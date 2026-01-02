Haftalık Finansal Bülten: 8 - 14 Aralık 2025

TCMB’den Kredi Kartlarına Faiz ve Limit Düzenlemesi!

TCMB, kredi kartlarında azami faiz oranları ve borç dilimlerini güncelledi. Buna göre dönem borcu 25 bin liranın altındaki kartlarda üst limit 30 bin liraya, 25 bin–150 bin lira arası borçlarda 30 bin–180 bin lira aralığına çıkarıldı; 150 bin liranın üzerindeki borçlar için üst sınır da 180 bin lira oldu. Kredi kartı azami akdi faiz oranları 30 bin liranın altındaki borçlar için yüzde 3,25, 30 bin–180 bin lira arası için yüzde 3,75, 180 bin lira düzeyindeki borçlar için yüzde 4,25 olarak belirlendi. Nakit avans ve KMH faizi ise yüzde 4,50’den yüzde 4,25’e düşürüldü. Yeni oranlar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi haftayı 11,082 seviyesinde açıp 11,311 seviyesine yükselerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 42,56 seviyesinden 42,69 seviyesine yükseldi. Gram altın ise 5.820 TL seviyesinde açtığı haftayı 5.965 TL’ye yükselerek kapattı.

Bitcoin, 91,456 dolar seviyesinden başlangıç yaptığı haftayı 88,605 dolar seviyesinde kapattı. Ethereum ise 3.142 dolar seviyesinde açılış yaptığı haftada değer kaybederek 3.091 dolar seviyesinde kapanış gösterdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TCMB, kredi kartlarında azami faiz oranları ve borç dilimlerini güncelledi. Buna göre dönem borcu 25 bin liranın altındaki kartlarda üst limit 30 bin liraya, 25 bin–150 bin lira arası borçlarda 30 bin–180 bin lira aralığına çıkarıldı; 150 bin liranın üzerindeki borçlar için üst sınır da 180 bin lira oldu. Kredi kartı azami akdi faiz oranları 30 bin liranın altındaki borçlar için yüzde 3,25, 30 bin–180 bin lira arası için yüzde 3,75, 180 bin lira düzeyindeki borçlar için yüzde 4,25 olarak belirlendi. Nakit avans ve KMH faizi ise yüzde 4,50’den yüzde 4,25’e düşürüldü. Yeni oranlar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

TCMB, kredi kartı faiz hesaplamasında kullanılan baz puanları tüm borç dilimlerinde aşağı çekti. Buna göre dönem borcu 25 bin liranın altında olan kartlarda baz puan 39’dan 14’e indirildi. Dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan kartlarda baz puan 89’dan 64’e düşürülürken, 150 bin liranın üzerindeki borçlar için uygulanan baz puan da 139’dan 114’e çekildi. Bu yeni puanlar da 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Özel sağlık sigortalarında 2026’da yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle, sigortalıların poliçe süresince kazandığı haklar korunacak. Buna göre sigortalılar, bekleme süresi ve teminat kaybı yaşamadan sigorta şirketi değiştirebilecek. 60 yaş üzerindeki sigortalılar ise şirket değişikliği yapabilecek ancak bu durumda ek prim uygulanabilecek.

TÜİK’in kasım dönemine ilişkin yayımladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri performansı verilerine göre söz konusu dönemde yatırımcısına en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağladı. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) göre hesaplandığında reel getiri oranı %2,21, Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre ise %2,18 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında parasal gevşeme adımlarını sürdürerek politika faizinde 150 baz puanlık indirime gitti ve oranı %39,5’ten %38’e çekti. Karar metninde, üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin tahminlerin üzerinde gerçekleştiği vurgulanırken, dördüncü çeyreğe ilişkin öncü verilerin ise iç talebin dezenflasyon sürecine katkı sunmaya devam ettiğine işaret ettiği belirtildi.

TCMB tarafından yayımlanan verilere göre 5 Aralık ile sona eren haftada brüt uluslararası rezervler 183,2 milyar dolar seviyesinden 186,4 milyar dolara yükselerek haftalık bazda artış sergiledi. Aynı hafta içerisinde swap işlemleri hariç net rezervler de 57,7 milyar dolardan 62 milyar dolara çıkarak güçlü bir toparlanma eğilimi ortaya koydu.

