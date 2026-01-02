Aylık Finansal Bülten: Kasım 2025

Yılın Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu!

Yeniden değerleme oranının belirlenmesinin ardından, MTV tutarlarının 1300 cc ve altı araçlarda 6.066 TL, 1301–1600 cc araçlarda ise 10.567 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ehliyet harçları da A sınıfı için 1.883 TL’den 2.362,97 TL’ye, B sınıfı için ise 5.678 TL’den 7.125,32 TL’ye çıkacak.

Kasım Ayı Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi kasım ayına 11.060 puandan başladı. Endeks, 14 Kasım’da 10.565 puanla ayın en düşük seviyesini görürken, 28 Kasım’da 10.898 puandan kapanış yaptı.

Dolar, kasım ayını 42,06 seviyesinde açıp kademeli bir yükseliş göstererek 42,50 seviyesinde tamamladı.

Gram altın, kasım ayını 5.622 TL seviyesinde açtı. 13 Kasım’da 5.940 TL'yi aşan gram altın, 5.835 TL ile ayı noktaladı.

Bitcoin, kasım ayına 109.426 dolar seviyesinden başladı. 21 Kasım’da 82.228 dolar ile ayın en düşük seviyesini gören Bitcoin, dönemi 91.475 dolar düzeyinde tamamladı.

Ethereum, kasım ayına 3.859 dolar seviyesinden başladı. Ay boyunca dalgalı bir seyir izleyen Ethereum, 30 Kasım'da 3.034 dolara kadar gerileyerek kapanış gösterdi.

Türkiye’de Kasım Ayında Neler Oldu?

Yeniden değerleme oranının belirlenmesinin ardından, MTV tutarlarının 1300 cc ve altı araçlarda 6.066 TL, 1301–1600 cc araçlarda ise 10.567 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ehliyet harçları da A sınıfı için 1.883 TL’den 2.362,97 TL’ye, B sınıfı için ise 5.678 TL’den 7.125,32 TL’ye çıkacak.

2025 yılı yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniden değerleme oranı çerçevesinde, trafik cezaları 2025 yılında kanunda belirlenen tutarlarda uygulanacak ve 2027’den itibaren yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Aynı kapsamda IMEI kayıt ücreti 57.241 TL’ye ve yurt dışı çıkış harcı 1.255 TL’ye çıkarılacak. Yine aynı oran çerçevesinde emlak vergisi arsa rayiç değerlerindeki aşırı artışlara sınırlama getirilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, asgari ücretin %3’ünden %6’sına yükseltildi. Bu düzenleme ile birlikte aylık GSS primi 780,17 TL’den 1.560,33 TL’ye çıkacak. Karar, 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Mevcut tutarlar, asgari ücrete yapılacak zam doğrultusunda ocak ayında yeniden artırılacak.

BDDK’nın tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni likidite tebliği Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, şirketlerin nakit giriş–çıkış dengelerini ölçmek için ‘likidite yeterlilik oranı’nı zorunlu kıldı. Günlük hesaplanan bu oranın haftalık ortalaması en az %100 olacak. Oranın ardışık 6 haftada %200’ün altına veya herhangi bir haftada %120’nin altına düşmesi durumunda şirketler BDDK’ya acil bildirim yapmak zorunda olacak. Uyumsuzlukların iki hafta içinde giderilmesi şart koşulurken, bir yılda en fazla 6 uyumsuzluğa izin verilecek. Tebliğ 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Karahan’ın sunumuna göre, 2025 ve 2026 TÜFE ara hedefleri sırasıyla %24 ve %16 olarak korundu. Ancak 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi önceki %27 seviyesinden %32’ye yükseltildi; tahmin aralığı ise %31-33 olarak güncellendi.

TCMB, Kasım 2025 dönemine ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Verilere göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon tahminleri, bir önceki aya kıyasla piyasa katılımcılarında 0,23 puanlık artışla %23,49’a yükseldi. Reel sektör beklentisi 0,6 puan düşüşle %35,70’e, hanehalkı beklentisi ise 2,15 puan gerileyerek %52,24’e indi. Böylece enflasyon beklentilerinde sektörler arasında ayrışan görünüm sürdü.

