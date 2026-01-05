Aylık Finansal Bülten: Aralık 2025

Kredi Kartı Faizleri Düşürüldü!

TCMB, kredi kartlarında akdi ve gecikme faiz oranlarını güncelledi. Buna göre akdi faiz oranı dönem borcu 30 bin liranın altında olan kartlarda %3,25, 30 bin–180 bin lira arası borçlarda %3,75, 180 bin liranın üzerinde ise %4,25 olarak uygulanacak. Kredi kartı gecikme faiz oranları ise sırasıyla %3,55, %4,05, %4,55 oldu. Nakit avans ve KMH işlemlerinde akdi faiz oranı %4,25’e, azami gecikme faiz oranı ise %4,55’e düşürüldü.

Aralık Ayı Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi aralık ayına 11.123 puandan başladı. Endeks, 15 Aralık’da 11.456 puanla ayın en yüksek seviyesini görürken, 31 Aralık’da 11.261 puandan kapanış yaptı.

Dolar, aralık ayını 42,49 seviyesinde açıp kademeli bir yükseliş göstererek 42,95 seviyesinde tamamladı.

Gram altın, aralık ayını 5.836 TL seviyesinde açtı. 27 Aralık’da 6.320 TL'yi aşan gram altın, 6.213 TL ile ayı noktaladı.

Bitcoin, aralık ayına 90.948 dolar seviyesinden başladı. 12 Aralık’da 84.542 dolar ile ayın en düşük seviyesini gören Bitcoin, dönemi 87.455 dolar düzeyinde tamamladı.

Ethereum, aralık ayına 3.007 dolar seviyesinden başladı. Ay boyunca dalgalı bir seyir izleyen Ethereum, 19 Aralık tarihinde 2.781 dolara kadar gerilese de dönemi 2.969 dolar ile kapattı.

Türkiye’de Aralık Ayında Neler Oldu?

TCMB, kredi kartlarında akdi ve gecikme faiz oranlarını güncelledi. Buna göre akdi faiz oranı dönem borcu 30 bin liranın altında olan kartlarda %3,25, 30 bin–180 bin lira arası borçlarda %3,75, 180 bin liranın üzerinde ise %4,25 olarak uygulanacak. Kredi kartı gecikme faiz oranları ise sırasıyla %3,55, %4,05, %4,55 oldu. Nakit avans ve KMH işlemlerinde akdi faiz oranı %4,25’e, azami gecikme faiz oranı ise %4,55’e düşürüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamasına göre 2026 yılı için asgari ücret, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak tespit edildi. Bu düzenlemeyle birlikte asgari ücrete %27 oranında zam yapılmış oldu. Brüt ücreti 33 bin 30 lira olarak belirlenen asgari ücretin, işveren açısından toplam maliyeti ise 39 bin 553 liraya yükseldi.

Üniversite öğrencilerinin teknolojiye erişim maliyetlerini azaltmayı hedefleyen önemli bir düzenleme Meclis gündemine getirildi. Yeni kanun teklifine göre öğrenciler, satın aldıkları elektronik cihazlarda fiyat ve menşei kısıtlaması olmaksızın iki yıl kullanım şartıyla Özel Tüketim Vergisi’nden tamamen muaf tutulacak.

2026 yılında pasaport harçları, yeniden değerleme oranı çerçevesinde zamlandı. Cumhurbaşkanının indirim yetkisini kullanmaması durumunda, 6 aylık pasaport harçları 2.956 TL, 1 yıllık 4.296 TL, 2 yıllık 7.065 TL, 3 yıllık 10.065 TL ve 3 yıldan uzun süreli pasaportlar harçları 14.146 TL olacak. Pasaport defter bedeli ise 1.424 TL olarak uygulanacak, böylece toplam ücret süreye göre 4.380 TL’den 15.570 TL’ye kadar çıktı.

TCMB’nin zorunlu karşılık düzenlemesinde yürüttüğü sadeleşme adımları kapsamında, 2022’de zorunlu karşılık kapsamına alınan finansman şirketlerinin yurt içi bankalara olan yükümlülükleri yeniden kapsam dışı bırakıldı. Aynı tebliğ değişikliğiyle kredi büyümesine yönelik sınırlama uygulamasının süresi bir yıl daha uzatıldı.

