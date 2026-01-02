Haftalık Finansal Bülten: 1 - 7 Aralık 2025

Üniversite Öğrencilerine Elektronikte Vergi Muafiyeti!

Üniversite öğrencilerinin teknolojiye erişim maliyetlerini azaltmayı hedefleyen önemli bir düzenleme Meclis gündemine getirildi. Yeni kanun teklifine göre öğrenciler, satın aldıkları elektronik cihazlarda fiyat ve menşei kısıtlaması olmaksızın iki yıl kullanım şartıyla Özel Tüketim Vergisi’nden tamamen muaf tutulacak.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 10.898 seviyesinde açıp 11.007 seviyesine yükselerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 42,50 seviyesinden 42,53 seviyesine yükseldi. Gram altın ise 5.839 TL seviyesinde açtığı haftayı 5.833 TL seviyesinde noktaladı.

Bitcoin, 91.343 dolar seviyesinden başlangıç yaptığı haftayı 91.367 dolar seviyesine yükselerek kapattı. Ethereum ise 3.029 dolardan açıldığı haftayı 3.136 dolar seviyesinde tamamladı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Yeniden değerleme oranının açıklanmasının ardından 2026 yılında geçerli olacak pasaport harç ücretleri belli oldu. Cumhurbaşkanının indirim yetkisini kullanmaması durumunda, pasaport harçları süresine göre değişecek. Buna göre, altı aya kadar pasaportlar için harç 2.956 TL, 1 yıllık pasaportlarda 4.296 TL, 2 yıllık pasaportlarda 7.065 TL, 3 yıllık pasaportlarda 10.065 TL ve üç yıldan uzun süreli pasaportlarda 14.146 TL olacak.

TCMB, sadeleşme adımları kapsamında zorunlu karşılık uygulamasında düzenlemeye gitti. Buna göre, yurt dışından doğrudan sağlanan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artışa yıl sonuna kadar %0 zorunlu karşılık uygulanmasına imkân tanıyan geçici düzenleme süresi uzatılmayacak. Ayrıca döviz tevdiat hesapları ile altın mevduat hesapları arasındaki zorunlu karşılık oranlarındaki farklılıklar kaldırıldı. Uzun vadeli yabancı para mevduat dışı yükümlülüklerde ise zorunlu karşılık oranları aşağı çekildi.

TCMB’nin zorunlu karşılık düzenlemesinde yürüttüğü sadeleşme adımları kapsamında, 2022’de zorunlu karşılık kapsamına alınan finansman şirketlerinin yurt içi bankalara olan yükümlülükleri yeniden kapsam dışı bırakıldı. Aynı tebliğ değişikliğiyle kredi büyümesine yönelik sınırlama uygulamasının süresi bir yıl daha uzatıldı.

Sadeleşme adımları kapsamında, vadesiz ve 1 aya kadar vadeli döviz mevduat ve katılım fonlarında zorunlu karşılık oranı %32’den %30’a düşürülürken, daha uzun vadeli döviz mevduatlarında daha önce %22–28 aralığında olan oran %26 olarak yeniden belirlendi. Kıymetli maden depo hesaplarında ise vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesapların zorunlu karşılık oranı %28’den %30’a yükseltildi; daha uzun vadeli hesaplarda uygulanan %24–28 aralığındaki oran da yüzde 26 düzeyine çekildi.

Sadeleşme kapsamında yabancı para yükümlülüklerinde zorunlu karşılık oranı 1 yıla kadar vadelerde %21’de korunurken, vadeye göre kademeli olarak 2 yıla kadar %16’dan 10’a, 3 yıla kadar %11’den 8’e, 5 yıla kadar %7’den 3’e ve 5 yıl üzeri vadelerde %5’ten 0'a düşürüldü.

TÜİK, 2025 yılının kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre %0,87 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon %31,07 olarak gerçekleşirken, son 12 ayın ortalamalarına göre artış oranı %35,91 seviyesinde kaydedildi. Bu doğrultuda Kasım ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek zam tavan oranı %35,91 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervleri 28 Kasım ile sona eren haftada 183,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde net rezervler 72,1 milyar dolara, swap hariç net rezervler ise 57,7 milyar dolara çıktı.

TCMB tarafından yayımlanan verilere göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru kasım ayında 71,79 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri, Türk lirasının reel değerinde ılımlı bir gerileme olduğuna işaret etti.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 28 Kasım ile sona eren haftada 5 milyar 600 milyon lira azalarak 16 milyar 860 milyon liraya geriledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici verilere göre kasım ayında dış ticaret açığı yıllık bazda %4 artarak 7,8 milyar dolara yükseldi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde %3,7 oranında büyüme kaydettiği açıklandı.

Üst düzey kamu yöneticilerine yönelik 30 bin TL tutarındaki seyyanen artış planı, TBMM’de gerekli siyasi mutabakatın sağlanamaması nedeniyle geri çekildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisi için 2025 ve 2026 büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, 2027’de büyümenin hızlanarak %4 seviyesine ulaşmasını öngördüğünü açıkladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleştirilen gayrimenkul satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,6 artış göstererek 2 milyon 874 bin 237 adede ulaştı. Söz konusu rakam, Ocak-Kasım dönemine ilişkin tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, Halk Bankası’nın esnaf ve sanatkarlara hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi kullandırma usul ve esasları yeniden düzenlendi. Hazine faiz desteği, ilgili yıl bütçesiyle sınırlı olacak ve banka ödenek tutarını aşamayacak. Krediden yararlanacak esnaf ve sanatkarların vergi ve sosyal güvenlik borcu olamayacak. Ayrıca 1 Ocak-31 Aralık 2027 tarihleri arasında kullanılacak kredilerde, kredinin en az %33’ü belirlenen harcamaya yönlendirilecek.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD’de açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi, işgücü piyasasında görülen zayıflığın endişeleri artırmasına neden oldu. Ancak bu gelişme, faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirdi.

ABD Merkez Bankası (FED), 9-10 Aralık’taki yılın son FOMC toplantısına sınırlı makro veri setiyle girerken, karar mercileri arasındaki ton farklılıkları sürse de piyasalar 25 baz puanlık bir faiz indiriminin fiyatlamalarda baskın senaryo haline geldiğini gösteriyor.

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı 28 Kasım ile sona eren haftada %6,19’a düşerek ekim sonundan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Faizlerdeki geri çekilme, konut finansmanı tarafında talebi desteklerken mortgage başvuruları 2023’ün başından bu yana en yüksek hacmine ulaşarak kredi piyasasında belirgin bir canlanmaya işaret etti.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, 28 Kasım ile sona eren haftaya göre yaklaşık 600 bin varil artarak 427 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı.

Spot gümüş fiyatı, ons başına 49,54 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,3’lük bir büyüme performansı sergileyerek bölge aktivitesinde ılımlı ve yukarı yönlü bir ivmeye işaret etti.

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon kasım ayında %2,2’ye yükselirken aylık enflasyon %0,3 düşüş gösterdi.

Bu Haftanın Gündemi

8 Aralık Pazartesi, ABD’de kasım ayına ilişkin tüketici enflasyon beklentileri açıklanacak.

10 Aralık Çarşamba, Çin’de kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

10 Aralık Çarşamba, ABD’de ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

10 Aralık Çarşamba, FED faiz kararı açıklanacak.

12 Aralık Cuma, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını gerçekleştirecek.

12 Aralık Cuma, Türkiye’de aralık ayına ilişkin yıl sonu TÜFE tahmini verileri açıklanacak.

