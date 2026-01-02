Haftalık Finansal Bülten: 1 - 7 Eylül 2025

İş Yeri ve Konutlara Uygulanabilecek Kira Zam Tavan Oranı Açıklandı!

TÜİK, 2025 yılının ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya kıyasla %2,04 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon %32,95 seviyesinde gerçekleşirken son 12 ayın ortalamasına bakıldığında ise artış oranı %39,62 olarak kaydedildi. Bu kapsamda eylül ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek zam tavan oranı %39,62 oldu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi haftayı 11.308 seviyesinde açıp 10.729 seviyesine gerileyerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 41,14 seviyesinden 41,24 seviyesine yükseldi. Gram altın ise 4.582 TL seviyesinde açtığı haftayı 4.4787 TL’ye yükselerek kapattı.

Bitcoin, 109,118 dolar seviyesinden başlangıç yaptığı haftayı sınırlı bir artışla 111,255 dolar seviyesinde kapattı. Ethereum ise 4.456 dolar seviyesinde açılış yaptığı haftada değer kaybederek 4.293 dolar seviyesinde kapanış gösterdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TÜİK, 2025 yılının ağustos ayına ilişkin üretici enflasyonunun aylık bazda %2,48’e, yıllık bazda ise %25,16’ya yükseldiğini açıkladı.

TCMB Başkanı Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu tanıtımında, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %24 olarak koruduklarını açıkladı. Ayrıca, enflasyon ara hedeflerini 2025 için %16, 2027 için ise %9 olarak belirlediklerini duyurdu.

TOGG, T10X model için Eylül 2025’e özel sıfır faizli finansman kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında müşterilere, 400.000 TL’ye 12 ay vadeli faizsiz finansman seçeneği sunuluyor. Ayrıca bireysel müşteriler için %2.89 faiz oranıyla 48 ay vadeli 1.500.000 TL, kurumsal müşteriler için ise %2.99 faiz oranıyla 48 ay vadeli 1.750.000 TL finansman alternatifleri de sağlanıyor. Kampanya hakkında diğer detaylara ulaşmak ve ödeme planını incelemek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

4 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,07 TL zam yapıldı.

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda mükelleflerin akaryakıtı ithal etmeleri ile yurt içinden satın almaları arasında KDV yönünden uzun süredir devam eden farklılık ortadan kaldırıldı. Ayrıca sanayi ve turizm sektöründe geçerli olan bazı istisnaların uygulanma süresi 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatıldı. İlgili düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde seyretmesi üzerine JPMorgan ve Morgan Stanley, Türkiye’nin eylül ayına ilişkin politika faizi beklentisini 300 baz puandan 200 baz puana çektiğini açıkladı.

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %4,8 oranında büyüme gösterdiği belirtildi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Çin Kalkınma Bankası ile 200 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladığını açıkladı.

Ocak-Temmuz döneminde bankacılık sektörünün toplam net kârı, yıllık bazda %37,4 artarak 479,2 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), dolar cinsi tahvil ihracı için JP Morgan, SMBC, BBVA, Emirates NBD Capital, ING, Bank ABC, Citi, BofA Securities, First Abu Dhabi Bank, ICBC, IMI Intesa-Sanpaolo, Societe Generale ve Standard Chartered Bank'ı yetkilendirdi.

TCMB’nin toplam rezervleri, 29 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 30 milyon dolar artış gösterdi. Böylelikle toplam rezervler, 178 milyar 357 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Beyannamelere uygulanan damga vergisi maktu tutarları artırıldı. Buna göre damga vergisi tutarları yıllık gelir vergisi beyannamesi için 672,4 TL'den 1.000 TL'ye; kurumlar vergisi beyannamesinde ise 898,2 TL'den 1.350 TL'ye çıkarıldı. Öte yandan katma değer vergisi beyannamesi, muhtasar beyannameler ve damga vergisi hariç diğer vergi beyannamelerinin tutarı 443,7 TL'den 665 TL'ye yükseltildi. Ayrıca bu tutar; gümrük idarelerine verilen beyannameler için 1.350 TL, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına sunulan sigorta prim bildirgeleri için ise 495 TL olarak belirlendi.

Yat, gemi ve teknelere %8 oranında ÖTV getirildi.

Halka Arzlar

3 - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında halka açılan Dof Robotik Sanayi A.Ş.’nin 45.000.000 lot dağıtacağı ve payları 45,00 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunacağı açıklandı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

FED Yönetim Kurulu, 21 Ekim 2025 tarihinde ABD ödeme sistemlerine entegre edilmesi planlanan yeni teknolojiler ile ilgili "Ödemelerde Yenilik" başlıklı bir konferans düzenleyeceğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası’nın 9 ay aradan sonra ilk kez faiz indirimine hazırlandığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, ABD-Japonya Ticaret Anlaşması'nı resmi olarak yürürlüğe koyan kararnameye imza attı. Anlaşma kapsamında ABD'ye giren bazı Japon ürünlerine %15 oranında temel gümrük vergisi uygulanacak.

Euro Bölgesi’nin yıllık enflasyon oranı ağustos ayında %2’den %2,1 seviyesine çıktı.

Çin’in döviz rezervleri, ağustos ayında 3 trilyon 322 milyar dolara yükseldi.

Bu Haftanın Gündemi

10 Eylül Çarşamba, Çin’de ağustos ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

10 Eylül Çarşamba, ABD’de ağustos ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

11 Eylül Perşembe, ABD’de ağustos ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

12 Eylül Cuma, Türkiye’de eylül ayına ilişkin yıl sonu TÜFE tahminleri açıklanacak.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.