Haftalık Finansal Bülten: 19 - 25 Ocak 2026

Konut Satışları Geçen Yıla Göre %14,3 Arttı!

TÜİK'in 20.01.2026 tarihinde açıkladığı konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelindeki konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre %14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 12.740 seviyesinde açtığı haftayı 12.992 seviyesine yükselerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 43,28 seviyesinden 43,36 seviyesine yükseldi. Gram altın ise 6.580 TL’den açtığı haftayı 7.085 TL ile noktalayarak rekor tazeledi.

Bitcoin, 95.266 dolardan işlem gördüğü haftayı 86.388 dolara düşerek kapattı. Ethereum ise 3.339 dolar ile açtığı haftayı 2.810 dolara gerileyerek tamamladı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL cinsinden yurt dışı repo işlemleri yoluyla temin edilen kaynaklar ile yurt dışından sağlanan kredilere uygulanan zorunlu karşılık oranlarında artışa gitti. Buna göre oranlar 2 puan yükseltilerek; vadesi bir aya kadar olan işlemlerde %20’ye, üç aya kadar vadelerde %16’ya, bir yıla kadar vadelerde ise %14 seviyesine çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz oranını %37 seviyesine düşürerek 100 baz puanlık indirime gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre 16 Ocak ile sona eren haftada brüt rezervler, 196,1 milyar dolardan 205,2 milyar dolara çıktı. Net rezervler ise aynı haftada 82,9 milyar dolardan 91 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri, 16 Ocak ile sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında yeniden artış yaşandığını gösterdi. Parite etkisinden arındırılmış rakamlara göre döviz mevduatları 548 milyon dolar yükseldi.

KKM hesapları, 16 Ocak ile sona eren haftada 4 milyar 765 milyon liraya düştü. Buna göre bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 21 milyon liralık azalış gözlemlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu TÜFE beklentisi %23,23 olarak belirlendi. Aynı ankette piyasanın yıl sonu dolar kuru beklentisi 51,17 lira, faiz beklentisi 36,43 ve ekonomik büyüme beklentisi %3,9 olarak kaydedildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bültenine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 16 Ocak ile sona eren haftada 49 milyar 718 milyon liralık artış gösterdi. Böylece kredi hacmi, 23 trilyon 25 milyar 55 milyon liradan 23 trilyon 74 milyar 773 milyon liraya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ortaklaşa yürüttüğü tüketici eğilim anketinden elde edilen verilere göre tüketici güven endeksi, ocak ayında %0,3 artış kaydederek 83,5 seviyesinden 83,7 seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), Kasım 2025 itibarıyla 313,9 milyar dolarlık açık kaydetti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Aralık 2025 dönemine ilişkin kartlı ödeme istatistiklerini açıkladı. Buna göre kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar aracılığıyla aralık ayında gerçekleştirilen toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla %48 artış göstererek 2 trilyon 511,1 milyar liraya ulaştı.

Motorinin litre fiyatına 1 TL zam geldi. Yeni fiyatlar, 21 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2025 yılı ek ödemeleri 23 Ocak Cuma günü hesaplara yatırıldı

Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisinin kullanılmasının ardından pasaport harçlarında güncelleme yapıldı. Buna göre 6 aya kadar olan pasaport harcı 2.806 TL, 1 yıllık pasaport harcı 4.101 TL, 2 yıllık pasaport harcı 6.698 TL, 3 yıllık pasaport harcı 9.516 TL, 3 yıldan uzun süreli pasaport harcı ise 13.410 TL olarak belirlendi.

Halka Arzlar

14-16 Ocak 2026 tarihleri arasında 796.720 kişinin katılımı ile toplamda 60.000.000 lot dağıtan Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., 22 Ocak 2026 tarihinde UCAYM kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD’de bekleyen konut fiyatları, 2025 yılının aralık ayında aylık bazda %9,3, yıllık bazda ise %3 oranında düşüş gösterdi.

Çin Merkez Bankası, yuanın dolar karşısındaki hızlı değer kazanımını sınırlamak amacıyla, referans dolar/yuan kurunu 7 seviyesinin üzerine taşıdı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), politika faizlerini değiştirmeyerek, 1 yıllık kredi faizini %3 seviyesinde, 5 yıllık kredi faizini ise %3,5 seviyesinde sabit tuttu.

S&P Global Ratings, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi’nin gıda ürünlerinde vergi indirimine gitme planının, devlet gelirlerinde kalıcı kayıplara yol açabileceğini ve ülkenin uzun vadeli mali dayanıklılığını zayıflatabileceğini belirtti.

İngiltere’de TÜFE, 2025 yılının aralık ayında yıllık bazda %3,4 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde TÜFE, 2025 yılının aralık ayında 129.33 puandan 129.54 puana yükseldi.

Bu Haftanın Gündemi

28 Ocak Çarşamba, Japonya’da para politikası tutanakları yayınlanacak.

28 Ocak Çarşamba, ABD’de faiz oranı kararı açıklanacak.

29 Ocak Perşembe, Japonya’da ocak ayına ilişkin hane halkı güveni verileri açıklanacak.

29 Ocak Perşembe, Türkiye’de aralık ayına ilişkin aylık işsizlik oranı verileri açıklanacak.

29 Ocak Perşembe, Türkiye’de ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri açıklanacak.

29 Ocak Perşembe, Euro Bölgesi’nde ocak ayına ilişkin tüketici güveni ve tüketici enflasyon beklentisi verileri açıklanacak.

30 Ocak Cuma, Türkiye’de 2025 yılının aralık ayına ilişkin ticaret açığı verileri açıklanacak.

30 Ocak Cuma, Almanya’da ocak ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

