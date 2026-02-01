Aylık Finansal Bülten: Ocak 2026

Kredi ve Kredi Kartı Borçlarında Yapılandırma Kararı!

BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarında 48 aya kadar yapılandırma kararı aldığını duyurdu. Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile 30 günü aşan gecikmesi bulunan ihtiyaç kredilerinin, borç bakiyeleri en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek. Bu yapılandırma için borçlulara karar tarihinden itibaren 3 ay zaman tanındı.

Ocak Ayı Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi ocak ayına 11.498 puandan başladı. Endeks, söz konusu dönemde yükseliş trendini koruyarak 30 Ocak itibarıyla 13.838 puandan kapanış gerçekleştirdi.

Dolar/TL, ocak ayına 43,02 seviyesinden başlarken, ay boyunca kademeli yükseliş eğilimi sergileyerek dönemi 43,40 seviyesinden tamamladı.

Gram altın, ocak ayını 6.318 TL seviyesinde açtı. 29 Ocak’ta 8.000 TL’yi aşarak güçlü bir yükseliş kaydeden gram altın, 7.290 TL ile kapanış yaparak dönemi tamamladı.

Bitcoin, ocak ayına 87.840 dolar seviyesinden başlangıç yaptı. 15 Ocak’ta 97.585 dolar ile ayın en yüksek seviyesini test ederken, dönem sonunda 77.820 dolar düzeyine gerileyerek ocak ayını tamamladı.

Ethereum, ocak ayına 2.981 dolar seviyesinden başladı. Ay boyunca dalgalı bir seyir izleyen Ethereum, 15 Ocak tarihinde 3.378 dolara kadar yükselse de dönemi 2.385 dolar ile kapattı.

Türkiye’de Ocak Ayında Neler Oldu?

Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limiti 400 bin TL’yi aşan kısmı, %50 ile %80 arasında değişen oranlarda düşürülecek. Kart limitleri belirlenirken bankalar, son 12 ayda gerçekleşen en yüksek kullanım oranını esas alacak. Bunun için bankalara, tüm kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027’ye kadar kart hamillerinin gelir düzeyleri ile uyumlu hale getirme yükümlülüğü getirildi.

Kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemede, kart sahiplerinin toplam limitlerinin ilk yıl gelirlerinin en fazla iki, sonraki yıllarda ise dört katı olması kuralının uygulanmasında yalnızca aylık ya da yıllık ortalama gelirin esas alınması kararlaştırıldı. Gelir teyidi, bankalarca geçerli kabul edilen belgeler üzerinden yapılacak.

Konut kredilerine ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gidilerek, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Bu kapsamda 2010 sonrası yapılan ve en az C enerji sınıfına sahip konutlar avantajlı kredi oranı kapsamına alındı. Düzenleme, enerji verimliliği yüksek ve daha dayanıklı yeni konutların alımı ile ilk kez ev sahibi olacak tüketicileri desteklemeyi amaçlıyor. Halihazırda kendisi, eşi ya da 18 yaş altı çocukları adına konutu bulunanlar için ise kredi oranları %75 düşürülerek uygulanmaya devam edecek.

Bireysel müşteriler için KMH açılışı ve limit artışlarında üst sınır, bankalar tarafından belgelerle doğrulanan aylık ortalama gelirin en fazla iki katı olarak belirlendi. Eğitim kurumlarıyla yapılan anlaşmalar çerçevesinde eğitim ödemelerine yönelik tanınan KMH limitleri bu sınırlamanın dışında bırakılırken, uluslararası uygulamalarla uyumlu olarak kullanılmayan KMH limitleri için bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında daha yüksek sermaye yükümlülüğü getirilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedariklerinde uygulanacak temerrüt faiz oranını %43,00 seviyesine indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ocak 2026 ile sona eren haftada 189,1 milyar dolar seviyesine geriledi. 9 Ocak 2026 ile sona eren haftada 196,1 milyar dolara ulaşan rezervler, 16 Ocak ile sona eren haftada ise 205,2 milyar dolara çıktı.

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların cari yıl sonuna ilişkin tüketici enflasyonu beklentisi ocak ayında %23,23 seviyesinde oluşurken, 12 ay sonrasına yönelik TÜFE beklentisi %22,20’ye geriledi. Öte yandan katılımcıların ocak ayı için öngördükleri aylık enflasyon artışı ise %3,76 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL cinsinden yurt dışı repo işlemleri yoluyla temin edilen kaynaklar ile yurt dışından sağlanan kredilere uygulanan zorunlu karşılık oranlarında artışa gitti. Buna göre oranlar 2 puan yükseltilerek; vadesi bir aya kadar olan işlemlerde %20’ye, üç aya kadar vadelerde %16’ya, bir yıla kadar vadelerde ise %14 seviyesine çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz oranını %37 seviyesine düşürerek 100 baz puanlık indirime gitti.