Sadeleşme adımları kapsamında, vadesiz ve 1 aya kadar vadeli döviz mevduat ve katılım fonlarında zorunlu karşılık oranı %32’den %30’a düşürülürken, daha uzun vadeli döviz mevduatlarında daha önce %22–28 aralığında olan oran %26 olarak yeniden belirlendi. Kıymetli maden depo hesaplarında ise vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesapların zorunlu karşılık oranı %28’den %30’a yükseltildi; daha uzun vadeli hesaplarda uygulanan %24–28 aralığındaki oran da %26 düzeyine çekildi.

Sadeleşme kapsamında yabancı para yükümlülüklerinde zorunlu karşılık oranı 1 yıla kadar vadelerde %21’de korunurken, vadeye göre kademeli olarak 2 yıla kadar %16’dan %10’a, 3 yıla kadar %11’den %8’e, 5 yıla kadar %7’den %3’e ve 5 yıl üzeri vadelerde %5’ten 0'a düşürüldü.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisinin, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde %3,7 oranında büyüme kaydettiği açıklandı.

Özel sağlık sigortalarında yapılan yeni düzenleme ile sigortalıların poliçe süresince kazandığı haklar korunacak. Buna göre sigortalılar, bekleme süresi ve teminat kaybı yaşamadan sigorta şirketi değiştirebilecek. 60 yaş üzerindeki sigortalılar da şirket değişikliği yapabilecek ancak bu durumda ek prim uygulanabilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında parasal gevşeme adımlarını sürdürerek politika faizinde 150 baz puanlık indirime gitti ve politika faiz oranını %39,5’ten %38’e çekti. Karar metninde, üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin tahminlerin üzerinde gerçekleştiği vurgulanırken, dördüncü çeyreğe ilişkin öncü verilerin ise iç talebin dezenflasyon sürecine katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, menkul kıymet gelirlerinin tevkifat yoluyla vergilendirilmesine ilişkin süre uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 31 Aralık 2025’te sona ermesi planlanan uygulama, 31 Aralık 2030’a kadar geçerli olacak şekilde beş yıl uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemlerinde kullanılan teminatların tek bir merkezden izlenmesi amacıyla oluşturulan Teminat Bilgi Sistemini devreye aldı. Yeni sistem ile teminatlara ilişkin bilgiler ile süreçler, gümrük idareleri tarafından tek bir dijital platform üzerinden sorgulanabilir ve takip edilebilir hale getirildi.

Yeni vergi paketiyle birlikte 2026 yılında ödenecek emlak vergilerine üst sınır getirildi. Buna göre, bina ve arazi vergileri bir önceki yılın iki katını aşamayacak. Öte yandan vergi artışlarının hesaplanma yöntemi de değiştirildi. Daha önce yeniden değerleme oranının yarısı esas alınırken, yeni düzenlemeyle artışlar yeniden değerleme oranının tamamı üzerinden yapılacak.

Yeni vergi paketi kapsamında taşınmazların rayiç değerlerinde yapılacak artış oranı %100’ü aşamayacak. Öte yandan ikinci el araç alım-satım işlemlerinde, satış bedeli üzerinden binde 2 oranında noter harcı alınması zorunlu olacak.

Yeni vergi paketi kapsamında sosyal güvenlik ve istihdam alanında önemli değişiklikler yapıldı. Düzenleme kapsamında SGK çalışanları için toplam prim oranı artırıldı. Daha önce %39 olan prim oranı %54’e yükseltilirken, bu oranın %21’i çalışan, %33’ü ise işveren payı olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim oranları %20'den %21'e çıkarıldı.

Yeni vergi paketi kapsamında emeklilik borçlanmasına ilişkin oranlarda da dikkat çekici bir artış gerçekleştirildi. Buna göre, emeklilik borçlanması oranı %32’den %45’e yükseltildi.

Yeni vergi paketi kapsamında Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) yönelik katkı oranlarında da esneklik sağlandı. Buna göre, BES devlet katkısının sıfıra kadar düşürülmesi ya da %50’ye kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verildi.

