Aylık Finansal Bülten: Eylül 2025

TOGG’un Yeni Modeli T10F V2’nin Kredi Kampanyası Duyuruldu!

TOGG’un yeni duyurduğu T10F V2 modeli kredi kampanyasına dair ayrıntılar belli oldu. Kampanya kapsamında faizsiz kredi 12 ay vade ile 200.000 TL tutarında sunulurken, bireysel müşterilere 1.500.000 TL tutarında 48 ay vadeli %2,89, kurumsal müşterilere ise 1.750.000 TL tutarında 48 ay vadeli %2,99 faizli kredi seçeneği duyuruldu.

Eylül Ayı Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, eylül ayına 11.279 puan ile başladı. 22 Eylül'de 11.468 puan ile ayın en yüksek seviyesini görse de 30 Eylül'de 11.012’ye gerileyerek kapanış gösterdi.

Dolar, eylül ayını 41,14 seviyesinde açıp kademeli bir yükseliş göstererek 41,59 seviyesinde tamamladı.

Gram altın, eylül ayını 4.536 TL seviyesinde açtı. 16 Eylül'de 5.000 TL'yi aşan gram altın, ay sonu itibarıyla 5.228 TL'ye yükselerek rekor tazeledi.

Bitcoin, eylül ayında 109.118 dolar ile açılış yaptı. 18 Eylül'de 117.861 dolara ulaşarak zirve yapsa da ayın kapanışını 114.426 dolar ile gerçekleştirdi.

Ethereum, eylül ayına 4.456 dolar seviyesinden başladı. Ay boyunca dalgalı bir seyir izleyen Ethereum, 30 Eylül tarihinde 4.162 dolara kadar gerileyerek kapanış gösterdi.

Türkiye’de Eylül Ayında Neler Oldu?

Öte yandan TOGG en çok satan T10X V2 modeli için 12 ay vadeli 400.000 TL faizsiz; bireysel müşterilere 1.500.000 TL tutarında 48 ay vadeli %2,89, kurumsal müşterilere ise 1.750.000 TL tutarında 48 ay vadeli %2,99 faizli kredi imkanını da duyurdu. Kampanya hakkında diğer detaylara ulaşmak ve ödeme planını incelemek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

TÜİK, 2025 yılının ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya kıyasla %2,04 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon %32,95 seviyesinde gerçekleşirken son 12 ayın ortalamasına bakıldığında ise artış oranı %39,62 olarak kaydedildi. Bu kapsamda eylül ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek zam tavan oranı %39,62 oldu.

TCMB, 250 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini %43,5’ten %40,5'e düşürdüğünü açıkladı.

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketine göre katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi eylül ayında %22,25, cari yıl sonu enflasyon beklentisi ise %29,86 oldu.

TCMB, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizlerini 25 baz puan düşürdüğünü açıkladı. Buna göre TL cinsinden nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak akdi faiz %4,50, gecikme faizi ise %4,80 olarak belirlendi. Öte yandan yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak akdi faiz %3,15’e, gecikme faizi ise %3,45’e düşürüldü. Söz konusu değişiklikler 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

TCMB, kartlar ile yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan %3,56’lık POS komisyon oranlarının ayrıştırılmasına yönelik değişikliğe gitti. Bu doğrultuda kredi kartı işlemlerinde uygulanan oranlar sabit kalırken banka kartları ile yapılan işlemlerde azami POS komisyon oranının %1,04’e düşürülmesine karar verildi.

TCMB’nin POS komisyon oranları uygulamasında yaptığı değişiklikler kapsamında, POS komisyonu ödemek istemeyen üye iş yerleri için bloke süresi kredi kartlarında en fazla 40 gün, banka kartlarında ise en fazla 15 gün olacak. Banka kartı komisyonları, kredi kartlarındaki fonlama maliyetini içermeyecek.

TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını 200 baz puan düşürdü. Yeni düzenleme göre reeskont faizi %43,25’ten %41,25’e, avans faizi ise %44,25’ten %42,25’e indirildi.

TCMB’nin duyurduğu verilere göre 5 Eylül ile sona eren haftada brüt rezervler 178,4 milyar dolar seviyesinden 180 milyar 107 milyon dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekora imza attı. Ancak 12 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 247 milyon dolar azalış yaşanarak 177 milyar 860 milyon dolara düştü.

TCMB’nin eylül ayına ilişkin açıkladığı 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' raporuna göre hanehalkının 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi, 1,08 puan azalarak %52,99 seviyesine geriledi.

