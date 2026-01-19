Haftalık Finansal Bülten: 12 - 18 Ocak 2026

Trafik Cezalarında Yeni Dönem!

Trafik cezalarına uygulanacak yeni tutarlar açıklandı. Buna göre ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, ehliyeti geçici olarak geri alınmış ya da iptal edilmiş kişilere ise 200 bin lira idari para cezası verilecek. Ehliyetini geri almak isteyenlerin, cezalarını ödemeleri ve psikoteknik değerlendirmeden geçmeleri gerekecek. Kırmızı ışık ihlallerinde ise kademeli ceza sistemi uygulanacak. İhlal sayısı arttıkça para cezası ve ehliyete el koyma süresi de artacak, altıncı ihlalde ise ehliyet tamamen iptal edilecek.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 12.267 seviyesinde açtığı haftayı 12.668 seviyesine yükselerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 43,13 seviyesinden 43,28 seviyesine yükseldi. Gram altın ise 6.442 TL’den açtığı haftayı kademeli bir artışla 6.516 TL ile noktaladı.

Bitcoin, 90.571 dolardan işlem gördüğü haftayı 95.334 dolara tırmanarak kapattı. Ethereum ise 3.110 dolar ile açtığı haftayı 3.344 dolara yükselerek tamamladı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların cari yıl sonuna ilişkin tüketici enflasyonu beklentisi bu dönemde %23,23 seviyesinde oluşurken, 12 ay sonrasına yönelik TÜFE beklentisi %22,20’ye geriledi. Öte yandan katılımcıların ocak ayı için öngördükleri aylık enflasyon artışı ise %3,76 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 9 Ocak 2026 ile sona eren haftada 189,1 milyar dolar seviyesinden 196,1 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde bankanın net rezervleri ise 76,9 milyar dolardan 82,9 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre ihtiyaç kredisi faizleri, 9 Ocak ile sona eren haftada %50'yi aşarak ticari kredi ve mevduat faizleri ile arasındaki farkı açmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2025 Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 792 milyar TL, gelirler ise 1 trilyon 263,9 milyar TL oldu. Bu dönemde bütçe açığı 528,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı giderler 1 trilyon 675,4 milyar TL, faiz dışı açık ise 411,5 milyar TL oldu. Öte yandan 2025 yılı genelinde yapılan bütçe giderleri 14 trilyon 634,6 milyar TL, gelirler 12 trilyon 835,5 milyar TL olarak kaydedilirken, bütçe açığı 1 trilyon 799,1 milyar TL’ye ulaştı. Yıl boyunca faiz dışı bütçe 255,3 milyar TL fazla verdi.

Kart ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemelerde, şifre girilmeden gerçekleştirilebilen işlem limiti 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren 1.500 liradan 2.500 liraya yükseltildi.

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini artırdı. Buna göre 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 3,1’den 3,5’e yükseltilirken, 2026 tahminini yüzde 3,6’dan 3,7’ye çıkardı. 2027 yılı için öngörülen büyüme oranını ise yüzde 4,2’den yüzde 4,4’e revize etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 9 Ocak ile sona eren haftada 724 milyon lira azalarak 5 milyar 785 milyon liraya düştü.

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç alım satımını güvence altına almak için hayata geçirilen “Güvenli Ödeme Sistemi”nin, 1 Mayıs’tan itibaren taşınmaz satışlarında da zorunlu olarak uygulanacağı açıklandı.

4857 Sayılı İş Kanununa aykırılık hallerinde uygulanacak idari para cezaları artırıldı. Kanuna göre, işçinin ücretinin süresinde kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda uygulanan idari para cezası, işçi başına aylık 2.734 TL’ye yükseldi. Ücret ve diğer alacakları banka hesabına yatırmayan işverenler de her işçi için aylık 2.734 TL ceza ödeyecek. Bu ceza, işçiye asgari ücretin altında ödeme yapan işverenler için de geçerli olacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında ihtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması kararlaştırıldı. Karara göre yardımdan faydalanacak haneler ve dağıtılacak kömür miktarları, ilgili mevzuat ve sosyal yardım programları doğrultusunda belirlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 10 yıl vadeli tahvillerde ihale öncesi satışlar dahil toplam 89,8 milyar TL tutarında borçlanmaya gitti.

