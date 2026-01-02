Haftalık Finansal Bülten: 6 - 12 Ekim 2025

Eylül Ayında Yatırımcısına En Çok Külçe Altın Kazandırdı!

TÜİK, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre reel bazda aylık en yüksek getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,39 oranıyla külçe altında kaydedildi.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 10.884 seviyesinde açtığı haftanın kapanışını 10.720 seviyesine düşerek gerçekleştirdi.

Dolar, geçtiğimiz haftayı Türk lirası karşısında 41,60 seviyesinden 41,83 seviyesine yükselerek tamamladı. Gram altın ise haftayı 5.435 TL seviyesinde açıp 5.584 TL ile kapattı.

Bitcoin, 122.835 dolar seviyesinden başlangıç yaptığı haftayı 114.407 dolar seviyesinde kapatarak ciddi bir düşüş sergiledi. Ethereum ise 4.502 dolardan açılış yaptığı haftayı 4.139 dolara gerileyerek kapattı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TCMB, Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Gelişmeleri’ni yayımladı. Buna göre TÜFE bazlı REK endeksi eylül ayında bir önceki aya kıyasla 0,91 puan artarak 70,83 seviyesinde gerçekleşirken aynı dönemde Yİ-ÜFE bazlı REK endeksi ise bir önceki aya kıyasla 0,33 puan artarak 94,03’e yükseldi.

Gram altın, 5.700 TL seviyesini aşarak yeni bir rekora daha imza attı.

Eylül ayının son haftası itibarıyla 2024 yılının sonundan bu yana bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 24 trilyon 968 milyar 332 milyon TL’ye yükseldi. Bu kapsamda %31,4 oranında artış gözlemlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin nakit gelirlerin 1 trilyon 56 milyar 649 milyon TL, nakit giderlerin 1 trilyon 417 milyar 101 milyon TL, özelleştirme ve fon gelirlerinin ise 565 milyon TL seviyesinde olduğunu açıkladı. Bu kapsamda nakit dengesinde 359 milyar 887 milyon TL açık oluştuğu gözlemlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesinde, 46,2 milyar TL'lik teklife karşılık 20,4 milyar TL net satış yapıldı. İhalede bileşik faiz oranı ise %36,98 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 38 milyar 373 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç etti.

BDDK’nın bireysel kredi kartı borçları için başlattığı yeniden yapılandırma başvurularının süresi 10 Ekim Cuma günü itibariyle sona erdi. Sürenin sona ermesi ile birlikte borçlular için yapılandırma imkanı ortadan kalktı.

SPK Başkanı Gönül, 2025 yılının sonuna kadar halka arz sayısını artırmayı planladıklarını belirtti.

​Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzinin litre fiyatına 1 lira 24 kuruş, motorine ise yaklaşık 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Güncel fiyatlar, 8 Ekim 2025 tarihinde tabelalara yansıdı.

TCMB’nin toplam rezervleri, 3 Ekim ile sona eren haftada 186 milyar 216 milyon dolara yükseldi. Bu miktar, tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Morgan Stanley, Türkiye’nin 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %30’dan %31,5’e yükseltti.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 169 milyar 239 milyon 482 bin TL düşüş göstererek 25 trilyon 895 milyar 172 milyon 315 bin TL'ye geriledi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları, 3 Ekim ile sona eren haftada 26 milyar 172 milyon TL'lik düşüşle 266 milyar 633 milyon TL'ye geriledi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD’de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, eylül ayında 0,2 puan artış göstererek %3,4 seviyesinde gerçekleşti.

ABD Başkanı Trump, mevcut tarifelere ek Çin’e %100 oranında ilave gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

FED, ağustos ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı. Bu kapsamda ABD’de tüketici kredileri, ağustos ayında bir önceki aya göre 400 milyon dolar artış göstererek 5,1 trilyon dolar hacme ulaştı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), eylül ayında da altın alımlarını devam ettirerek rezervlerini üst üste 11. kez artırdı. Bankanın verilerine göre altın rezervi 74,02 milyon ons seviyesinden 74,06 milyon onsa yükseldi ve rezervin değeri 253,84 milyar dolardan 283,29 milyar dolara ulaştı.

Çin'in döviz rezervi, eylül ayında 3 trilyon 338 milyar dolara yükselerek Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu Haftanın Gündemi

14 Ekim Salı, Almanya’da eylül ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

15 Ekim Çarşamba, Çin’de eylül ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

15 Ekim Çarşamba, Türkiye’de eylül ayına ilişkin bütçe dengesi verileri açıklanacak.

15 Ekim Çarşamba, ABD’de eylül ayına ilişkin TÜFE verileri açıklanacak.

16 Ekim Perşembe, Euro Bölgesi’nde ağustos ayına ilişkin ticaret dengesi verileri açıklanacak.

17 Ekim Cuma, Türkiye’de ekim ayına ilişkin TÜFE tahmini verileri açıklanacak.

17 Ekim Cuma, Euro Bölgesi’nde eylül ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