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında mükelleflerin akaryakıt ithali ve yurt içinden satın alımlarında uzun süredir devam eden KDV farklılığı ortadan kaldırıldı. Ayrıca sanayi ve turizm sektöründe geçerli olan bazı istisnaların uygulanma süresi 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatıldı. İlgili düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %4,8 oranında büyüme gösterdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Çin Kalkınma Bankası ile 200 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Beyannamelere uygulanan damga vergisi maktu tutarları artırıldı. Buna göre damga vergisi tutarları yıllık gelir vergisi beyannamesi için 672,4 TL'den 1.000 TL'ye; kurumlar vergisi beyannamesinde ise 898,2 TL'den 1.350 TL'ye çıkarıldı. Öte yandan katma değer vergisi beyannamesi, muhtasar beyannameler ve damga vergisi hariç diğer vergi beyannamelerinin tutarı 443,7 TL'den 665 TL'ye yükseltildi. Ayrıca bu tutar; gümrük idarelerine verilen beyannameler için 1.350 TL, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına sunulan sigorta prim bildirgeleri için ise 495 TL olarak belirlendi.

Yat, gemi ve teknelere %8 oranında ÖTV getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı; valör tarihi 10 Eylül 2025, itfa tarihi 8 Eylül 2027 ve vade süresi 2 yıl olan 80 milyar 74 milyon 420 bin TL’lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İhracın, Türk lirası gecelik referans faiz oranına endeksli olduğu aktarıldı.

TÜİK, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, eylül ayında bir önceki aya kıyasa %0,4 azalış göstererek 83,9 seviyesinde gerçekleşti.

BDDK, Adil Katılım Bankası A.Ş. için faaliyet izni verdiğini açıkladı. Karar, 20 Eylül 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

TOKİ, geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için 22 Eylül - 17 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli %25 indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında borcunun tamamını ödeyenler tapularını hemen alabilirken, borcunun en az %25’ini ödeyenler ise kısmi indirimden yararlanabilecek. Katılım için güncel taksitlerin ödenmiş olması, geriye dönük borç bulunmaması ve satışların en geç Haziran 2024’te başlamış olması gerekiyor. 12 aydan az taksiti kalanlar ise kampanyaya dahil edilmeyecek.

Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenleme ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 25 yaş altı öğrencilerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil olmaları ve sistemde kalmaları teşvik edilecek. Öğrenciler üniversite eğitimlerini tamamlayana kadar BES katkı payları devlet tarafından karşılanacak.

Ekonomik güven endeksi, eylül ayında %0,1 oranında artarak 98,0 oldu.

Eylül Ayının Halka Arzları

3 - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında 343.310 kişinin katılımı ile halka arz edilen Dof Robotik Sanayi A.Ş., 45,00 TL sabit fiyat üzerinden 45.000.000 lot dağıttı. Şirketin 11 Eylül 2025 tarihinde DOFRB kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Ziraat Katılım, halka arz süreci kapsamında SPK'nın inceleme ve onayına tabi olmak için başvuruda bulundu. Bu başvurunun, kayıtlı sermaye sistemine geçiş yapmak ve şirketin esas sözleşmesini sermaye piyasası mevzuatına uyumlu hale getirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Dünyada Eylül Ayında Neler Oldu?

FED, politika faizinde 25 baz puanlık indirime giderek beklentilere paralel bir şekilde %4.00-4.25 aralığına çekti. Bankanın 2025 yılı içerisinde ilk kez faiz indirimi yaptığı gözlemlendi.

ABD'de yıllık enflasyon, beklentilere paralel olarak %2,9 seviyesinde gerçekleşti.

ABD Başkanı Trump, ABD-Japonya Ticaret Anlaşması'nı resmi olarak yürürlüğe koyan kararnameye imza attı. Anlaşma kapsamında ABD'ye giren bazı Japon ürünlerine %15 oranında temel gümrük vergisi uygulanacak.

ABD’de ÜFE, ağustos ayında aylık bazda %0,1 oranında azalırken yıllık bazda %2,6 oranında artış gösterdi. Veriler, nisan ayından bu yana ilk kez aylık bazda enflasyonun negatif yönde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Çin Merkez Bankası (PBOC), yedi günlük ters repo faiz oranını %1,40, bir yıllık kredi ana faiz oranını %3,0, beş yıllık oranı ise %3,5’te sabit tuttu.

Çin’de TÜFE, ağustos ayında yıllık bazda %0,4 daralırken aylık bazda herhangi bir değişim yaşanmadı. ÜFE ise aynı dönemde beklentilere paralel olarak yıllık bazda %2,9 daraldı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), 2026 yılı çekirdek enflasyon tahminini %2,4 seviyesinde koruma kararı aldı.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan düşürerek %17 seviyesine düşürdü.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini %4 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentilere paralel olarak %0,5 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı.

Euro Bölgesi’nin yıllık enflasyon oranı ağustos ayında %2’den %2,1 seviyesine çıktı.

Bu Haftanın Gündemi

1 Ekim Çarşamba, Euro Bölgesi’nde eylül ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

3 Ekim Cuma, Türkiye’de eylül ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

3 Ekim Cuma, Türkiye’de eylül ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

3 Ekim Cuma, Almanya’da ağustos ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