Halka Arzlar

7-9 Ocak 2026 tarihleri arasında 431.380 kişinin katılımı ile halka arz edilen Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., hisse başına 9,77 TL sabit fiyat ile toplamda 84.500.000 lot dağıttı. Şirket, 16 Ocak 2026 tarihinde ZGYO kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

7-9 Ocak 2026 tarihleri arasında 688.564 kişinin katılımı ile halka arz edilen Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., hisse başına 30,24 TL sabit fiyat ile toplamda 40.000.000 lot dağıttı. Şirket, 15 Ocak 2026 tarihinde FRMPL kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

14-16 Ocak 2026 tarihleri arasında 796.720 kişinin katılımı ile halka arz edilen Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., hisse başına 18,00 TL sabit fiyat ile toplamda 60.000.000 lot dağıttı.

Halka Arzlar

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticari ilişkiler yürüten ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptıkları ticarette %25 oranında ek gümrük vergisine tabi tutulacağını duyurdu.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yıl aralık ayında aylık %0,3, yıllık %2,7 artış göstererek beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Öte yandan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise geçen yıl kasım ayında aylık %0,2 artış göstererek tahminlerle paralel seyrederken, yıllık bazda %3 yükselerek beklentilerin üzerinde çıktı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin harcanabilir gelir artışı sayesinde tüketici dayanıklılığının 2026’da da sürdürüleceğini açıkladı.

Çin Merkez Bankası (PBOC), yapısal para politikası araçlarındaki faiz oranlarını 0,25 puan düşüreceğini duyurdu. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Zou Lan, Pekin’deki basın toplantısında, çeşitli yeniden kredi imkanları için bir yıllık faiz oranının yüzde 1,5’ten yüzde 1,25’e çekileceğini açıkladı. Bu adımın, bankaları farklı sektörlerdeki şirketlere kredi sağlamaya teşvik etmeyi hedeflediği belirtildi.

Çin borsalarında kaldıraçlı işlemlerle ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Yeni karar ile birlikte teminat oranları %80’den %100’e yükseltildi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, ekonomik koşullar uygun olduğunda faizleri artırma niyetinde olduklarını açıkladı.

Mortgage Bankacılar Birliği (MBA) verilerine göre 30 yıllık mortgage faizi, 9 Ocak ile sona eren haftada 7 baz puan düşüşle %6,18 seviyesine geriledi. Bu oranın, 2024 yılının eylül ayından bu yana en düşük seviyeyi temsil ettiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Leyen, Ukrayna’ya 2026 ve 2027 yıllarında toplam 90 milyar euro kredi sağlanacağını açıkladı. Bunun 60 milyar eurosu askeri, 30 milyar eurosu ise bütçe desteği olarak verilecek.

Bu Haftanın Gündemi

19 Ocak Pazartesi, Euro Bölgesi’nde aralık ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

20 Ocak Salı, Almanya’da aralık ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

22 Ocak Perşembe, Japonya’da aralık ayına ilişkin ticaret dengesi verileri açıklanacak.

22 Ocak Perşembe, Türkiye’de ocak ayına ilişkin gecelik faiz oranları açıklanacak.

23 Ocak Cuma, Japonya’da faiz oranı kararı açıklanacak.

23 Ocak Cuma, Türkiye’de ocak ayına ilişkin tüketici güveni verileri açıklanacak.

23 Ocak Cuma, Euro Bölgesi’nde ocak ayına ilişkin tüketici güveni verileri açıklanacak.

