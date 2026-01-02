Haftalık Finansal Bülten: 1 - 9 Kasım 2025

Vergi, Harç ve Cezalara Yeni Güncelleme!

2025 yılı için vergi, harç ve cezalar yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenecek. %25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda MTV tutarları 1300 cc ve altı araçlarda 6.066 TL, 1301–1600 cc araçlarda 10.567 TL’ye yükselecek. Ehliyet harçları ise A sınıfı ehliyetlerde 1.883 TL’den 2.362,97 TL’ye, B sınıfı ehliyetlerde ise 5.678 TL’den 7.125,32 TL’ye çıkacak.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi haftayı 10.720 seviyesinde açıp 10.924 seviyesine yükselerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 42,07 seviyesinden 42,21 seviyesine yükseldi. Gram altın ise 5.623 TL seviyesinde açtığı haftayı 5.634 TL’ye yükselerek kapattı.

Bitcoin, 109,426 dolar seviyesinden başlangıç yaptığı haftayı 104,786 dolar seviyesinde kapattı. Ethereum ise 3.859 dolar seviyesinde açılış yaptığı haftada değer kaybederek 3.576 dolar seviyesinde kapanış gösterdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Yeniden değerleme oranı çerçevesinde, trafik cezaları 2025 yılında kanunda belirlenen tutarlarda uygulanacak ve 2027’den itibaren yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Aynı kapsamda IMEI kayıt ücreti 57.241 TL’ye ve yurt dışı çıkış harcı 1.255 TL’ye çıkarılacak.

Yine aynı oran çerçevesinde emlak vergisi arsa rayiç değerlerindeki aşırı artışlara sınırlama getirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Karahan’ın sunumuna göre, 2025 ve 2026 TÜFE ara hedefleri sırasıyla %24 ve %16 olarak korundu. Ancak 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi önceki %27 seviyesinden %32’ye yükseltildi; tahmin aralığı ise %31-33 olarak güncellendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 31 Ekim ile sona eren haftada toplam rezervlerde gerileme yaşandı. Buna göre TCMB’nin toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 908 milyon dolar azalarak 183 milyar 598 milyon dolar seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 31 Ekim ile sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatında artış yaşandı. Buna göre ilgili dönemde yabancı para mevduat tutarı 800 milyon dolar yükseldi.

Citibank tarafından yayımlanan raporda, Türkiye’de enflasyonun yıl sonunda %32 seviyesine düşmesinin öngörüldüğü belirtildi. Raporda ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde 100 baz puanlık ek bir indirim yapmasının beklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çevirmelerine yönelik destek uygulamasının süresini uzattı. Buna göre söz konusu uygulama, 30 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, Hazine’nin nakit gelirleri 1,138 trilyon TL, nakit giderleri ise 1,334 trilyon TL olarak gerçekleşirken, nakit dengesi 195,9 milyar TL açık verdi.

TÜİK, 2025 yılının ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya kıyasla %2,55 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon %32,87 seviyesinde gerçekleşirken son 12 ayın ortalamasına bakıldığında ise artış oranı %37,15 olarak kaydedildi. Bu kapsamda ekim ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek zam tavan oranı %37,15 oldu.

2025 yılı Ekim ayında dış ticaret verileri, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Buna göre ihracat %2,3 yükselerek 24 milyar 1 milyon dolar, ithalat ise %6,6 artışla 31 milyar 363 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 31 Ekim ile sona eren haftada artış gösterdi. Söz konusu dönemde kredi hacmi yaklaşık 175 milyar 782 milyon liralık yükselişle 21 trilyon 405 milyar 72 milyon liradan 21 trilyon 580 milyar 855 milyon liraya ulaştı.

BDDK, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmini 31 Ekim haftasında yaklaşık 175,8 milyar TL artışla 21,41 trilyon TL’den 21,58 trilyon TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Kılınç, faiz indirim sürecinin bankacılık sektörü kârlılığı üzerinde olumlu etkiler yaratacağını belirtti. Kılınç, 2026 yılında bankaların kârlılık performansının 2025 yılına kıyasla daha güçlü seyretmesini beklediklerini ifade etti.

TOKİ, 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut projesine başvuruların yoğunluk yaşanmaması için aşamalı şekilde alınacağını duyurdu. Başvurular 10 Kasım’da TCKN’sinin sonu “0” olan vatandaşlarla başlayacak ve 14 Kasım’da “8” ile biten numaralarla tamamlanacak. 15 Kasım’dan itibaren tüm vatandaşlar 19 Aralık’a kadar başvuru yapabilecek.

Külçe altın Yİ-ÜFE’ye göre reel olarak indirgendiğinde ekim ayında %47,46 oranında artış kaydetti. Buna göre külçe altın, yıllık bazda son 61 ayın en yüksek reel getirisini sunan yatırım aracı oldu.

Halka Arzlar

Pasifik Holding A.Ş.'nin 12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında halka arz edileceği ve toplam 4.000.000.000 lot dağıtacağı açıklandı. Payların, hisse başına 1,50 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacağı ve PAHOL kodu ile Yıldız Pazar'da işlem göreceği belirtildi.

Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında halka arz edileceği ve toplam 225.000.000 lot dağıtacağı açıklandı. Payların, hisse başına 14,20 TL sabit fiyatla talep toplanarak yatırımcılara arz edileceği ve VAKFA kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağı bildirildi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa beklentilerine uygun olarak politika faizini %4 seviyesinde sabit tuttu.

Çin Ticaret Bakanlığı, Mart ve Nisan aylarında açıkladığı bazı ABD’li şirketlere yönelik yaptırımları 10 Kasım itibarıyla kaldıracağını veya bir yıllık süreyle askıya alacağını duyurdu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkladığı verilere göre ülkede Ekim 2025 itibarıyla TÜFE yıllık bazda %0,2 artışla sınırlı bir yükseliş gösterirken, ÜFE aynı dönemde %2,1 oranında gerileyerek deflasyonist eğilimin devam ettiğine işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Stephen Miran, stablecoin ihracının uzun vadede faiz oranları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Bu Haftanın Gündemi

12 Kasım Çarşamba, Almanya’da ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

13 Kasım Perşembe, ABD’de ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.