Haftalık Finansal Bülten: 15 - 21 Eylül 2025

TCMB, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizlerini 25 baz puan düşürdüğünü açıkladı. Buna göre akdi faizler %4,50, gecikme faizi ise %4,80 olarak belirlendi. Söz konusu değişiklikler çerçevesinde hesaplanacak olan oranlar, 24 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek ve 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 10.357 seviyesinde açtığı haftayı 11.294 seviyesine yükselerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 41,35’ten 41,38’e yükseldi. Gram altın 4.926 TL’den açtığı haftayı 4.996TL’ye tırmanarak tamamladı.

Bitcoin, 115,851 dolardan işlem gördüğü haftayı 115,562 dolara gerileyerek kapattı. Ethereum ise 4.618 dolar ile açtığı haftayı 4.496 dolara düşerek tamamladı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TCMB, kartlar ile yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan %3,56’lık POS komisyon oranlarının ayrıştırılmasına yönelik değişikliğe gitti. Bu doğrultuda kredi kartı işlemlerinde uygulanan oranlar sabit kalırken banka kartları ile yapılan işlemlerde azami POS komisyon oranının %1,04’e düşürülmesine karar verildi.

TCMB’nin POS komisyon oranları uygulamasında yaptığı değişiklikler kapsamında, POS komisyonu ödemek istemeyen üye iş yerleri için bloke süresi kredi kartlarında en fazla 40 gün, banka kartlarında ise en fazla 15 gün olacak. Banka kartı komisyonları, kredi kartlarındaki fonlama maliyetini içermeyecek.

TCMB’nin açıkladığı verilere göre UYP, temmuz ayı itibarıyla eksi 343.9 milyar dolar oldu.

TCMB'nin açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı 12 Eylül ile sona eren haftada 25 trilyon 177 milyar 718 milyon 277 bin liradan, 25 trilyon 569 milyar 943 milyon 838 bin liraya yükseldi.

TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını 200 baz puan düşürdü. Yeni düzenlemeyle reeskont faizi %43,25’ten %41,25’e, avans faizi ise %44,25’ten %42,25’e indirildi.

TCMB, temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç stokunun, haziran ayına kıyasla %1,1 oranında artarak 170,9 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

TCMB, toplam rezervlerin 12 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 177 milyar 860 milyon dolara düştüğünü açıkladı.

TOKİ, geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için 22 Eylül - 17 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli %25 indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında borcunun tamamını ödeyenler tapularını hemen alabilirken, borcunun en az %25’ini ödeyenler ise kısmi indirimden yararlanabilecek. Katılım için güncel taksitlerin ödenmiş olması, geriye dönük borç bulunmaması ve satışların en geç Haziran 2024’te başlamış olması gerekiyor; 12 aydan az taksiti kalanlar ise kampanyaya dahil edilmeyecek.

TOGG, ikinci akıllı aracı olan T10F V2 modelinin Türkiye’de siparişe açıldığını açıkladı. Araca ilişkin kampanya detaylarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

ulaşabilirsiniz. KKM hesapları, 12 Eylül ile sona eren haftada 23 milyar 214 milyon lira azalarak 344 milyar 832 milyon liraya geriledi.

BDDK, bankacılık sektörünün toplam kredi hacminin 12 Eylül ile sona eren haftada 20 trilyon 788 milyar 272 milyon liraya, tüketici kredi tutarının 2 trilyon 548 milyar 274 milyon liraya yükseldiğini açıkladı.

BDDK, Adil Katılım Bankası A.Ş. için faaliyet izni verdiğini açıkladı. Karar, 20 Eylül 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 240 baz puana düştü. Bu doğrultuda CDS’nin Şubat 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerilediği gözlemlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılan açıklamaya göre merkezi yönetim bütçesi, ağustos ayında 96 milyar 705 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılmasına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Eylül ayının başında 4.500 TL olan gram altın, 5.000 TL’yi aşarak rekor tazeledi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

FED, politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitti. Bu kapsamda politika faizi, beklentilere paralel olarak %4.00-4.25 aralığına çekildi. Bankanın 2025 yılı içerisinde ilk kez faiz indirimi yaptığı gözlemlendi.

ABD Başkanı Trump, 2025 yılı içerisinde ülkeye 17 trilyon dolardan fazla yatırım yapılacağını belirtti.

ABD’de mortgage başvuruları, 12 Eylül ile sona eren haftada 3 yılın zirvesine çıkarak %29,7 oranında yükseldi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini %4 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentilere paralel olarak %050 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı.

Çin Merkez Bankası (PBOC), yedi günlük ters repo faiz oranını %1,40 seviyesinde sabit bıraktığını açıkladı.

Almanya’da ÜFE, ağustos ayında aylık bazda %0,5, yıllık bazda ise %2,2 oranında düşüş kaydetti.

İngiltere’de ağustos ayına ilişkin enflasyon, yıllık bazda %3,8 olurken aylık bazda %0,3 seviyesinde kaydedildi.

Bu Haftanın Gündemi

22 Eylül Pazartesi, Türkiye’de ve Euro Bölgesi’nde eylül ayına ilişkin tüketici güveni verileri açıklanacak.

24 Eylül Çarşamba, Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın politika toplantısı gerçekleşecek.

26 Eylül Cuma, Japonya’da eylül ayına ilişkin yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

