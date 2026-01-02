Haftalık Finansal Bülten: 1 - 5 Ekim 2025

Ekim Ayı Zam Sınırı %38,36 Oldu!

TÜİK, 2025 yılının eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya kıyasla %3,23 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon %33,29 seviyesinde gerçekleşirken son 12 ayın ortalamasına bakıldığında ise artış oranı %38,36 olarak kaydedildi. Bu kapsamda ekim ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek zam tavan oranı %38,36 oldu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 11.112 seviyesinde açtığı haftayı 10.858 seviyesine gerileyerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 41,57'den 41,68'e yükselerek haftayı sınırlı bir artışla tamamladı. Gram altın ise 4.225 TL seviyesinde açtığı haftayı 5.364 TL ile noktaladı.

Bitcoin, 114.633 dolar seviyesinden başlangıç yaptığı haftada 122.587 dolar seviyesine yükselerek kapanış gösterdi. Ethereum ise 4.192 dolardan açılış yaptığı haftanın kapanışını 4.487 dolar seviyesinde gerçekleştirdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TÜİK, 2025 yılının eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya kıyasla %3,23 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon %33,29 seviyesinde gerçekleşirken son 12 ayın ortalamasına bakıldığında ise artış oranı %38,36 olarak kaydedildi. Bu kapsamda eylül ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek zam tavan oranı %38,36 oldu.

TOGG'un ekim ayına özel sunduğu kampanya detayları belli oldu. T10F V2 ve T10X V2 modelleri, bireysel ve kurumsal kullanıcılara 12 ay vadeli ve faizsiz 700.000 TL kredi imkanıyla sunuldu. Diğer detaylar hakkında bilgi almak ve ödeme planını incelemek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

ziyaret edebilirsiniz. TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuruları, 2 Ekim 2025 tarihinden itibaren alınmaya başlandı. Bir firma en fazla 1,5 milyon TL tutarında kredi kullanabilecek. Söz konusu krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönemle başlayacak ve azami 36 ay vade imkânı sunacak. Faiz oranı 24 aya kadar olan vadelerde %33, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise %32 olarak uygulanacak. Program kapsamında ayrılan toplam kredi hacmi ise 25 milyar TL olarak belirlendi. Başvurular; Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden yapılacak.

BDDK’nın yayımladığı "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre bankacılık sektörünün Ağustos 2025 dönemine ilişkin net kârı 563 milyar 401 milyon lira oldu. Sektörün aktif büyüklüğü ise 41 trilyon 886 milyar 646 milyon liraya ulaştı.

Kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğin 18 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yeni oranlar 1 Ekim 2025 tarihinde uygulanmaya başladı. Buna göre TL cinsinden nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı %4,75’ten %4,50’ye; azami gecikme faiz oranı ise %5,05’ten %4,80’e çekildi. Öte yandan yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı %3,33’ten %3,15’e; azami gecikme faiz oranı ize %3,63’ten %3,45’e düşürüldü.

Eylül ayında dış ticaret açığı %33,4 artışla 6,9 milyar dolara yükselirken, yılın ilk dokuz ayında açık %11,8’lik artışla 67 milyar dolara ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 2026 Ocak ayından itibaren artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi için başvuruların 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı. Kredi miktarı fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin liraya; 26-29 yaş aralığında ise 200 bin liraya yükseltildi.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 26 Eylül ile sona eren haftada 4 milyar dolar artarak 183 milyar dolara yükseldi.

Kur korumalı döviz ve altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi, Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla 2,2 milyar dolar azalarak 9,7 milyar dolara geriledi.

KKM Hesapları 26 Eylül ile sona eren haftada 292 milyar 805 milyon liraya geriledi. Buna göre 27 milyar 921 milyon lira azalış gözlemlendi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Almanya’nın yıllık enflasyonu eylül ayında %2,2’den %2,4’e yükseldi.

Euro Bölgesi’ne ait enflasyon verileri açıklandı. Buna göre TÜFE, yıllık bazda %2,2 oranında artış gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), dijital euronun olası kullanım alanlarını incelemek amacıyla 2026 yılında yeni çalışmaların başlatılacağı duyurdu.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, 26 Eylül ile sona eren haftada yaklaşık 1 milyon 800 bin varil artış gösterdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışındaki bazı üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubuna üye 8 ülke, beklentilere paralel olarak kasım ayında günlük petrol üretimini 137 bin varil artırma kararı aldı.

Bu Haftanın Gündemi

7 Ekim Salı, Türkiye’de Hazine’nin eylül ayına ilişkin nakit dengesi açıklanacak.

7 Ekim Salı, ABD’de eylül ayına ilişkin tüketici enflasyon beklentileri açıklanacak.

9 Ekim Perşembe, Avrupa Merkez Bankası tarafından para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.