Engelli vatandaşların yararlandığı gelir vergisi indirimleri yeniden değerleme oranına göre güncellendi. Bu kapsamda engellilik derecesine göre aylık indirim tutarları üçüncü derece engellide 2 bin 400 TL’den 3 bin TL’ye, ikinci derecede 5 bin 700 TL’den 7 bin TL’ye ve birinci derecede 9 bin 900 TL’den 12 bin TL’ye çıkarıldı. Ayrıca, 2025 yılında 2 milyon 290 bin 200 TL olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2026 itibarıyla 2 milyon 873 bin 972 TL’ye yükseltildi.

En düşük emekli maaşına yapılan artışın ardından taban emekli aylığı 20 bin TL seviyesine çıkarıldı. Öte yandan en düşük emekli maaşı alanlara yapılacak 3 bin 119 liralık fark ödemesinin 4 Şubat Çarşamba günü hesaplara yatırılacağı açıklandı.

2026 yılı itibarıyla EFT ve havale ücretlerinde güncellemeye gidildi. Buna göre, 8.300 TL’ye kadar yapılan transferlerde işlem ücreti 8,37 TL olarak belirlendi. 8.300 TL ile 399.000 TL arasındaki para gönderimlerinde komisyon 16,76 TL’ye yükseldi. 399.000 TL’nin üzerindeki yüksek meblağlı işlemlerde ise bankaların her işlem için alacağı ücret 209,38 TL’ye ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı bedelli askerlik ücretinin 333.089 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ve ilgili e-ticaret platformlarından yapılan ürün alımlarına geçiş dönemi kapsamında ek vergiler uygulanacağını duyurdu. Bakanlık ayrıca 2026 yılı içinde basitleştirilmiş gümrük uygulamalarını tamamen sona erdireceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç alım satımını güvence altına almak için hayata geçirilen “Güvenli Ödeme Sistemi”nin, 1 Mayıs’tan itibaren taşınmaz satışlarında da zorunlu olarak uygulanacağı açıklandı.

Türk lirası cinsinden yapılan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katkı payı ödemelerinde devlet katkısı oranı %30’dan %20’ye düşürüldü.

Ocak ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek zam tavan oranı %34,88 oldu.

TÜİK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ortaklaşa yürüttüğü tüketici eğilim anketinden elde edilen verilere göre tüketici güven endeksi, ocak ayında %0,3 artış kaydederek 83,5 seviyesinden 83,7 seviyesine yükseldi.

TÜİK'in 20.01.2026 tarihinde açıkladığı konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelindeki konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre %14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu.

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranında artırıldı. Yayımlanan tebliğe göre 2026 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi de güncellendi. Buna göre birinci dilim 158 bin TL’den 190 bin TL’ye, ikinci dilim 330 bin TL’den 400 bin TL’ye, üçüncü dilim 800 bin TL’den 1 milyon TL’ye ve dördüncü dilim ise 4 milyon 300 bin TL’den 5 milyon 300 bin TL’ye çıkarıldı.

Gelir vergisinde kazanç unsurları kapsamında çok sayıda mükellefin yararlandığı istisna ve indirim tutarları, yeniden değerleme oranında artırıldı. Bu doğrultuda, kira gelirlerindeki 47 bin TL’lik istisna tutarı 58 bin TL’ye, değer artış kazançlarındaki 120 bin TL’lik istisna tutarı 150 bin TL’ye ve arızi kazançlardaki 280 bin TL’lik istisna tutarı ise 350 bin TL’ye yükseltildi. Ayrıca, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verme sınırı 22 bin TL olarak belirlendi.

Kart ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemelerde, şifre girilmeden gerçekleştirilebilen işlem limiti 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren 1.500 liradan 2.500 liraya yükseltildi.

4857 Sayılı İş Kanununa aykırılık hallerinde uygulanacak idari para cezaları artırıldı. Kanuna göre, işçinin ücretinin süresinde kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda uygulanan idari para cezası, işçi başına aylık 2.734 TL’ye yükseldi. Ücret ve diğer alacakları banka hesabına yatırmayan işverenler de her işçi için aylık 2.734 TL ceza ödeyecek. Bu ceza, işçiye asgari ücretin altında ödeme yapan işverenler için de geçerli olacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında ihtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması kararlaştırıldı. Karara göre yardımdan faydalanacak haneler ve dağıtılacak kömür miktarları, ilgili mevzuat ve sosyal yardım programları doğrultusunda belirlenecek.

Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmasının ardından pasaport harçlarında güncelleme yapıldı. Buna göre 6 aya kadar olan pasaport harcı 2.806 TL, 1 yıllık pasaport harcı 4.101 TL, 2 yıllık pasaport harcı 6.698 TL, 3 yıllık pasaport harcı 9.516 TL, 3 yıldan uzun süreli pasaport harcı ise 13.410 TL olarak belirlendi.

