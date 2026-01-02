Aylık Finansal Bülten: Ekim 2025

TOKİ’den Dar Gelirli Vatandaşlara 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi!

TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlara %10 peşinat ve 240 ay vade ile 55m², 65m² ve 80 m² daire seçenekleri sunuyor. Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden yapılacak. Kura çekimleri ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Ekim Ayı Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, ekim ayına 10.858 puan ile başladı. 17 Ekim 10.208 puan ile ayın en düşük seviyesini görse de 31 Ekim’de 10.971’e yükselerek kapanış gösterdi.

Dolar, ekim ayını 41,69 seviyesinde açıp kademeli bir yükseliş göstererek 42,06 seviyesinde tamamladı.

Gram altın, ekim ayını 5.371 TL seviyesinde açtı. 17 Ekim’de 6.228 TL'yi aşarak rekor tazeleyen gram altın, ay sonu itibarıyla 5.660 TL'ye düşerek kapanış gösterdi.

Bitcoin, ekim ayına 120.844 dolar ile açılış yaptı. 6 Ekim’de 126.183 dolara ulaşarak zirve yapsa da ayın kapanışını 109.818 dolar ile gerçekleştirdi.

Ethereum, ekim ayına 4.490 dolar seviyesinden başladı. Ay boyunca dalgalı bir seyir izleyen Ethereum, 31 Ekim'de 3.830 dolara kadar gerileyerek kapanış gösterdi.

Türkiye’de Ekim Ayında Neler Oldu?

TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlara %10 peşinat ve 240 ay vade ile 55m², 65m² ve 80 m² daire seçenekleri sunuyor. Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden yapılacak. Kura çekimleri ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 arasında noter huzurunda gerçekleştirilecek.

TÜİK, 2025 yılının eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya kıyasla %3,23 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon %33,29 seviyesinde gerçekleşirken son 12 ayın ortalamasına bakıldığında ise artış oranı %38,36 olarak kaydedildi. Bu kapsamda ekim ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek zam tavan oranı %38,36 oldu.

TÜİK, ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre endeks, eylül ayına kıyasla %0,3 oranında gerileyerek 83,9’dan 83,6’ya düştü.

TCMB, 100 baz puanlık indirime giderek politika faizini %40,5’ten %39,50 seviyesine çekti.

TCMB, E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotların 22 Ekim 2025 tarihinden itibaren tedavüle girdiğini duyurdu.

TCMB, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik reeskont kredilerinin günlük limitini 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya çıkardığını duyurdu. Yeni uygulama 1 Kasım 2025’ten itibaren geçerli olacak.

TCMB’nin ekim ayında piyasa katılımcıları arasında yaptığı ankete göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi, önceki anket döneminde %29,86 düzeyinde iken bu dönemde %31,77’ye yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, ekim ayında %0,3’lük bir artışla 98,2 seviyesine yükseldi.

TOGG'un ekim ayına özel sunduğu kampanya kapsamında T10F V2 ve T10X V2 modelleri, bireysel ve kurumsal kullanıcılara 12 ay vadeli ve faizsiz 700.000 TL kredi imkanıyla sunuldu. Diğer detaylar hakkında bilgi almak ve ödeme planını incelemek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuruları, 2 Ekim 2025 tarihinden itibaren alınmaya başlandı. Bir firma en fazla 1,5 milyon TL tutarında kredi kullanabilecek. Söz konusu krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem ile başlayacak ve azami 36 ay vade imkânı sunacak. Faiz oranı 24 aya kadar olan vadelerde %33, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise %32 olarak uygulanacak. Program kapsamında ayrılan toplam kredi hacmi ise 25 milyar TL olarak belirlendi. Başvurular; Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden yapılacak.

Kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğin 18 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yeni oranlar 1 Ekim 2025 tarihinde uygulanmaya başladı. Buna göre TL cinsinden nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı %4,75’ten %4,50’ye; azami gecikme faiz oranı ise %5,05’ten %4,80’e çekildi. Öte yandan yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı %3,33’ten %3,15’e; azami gecikme faiz oranı ise %3,63’ten %3,45’e düşürüldü.

BDDK’nın bireysel kredi kartı borçları için başlattığı yeniden yapılandırma başvurularının süresi 10 Ekim Cuma günü itibarıyla sona erdi. Sürenin sona ermesi ile birlikte borçlular için yapılandırma imkanı ortadan kalktı.