TCMB, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çevirmelerine yönelik destek uygulamasının süresini uzattı. Buna göre söz konusu uygulama, 30 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

TCMB, kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, kasım ayı TÜFE beklentisi %1,55’ten %1,59’a, yıl sonu TÜFE beklentisi ise %31,77’den %32,20’ye yükseldi. 12 ve 24 ay sonrası TÜFE artış beklentileri de sırasıyla %23,49 ve %17,69’a çıktı. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,4245’e düşerken, 12 ay sonrası beklenti 50,6169’a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre tüketici güven endeksi kasım ayında 83,6 seviyesinden 85,0 değerine yükseldi. Buna göre tüketici güveninde aylık bazda %1,6 artış gözlemlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TLREFK'ye endeksli ve 2027 vadeli kira sertifikası ihracı ile toplam 17,8 milyar lira tutarında borçlanma gerçekleştirdi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na tanınan yetki çerçevesinde halihazırda yıllık %48 olarak uygulanan tecil faizi oranı yıllık %39’a düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2025–Şubat 2026 döneminde toplam 1 trilyon 336,5 milyar TL tutarındaki iç borç geri ödemesine karşılık, aynı dönemde 1 trilyon 249,8 milyar TL düzeyinde iç borçlanma gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

KOBİ’lere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla uygulanan TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci paketinde kredi hacmi 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarıldı. TOBB’un girişimleriyle artırılan destek kapsamında yeni başvurular, 19 Kasım Çarşamba günü itibarıyla alınmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için TOBB Nefes Kredisi Nasıl Hesaplanır? Başvuru Şartları 2026 başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

TÜİK, 2025 yılının ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya kıyasla %2,55 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon %32,87 seviyesinde gerçekleşirken son 12 ayın ortalamasına bakıldığında ise artış oranı %37,15 olarak kaydedildi. Bu kapsamda ekim ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek zam tavan oranı %37,15 oldu. Aynı dönemde ekim ayında konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre %0,5 azalırken, yılın ilk 10 ayında %16,2 artış göstererek 164 bin 306’ya ulaştı.

Kasım ayında ekonomik güven endeksi, bir önceki aya göre yatay bir seyir izleyerek 99,5 seviyesinde gerçekleşti.

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Kılınç, faiz indirim sürecinin bankacılık sektörü kârlılığı üzerinde olumlu etkiler yaratacağını belirtti. Kılınç, 2026 yılında bankaların kârlılık performansının 2025 yılına kıyasla daha güçlü seyretmesini beklediklerini ifade etti.

TOKİ, 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut projesine başvuruların yoğunluk yaşanmaması için aşamalı şekilde alınacağını duyurdu. Başvurular 10 Kasım’da TCKN’sinin sonu “0” olan vatandaşlarla başladı ve 14 Kasım’da “8” ile biten numaralarla tamamlandı. Tüm vatandaşlar ise 19 Aralık’a kadar başvuru yapabilecek.

Türkiye'ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) hacmi, 2025 yılının ilk 9 ayında 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %45,5 artarak 11,4 milyar dolara yükselerek son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

10556 sayısı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu alacaklarının vadesinde ödenmemesi durumunda uygulanan aylık gecikme zammı %3,7 olarak belirlendi.

Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) TL nakit yükümlülüklerinin yerine getirilme saatinin 15.00’ten 16.00’ya çıkarıldığını açıkladı.

