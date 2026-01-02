Haftalık Finansal Bülten: 8 - 14 Eylül 2025

Ağustos’ta BIST 100 Zirve Yaptı!

TÜİK, Ağustos 2025’e ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Açıklanan verilere göre aylık en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %4,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,60 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi haftayı 10.586 seviyesinde açıp 10.372 seviyesine gerileyerek tamamladı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 41,27’den 41,36 seviyesine yükseldi. Gram altın ise haftayı 4.829 TL’den açıp 4.940 TL’ye yükselerek kapanış gösterdi.

Bitcoin, 111,294 dolar seviyesinden başlangıç yaptığı haftayı 115,641 dolar seviyesine yükselerek kapattı. Ethereum ise 4.293 dolardan 4.616 dolara yükselerek değer kazandı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TCMB, 250 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini %43,5’ten %40,5'e düşürdüğünü açıkladı.

TCMB, 5 Eylül ile sona eren haftada brüt rezervlerin 178,4 milyar dolar seviyesinden 180,1 milyar dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekora imza attığını belirtti. Buna göre rezervlerde %1 oranında artış yaşandı.

TCMB, temmuz ayında cari dengenin 1,77 milyar dolar fazla verdiğini açıkladı.

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketine göre katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi eylül ayında %22,25 iken cari yıl sonu enflasyon beklentisi %29,86 oldu.

Deutsche Bank analistleri, Türk tahvil piyasasını değerlendirdikleri 8 Eylül 2025 tarihli raporda, 2025 yılı sonu için 2 yıl vadeli tahvilde getiri hedefini 50 baz puan artışla %34'e yükseltti. Öte yandan 5 yıllık tahvil faizini %29,5 ve 10 yıllık tahvil faizini %27 seviyesinde öngördüğünü belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ağustos ayına ilişkin nakit getirileri 1 trilyon 311 milyar 190 milyon lira, nakit giderleri ise 1 trilyon 233 milyar 779 milyon lira olurken, nakit dengesinde 84 milyar 215 milyon lira fazla oluştu.

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin 2026 yılına yönelik büyüme beklentisini %2,9'dan %3,5'e yükseltti.

Morgan Stanley, 2025 yılı sonunda Türkiye’de politika faizinin %37 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı; valör tarihi 10 Eylül 2025, itfa tarihi 8 Eylül 2027 ve vade süresi 2 yıl olan 80 milyar 74 milyon 420 bin TL’lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İhracın, Türk lirası gecelik referans faiz oranına endeksli olduğu aktarıldı.

KKM bakiyeleri, 5 Eylül ile sona eren haftada 29 milyar 251 milyon TL azalma göstererek 368 milyar 47 milyon TL’ye geriledi.

BDDK’nın yayımladığı verilere göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 5 Eylül ile sona eren haftada 20 trilyon 550 milyar 6 milyon TL’den 20 trilyon 647 milyar 913 milyon TL’ye yükseldi. Bu kapsamda kredi hacimlerinde yaklaşık 97 milyar 907 milyon TL artış kaydedildi.

Halka Arzlar

3 - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında 343.310 kişinin katılımıyla halka arz edilen Dof Robotik Sanayi A.Ş., 11 Eylül 2025 tarihinde DOFRB kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Güncel halka arzları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD’de ÜFE, ağustos ayında aylık bazda %0,1 oranında azalırken yıllık bazda %2,6 oranında artış gösterdi. Veriler, nisan ayından bu yana ilk kez aylık bazda enflasyonun negatif gerçekleştiğini ortaya koydu.

ABD'de yıllık enflasyon beklentilere paralel olarak %2,9 seviyesinde gerçekleşti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı 5 Eylül ile sona eren haftada %6,64’ten %6,49’ye düşerken, mortgage başvuruları %9,2 oranında arttı. Aynı haftada 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı %5,84'ten %5,70'e geriledi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, 5 Eylül ile sona eren haftada yaklaşık 3 milyon 900 bin varil artış ile 424 milyon 600 bin varile yükseldi. Beklentiler artışın 1 milyon 250 bin varil seviyesinde olacağı yönündeydi. Ancak açıklanan veriler, gerçekleşmenin piyasa öngörüsünün üç katından fazla olduğunu gösterdi.

Çin’de TÜFE, ağustos ayında yıllık bazda %0,4 daralırken aylık bazda herhangi bir değişim yaşanmadı. ÜFE ise aynı dönemde beklentilere paralel olarak yıllık bazda %2,9 daraldı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), 2026 yılı çekirdek enflasyon tahminin %2,4 seviyesinde koruma kararı aldı.

Bank of America, gelişen piyasalara yabancı fon girişlerinin artmasını beklediklerini dile getirdi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan düşürerek %17 seviyesine indirdi.

Bu Haftanın Gündemi

15 Eylül Perşembe, Türkiye’de ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi verileri açıklanacak.

17 Eylül Çarşamba, Euro Bölgesi’nde ağustos ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

17 Eylül Çarşamba, FED faiz kararı açıklanacak.

19 Eylül Cuma, Almanya’da aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

19 Eylül Cuma, Japonya’da faiz oranı kararı açıklanacak.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.