Vergi mevzuatında değişiklik öngören torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif kapsamında, kuyumculuk, otomobil galericiliği, muayenehane, poliklinik ve ağız-diş sağlığı merkezleri gibi bazı meslek gruplarına yıllık harç ödeme yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor. Ayrıca, imalat dışındaki sektörlerde uygulanan 4 puanlık Hazine destekli prim teşviki 2 puana düşürülürken, genç girişimcilere sağlanan prim desteğinin tamamen kaldırılması öngörülüyor. Öte yandan, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) uygulanan %30'luk devlet katkısının %50’ye kadar çıkarılabilmesi veya sıfıra indirilebilmesi için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi teklif ediliyor.

Yeni vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerini içeren torba yasa teklifi kapsamında 47.000 TL’ye kadar olan mesken kira gelirleri vergi muafiyetinden artık yalnızca emekli, dul, yetim veya malul aylığı alanlar yararlanabilecek. Kiraya verilen konutlar için kullanılan konut kredisi faizleri ise gider olarak gösterilemeyecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Torba yasa teklifi ile gelir vergisi mükellefleri yılda dört kez geçici vergi beyannamesi verecek, tapu işlemlerinde eksik bedel beyanına uygulanan ceza %100’e çıkarılacak ve araç satışlarından nispi noter harcı alınacak.

Torba yasa teklifiyle, kuyumculardan veteriner kliniklerine kadar birçok işletmeye yıllık harç uygulaması getirilecek. Ayrıca sosyal güvenlikte prim oranları artırılacak, kentsel dönüşüm projelerinin finansmanı güçlendirilecek, çeklerin erken ibraz yasağı 2028 yılına kadar uzatılacak ve Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı büyük futbol organizasyonları vergi muafiyetinden yararlanacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta şirketlerinin 60 yaşın altındaki tüm kişilere ömür boyu yenileme garantili poliçe sunmakla yükümlü olmasına ilişkin yeni düzenleme getirdi. Düzenlemeye göre sigorta yaptıran kişiler, ya ömür boyu yenileme garantisi içeren ya da bu garantiyi hiç kapsamayan bir sözleşme yapabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal yardım ve hizmet ödemelerine daha hızlı, güvenli ve pratik şekilde ulaşabilmesi için “Aile Kart” uygulamasını başlattığını duyurdu. Bu uygulamada yer alan yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi sayesinde işlemler daha düzenli ve kullanıcı dostu olacak. İlk etapta doğum yardımı ödemeleri kart üzerinden yapılacak, ilerleyen dönemde diğer sosyal yardım programları da dahil edilecek. Kart sahipleri ödemelerini tüm POS cihazlarından gerçekleştirebilecek.

Cep telefonlarından alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının belirlenmesinde kullanılan vergi matrahı sınırları yeniden düzenlendi. Buna göre %25 ÖTV’de uygulanacak dilim için matrah üst sınırı 1.500 TL’den 4.500 TL’ye; %40 ÖTV’de uygulanacak dilim için matrah aralığı ise 1.500–3.000 TL’den 4.500–9.000 TL aralığına yükseltildi. Bu sınırların dışında kalan cep telefonları ise %50 oranında ÖTV kapsamına girmeye devam edecek. Karar, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmî Gazete’de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 2026 Ocak ayından itibaren artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi için başvuruların 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı. Kredi miktarı fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olmaları halinde 250 bin liraya; 26-29 yaş arasında olmaları halinde ise 200 bin liraya yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 dış finansman programı kapsamında 27 Ekim 2025’te 2036 vadeli, 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Kupon ve getiri oranı %6,80 oldu, ihraç 180 yatırımcıdan üç kat talep gördü. Kaynak 4 Kasım 2025’te hesaplara girecek. Bu işlemle birlikte 2025 yılında toplam 13 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 Ekim 2025 valörlü ve 6 Ekim 2027 itfa tarihli, 2 yıl (728 gün) vadeye sahip toplam 38 milyar 373 milyon TL’lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Sertifika, 6 ayda bir kira ödemesi yapılacak şekilde düzenlendi ve getirisi Türk lirası gecelik katılım referans oranına (TLREFK) endekslendi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları, 3 Ekim ile sona eren haftada 266 milyar 633 milyon liraya, 10 Ekim ile sona eren haftada 239 milyar 544 milyon liraya, 17 Ekim ile sona eren haftada ise 205 milyar 311 milyon liraya geriledi.

