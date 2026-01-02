Haftalık Finansal Bülten: 13 - 19 Ekim 2025

Fitch Ratings, Türkiye Enflasyon Tahminini Açıkladı!

Fitch Ratings, Türkiye’de enflasyonun 2025 sonunda %28’e, 2026 sonunda ise %21’e düşmesini beklediğini açıkladı. Kurum, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini ise her iki yıl için de %3,5 seviyesinde tuttu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 10.586 seviyesinde açtığı haftayı 10.208 seviyesine gerileyerek kapattı.

Geçtiğimiz hafta dolar, Türk lirası karşısında 41,82’den 41,90'a yükselerek haftayı tamamladı. Gram altın ise 5.685 TL seviyesinde açtığı haftayı 6.186 TL ile noktalayarak ivme kazandı.

Bitcoin, 115.134 dolar seviyesinden başlangıç yaptığı haftayı 108.965 dolar seviyesinde kapatarak gerileme kaydetti. Ethereum ise 4.138 dolardan açılış yaptığı haftanın kapanışını 3.986 dolar seviyesinde gerçekleştirdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

2025 yılının Eylül ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE) aylık %1,7 artarken, yıllık olarak nominal %32,2 yükseldi, reelde ise %0,8 düştü. Aynı dönemde konut satışları 150.657'e ulaştı.

TCMB’nin piyasa katılımcıları arasında yaptığı ankete göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi, önceki anket döneminde %29,86 düzeyinde iken bu dönemde %31,77’ye yükseldi.

TCMB’nin açıkladığı verilere göre özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu ağustos ayında 202,5 milyar dolara ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre merkezi yönetim bütçesi, eylül ayında 309,6 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ayrı tahvil ihalesi düzenledi. İhale kapsamında 2 ve 10 yıllık tahviller ile ihale öncesi satışlarla beraber 61,1 milyar TL borç kaydedildi.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 10 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 189 milyar 734 milyon dolara yükseldi. Buna göre rezervlerde 3 milyar 518 milyon dolarlık artış kaydedildi.

TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı, 10 Ekim ile sona eren haftada 1 milyar 445 milyon dolar artış gösterdi.

Ons altın fiyatı, 4.250 TL seviyesini aşarak rekor kırdı.

KKM bakiyeleri, 10 Ekim ile sona eren haftada 27 milyar 90 milyon lira azalarak 239 milyar 544 milyon liraya geriledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 yılında Türkiye ekonomisinin %3,3 oranında büyümesini öngördüklerini belirtti.

Vergi mevzuatında değişiklik öngören torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif kapsamında, kuyumculuk, otomobil galericiliği, muayenehane, poliklinik ve ağız-diş sağlığı merkezleri gibi bazı meslek gruplarına yıllık harç ödeme yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor. Ayrıca, imalat dışındaki sektörlerde uygulanan 4 puanlık Hazine destekli prim teşviki 2 puana düşürülürken, genç girişimcilere sağlanan prim desteğinin tamamen kaldırılması öngörülüyor. Öte yandan, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) uygulanan yüzde 30'luk devlet katkısının, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 50'ye kadar çıkarılabilmesi veya sıfıra kadar indirilebilmesi için yetki verilmesi teklif ediliyor.

Halka Arzlar

Ecogreen Enerji Holding A.Ş.’nin 23-24 Ekim 2025 tarihleri arasında halka arz edileceği ve toplam 110.000.000 lot dağıtacağı açıklandı. Paylar, hisse başına 10,40 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Almanya’da TÜFE, eylül ayında yıllık bazda %2,4 artış göstererek beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Bu artış, enflasyonun ağustosta %2,2 seviyesinden yükselerek iki ay üst üste artış kaydetmesini sağladı.

Çin’de TÜFE, eylül ayında yıllık bazda %0,3 düşüş gösterirken, aylık bazda ise %0,1 artış kaydetti. Aynı dönemde ÜFE yıllık bazda %2,3 düştü.

ABD ile Çin arasında karşılıklı gümrük vergisi artışlarıyla yükselen ticaret gerilimini çözmeye yönelik müzakerelerin yeni turunun bu hafta Malezya’da gerçekleştirileceği açıklandı.

Euro Bölgesi’nde TÜFE yıllık bazda %2,2 oranında artış gösterdi.

Bank of America (BofA), 2026 yılı için altının 5 bin dolar/ons, gümüşün ise 65 dolar/ons seviyesine yükselebileceğini öngördü.

Bu Haftanın Gündemi

20 Ekim Pazartesi, Japonya Merkez Bankası (BoJ), basın konferansı düzenleyecek.

20 Ekim Pazartesi, Almanya’da eylül ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

23 Ekim Perşembe, Türkiye’de ekim ayına ilişkin tüketici güveni verileri açıklanacak.

23 Ekim Perşembe, Euro Bölgesi’nde ekim ayına ilişkin tüketici güveni verileri açıklanacak.

24 Ekim Cuma, ABD’de eylül ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

