Aylık Finansal Bülten: Ağustos 2025

Gram Altında Yeni Rekor!

Gram altın fiyatı, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve artan güvenli liman talebinin etkisiyle tarihte ilk kez 4.500 lira seviyesini aştı. Böylece yeni bir rekora imza atarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ağustos Ayı Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, ağustos ayına 10.746 seviyesinden başladı; 26 Ağustos'ta 11.529 puanla ayın en yüksek seviyesini görse de 29 Ağustos'ta 11.288’e gerileyerek kapanış gösterdi.

Dolar, ağustos ayını 40,67 seviyesinde açıp kademeli bir yükseliş göstererek 41,14 seviyesinde tamamladı.

Gram altın, ağustos ayını 4.390 TL seviyesinde açtıktan sonra ay sonu itibarıyla 4.536 TL'ye yükselerek değer kazandı.

Bitcoin, ağustos ayında 116.528 dolar ile açılış yaptı. 14 Ağustos'ta 123.785 dolara ulaşarak zirve yapsa da, ay sonu kapanışını 109.117 dolar ile gerçekleştirdi.

Ethereum, ağustos ayına 3.736 dolar seviyesinden başladı. Ay boyunca dalgalı bir seyir izleyen Ethereum, 31 Ağustos'ta 4.461 dolara yükselerek kapanış gösterdi.

Türkiye’de Ağustos Ayında Neler Oldu?

TÜİK, 2025 yılının temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya kıyasla %2,06 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon %33,52 seviyesinde gerçekleşirken son 12 ayın ortalamasına bakıldığında ise artış oranı %41,13 olarak kaydedildi. Böylece ağustos ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek zam tavan oranı %41,13 oldu.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, aylık bazda %0,9 oranında artış göstererek 83,5’ten 84,3’e yükseldi.

TOGG, bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik yeni Ağustos 2025 finansman kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında 250.000 TL’ye 12 ay vadeli faizsiz finansman seçeneği sunuluyor. Ayrıca bireysel müşteriler için 1.500.000 TL 48 ay %2.99 faiz oranıyla, kurumsal müşteriler için ise 1.750.000 TL 48 ay %3.09 faiz oranıyla finansman desteği sağlanıyor. Kampanya hakkında diğer detaylara ulaşmak ve ödeme planını incelemek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

ziyaret edebilirsiniz. TCMB’nin bir sonraki faiz kararı toplantısını 11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştireceği ve faiz kararını aynı gün saat 14.00’te açıklayacağı belirtildi.

Döviz dönüşüm desteğine ilişkin tebliğe göre yurt dışı kaynaklı dövizlerin TL’ye dönüşümüne yönelik destek uygulamasına dair süre, 31 Temmuz 2025 tarihinden 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Kuwait Finance House (KFH) grubu bankalarının oluşturduğu konsorsiyum ile 5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık murabaha finansmanı anlaşmasını imzaladı.

MASAK, kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla 200 bin TL üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerinde beyan zorunluluğu getiren tebliğe yönelik taslağı hazırladı. Buna göre 200 bin - 2 milyon TL arası işlemler için işlemin mahiyetine dair beyan zorunlu olacak. 2 milyon TL üzeri işlemlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması şartı aranacak. Öte yandan 20 milyon TL’yi aşan işlemlerde ise bu formun detaylı açıklama ve belgelerle desteklenmesi gerekli hale gelecek. İlgili düzenlemenin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor.

TCMB’nin ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon artış beklentisi %29,66'dan %29,69'a yükseldi.

SGK, Almanya ve Bulgaristan’dan emekli aylığı alan ve Türkiye’de ikamet eden vatandaşlara banka promosyonu verileceğini açıkladı. Başvuruların tamamlanabilmesi için maaşın bağlı bulunduğu T.C. Ziraat Bankası şubesinin ziyaret edilmesi gerektiği ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında, 2025 yılında emlak vergisine esas alınacak bina metrekare normal inşaat bedelleri belirlendi. Meskenler için bu bedellerin 474,7 lira ile 21.776,1 lira arasında değişeceği kararlaştırıldı.

Hükümet, kamu görevlileri ve emekli memurlar için maaş artış teklifini açıkladı. Buna göre, 2025 yılında ilk yarıyıl için %11, ikinci yarıyıl için %7, 2027 yılında ise her iki yarıyıl için de %4 oranında ücret artışı öngörülüyor.

