Haftalık Finansal Bülten: 1 - 11 Ocak 2026

Engellilere Vergi İndirimi ve ÖTV İstisnasında Büyük Artış!

Engelli vatandaşların yararlandığı gelir vergisi indirimleri yeniden değerleme oranına göre güncellendi. Bu kapsamda engellilik derecesine göre aylık indirim tutarları üçüncü derece engellide 2 bin 400 TL’den 3 bin TL’ye, ikinci derecede 5 bin 700 TL’den 7 bin TL’ye ve birinci derecede 9 bin 900 TL’den 12 bin TL’ye çıkarıldı. Ayrıca, 2025 yılında 2 milyon 290 bin 200 TL olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2026 itibarıyla 2 milyon 873 bin 900 TL’ye yükseltildi.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 2 Ocak 2026’da 11.498 seviyesindeyken, 9 Ocak 2026 itibarıyla 12.200 seviyesine yükseldi.

Dolar, 1 Ocak 2026’da 42,96 seviyesindeyken, 9 Ocak 2026 itibarıyla 43,12’ye yükseldi. Gram altın ise 6.282 TL’den açılış yaptığı dönemi 6.361 TL seviyesine tırmanarak tamamladı.

Bitcoin, 1 Ocak 2026’da 87.637 dolardan işlem görürken, 11 Ocak 2026’da 90.598 dolardan günü tamamladı. Ethereum ise aynı dönemde 2,976 dolardan 3,121 dolara yükseldi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Engelli vatandaşların yararlandığı gelir vergisi indirimleri yeniden değerleme oranına göre güncellendi. Bu kapsamda engellilik derecesine göre aylık indirim tutarları üçüncü derece engellide 2 bin 400 TL’den 3 bin TL’ye, ikinci derecede 5 bin 700 TL’den 7 bin TL’ye ve birinci derecede 9 bin 900 TL’den 12 bin TL’ye çıkarıldı. Ayrıca, 2025 yılında 2 milyon 290 bin 200 TL olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2026 itibarıyla 2 milyon 873 bin 900 TL’ye yükseltildi.

En düşük emekli maaşına yapılan artışın ardından taban emekli aylığı 20 bin TL seviyesine çıkarıldı.

Memur emeklilerinin aylıklarına %18,6 oranında zam yapıldı ve 1.000 TL’lik seyyanen artış, hizmet süreleriyle orantılı olarak emeklilere yansıtıldı. Bu düzenlemeyle birlikte, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61.890 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı ise 22.671 TL’den 27.772 TL’ye yükseldi.

2026 yılı itibarıyla EFT ve havale ücretlerinde güncellemeye gidildi. Buna göre, 8.300 TL’ye kadar yapılan transferlerde işlem ücreti 8,37 TL olarak belirlendi. 8.300 TL ile 399.000 TL arasındaki para gönderimlerinde komisyon 16,76 TL’ye yükseldi. 399.000 TL’nin üzerindeki yüksek meblağlı işlemlerde ise bankalar her işlem için 209,38 TL ücret alacak.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı bedelli askerlik ücretinin 333.089 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre aralık ayında en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) görüldü. Getiriler, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile hesaplandığında %4,13, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) esas alındığında ise %3,98 olarak kaydedildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde birinci taksit dönemi başladı. MTV’nin ilk taksit ödemesi, 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ve ilgili e-ticaret platformlarından yapılan ürün alımlarına geçiş dönemi kapsamında ek vergiler uygulanacağını duyurdu. Bakanlık ayrıca 2026 yılı içinde basitleştirilmiş gümrük uygulamalarını tamamen sona erdireceğini açıkladı.

Türk lirası cinsinden yapılan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katkı payı ödemelerinde devlet katkısı oranı %30’dan %20’ye düşürüldü.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,89 oranında artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon %30,89 seviyesinde gerçekleşti. Son 12 ayın ortalamasına bakıldığında ise artış oranı %34,88 olarak kaydedildi. Bu doğrultuda ocak ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek zam tavan oranı %34,88 oldu.

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranında artırıldı. Yayımlanan tebliğe göre 2026 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi de güncellendi. Buna göre birinci dilim 158 bin TL’den 190 bin TL’ye, ikinci dilim 330 bin TL’den 400 bin TL’ye, üçüncü dilim 800 bin TL’den 1 milyon TL’ye ve dördüncü dilim ise 4 milyon 300 bin TL’den 5 milyon 300 bin TL’ye çıkarıldı.

