Aylık Finansal Bülten: Mart 2026

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi İçin Verilen Kredi Tutarı Artırıldı!

Aile ve Gençlik Fonu, “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında kredi tutarlarını artırdı. Buna göre her iki eş 18-25 yaş aralığında ise kredi 250.000 TL, en az biri 26-29 yaş aralığında ise 200.000 TL olacak. Ayrıca son 6 aylık gelir şartı asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına yükseltilecek ve bu düzenleme yeni yapılacak başvurular için geçerli olacak.

Türkiye’de Mart Ayında Neler Oldu?

ÖTV kotasının dolmasının ardından mart ayında akaryakıta tarihi bir zam geldi. Ay boyunca ise fiyatlar, art arda yapılan zam ve indirimlerle dalgalanmaya devam etti.

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre akaryakıt fiyatlarındaki artışın %75’i ÖTV’den karşılanırken kalan %25’i pompaya yansıtılacak. Böylece petrol fiyatları yükselse bile artışın büyük bölümü devlet tarafından sübvanse edilmiş olacak.

İki yıldan fazla süreyle elde tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları - Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Hisse Senedi Yoğun Fonlar’a ilişkin vergilendirme oranlarında güncellemeye gidildi. Yeni karar kapsamında bu fonlardan elde edilen kazançların vergi oranı %0 olarak uygulanmaya devam edecek. Diğer yatırım fonu kazançları için ise %17,5 vergi alınacak.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla şubat ayında gerçekleştirilen toplam harcama tutarı, geçen yılın aynı ayına göre %47 artarak 2 trilyon 241 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi %24,11’den %25,38’e, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %22,10’dan %22,17’ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre KFE, şubat ayında bir önceki aya göre %1,8 artarak 215,5 seviyesine yükseldi. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre %26,4 artış gerçekleşirken reel olarak %3,9 düşüş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı. Buna göre YKKE şubat ayında bir önceki aya göre %1,6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak %34,2, reel olarak ise %2 artış gösterdi.

Şubat ayında en yüksek reel getiri, BIST 100 endeksinde kaydedildi. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgenmiş getiri %7,61, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgenmiş getiri ise %7,06 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasının sağlıklı işleyişini desteklemek, kur oynaklığını sınırlamak ve döviz likiditesini dengelemek amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz alım satım işlemleri başlatacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalardaki gelişmeleri gerekçe göstererek 1 hafta vadeli repo ihalelerine geçici süreyle ara verdiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı para politikası toplantısının ardından politika faizini %37 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcılarının koruma hesaplarında tuttukları fonların belirli şartlar altında bankalarda nemalandırılabilmesine yönelik bir düzenleme yaptı.

TCMB’nin resmi sitesinde yayımlanan basın duyurusuna göre, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri (ÖHVPS) 2.0.0 sürümü ile yeni özellikler devreye alındı. Bu güncelleme ile hesap bilgisi hizmetlerinin kapsamı genişletilirken, kart bilgi ve hareketlerine ilişkin detaylı özellikler eklendi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 Mart seans sonuna kadar Borsa İstanbul’da açığa satış işlemlerinin yasaklandığını duyurdu. Daha sonra yaptığı yeni açıklamayla açığa satış yasağı ve kredili işlemlerdeki özkaynak oranının esnetilmesine ilişkin uygulamanın yasak süresini 27 Mart’a kadar uzattığını bildirdi.

Öte yandan kripto varlık piyasasına yönelik düzenlemeler kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), önemli bir uzatma kararı daha aldı. Platformların saklama kuruluşlarıyla sözleşme imzalayarak teknik süreç ve entegrasyonlarını tamamlamaları için tanınan süre ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yetki belgesi alma süresi uzatıldı.

Mart ayında kira ve iş yeri kiralarına uygulanacak zam tavan oranı %33,39 olarak belirlendi.

Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre %2,96 artarken, yıllık enflasyon %31,53 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık %2,43 artarken, yıllık enflasyon %27,56 seviyesine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de konut satışları şubat ayında yıllık bazda %5,9 artarak 124.549 adet seviyesinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Vergi Denetim Kurulu, yüksek tutarlı lüks harcamalar yapan ancak buna uygun gelir beyan etmeyen şirket ortaklarına tebligat göndereceklerini açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı”, Resmî Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Fuzul Katılım Bankası A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. unvanlı iki yeni katılım bankasının kurulmasına izin verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), gece saatlerinde yapılan para transferlerine yönelik yeni bir güvenlik düzenlemesini yürürlüğe aldı. Buna göre 22.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek işlemlerde, çipli kimlik kartı ve cep telefonlarının NFC özelliği kullanılarak kimlik doğrulaması yapılması zorunlu olacak.

“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Buna göre 333.089 TL olan bedelli askerlik ücretinin %25,2 artışla 417.000 TL seviyesine çıkarılacağı belirtildi.

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren kira beyannamesi verme sürecinin 31 Mart’ta sona ereceği belirtildi. Bu kapsamda 2025 yılında mal ve haklarını kiraya vererek gelir elde edenlerin, söz konusu kazançlarını beyan ederek vergilendirmesi gerektiği ifade edildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerini güncelledi. Banka, 2026 yılı büyüme oranını %4, 2027 yılı büyüme oranını ise %4,5 olarak öngördü.

Borsa İstanbul AŞ, Pay Piyasası’nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1’den 3:1’e düşürdü.

Mart Ayının Halka Arzları

26-27 Şubat, 2 Mart 2026 tarihleri arasında halka arz edilen Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., hisse başına 3,64 TL sabit fiyat ile toplamda 294.400.000 lot dağıttı. Şirket, 6 Mart 2026 tarihinde SVGYO kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

2-3 Mart 2026 tarihlerinde halka arz edilen Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş., hisse başına 11,00 TL sabit fiyat ile toplamda 124.845.000 lot dağıttı. Şirket, 6 Mart 2026 tarihinde GENKM kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

2-4 Mart 2026 tarihleri arasında halka arz edilen Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., hisse başına 12,05 TL sabit fiyat ile toplamda 120.000.000 lot dağıttı. Şirket, 10 Mart 2026 tarihinde LXGYO kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

2-4 Mart 2026 tarihleri arasında halka arz edilen (MetropolCard) Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş., hisse başına 80,00 TL sabit fiyat ile toplamda 18.900.000 lot dağıttı. Şirket, 11 Mart 2026 tarihinde MCARD kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

SPK, Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzına onay verdi.

Dünyada Mart Ayında Neler Oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, konut piyasasında ev yapımını hızlandırmak ve mortgage (konut kredisi) erişimini artırmak amacıyla iki kararnameye imza attı.

ABD’de tüketici güveni, mart ayında bir önceki aya kıyasla 1,1 puan düşerek 55,5 seviyesine geriledi.

Rusya Merkez Bankası, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların 9 Eylül 2026’ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Rusya Merkez Bankası, mart ayında ana politika faizini 50 baz puan düşürerek %15 seviyesine çekti.

İngiltere’de yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayında %3 artış gösterdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından faiz kararları açısından yakından izlenen hizmet enflasyonu, şubat ayında yıllık bazda %4,3 olarak ölçüldü.

Çin’de gösterge faizi olarak kabul edilen 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (LPR), bu dönemde değişiklik yapılmadan mevcut seviyelerinde korundu.

Çin Merkez Bankası (PBOC), döviz forward sözleşmelerinde %20’lik zorunlu karşılık oranını kaldıracağını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), şubat ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri ile para arzı istatistiklerini yayımladı. Buna göre, yıllık bazda ocak ayında %2,8 büyüyen şirket kredileri, şubat ayında %2,9 artış gösterdi. Tüketici kredileri ise yıllık bazda %3 yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Orta Doğu’daki savaşın yol açtığı hızlı enerji fiyat artışına rağmen üç temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. Para politikası kararına ilişkin açıklamada, refinansman faizi %2,15, mevduat faizi %2 ve marjinal fonlama faizi %2,40 olarak sabit bırakıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği, Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com/ ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.