Yeni vergi paketi kapsamında kira yardımı uygulamasının süresi uzatıldı. Mevcut destek, 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere iki yıl daha devam edecek.

Yeni vergi paketi kapsamında vakıf ve devlet üniversitelerinde, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara ait öğrenim ücretlerinin belirlenmesinde daha şeffaf bir sisteme geçilecek. Buna göre, yapılacak ücret artışlarında ilgili yılın haziran ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ortalaması esas alınacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti” konulu tebliği, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, vadesi en fazla 3 ay kalan senetler için yapılacak reeskont işlemlerinde yıllık iskonto faiz oranı %38,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise %39,75 olarak belirlendi.

Devlet tahvili, hazine bonosu ve hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketleri aracılığıyla ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde uygulanan yüzde sıfır indirimli tevkifat oranı 30 Haziran 2026’ya kadar devam edecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen 35. Geçici Madde ile destek programlarının finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanacak. Ayrıca bu kaynak, 2026 yılı prim gelirlerinin %15’ini geçemeyecek.

Tüketici Güven Endeksi, aralık ayında bir önceki aya kıyasla %1,8 gerileyerek 85,0 seviyesinden 83,5 seviyesine indi.

Elektrik piyasasında, tüketicilerin bölgesel maliyet farklılıklarından etkilenmeksizin aynı perakende elektrik tarifesinden yararlanmasını hedefleyen fiyat eşitleme mekanizmasını uygulama dönemi, 30 Aralık 2030’a kadar uzatıldı.

Dahilde işleme rejimi ile vergi, resim ve harç istisnası uygulamaları kapsamında ihracatçı firmalara ek süre ve itiraz hakları sağlandı. Düzenlemeye göre Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) sahibi firmaların, taahhüt hesabının müeyyideli kapatılmasına ilişkin itiraz süresi 30 günden 60 güne çıkarıldı.

MASAK düzenlemesiyle bankalar ve ödeme kuruluşları, EFT/havale ve nakit işlemlerde işlem nedenini beyan etmeyi zorunlu tutacak. Vatandaşların “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi genel seçenekleri tercih etmesi halinde en az 20 karakterlik açıklama istenecek. Ayrıca 200 bin–2 milyon TL arası nakit işlemler açıklamalı, 2 milyon TL üzeri işlemler ise kademeli olarak beyan formu ve belgelerle yapılacak. Açıklama veya beyanı bulunmayan işlemler ise gerçekleştirilemeyecek.

Enflasyon muhasebesine yönelik düzenleme TBMM’de onaylandı. Kabul edilen düzenlemeyle birlikte 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde ve bu dönemlere ait geçici vergi uygulamalarında enflasyon düzeltmesi yapılmayacak. Özel hesap dönemi uygulayan mükellefler için ise bu istisna, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında sona eren hesap dönemlerini kapsayacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı, söz konusu süreci en fazla üç hesap dönemine kadar uzatabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında, ehliyet ve sürücü çalışma belgeleri için alınacak değerli kağıt bedeli 1.690,00 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları için belirlenen ücretlerde, kartın yenilenme gerekçesine göre farklı tutarlar uygulanacak. Buna göre kanuni bildirim süresi dışında doğum ya da değişiklik nedeniyle düzenlenen kimlik kartları için 220,00 TL, kayıp nedeniyle yeniden düzenlenen kimlik kartları için ise 440,00 TL ücret ödenmesi gerekecek.

33117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği” ile noter kağıtları ve beyanname bedelleri 149,00 TL olarak belirlenirken; protesto, vekaletname ve resen senet bedelleri 298,00 TL olarak tespit edildi. Banka çeklerinin her bir yaprağı için ödenecek bedel ise 95,00 TL olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi aralık ayında 1,34 puan düşerek %50,90 seviyesine geriledi.

Bankacılık Kanunu kapsamında 28 Aralık 2025 tarihinden itibaren şirketlere sağlanan kredilerde finansal yeniden yapılandırma süresi iki yıl uzatıldı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici madde ile 1 Ocak 2016 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve zammı dahil tüm alacakların tahsilinden vazgeçildi.