Gelir vergisinde kazanç unsurları kapsamında çok sayıda mükellefin yararlandığı istisna ve indirim tutarları, yeniden değerleme oranında artırıldı. Bu doğrultuda, kira gelirlerindeki 47 bin TL’lik istisna tutarı 58 bin TL’ye, değer artış kazançlarındaki 120 bin TL’lik istisna tutarı 150 bin TL’ye ve arızi kazançlardaki 280 bin TL’lik istisna tutarı ise 350 bin TL’ye yükseltildi. Ayrıca, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verme sınırı 22 bin TL olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedariklerinde uygulanacak temerrüt faiz oranını %43,00 seviyesine indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı güncel veriler, 2026 yılına girilirken piyasa faizlerinde yukarı yönlü seyrettiğini ortaya koydu. Açıklanan rakamlara göre, en yüksek maliyetli kredi türü olmaya devam eden ihtiyaç kredilerinde (basit faiz ve KMH hariç) oran %44,3 seviyesine çıktı. Ticari kredilerde ise (basit faiz, KMH ve ticari kredi kartları hariç) faiz oranı yılın ilk verilerinde %40,9 olarak belirlendi.

Aralık ayında Hazine’nin nakit dengesinde toplam 333 milyar 150 milyon TL’lik açık oluştu. Kur farklarından kaynaklanan artış 20 milyar 257 milyon TL olarak hesaplanırken, kasa ve banka net hesabında ise 186 milyar 794 milyon TL’lik bir gerileme yaşandı. Yıllık verilere bakıldığında, 2025 yılında Hazine gelirleri 13 trilyon TL, giderleri ise 15,1 trilyon TL düzeyinde gerçekleşti. Böylece Hazine’nin nakit dengesi yıl genelinde 2,1 trilyon TL açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ocak 2026 ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 4,8 milyar dolarlık azalarak 189,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli tahvil için gerçekleştirilen ihale öncesi satışlar dahil olmak üzere toplam 71,2 milyar TL tutarında borçlanma gerçekleştirdi.

Halka Arzlar

25-26 Aralık 2025 tarihleri arasında halka arz edilen Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., hisse başına 19,50 TL sabit fiyat ile toplamda 47.000.000 lot dağıttı. Şirket, 5 Ocak 2026 tarihinde ARFYE kodu ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

5-7 Ocak 2026 tarihleri arasında halka arz edilen Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş., hisse başına 7,50 TL sabit fiyat ile toplamda 175.000.000 lot dağıttı. Şirket, 13 Ocak 2026 tarihinde Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 7-9 Ocak 2026 tarihleri arasında hisse başına 9,77 TL sabit fiyat ile yatırımcılara sunuldu. Şirketin ZGYO kodu ile Ana Pazar’da işlem göreceği belirtildi.

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., 7-9 Ocak 2026 tarihleri arasında hisse başına 30,24 TL sabit fiyat ile yatırımcılara sunuldu. Şirketin FRMPL kodu ile Ana Pazar’da işlem göreceği belirtildi.

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.’nin 14-16 Ocak 2026 tarihleri arasında 18,00 TL sabit fiyat ile yatırımcılara sunulacağı açıklandı.

Detaylara ulaşmak ve diğer halka arzları incelemek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Aralık 2025 dönemi için Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, önümüzdeki 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %3,4 seviyesine ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kredi kartı faiz oranlarına bir yıl süreyle %10’luk üst sınır getirilmesi çağrısında bulundu.

ABD’de tüketici güveni ocak ayında bir önceki aya kıyasla 1,1 puan artarak 54 seviyesine yükseldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahminini %1,9’dan %2’ye yükseltti.

Euro Bölgesi'nde Aralık ayında tüketici fiyatları, yıllık bazda %2 artış kaydetti. Aylık artış ise %0,2 seviyesinde gerçekleşerek ekonomistlerin beklentileriyle uyum sağladı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), ocak ayının sonunda gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısında, ülkenin ekonomik büyüme görünümünü artırmasının muhtemel olduğu bildirildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Aralık 2025 ve yıl geneli fiyat artış verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2025 yılında yıllık bazda değişim göstermedi, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise %2,6 düşüş kaydetti.

Bu Haftanın Gündemi

13 Ocak Salı, ABD’de 2025 yılının aralık ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE ve verileri açıklanacak.

15 Ocak Perşembe, Avrupa Merkez Bankası tarafından aylık rapor yayımlanacak.

16 Ocak Cuma, Türkiye’de ocak ayına ilişkin yıl sonu TÜFE tahmini açıklanacak.

Uyarı Notu