Vergi Denetim Kurulu (VDK), sahte belge kullananların doğrudan vergi kaçakçılığı suçu işlemiş sayılacağını açıkladı. Ayrıca, sahte belge kullandığı kesinleşen mükelleflere denetim yapılmadan doğrudan işlem uygulanacağı belirtildi. VDK tarafından hazırlanan bu düzenlemelerin 1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SOCAR Türkiye'nin, 'Master Plan' adı altında yürüttüğü çalışmaları sonucunda Türkiye’ye yaklaşık 7 milyar dolarlık ilave bir petrokimya yatırımı planladığını açıkladı.

TCMB’nin yayımladığı Ağustos 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerine göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak %22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek %37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek %54,1 oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi, ağustos ayında geçen aya kıyasla 0,4 puan artarak 100,6 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 1,7 puan artarak 100,6 oldu.

TCMB’nin toplam rezervleri, 8 Ağustos ile sona eren haftada 174 milyar 365 milyon dolara, 15 Ağustos ile sona eren haftada ise 176 milyar 510 milyon dolara ulaştı. Ancak rezervler, 22 Ağustos haftasında 176 milyar 327 milyon dolara geriledi.

KKM bakiyeleri, 1 Ağustos ile sona eren haftada 477 milyar 586 milyon liraya, 8 Ağustos ile biten haftada 458 milyar 530,8 milyon liraya, 15 Ağustos ile sona eren haftada ise 458 milyar 530,8 milyon liraya geriledi.

Ağustos Ayının Halka Arzları

SPK, Dof Robotik Sanayi’nin 1 TL nominal değerli paylarını 45,00 TL sabit fiyatla halka arz edileceğini duyurdu. Böylece uzun bir aradan sonra ilk kez bir halka arza onay verilmiş oldu. Güncel halka arzları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Dünyada Ağustos Ayında Neler Oldu?

FED, 16 - 17 Eylül 2025 tarihlerinde faiz kararı toplantısı yapacaklarını belirtti.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), yürürlüğe alınan gümrük tarifeleri ile 2025-2035 dönemine ait toplam bütçe açığının 4 trilyon dolar azalacağını ön gördüğünü açıkladı.

ABD, temmuz ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi 0,1 baz puan artarak %3,1’e yükseldi.

ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergisi tarife oranları yürürlüğe girdi. Buna göre birçok ülkeye yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük tarifesi uygulanmasına karar verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan iş ve turist vizesi başvurusu yapan kişilerden 15 bin dolara kadar teminat talep etmeyi öngören yeni bir düzenlemenin hayata geçirilebileceğini belirtti.

ABD'de ÜFE, temmuz ayında hizmet maliyetlerindeki artışın da etkisiyle aylık bazda %0,9 oranında, yıllık bazda ise %3,3 oranında artış gösterdi.

ABD’de TÜFE, temmuz ayında aylık bazda %0,2 oranında, yıllık bazda ise %2,7 oranında yükseldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, ABD’nin uzun vadeli kredi notunu AA+, kısa vadeli kredi notunu ise A+1 olarak teyit etti. Öte yandan uzun vadeli kredi notuna ilişkin görünüm “durağan” olarak belirlendi.

Fitch, İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunun "AA-" olarak teyit edildiğini ve not görünümünün "durağan" olarak belirlendiğini açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 25 baz puan düşürerek %4,25’ten %4,00’e çekti.

Euro Bölgesi'nin ekonomik güven endeksi, ağustos ayında aylık bazda 0,5 puan gerileyerek 95,2 seviyesine düştü.

Çin Merkez Bankası (PBoC), ağustos ayında bir yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) %3,0’da, beş yıllık oranı ise %3,5’te sabit bıraktı. Buna göre banka, faiz oranlarını üst üste üç kez sabit bırakmış oldu.

Japonya ekonomisi, 2025’in ikinci çeyreğinde yılın ilk üç ayına kıyasla %0,3 büyüyerek beklentileri aştı.

Japonya'nın ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %2,6 gerileyerek 2021’den bu yana en büyük düşüşünü yaşadı.

Bu Haftanın Gündemi

1 Eylül Pazartesi, Euro Bölgesi’nde temmuz ayına ilişkin işsizlik oranları açıklanacak.

2 Eylül Salı, Euro Bölgesi’nde ağustos ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

3 Eylül Çarşamba, Türkiye’de ağustos ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak.

3 Eylül Çarşamba, Euro Bölgesi’nde temmuz ayına ilişkin ÜFE verileri açıklanacak.

Uyarı Notu