Ocak Ayının Halka Arzları

5-7 Ocak 2026 tarihleri arasında halka arz edilen Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş., hisse başına 7,50 TL sabit fiyat ile toplamda 175.000.000 lot dağıttı. Şirket, 13 Ocak 2026 tarihinde Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

7-9 Ocak 2026 tarihleri arasında 431.380 kişinin katılımı ile halka arz edilen Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., hisse başına 9,77 TL sabit fiyat ile toplamda 84.500.000 lot dağıttı. Şirket, 16 Ocak 2026 tarihinde ZGYO kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

7-9 Ocak 2026 tarihleri arasında 688.564 kişinin katılımı ile halka arz edilen Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., hisse başına 30,24 TL sabit fiyat ile toplamda 40.000.000 lot dağıttı. Şirket, 15 Ocak 2026 tarihinde FRMPL kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

14-16 Ocak 2026 tarihleri arasında 796.720 kişinin katılımı ile toplamda 60.000.000 lot dağıtan Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., 22 Ocak 2026 tarihinde UCAYM kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

28-30 Ocak 2026 tarihleri arasında halka arz edilen Netcad Yazılım A.Ş., hisse başına 46,00 TL sabit fiyat ile toplamda 40.000.000 lot dağıttı. Şirketin NETCD kodu ile Ana Pazar’da işlem göreceği belirtildi.

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş., 28-30 Ocak 2026 tarihleri arasında hisse başına 21,50 TL sabit fiyat ile yatırımcılara sunuldu. Şirketin AKHAN kodu ile Ana Pazar’da işlem göreceği belirtildi.

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.’nin 5-6 Şubat 2026 tarihleri arasında hisse başına 14,70 TL sabit fiyat ile yatırımcılara sunulacağı ve şirketin BESTE kodu ile Ana Pazar’da işlem göreceği belirtildi.

Halka arz hakkında tüm detaylara ulaşmak ve diğer halka arzları incelemek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Dünyada Ocak Ayında Neler Oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi %3,50–3,75 bandında bıraktı. Bu kararla birlikte üç toplantı boyunca devam eden faiz indirim süreci sona ermiş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, kredi kartı faiz oranlarına bir yıl süreyle %10’luk üst sınır getirilmesi çağrısında bulundu.

ABD’de tüketici güveni ocak ayında bir önceki aya kıyasla 1,1 puan artarak 54 seviyesine yükseldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahminini %1,9’dan %2’ye yükseltti.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), ocak ayının sonunda gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısında, ülkenin ekonomik büyüme görünümünü artırmasının muhtemel olduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticari ilişkiler yürüten ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptıkları ticarette %25 oranında ek gümrük vergisine tabi tutulacağını duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin harcanabilir gelir artışı sayesinde tüketici dayanıklılığının 2026’da da sürdürüleceğini açıkladı.

Çin Merkez Bankası (PBOC), yapısal para politikası araçlarındaki faiz oranlarını 0,25 puan düşüreceğini duyurdu. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Zou Lan, Pekin’deki basın toplantısında, çeşitli yeniden kredi imkanları için bir yıllık faiz oranının %1,5’ten %1,25’e çekileceğini açıkladı. Bu adımın, bankaları farklı sektörlerdeki şirketlere kredi sağlamaya teşvik etmeyi hedeflediği belirtildi.

Çin borsalarında kaldıraçlı işlemlerle ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Yeni karar ile birlikte teminat oranları %80’den %100’e yükseltildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Leyen, Ukrayna’ya 2026 ve 2027 yıllarında toplam 90 milyar euro kredi sağlanacağını açıkladı. Bunun 60 milyar eurosu askeri, 30 milyar eurosu ise bütçe desteği olarak verilecek.

Çin Merkez Bankası, yuanın dolar karşısındaki hızlı değer kazanımını sınırlamak amacıyla, referans dolar/yuan kurunu 7 seviyesinin üzerine taşıdı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), politika faizlerini değiştirmeyerek, 1 yıllık kredi faizini %3 seviyesinde, 5 yıllık kredi faizini ise %3,5 seviyesinde sabit tuttu.

Bu Haftanın Gündemi

2 Şubat Pazartesi, ABD’de OPEC toplantısı gerçekleştirilecek.

3 Şubat Salı, Türkiye’de ocak ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak.

3 Ocak Salı, Türkiye’de ocak ayına ilişkin ticaret açığı verileri açıklanacak.

4 Ocak Çarşamba, Euro Bölgesi’nde ocak ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

5 Ocak Perşembe, Euro Bölgesi’nde şubat ayına ilişkin faiz oranı kararı açıklanacak.

6 Ocak Cuma, Türkiye’de ocak ayına ilişkin hazine nakit dengesi verileri açıklanacak.

