN kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

5-6 Şubat 2026 tarihlerinde halka arz edilen Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş., hisse başına 14,70 TL sabit fiyat ile toplamda 54.578.570 lot dağıttı. Şirket, 11 Şubat 2026 tarihinde BESTE kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

11-13 Şubat 2026 tarihleri arasında halka arz edilen Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş., hisse başına 11,20 TL sabit fiyat ile toplamda 280.000.000 lot dağıttı. Şirket, 19 Şubat 2026 tarihinde ATATR kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

19-20 Şubat 2026 tarihinde halka arz edilen Empa Elektronik San. ve Tic. A.Ş., hisse başına 22,00 TL sabit fiyat ile toplamda 38.000.000 lot dağıttı. Şirket, 26 Şubat 2026 tarihinde EMPAE kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, 26-27 Şubat, 2 Mart 2026 tarihleri arasında hisse başına 3,64 TL sabit fiyat ile yatırımcılara sunulacağı ve şirketin SVGYO kodu ile Ana Pazar’da işlem göreceği belirtildi.

Dünyada Şubat Ayında Neler Oldu?

ABD’de tüketici güveni şubat ayında 0,2 puan artarak 56,6’ya yükselse de beklentilerin altında kaldı. Kısa vadeli enflasyon beklentisi ise %4’ten %3,4’e gerileyerek belirgin şekilde düştü.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre ocak ayında tüketici fiyatları aylık %0,2 artarken, yıllık artış %2,4 olarak gerçekleşti; her iki rakam da analistlerin beklentilerinin altında kaldı.

ABD Başkanı Trump, ABD’nin dünya genelinde uyguladığı %10’luk küresel gümrük vergisini %15’e yükselttiğini duyurdu.

ABD Tarım Bakanlığı, ticaret kaynaklı piyasa aksaklıkları ve yükselen üretim maliyetleri nedeniyle Amerikalı çiftçilere toplam 11 milyar dolarlık tek seferlik destek sağlayacağını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası, son para politikası toplantısında faiz oranlarını piyasa beklentilerine paralel olarak sabit tuttu. Bu kapsamda gecelik mevduat faizi %2, ana refinansman oranı %2,15 ve marjinal borç verme faizi %2,40 seviyelerinde korundu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), şubat ayı toplantısında faiz oranını %3,75 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Çin'de gösterge faizi olarak kabul edilen 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (LPR) değiştirilmedi. Buna göre Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık faizi %3, 5 yıllık faizi ise %3,5 seviyesinde sabit tuttu.

BofA, hızla büyüyen özel kredi pazarına odaklanarak bilançosundan 25 milyar dolar kaynak ayırdığını açıkladı.

Rusya Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 50 baz puan düşürerek %15,50’ye indirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon ocakta %1,8’den %2,1’e yükselirken, aylık tüketici fiyatları %0,1 arttı. AB uyumlu TÜFE ise beklentilere paralel olarak aylık %0,1, yıllık %2,1 seviyesinde gerçekleşti.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com/ ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.