Dijital hizmet vergisi oranının 1 Ocak 2026'dan itibaren %5 oranında, 1 Ocak 2027'den itibaren ise %2,5 oranında uygulanmasına karar verildi.

Aralık Ayının Halka Arzları

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 10–12 Aralık 2025 tarihleri arasında hisse başına 13,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arz sürecinde toplam 156.800.000 lot dağıttı. Şirket, ZERGY kodu ile Yıldız Pazar’da 18 Aralık 2025 tarihinde BIST’te işlem görmeye başladı.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., 25-26 Aralık 2025 tarihleri arasında halka arz edildi. Paylar, hisse başına 19,50 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunuldu. Şirketin ARFYE kodu ile 5 Ocak 2026 tarihinde Ana Pazar’da işlem göreceği belirtildi.

Halka arz hakkında tüm detaylara ulaşmak ve diğer halka arzları incelemek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Dünyada Aralık Ayında Neler Oldu?

ABD Merkez Bankası (FED), politika faiz oranını 25 baz puan düşürerek %3,50–3,75 aralığına indirdi.

ABD’de açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi, işgücü piyasasındaki zayıflığa ilişkin endişeleri artırdı. Ancak bu gelişme, faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirdi.

ABD yönetimi, Çin’den ithal edilen yarı iletkenlere Haziran 2027’den itibaren gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

ABD ekonomisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde %4,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Euro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,3’lük bir büyüme performansı sergileyerek bölge aktivitesinde ılımlı ve yukarı yönlü bir ivmeye işaret etti.

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon kasım ayında %2,2’ye yükselirken aylık enflasyon %0,3 düşüş gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikası toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak üç ana politika faizinde değişikliğe gitmedi. Yapılan açıklamada, refinansman faizinin %2,15, mevduat faizinin %2 ve marjinal fonlama faizinin %2,40 seviyelerinde korunduğu belirtildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi’nin ABD’nin gümrük vergisi önlemlerine karşı beklenenden daha dirençli olduğunu belirtti. Lagarde, euronun değer kaybetmediğini ve işgücü piyasasının güçlü seyrini sürdürdüğünü vurguladı.

Rusya, akaryakıt ihracatı kısıtlamalarını kaldırma olasılığını değerlendirmeye aldı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), kısa vadeli politika faizini %0,50 seviyesinden %0,75’e çıkardı.

Goldman Sachs, 2026 yılında altın fiyatlarının yeni rekorlar kırmasını beklediğini belirtirken, ham petrol piyasasında ise arz fazlası nedeniyle fiyatlar üzerinde baskı oluşacağını öngördü.

Rusya Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 50 baz puan indirerek %16 seviyesine çekti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 25 baz puan düşürerek %3,75 seviyesine indirdi.

Çin Merkez Bankası (PBOC), bir yıllık kredi ana faiz oranını %3, beş yıllık kredi ana faiz oranını ise %3,5 seviyesinde sabit tuttu.

Çin, gümüş ihracatına kısıtlama getireceğini açıkladı. Yeni uygulama ile şirketlerin gümüş ihracatı yapmak için devletten lisans alması zorunlu olacak.

Çin’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonu kasım ayında yıllık bazda %0,7 artış gösterdi. Buna karşın, aylık bazda TÜFE %0,1 gerileyerek piyasa beklentisi olan %0,3 artışın altında kaldı.

Japonya Merkez Bankası yetkilileri, faiz artırımlarına rağmen reel faizlerin hâlâ düşük olduğunu belirterek, ek faiz artışlarının olabileceğini vurguladı.

Bu Haftanın Gündemi

5 Ocak Pazartesi, Türkiye’de aralık ayına ilişkin aylık ve yıllık olmak üzere TÜFE ile ÜFE verileri açıklanacak.

6 Ocak Salı, Türkiye’de aralık ayına ilişkin ticaret açığı verileri açıklanacak.

7 Ocak Çarşamba, Euro Bölgesi’nde aralık ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

8 Ocak Perşembe, Euro Bölgesi’nde kasım ayına ilişkin yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

8 Ocak Perşembe, Euro Bölgesi’nde aralık ayına ilişkin TÜFE beklentisi verileri açıklanacak.

Uyarı Notu