Kasım Ayının Halka Arzları

12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında 684.329 kişinin katılımı ile halka arz edilen Vakıf Faktoring A.Ş., hisse başına 14,20 TL sabit fiyat üzerinden 225.000.000 lot dağıttı. Şirket, “VAKFA” kodu ile 20 Kasım 2025 tarihinde Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Detaylara ulaşmak ve diğer halka arzları incelemek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında 659.021 kişinin katılımı ile halka arz edilen Pasifik Holding A.Ş., hisse başına 1,50 TL sabit fiyat üzerinden 4.000.000.000 lot dağıttı. Şirket, “PAHOL” kodu ile 21 Kasım 2025 tarihinde Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Detaylara ulaşmak ve diğer halka arzları incelemek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

TV8 TV Yayıncılık, halka arz sürecini başlatma kararı aldığını duyurdu. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu’nun ortak satış ve sermaye artırımı yoluyla şirket paylarının halka arz edilmesine ve bu doğrultuda gerekli başvuruların yapılmasına karar verdiği belirtildi.

Dünyada Kasım Ayında Neler Oldu?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Stephen Miran, stablecoin ihracının uzun vadede faiz oranları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade etti.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, ülkede üretilmeyen gıda ve tarım ürünleri için gümrük vergisi muafiyetlerinin duyurulacağını belirtti.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, İsviçre’den ithal edilen ürünlerde uygulanan %39’luk gümrük vergisinin %15’e düşürülmesini öngören bir ticaret anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’dan ithal edilen bazı tarım ürünlerini ek gümrük vergisi kapsamından çıkarmak amacıyla bir kararname imzaladı. Kararnamede, düzenlemenin 13 Kasım itibarıyla gümrükten çekilen ya da depodan çıkarılan ürünler için geçerli olacağı belirtilirken, gerekli görülmesi halinde daha önce tahsil edilen vergilerin iade edileceği ifade edildi.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves’in yaklaşan bütçede gelir ve diğer vergilerin temel oranlarını artırma planlarını askıya almayı değerlendirmesi, ülkenin bütçe açığını kapatma yollarına dair soru işaretleri doğururken, sterlin de bu haberlerin ardından değer kaybetti.

İngiltere’nin reel GSYH’si, 2025’in üçüncü çeyreğinde sadece %0,1 artış kaydederek ikinci çeyrekteki %0,3’lük büyümenin gerisinde kaldı. Yıllık bazda ise ekonomi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,3 oranında büyüdü.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa beklentilerine uygun olarak politika faizini %4 seviyesinde sabit tuttu.

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, eylül ayında yıllık bazda %1,2 artarak beklentilerin altında kaldı; piyasa öngörüsü ise %2 artış yönündeydi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) yönetim kurulu toplantısının tutanakları, bir sonraki faiz artışının Aralık ayında yapılabileceğine dair sinyaller verdi.

Japonya, son dönemde hızlanan yen değer kaybına ilişkin en sert uyarısını yaptı. Ülkenin Maliye Bakanı Katayama, para birimindeki düşüşü durdurmak için gerekirse piyasalara müdahale edebileceklerini ifade etti. Bu gelişmeler, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artışı ihtimalini de güçlendirdi.

AB Komisyonu, kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Euro Bölgesi’nde tüketici güveni, kasım ayında -14,2 seviyesinde kaldı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), gösterge faiz oranı olarak kabul edilen 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gitmediğini açıkladı. Buna göre Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının %3, 5 yıllık kredi faiz oranının ise %3,5 seviyesinde sabit kaldığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katma değer vergisi (KDV) oranının %20’den %22’ye çıkarılmasına ilişkin kararnamenin yürürlüğe girmesini onayladı.

Almanya İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkenin yıllık enflasyon oranı kasım ayında %2,6 seviyesinde gerçekleşti.

JPMorgan, Federal Rezerv’in aralık ayında faiz indirimine gideceği yönünde beklentisini güncelledi. Banka, bir önceki ay yayımladığı projeksiyonlarda politika faizinin söz konusu toplantıda değiştirilmeyeceğini öngörmüştü.

Bu Haftanın Gündemi

2 Aralık Salı, Euro Bölgesi’nde kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

3 Aralık Çarşamba, Türkiye’de kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak.

3 Aralık Çarşamba, Euro Bölgesi’nde kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak

4 Kasım Perşembe, Türkiye’de kasım ayına ilişkin ticaret açığı verileri açıklanacak.

Uyarı Notu