TCMB’nin yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduat hacmi 5 Aralık ile sona eren haftada 27 trilyon 250 milyar 421 milyon 426 bin TL seviyesinden 26 trilyon 809 milyar 483 milyon 801 bin TL’ye geriledi. Bu kapsamda 440 milyar 937 milyon 625 bin TL’lik düşüş kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, menkul kıymet gelirlerinin tevkifat yoluyla vergilendirilmesine ilişkin süre uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, bu yıl sonunda sona ermesi planlanan uygulama, 31 Aralık 2030’a kadar geçerli olacak şekilde beş yıl uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemlerinde kullanılan teminatların tek bir merkezden izlenmesi amacıyla oluşturulan Teminat Bilgi Sistemini devreye aldı. Yeni sistem ile teminatlara ilişkin bilgiler ile süreçler, gümrük idareleri tarafından tek bir dijital platform üzerinden sorgulanabilir ve takip edilebilir hale getirildi.

JPMorgan, milyonlarca çalışan açısından kritik öneme sahip asgari ücret artışına yönelik beklentisini paylaştı. Banka, 12 aylık öngörülen enflasyonla paralel şekilde, asgari ücrette yaklaşık %25 oranında bir artış öngördüğünü açıkladı.

​​Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörüne yönelik sermaye yeterliliği projeksiyonunu güncelledi. Kuruluş, 1 Ocak 2026’da düzenleyici gevşemelerin sona ermesiyle birlikte bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının ortalama 170–200 baz puan gerileyeceğini tahmin ettiğini belirtti.

BDDK tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, 5 Aralık ile sona eren haftada KKM hesaplarından 3,94 milyar TL çıkış yaşandı. Böylece bir önceki hafta 16,86 milyar TL olan KKM bakiyesi 12,92 milyar TL’ye gerileyerek düşüşünü sürdürdü.

Bedelli askerlik tutarının 3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşeceği ve buna bağlı olarak kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.

Merkez Bankası’nın enflasyon projeksiyonlarına paralel olarak, 2026 yılı asgari ücret artışının %24–33 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tahmine göre 2026 yılı için asgari ücretin yaklaşık 27.319 TL ile 29.399 TL arasında belirlenmesi beklentiler arasında yer alıyor.

Halka Arzlar

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 10-12 Aralık 2025 tarihleri arasında halka arz edildi. Paylar, hisse başına 13,00 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunuldu. Şirketin ZERGY kodu ile Yıldız Pazar’da işlem göreceği belirtildi. Detaylara ulaşmak ve diğer halka arzları incelemek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD Merkez Bankası (FED), politika faiz oranını 25 baz puan düşürerek %3,50–3,75 aralığına indirdi.

New York Fed’in anketine göre, ABD’de tüketici enflasyon beklentileri kasım ayında %3,2 seviyesinde yatay seyretti.

Çin’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonu kasım ayında yıllık bazda %0,7 artış gösterdi. Buna karşın, aylık bazda TÜFE %0,1 gerileyerek piyasa beklentisi olan %0,3 artışın altında kaldı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi’nin ABD’nin gümrük vergisi önlemlerine karşı beklenenden daha dirençli olduğunu belirtti. Lagarde, euronun değer kaybetmediğini ve işgücü piyasasının güçlü seyrini sürdürdüğünü vurguladı.

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) yayımladığı “Küresel Borç Monitörü” raporuna göre küresel borç stoku yılın ilk üç çeyreğinde 26,4 trilyon doları aşan bir yükseliş kaydederek güçlü bir genişleme sergiledi. Bu artışla birlikte toplam borç tutarı üçüncü çeyrek itibarıyla yaklaşık 346 trilyon dolar düzeyine ulaşarak tarihsel bazda yeni bir zirve seviyesine taşındı.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından yayımlanan Petrol Piyasası Raporu, küresel petrol talebine ilişkin beklentileri güncelledi. Rapora göre, bu yıl dünya genelinde günlük petrol talebinin geçen yıla kıyasla yaklaşık 835 bin varil artarak 103,92 milyon varile ulaşması öngörülüyor.

Rusya, akaryakıt ihracatı kısıtlamalarını kaldırma olasılığını değerlendirmeye aldı.

Bu Haftanın Gündemi

15 Aralık Pazartesi, Türkiye’de kasım ayına ilişkin bütçe dengesi verileri açıklanacak.

16 Aralık Salı, Euro Bölgesi’nde ekim ayına ilişkin ticaret dengesi verileri açıklanacak.

17 Aralık Çarşamba, Euro Bölgesi’nde kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

18 Aralık Perşembe, Euro Bölgesi’nde aralık ayına ilişkin faiz oranı kararı açıklanacak.

18 Aralık Perşembe, ABD’de kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

19 Aralık Cuma, Türkiye’de aralık ayına ilişkin tüketici güveni verileri açıklanacak.

Uyarı Notu