Morgan Stanley, Türkiye’nin 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %30’dan %31,5’e yükseltti.

Fitch Ratings, Türkiye’de enflasyonun 2025 sonunda %28’e, 2026 sonunda ise %21’e düşmesini beklediğini açıkladı. Kurum, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini ise her iki yıl için de %3,5 seviyesinde tuttu.

Ekim Ayının Halka Arzları

Ecogreen Enerji Holding A.Ş., 22-24 Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 478.705 kişinin katılımı ile halka arz edildi. Hisse başına 10,40 TL sabit fiyat üzerinden toplam 110.000.000 lot dağıtan şirket, ECOGR işlem kodu ile 3 Kasım 2025 tarihinde Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Detaylara ulaşmak ve diğer halka arzları incelemek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Dünyada Ekim Ayında Neler Oldu?

FED, 2025 politika faizini piyasa beklentilerine uygun olarak 25 baz puan düşürdü. Bu kapsamda faiz oranını %3,75 - 4,00 aralığına indirdi.

ABD, Çin’e uyguladığı %24’lük gümrük tarifesinin askıya alınması kararını bir yıl süreyle uzatma kararı aldı.

ABD Başkanı Trump ve Çin Başkanı Xi’nin yaptığı toplantı sonrasında ABD, Çin’e uygulayacağı gümrük vergisi tutarını %57’den %47’ye düşürme kararı aldı.

ABD Başkanı Trump Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerini %10 artıracağını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), dijital euronun olası kullanım alanlarını incelemek amacıyla 2026 yılında yeni çalışmaların başlatılacağı duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), mevduat faizini %2 seviyesinde sabit bıraktığını açıkladı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini %0,5 seviyesinde sabit bıraktığını açıkladı.

Çin, döviz rezervinin eylül ayında 3 trilyon 338 milyar dolara yükselerek Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Çin’de TÜFE, eylül ayında yıllık bazda %0,3 düşüş gösterirken, aylık bazda %0,1 artış kaydetti. ÜFE ise aynı dönemde yıllık bazda %2,3 düştü.

Almanya ekonomisi, beklentilere paralel olarak 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme kıyasla büyüme göstermedi.

Almanya’da tüketici güven endeksi, ekim ayında -24,1’e geriledi.

Almanya’da TÜFE Ekim 2025’te %2,30’a geriledi.

Euro Bölgesi’nde tüketici güveni Ekim 2025’te artış göstererek -14,2 seviyesine ulaştı.

Euro Bölgesi'nde mevduat faiz oranı, ekim ayında %2 seviyesinde sabit kaldı.

Ekim ayında Euro Bölgesi’nde TÜFE beklenti endeksi 21,9 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ekim ayında %2,1 olarak belirlendi.

Rusya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan indirerek %17'den %16,50'ye düşürdüğünü açıkladı.

Bank of America (BofA), 2026 yılı için altının 5 bin dolar/ons, gümüşün ise 65 dolar/ons seviyesine yükselebileceğini öngördüğünü açıkladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışındaki bazı üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubuna üye 8 ülke, beklentilere paralel olarak kasım ayında günlük petrol üretimini 137 bin varil artırma kararı aldı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), piyasa beklentileri doğrultusunda gösterge faiz oranları beşinci ay üst üste sabit tutuldu. Buna göre 1 yıllık Kredi Ana Faizi (LPR) %3, 5 yıllık Kredi Ana Faizi ise %3,50 olarak kaldı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) verilerine göre enflasyon eylül ayında %3,8 seviyesinde sabit kalarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Bu Haftanın Gündemi

3 Kasım Pazartesi, Türkiye’de ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak.

4 Kasım Salı, Türkiye’de ekim ayına ilişkin ticaret dengesi ve ticaret açığı verileri açıklanacak.

5 Kasım Çarşamba, Euro Bölgesi’nde eylül ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

7 Kasım Cuma, ABD’de ekim ayına ilişkin tüketici enflasyon beklentileri açıklanacak.

Uyarı Notu