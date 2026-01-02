Haftalık Finansal Bülten: 20 -26 Ekim 2025

Torba Yasada Mesken Kira Gelirine Vergi Sınırı Getirildi!

Yeni vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerini içeren torba yasa teklifi kapsamında 47.000 TL’ye kadar olan mesken kira gelirleri vergi muafiyetinden artık yalnızca emekli, dul, yetim veya malul aylığı alanlar yararlanabilecek. Kiraya verilen konutlar için kullanılan konut kredisi faizleri ise gider olarak gösterilemeyecek.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 10.247 seviyesinde açtığı haftayı 10.947 seviyesine yükselerek kapattı.

Dolar, 41,94 seviyesinde açılış yaptığı haftanın kapanışını aynı seviyede gerçekleştirdi. Gram altın ise 6.123 TL seviyesinde açtığı haftayı 5.906 TL’ye gerileyerek noktaladı.

Bitcoin, 108.923 dolar seviyesinden başlangıç yaptığı haftayı 113.562 dolar seviyesinde kapatarak ivme kazandı. Ethereum ise 4.001 dolardan açılış yaptığı haftanın kapanışını 4.066 dolar seviyesinde gerçekleştirdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Torba yasa teklifi ile gelir vergisi mükellefleri yılda dört kez geçici vergi beyannamesi verecek, tapu işlemlerinde eksik bedel beyanına uygulanan ceza %100’e çıkarılacak ve araç satışlarından nispi noter harcı alınacak.

Torba yasa teklifiyle, kuyumculardan veteriner kliniklerine kadar birçok işletmeye yıllık harç uygulaması getirilecek. Ayrıca, sosyal güvenlikte prim oranları artırılacak, kentsel dönüşüm projelerinin finansmanı güçlendirilecek, çeklerin erken ibraz yasağı 2028 yılına kadar uzatılacak ve Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı büyük futbol organizasyonları vergi muafiyetinden yararlanacak.

TCMB, 100 baz puanlık indirime giderek politika faizini %40,5’ten %39,50 seviyesine çekti.

TCMB verilerine göre Ağustos 2025’te Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 386,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise 728,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB verilerine göre Ağustos 2025’te reel sektörde döviz varlıkları temmuz ayına göre 787 milyon dolar artarken, yükümlülükler 3,8 milyar dolar yükseldi. Net döviz pozisyonu açığı ise 184,9 milyar dolara çıkarak 3 milyar dolar arttı.

TCMB, E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotların 22 Ekim 2025 tarihinden itibaren tedavüle verileceğine dair basın duyurusu yaptı.

TÜİK, ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre endeks, eylül ayına kıyasla %0,3 oranında gerileyerek 83,9’dan 83,6’ya düştü.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta şirketlerinin 60 yaşın altındaki tüm kişilere ömür boyu yenileme garantili poliçe sunmakla yükümlü olmasına ilişkin yeni düzenleme getirdi. Düzenlemeye göre sigorta yaptıran kişiler, ya ömür boyu yenileme garantisi içeren ya da bu garantiyi hiç kapsamayan bir sözleşme yapabilecek.

Moody’s Kıdemli Kredi Yetkilisi Perjessy, Türkiye’nin kredi notundaki iyileşmenin sürdüğünü; ancak bu iyileşmenin hızlı bir şekilde artmadığını ve dengeli bir seviyeye ulaştığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal yardım ve hizmet ödemelerine daha hızlı, güvenli ve pratik şekilde ulaşabilmesi için “Aile Kart” uygulamasını başlattığını açıkladı. Bu uygulamada yer alan yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi sayesinde işlemler daha düzenli ve kullanıcı dostu olacak. İlk etapta doğum yardımı ödemeleri kart üzerinden yapılacak, ilerleyen dönemde diğer sosyal yardım programları da dahil edilecek. Kart sahipleri ödemelerini tüm POS cihazlarında kullanabilecek.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle motorin fiyatlarında 22 Ekim 2025’te litre başına ortalama 93 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti ve bu değişiklik pompaya yansıdı. Daha sonra 25 Ekim 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 3,04 TL artış gösterdi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) yönetilen fonların toplam büyüklüğü 1 trilyon 966 milyar lirayı geride bırakarak 2 trilyon liraya yaklaşmış durumda. Katılımcı sayısı 17,7 milyonun üzerine çıkarken, BES kapsamında emeklilik hakkı kazananların sayısı da 400 bin kişiyi geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, reeskont kredilerinde günlük limitin 15 katına çıkarılarak 300 milyon TL’den 4,5 milyar TL seviyesine yükseltildiğini ifade etti. Ayrıca Eximbank’ın yıl sonuna kadar ihracatçılara toplamda 53 milyar dolarlık finansman desteği sunmasının öngörüldüğünü belirtti.

Halka Arzlar

Ecogreen Enerji Holding A.Ş., 22-24 Ekim 2025 tarihleri arasında 10,40 TL sabit fiyat ile halka açıldı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD’de eylül ayında TÜFE, aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %3 artış göstererek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Başkanı Trump, Çin’e uygulanan tarife oranının artırılacağını belirtti. Bu kapsamda 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Çin’e %255 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

ABD ile Çin arasında, karşılıklı gümrük tarifelerinin yükselmesiyle artan ticaret tansiyonunu düşürmeye yönelik Malezya’da gerçekleştirilen son tur görüşmelerin ardından, tarafların bir “ön çerçeve mutabakatı”na ulaştığı açıklandı.

ABD Başkanı Trump Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerini %10 artıracağını duyurdu.

Euro Bölgesi’nde tüketici güveni, Ekim 2025’te ‑14,2 seviyesine çıkarak son 8 ayın en yüksek değerine ulaştı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), piyasa beklentileri doğrultusunda gösterge faiz oranları beşinci ay üst üste sabit tutuldu. Buna göre 1 yıllık Kredi Ana Faizi (LPR) %3 seviyesinde, 5 yıllık Kredi Ana Faizi ise %3,50 olarak değişmedi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, eylül ayında sanayi ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda %0,1 ve yıllık bazda %1,7 azaldı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) verilerine göre enflasyon eylül ayında %3,8 seviyesinde sabit kalarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Bu Haftanın Gündemi

28 Ekim Salı, ABD’de ağustos ayına ilişkin aylık ve yıllık Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklanacak.

29 Ekim Çarşamba, ABD’de faiz oranı kararı açıklanacak.

30 Ekim Perşembe, Türkiye’de ekim ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verileri açıklanacak.

30 Ekim Perşembe, Almanya’da ekim ayına ilişkin aylık ve TÜFE verileri açıklanacak.

30 Ekim Perşembe, Euro Bölgesi’nde ekim ayına ilişkin Tüketici Güveni ve Tüketici Enflasyon Beklentisi verileri açıklanacak.

30 Ekim Perşembe, Euro Bölgesi'nde ekim ayına ilişkin Tüketici Güveni ve Tüketici Enflasyon Beklentisi verileri açıklanacak.

30 Ekim Perşembe, Euro Bölgesi’nde ekim ayına ilişkin faiz oranı kararı açıklanacak.

31 Ekim Cuma, Japonya’da ekim ayına ilişkin yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

31 Ekim Cuma, Türkiye’de eylül ayına ilişkin ticaret açığı verileri açıklanacak.

31 Ekim Cuma, Euro Bölgesi’nde ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

