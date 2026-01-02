Haftalık Finansal Bülten: 22 - 28 Aralık 2025

Asgari Ücrete Yüzde 27 Zam!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamasına göre 2026 yılı için asgari ücret, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak tespit edildi. Bu düzenlemeyle birlikte asgari ücrete %27 oranında zam yapılmış oldu. Brüt ücreti 33 bin 30 lira olarak belirlenen asgari ücretin, işveren açısından toplam maliyeti ise 39 bin 553 liraya yükseldi.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 11.383 seviyesinde açtığı haftayı 11.294 seviyesine düşerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 42,79 seviyesinden 42,90 seviyesine yükseldi. Gram altın 6.102 TL’den açtığı haftayı 6.323 TL’ye tırmanarak tamamladı.

Bitcoin, 88,216 dolardan işlem gördüğü haftayı 87,479 dolara gerileyerek kapattı. Ethereum ise 2.986 dolar ile açtığı haftayı 2.930 dolara düşerek tamamladı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

1 Ocak 2026’dan itibaren MASAK düzenlemesiyle bankalar ve ödeme kuruluşları, EFT/havale ve nakit işlemlerde işlem nedenini beyan etmeyi zorunlu kılacak. Vatandaşların “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi genel seçenekleri tercih etmesi halinde en az 20 karakterlik açıklama istenecek. Ayrıca 200 bin–2 milyon TL arası nakit işlemler açıklamalı, 2 milyon TL üzeri işlemler ise kademeli olarak beyan formu ve belgelerle yapılacak; açıklama veya beyan olmadan işlem gerçekleştirilemeyecek.

TCMB, kredi kartlarına uygulanacak azami gecikme faiz oranlarını güncelledi. Buna göre dönem borcu 30 bin liranın altındaki borçlar için %3,55, 30 bin–180 bin lira arası borçlar için %4,05, 180 bin lira üzerindeki borçlar için ise %4,55 oranında gecikme faizi uygulanacak. Nakit avans ve KMH işlemlerinde ise azami gecikme faizi %4,55 seviyesinde olacak.

Enflasyon muhasebesine yönelik düzenleme TBMM’de onaylandı. Kabul edilen düzenlemeyle birlikte 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde ve bu dönemlere ait geçici vergi uygulamalarında enflasyon düzeltmesi yapılmayacak. Özel hesap dönemi uygulayan mükellefler için ise bu istisna, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında sona eren hesap dönemlerini kapsayacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı, söz konusu süreci en fazla üç hesap dönemine kadar uzatabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında, pasaport harç ve bedel tutarı 1.351,00 TL olarak belirlendi. Aynı düzenleme çerçevesinde, ehliyet ve sürücü çalışma belgeleri için alınacak değerli kağıt bedeli ise 1.690,00 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları için belirlenen ücretlerde, kartın yenilenme gerekçesine göre farklı tutarlar uygulanacak. Buna göre kanuni bildirim süresi dışında doğum ya da değişiklik nedeniyle düzenlenen kimlik kartları için 220,00 TL, kayıp nedeniyle yeniden düzenlenen kimlik kartları için ise 440,00 TL ücret ödenmesi gerekecek.

33117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği” ile noter kağıtları ve beyanname bedelleri 149,00 TL olarak belirlenirken; protesto, vekaletname ve resen senet bedelleri 298,00 TL olarak tespit edildi. Banka çeklerinin her bir yaprağı için ödenecek bedel ise 95,00 TL olarak açıklandı.

2025 yılının kasım ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödemeler 2 trilyon 266,3 milyar TL olarak kaydedildi. Böylece toplam ödeme tutarları, 2024 yılının aynı dönemine göre %48 artış gösterdi.

12 Aralık ile sona eren haftada bankalar tarafından açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı %37,63 ile son 28 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi yılın son ayında da yükselişini sürdürdü. Endeks, bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak 103,7 seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, aralık ayında 1,34 puan düşerek %50,90 seviyesine geriledi.

Bankacılık Kanunu kapsamında 28 Aralık 2025 tarihinden itibaren şirketlere sağlanan kredilerde finansal yeniden yapılandırma süresi iki yıl uzatıldı.

TCMB verilerine göre 19 Aralık haftası itibarıyla brüt rezervler, 90,8 milyar dolar seviyesinden 192,3 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde net rezervler 79,6 milyar dolardan 80,4 milyar dolara çıkarken swap hariç net rezerv 66,2 milyar dolardan 66,7 milyar dolara tırmandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notu ve ekonomik görünümüne ilişkin 2026 yılı takvimlerini resmi olarak duyurdu. Buna göre Moody’s, Türkiye’nin 2026’daki kredi değerlendirmelerini 23 Ocak ve 24 Temmuz 2026 tarihlerinde yapacak. S&P ise ilk raporunu 17 Nisan 2026, ikinci raporunu 16 Ekim 2026’da yayımlayacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici madde ile, 1 Ocak 2016 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve zammı dahil tüm alacakların tahsilinden vazgeçildi.

Dijital hizmet vergisi oranının 1 Ocak 2026'dan itibaren %5 oranında, 1 Ocak 2027'den itibaren ise %2,5 oranında uygulanmasına karar verildi.

2025 yılı sonunda sona ermesi planlanan SGK primi işveren desteği uygulamasının süresi 2026 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Halka Arzlar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meysu Gıda’nın halka arzını onayladı. Şirket, hisse başına 7,50 TL sabit fiyatla halka arz sürecine girmeyi planlıyor. Detaylara ulaşmak ve diğer halka arzları incelemek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD Merkez Bankası verilerine göre sanayi üretimi, kasım ayında bir önceki aya kıyasla %0,2 artarken, yıllık bazda %2,5 artış gösterdi.

ABD yönetimi, Çin’den ithal edilen yarı iletkenlere Haziran 2027’den itibaren gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

ABD ekonomisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde %4,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faizleri, ikinci hafta art arda gerileyerek %6,18’e düştü.

Morgan Stanley, ABD ekonomisinin “istihdamsız verimlilik artışı” yaşayabileceğini ve bunun Fed’in faiz indirimini destekleyebileceğini açıkladı.

Japonya hükümeti, vergi indirimleri ve enflasyondaki ılımlı seyrin hanehalkı harcamalarını desteklemesi sonucunda, tüketimin gelecek mali yılda %1,3 artacağını öngördüğünü belirtti.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, merkez bankasının sürdürülebilir fiyat hedefine yaklaşılmasıyla birlikte gelecek yıl daha fazla faiz artışının muhtemel olduğunu belirtti.

Çin Merkez Bankası (PBOC), bir yıllık kredi ana faiz oranını %3, beş yıllık kredi ana faiz oranını ise %3,5 seviyesinde sabit tuttu.

Çin, gümüş ihracatına kısıtlama getireceğini açıkladı. 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek uygulama ile şirketlerin gümüş ihracatı yapmak için devletten lisans alması zorunlu olacak.

Bu Haftanın Gündemi

30 Aralık Salı, Türkiye’de aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri açıklanacak.

30 Aralık Salı, ABD’de ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık konut fiyat endeksi verileri açıklanacak.

