Haftalık Finansal Bülten: 10 - 16 Kasım 2025

İpotekli Konut Satışları Ekimde %11,5 Arttı!

TÜİK tarafından yayımlanan konut satışları istatistiklerine göre ekim ayında konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre %0,5 azalırken, yılın ilk 10 ayında %16,2 artış göstererek 164 bin 306’ya ulaştı. Aynı dönemde Türkiye geneli ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına kıyasla %11,5 artışla 23 bin 527 oldu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 10.974 seviyesinde açıp 10.565 seviyesine gerileyerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 42,23 seviyesinden 42,25 seviyesine yükseldi. Gram altın ise 5.724 TL seviyesinde açtığı haftada 5.767 TL’ye yükselerek kapanış gösterdi.

Bitcoin, 104,588 dolar seviyesinden başlangıç yaptığı haftayı 93,939 dolar seviyesine düşerek kapattı. Ethereum ise 3.577 dolar seviyesinde açılış yaptığı haftayı 3.089 dolar seviyesinde noktaladı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TCMB’nin yayımladığı verilere göre, Eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 112 milyon dolar fazla verdi.

TCMB, kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, kasım ayı TÜFE beklentisi %1,55’ten %1,59’a, yıl sonu TÜFE beklentisi ise %31,77’den %32,20’ye yükseldi. 12 ve 24 ay sonrası TÜFE artış beklentileri de sırasıyla %23,49 ve %17,69’a çıktı. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,4245’e düşerken, 12 ay sonrası beklenti 50,6169’a yükseldi.

TCMB’nin net rezervi 7 Kasım ile sona eren haftada 69,3 milyar dolardan 73,3 milyar dolara yükseldi.

TCMB, yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam döviz mevduatının 7 Kasım ile sona eren haftada haftasında 625 milyon dolar gerilediğini duyurdu.

TCMB’nin 7 Kasım haftasına ilişkin verilerine göre brüt döviz rezervleri 1,6 milyar dolar artarken, altın rezervleri 154 milyon dolar azaldı. Böylece toplam rezervler haftalık bazda 1,45 milyar dolar yükselerek 185 milyar dolar seviyesine ulaştı.

BDDK’nın yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 7 Kasım haftasında yaklaşık 27 milyar 317 milyon liralık artış gösterdi. Böylece kredi hacmi, 21 trilyon 580 milyar 855 milyon liradan yükselerek 21 trilyon 608 milyar 172 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat, bankalar arası işlemler de dahil olmak üzere geçen hafta 366 milyar 212 milyon lira düşerek 25 trilyon 5 milyar 327 milyon liraya geriledi. Aynı dönemde tüketici kredileri 9 milyar 230 milyon liralık artış kaydederek toplamda 2 trilyon 702 milyar 177 milyon liraya çıktı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Birinci Başkan Yardımcısı Greg Guyett, Türkiye’de yıl içinde yapılan yatırımların 2,2 milyar euroya ulaştığını, bunun 42 farklı projeyi kapsadığını söyledi. Yıl sonunda 2024’teki 2,6 milyar euroluk yatırım hacmini aşmayı beklediklerini de açıkladı.

Türkiye'ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) hacmi, 2025 yılının ilk 9 ayında 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %45,5 artarak 11,4 milyar dolara yükselerek son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

10556 sayısı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu alacaklarının vadesinde ödenmemesi durumunda uygulanan aylık gecikme zammı %3,7 olarak belirlendi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na tanınan yetki çerçevesinde halihazırda yıllık %48 olarak uygulanan tecil faizi oranı yıllık %39’a düşürüldü.

Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) TL nakit yükümlülüklerinin yerine getirilme saatinin 15.00’ten 16.00’ya çıkarıldığını açıkladı.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 7 Kasım ile sona eren haftada 37 milyar 630 milyon lira azalarak 93 milyar 825 milyon liraya düştü.

Benzinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapıldı.

Halka Arzlar

Pasifik Holding A.Ş. ve Vakıf Faktoring A.Ş., 12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında talep toplamaya başladı. Detaylara ulaşmak ve diğer halka arzları incelemek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

TV8 TV Yayıncılık, halka arz sürecini başlatma kararı aldığını duyurdu. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu’nun ortak satış ve sermaye artırımı yoluyla şirket paylarının halka arz edilmesine ve bu doğrultuda gerekli başvuruların yapılmasına karar verdiği belirtildi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, ülkede üretilmeyen gıda ve tarım ürünleri için gümrük vergisi muafiyetlerinin duyurulacağını belirtti.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, İsviçre’den ithal edilen ürünlerde uygulanan %39’luk gümrük vergisinin %15’e düşmesini öngören bir ticaret anlaşmasına ulaştıklarını açıkladı.

Çin ekonomisinde, ABD ile süren gümrük tarifesi gerilimleri ve ekonomik anlaşmazlıklardan kaynaklanan belirsizlikler nedeniyle üretim, tüketim ve yatırımlardaki yavaşlama ekim ayında da sürdü.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves’in yaklaşan bütçede gelir ve diğer vergilerin temel oranlarını artırma planlarını askıya almayı değerlendirmesi, ülkenin bütçe açığını kapatma yollarına dair soru işaretleri doğururken, sterlin de bu haberlerin ardından değer kaybetti.

İngiltere’nin reel GSYH’si, 2025’in üçüncü çeyreğinde sadece %0,1 artış kaydederek ikinci çeyrekteki %0,3’lük büyümenin gerisinde kaldı. Yıllık bazda ise ekonomi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,3 oranında büyüdü.

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, eylül ayında yıllık bazda %1,2 artarak beklentilerin altında kaldı; piyasa öngörüsü ise %2 artış yönündeydi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) yönetim kurulu toplantısının tutanakları, bir sonraki faiz artışının Aralık ayında yapılabileceğine dair sinyaller verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, hükümetin kapanması nedeniyle ABD’de ekim ayına ilişkin TÜFE ve istihdam raporlarının muhtemelen açıklanamayacağını duyurdu.

Bu Haftanın Gündemi

17 Kasım Pazartesi, Türkiye’de ekim ayına ilişkin bütçe dengesi verileri açıklanacak.

19 Kasım Çarşamba, Avrupa Merkez Bankası politika toplantısı yapılacak..

19 Kasım Çarşamba, Euro Bölgesi’nde ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

20 Kasım Perşembe, Türkiye’de kasım ayına ilişkin tüketici güveni verileri açıklanacak.

20 Kasım Perşembe, Almanya’da ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

20 Kasım Perşembe, Euro Bölgesi’nde kasım ayına ilişkin tüketici güveni verileri açıklanacak.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.