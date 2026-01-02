Haftalık Finansal Bülten: 18 - 24 Ağustos 2025

Memur ve Emekliye Yeni Zam Teklifi Açıklandı!

Hükümet, kamu görevlileri ve emekli memurlar için maaş artış teklifini açıkladı. Buna göre, 2025 yılında ilk yarıyıl için %11, ikinci yarıyıl için %7, 2027 yılında ise her iki yarıyıl için de %4 oranında ücret artışı öngörülüyor. Bu düzenleme, memur ve emekli maaşlarının dönemsel enflasyon beklentileri doğrultusunda kademeli şekilde revize edilmesini hedefliyor.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 10.911 seviyesinde açtığı haftayı 11.372 seviyesine yükselerek ivme kazandı.

Geçtiğimiz hafta dolar, Türk lirası karşısında 40,89'dan 40,99'a yükselerek haftayı yükselişle tamamladı. Gram altın ise 4.418 TL seviyesinde açtığı haftayı 4.453 TL ile noktaladı.

Bitcoin, 117.710 dolar seviyesinden başlangıç yaptığı haftada gerileme kaydederek 112.449 dolar seviyesinde kapanış gösterdi. Ethereum ise 4.469 dolardan açılış yaptığı haftanın kapanışını 4.801 dolar seviyesinde gerçekleştirdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TÜİK, ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, aylık bazda %0,9 oranında artış göstererek 83,5’ten 84,3’e yükseldi.

TÜİK, nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık artışla %8,6 oldu.

TCMB, 2025 yılının haziran ayına ait uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre UYP, %2,8 oranında artarak eksi 329,4 milyar dolara ulaştı.

TCMB, 2025 yılının temmuz ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerinin aylık bazda %0,9 oranında artarak 187,7 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak %32,8 yükselen KFE, reel olarak %0,5 oranında düşüş kaydetti.

TCMB’nin açıkladığı verilere göre kısa vadeli borç stoku, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %0,3 oranında azalarak 168,2 milyar dolar oldu.

TCMB’nin toplam rezervleri, 15 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 145 milyon dolarlık yükselişle 176 milyar 510 milyon dolara ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü.

Vergi Denetim Kurulu (VDK), sahte belge kullananların doğrudan vergi kaçakçılığı suçu işlemiş sayılacağını açıkladı. Ayrıca, sahte belge kullandığı kesinleşen mükelleflere denetim yapılmadan doğrudan işlem uygulanacağı belirtildi. VDK tarafından hazırlanan bu düzenlemelerin 1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 2024 yılı sonu itibarıyla 10 yıldır herhangi bir işlem yapılmayan 2 milyon 226 bin 269 adet hesaptaki toplam 732,1 milyon liranın fon bünyesine devredildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre bir önceki dönemde açıklanan brüt borç stoku ise 11 trilyon 460 milyar TL seviyesinde iken 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla 12 trilyon 45,3 milyar TL’ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 26 kalkınma ajansı aracılığıyla yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile yatırımcılara 240 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SOCAR Türkiye'nin, 'Master Plan' adı altında yürüttüğü çalışmaları sonucunda Türkiye’ye yaklaşık 7 milyar dolarlık ilave bir petrokimya yatırımı planladığını açıkladı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 15 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 348 milyar 374 milyon 476 bin lira artarak 25 trilyon 1 milyar 953 milyon 202 bin liraya ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gayri safi yurt içi hasılanın 1,3 trilyon doları aştığını açıklayarak, ekonominin 19 çeyrektir kesintisiz şekilde büyümeye devam ettiğini vurguladı.

KKM hesapları, 15 ağustos ile sona eren haftada 19 milyar 55 milyon lira azalış kaydederek 458 milyar 530,8 milyon liraya geriledi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

FED’in temmuz toplantısına ilişkin tutanaklarına göre yetkililerin çoğu, enflasyon riskinin işgücü piyasası endişelerinden daha öncelikli olduğunu belirtti. Ayrıca, neredeyse tüm FED üyeleri faiz oranlarının %4,25 ila %4,5 seviyesinde tutulmasının uygun olduğunu ifade etti.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, 17 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 6 milyon varil azalma kaydetti.

Çin Merkez Bankası (PBoC), ağustos ayında bir yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) %3,0’da, beş yıllık oranı ise %3,5’te sabit bıraktı. Buna göre banka, faiz oranlarını üst üste üç kez sabit bırakmış oldu.

Japonya'nın ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %2,6 gerileyerek 2021’den bu yana görülen en büyük düşüşünü yaşadı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, ABD’nin uzun vadeli kredi notunu AA+, kısa vadeli kredi notunu ise A+1 olarak teyit etti. Öte yandan uzun vadeli kredi notuna ilişkin görünüm “durağan” olarak belirlendi.

ABD yönetimi, çelik ve alüminyuma yönelik gümrük tarifelerinin kapsamını genişletti. Buna göre 407 farklı ürün grubunda yer alan çelik ve alüminyum içeren ürünlere %50 gümrük vergisi uygulanacak. Çelik ve alüminyum dışındaki diğer malzeme içerikleri ise mevcut tarifeler üzerinden vergilendirilmeye devam edilecek.

Bu Haftanın Gündemi

26 Ağustos Salı, ABD’de haziran ayına ilişkin aylık ve yıllık konut fiyat endeksi verileri açıklanacak.

28 Ağustos Perşembe, Türkiye’de ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri açıklanacak.

28 Ağustos Perşembe, Türkiye’de temmuz ayına ilişkin ticaret açığı verileri açıklanacak.

28 Ağustos Perşembe, Euro Bölgesi’nde ağustos ayına ilişkin tüketici güveni ve tüketici enflasyon beklentileri açıklanacak.

29 Ağustos Cuma, Japonya’da ağustos ayına ilişkin yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

29 Ağustos Cuma, Almanya’da ağustos ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

Uyarı Notu

