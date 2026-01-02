Haftalık Finansal Bülten: 17 - 23 Kasım 2025

Genel Sağlık Sigortası Primlerinde Artış!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, asgari ücretin %3’ünden %6’sına yükseltildi. Bu düzenleme ile birlikte aylık GSS primi 780,17 TL’den 1.560,33 TL’ye çıkacak. Karar, 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Mevcut tutarlar, asgari ücrete yapılacak zam doğrultusunda ocak ayında yeniden artacak.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 10.632 seviyesinde açıp 10.922 seviyesine yükselerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 42,30 seviyesinden 42,44 seviyesine yükseldi. Gram altın ise 5.762 TL seviyesinde açtığı haftayı 5.763 TL seviyesinde noktaladı.

Bitcoin, 94.177 dolar seviyesinden başlangıç yaptığı haftayı 87.326 dolar seviyesine düşerek kapattı. Ethereum ise 3.092 dolardan açıldığı haftayı 2.821 dolar seviyesinde tamamladı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu yıl da aralık ayının başında toplanacağını açıkladı.

2025 yılının ekim ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE) aylık bazda %1,6 artarken, yıllık bazda nominal olarak %31,6 yükseldi; reel olarak ise %1,0 oranında geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre tüketici güven endeksi kasım ayında 83,6 seviyesinden 85,0 değerine yükseldi. Buna göre tüketici güveninde aylık bazda %1,6 artış gözlemlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na ait toplam rezervler, 14 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 385 milyon dolar artarak 187 milyar 432 milyon dolara yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TLREFK'ye endeksli ve 2027 vadeli kira sertifikası ihracı ile toplam 17,8 milyar lira tutarında borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Ekim ayında 223,2 milyar TL açık verdi. Söz konusu dönemde bütçe giderleri 1 trilyon 370,3 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 147,1 milyar TL olarak kaydedildi. Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 212,9 milyar TL olurken, faiz dışı açık 65,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin merkezi yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku Ekim ayı sonunda 13 trilyon 172 milyar liraya yükseldi.

Goldman Sachs, üçüncü çeyrek bilanço döneminin ardından Türk bankacılık sektörüne ilişkin tahminlerini güncelledi. Raporda, faiz indirim döngüsünün banka kârlılıklarını desteklemeyi sürdürdüğü vurgulanırken, özel sektör bankalarına yönelik 2026 yılı özkaynak kârlılığı beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiği ifade edildi.

Fitch Ratings, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve TSKB’nin yabancı para cinsinden kredi notlarını “B+” seviyesinden “BB-” seviyesine yükselttiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre eylül ayına ilişkin kısa vadeli borç stoku, 165,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan veriler kapsamında bir önceki çeyreğe göre %2,1 oranında gerileme gözlemlendi.

KOBİ’lere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla uygulanan TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci paketinde kredi hacmi 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarıldı. TOBB’un girişimleriyle artırılan destek kapsamında yeni başvurular, 19 Kasım Çarşamba günü itibarıyla alınmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için TOBB Nefes Kredisi Nasıl Hesaplanır? Başvuru Şartları 2026 başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

TBMM Genel Kurulunda, vergi düzenlemelerini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümüne ilişkin görüşmelere başlandığı açıklandı.

IMF, Türkiye’nin kısa vadede güçlü büyümesini sürdüreceğini ve enflasyonun kademeli olarak gerileyeceğini öngördüğünü açıkladı.

Halka Arzlar

12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında 684.329 kişinin katılımı ile halka arz edilen Vakıf Faktoring A.Ş., hisse başına 14,20 TL sabit fiyat üzerinden 225.000.000 lot dağıttı. Şirket, “VAKFA” kodu ile 20 Kasım 2025 tarihinde Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Detaylara ulaşmak ve diğer halka arzları incelemek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında 659.021 kişinin katılımı ile halka arz edilen Pasifik Holding A.Ş., hisse başına 1,50 TL sabit fiyat üzerinden 4.000.000.000 lot dağıttı. Şirket, “PAHOL” kodu ile 21 Kasım 2025 tarihinde Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Detaylara ulaşmak ve diğer halka arzları incelemek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Japonya, son dönemde hızlanan yen değer kaybına ilişkin en sert uyarısını yaptı. Ülkenin Maliye Bakanı Katayama, para birimindeki düşüşü durdurmak için gerekirse piyasalara müdahale edebileceklerini ifade etti. Bu gelişmeler, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artışı ihtimalini de güçlendirdi.

Japonya’da ekim ayına ilişkin çekirdek enflasyon %3 seviyesine çıktı.

Japonya’nın ekim ayına ilişkin ihracatı, ekonomistlerin %1,1’lik artış öngörüsünün aksine yıllık bazda %3,6 oranında yükselerek güçlü bir performans sergiledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’dan ithal edilen bazı tarım ürünlerini ek gümrük vergisi kapsamından çıkarmak amacıyla bir kararname imzaladı. Kararnamede, düzenlemenin 13 Kasım itibarıyla gümrükten çekilen ya da depodan çıkarılan ürünler için geçerli olacağı belirtilirken, gerekli görülmesi halinde daha önce tahsil edilen vergilerin iade edileceği ifade edildi.

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon, Ekim 2025’te %2,1 sabit kaldı.

AB Komisyonu, kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Euro Bölgesi’nde tüketici güveni, kasım ayında -14,2 seviyesinde kaldı.

Almanya’da Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), ekim ayında yıllık bazda %1,8 gerilerken aylık bazda %0,1 oranında artış gösterdi.

Çin Merkez Bankası (PBoC), gösterge faiz oranı olarak kabul edilen 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gitmediğini açıkladı. Buna göre Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının %3, 5 yıllık kredi faiz oranının ise %3,5 seviyesinde sabit kaldığını belirtti.

İngiltere İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre ülkenin tüketici fiyatları, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 oranında artış gösterdi.

Bu Haftanın Gündemi

24 Kasım Pazartesi, Türkiye’de kasım ayına ilişkin kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak.

25 Kasım Salı, ABD’de eylül ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

25 Kasım Salı, ABD’de eylül ayına ilişkin aylık ve yıllık konut fiyat endeksi verileri açıklanacak.

27 Kasım Perşembe, Türkiye’de kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri açıklanacak.

27 Kasım Perşembe, Türkiye’de ekim ayına ilişkin ticaret açığı verileri açıklanacak.

27 Kasım Perşembe, Euro Bölgesi’nde kasım ayına ilişkin tüketici güveni ve tüketici enflasyon beklentisi verileri açıklanacak.

28 Kasım Cuma, Almanya’da kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

