Haftalık Finansal Bülten: 15 - 21 Aralık 2025

Emlak Vergilerinde Sınırlama Dönemi!

Yeni vergi paketiyle birlikte 2026 yılında ödenecek emlak vergilerine üst sınır getirildi. Buna göre, bina ve arazi vergileri bir önceki yılın iki katını aşamayacak. Öte yandan vergi artışlarının hesaplanma yöntemi de değiştirildi; daha önce yeniden değerleme oranının yarısı esas alınırken, yeni düzenlemeyle artışlar yeniden değerleme oranının tamamı üzerinden belirlenecek.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 11.349 seviyesinde açtığı haftayı 11.341 seviyesine düşerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 42,70 seviyesinden 42,80 seviyesine yükseldi. Gram altın 5.985 TL’den açtığı haftayı 6.033 TL’ye tırmanarak tamamladı.

Bitcoin, 88,593 dolardan işlem gördüğü haftayı 88,482 dolara gerileyerek kapattı. Ethereum ise 3.084 dolar ile açtığı haftayı 2.991 dolara düşerek tamamladı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Yeni vergi paketi kapsamında taşınmazların rayiç değerlerindeki artış oranı %100’ü aşamayacak. Öte yandan ikinci el araç alım-satım işlemlerinde, satış bedeli üzerinden binde 2 oranında noter harcı alınması zorunlu olacak.

Yeni vergi paketi kapsamında sosyal güvenlik ve istihdam alanında önemli değişiklikler yapıldı. Düzenleme kapsamında SGK çalışanları için toplam prim oranı artırıldı. Daha önce %39 olan prim oranı %54’e yükseltilirken, bu oranın %21’i çalışan, %33’ü ise işveren payı olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim oranları %20'den %21'e çıkarıldı.

Yeni vergi paketi kapsamında emeklilik borçlanmasına ilişkin oranlarda da dikkat çekici bir artış gerçekleştirildi. Buna göre, emeklilik borçlanması oranı %32’den %45’e yükseltildi.

Yeni vergi paketi kapsamında Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) yönelik katkı oranlarında da esneklik sağlandı. Buna göre, BES devlet katkısının sıfıra kadar düşürülmesi ya da %50’ye kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verildi.

Yeni vergi paketi kapsamında kira yardımı uygulamasının süresi uzatıldı. Mevcut destek, 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere iki yıl daha devam edecek.

Yeni vergi paketi kapsamında vakıf ve devlet üniversitelerinde, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara ait öğrenim ücretlerinin belirlenmesinde daha şeffaf bir sisteme geçilecek. Buna göre, yapılacak ücret artışlarında ilgili yılın haziran ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ortalaması esas alınacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti” konulu tebliği, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, vadesi en fazla 3 ay kalan senetler için yapılacak reeskont işlemlerinde yıllık iskonto faiz oranı %38,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise %39,75 olarak belirlendi.

Devlet tahvili, hazine bonosu ve hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketleri aracılığıyla ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde uygulanan yüzde sıfır indirimli tevkifat oranı 30 Haziran 2026’ya kadar devam edecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen 35. Geçici Madde ile destek programlarının finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanacak. Ayrıca bu kaynak, 2026 yılı prim gelirlerinin %15’ini geçemeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Aralık 2026 valörlü, 15 Aralık 2027 itfa tarihli 15 milyar 45,1 milyon lira tutarında TLREFK'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Tüketici Güven Endeksi, aralık ayında bir önceki aya kıyasla %1,8 gerileyerek 85,0 seviyesinden 83,5 seviyesine indi.

Elektrik piyasasında, tüketicilerin bölgesel maliyet farklılıklarından etkilenmeksizin aynı perakende elektrik tarifesinden yararlanmasını hedefleyen fiyat eşitleme mekanizmasının uygulama dönemi, 30 Aralık 2030’a kadar uzatıldı.

Dahilde işleme rejimi ile vergi, resim ve harç istisnası uygulamaları kapsamında ihracatçı firmalara ek süre ve itiraz hakları sağlandı. Düzenlemeye göre Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) sahibi firmaların, taahhüt hesabının müeyyideli kapatılmasına ilişkin itiraz süresi 30 günden 60 güne çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Aralık ile sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 4 milyar 366 milyon dolar artış göstererek 190 milyar 804 milyon dolara ulaştı.

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM),12 Aralık ile sona eren haftada 1 milyar 318 milyon lira azalış göstererek 11 milyar 605 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 12 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 862 milyar 457 milyon 378 bin lira artarak 27 trilyon 671 milyar 941 milyon 179 bin liraya ulaştı.

Merkezi yönetim bütçesi, Ocak-Kasım döneminde 12,8 trilyon lira gider ve 11,6 trilyon lira gelir kaydetti. Buna göre döneme ilişkin bütçe açığı 1,27 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 Kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksi (KFE) verilerini yayımladı. Buna göre, kasım ayında konut fiyatları aylık bazda %2,7, yıllık bazda ise %31,4 oranında arttı.

Türkiye genelinde konut satışları, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre %7,8 düşerek 141 bin 100 olarak kaydedildi.

Halka Arzlar

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 10–12 Aralık 2025 tarihleri arasında hisse başına 13,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arz sürecinde toplam 156.800.000 lot dağıttı. Şirket, ZERGY kodu ile Yıldız Pazar’da 18 Aralık 2025 tarihinde BIST’te işlem görmeye başladı. Detaylara ulaşmak ve diğer halka arzları incelemek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., 25-26 Aralık 2025 tarihleri arasında halka arz edildi. Paylar, hisse başına 19,50 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunuldu. Şirketin ARFYE kodu ile Ana Pazar’da işlem göreceği belirtildi. Detaylara ulaşmak ve diğer halka arzları incelemek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında aylık %0,2, yıllık bazda ise %2,7 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD Senatosu, 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nı (NDAA) kabul ederek onay için Beyaz Saray’a iletti.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), cuma günü gerçekleştirdiği toplantıda kısa vadeli politika faizini %0,50 seviyesinden %0,75’e çıkardı.

Goldman Sachs, 2026 yılında altın fiyatlarının yeni rekorlar kırmasını beklediğini belirtirken, ham petrol piyasasında ise arz fazlası nedeniyle fiyatlar üzerinde baskı oluşacağını öngördü.

Rusya Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 50 baz puan indirerek %16 seviyesine çekti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 25 baz puan düşürerek %3,75 seviyesine indirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikası toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak üç ana politika faizinde değişikliğe gitmedi. Yapılan açıklamada, refinansman faizinin %2,15, mevduat faizinin %2 ve marjinal fonlama faizinin %2,40 seviyelerinde korunduğu belirtildi.

Bu Haftanın Gündemi

22 Aralık Pazartesi, PBoC tarafından aralık ayına ilişkin en düşük kredi faiz oranı açıklanacak.

23 Aralık Salı, Japonya Merkez Bankası tarafından yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

Uyarı Notu