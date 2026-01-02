Haftalık Finansal Bülten: 11 - 17 Ağustos 2025

Konut Satışları Temmuz Ayında İvme Kazandı!

Türkiye genelinde konut satışları, Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12,4 oranında artarak 142.858’e ulaştı. Öte yandan ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %60,3 oranında artarak 18.425 oldu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 11.041 seviyesinde açtığı haftayı 10.870 seviyesine gerileyerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 40,76'dan 40,86'ya yükselerek haftayı sınırlı bir artışla tamamladı. Gram altın ise 4.410 TL seviyesinde açtığı haftayı 4.414 TL ile noktaladı.

Bitcoin, 118.425 dolar seviyesinden başlangıç yaptığı haftada değer kaybederek 118.071 dolar seviyesinde kapanış gösterdi. Ethereum ise 4.219 dolardan açılış yaptığı haftanın kapanışını 4.459 dolar seviyesinde gerçekleştirdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TCMB’nin ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon artış beklentisi %29,66'dan %29,69'a yükseldi.

TCMB’nin açıkladığı para ve banka istatistikleri verilerine göre toplam rezervler, 8 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 377 milyon dolar artış gösterdi. Böylece toplam rezervler 174 milyar 365 milyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma (KKM) hesapları, 8 Ağustos ile biten haftada 19 milyar 55 milyon lira azalma kaydederek 458 milyar 530,8 milyon liraya geriledi.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziran ayında 2 milyar 6 milyon dolar açık verdi. Buna karşın altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 579 milyon dolarlık fazla oluştu.

İşsizlik maaşı alanların sayısı 480 binin üzerine çıkarak, 2019’dan bu yana Temmuz aylarında görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinin temmuz ayında 23,9 milyar TL açık verdiğini belirtti. 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri ise 7 trilyon 699,8 milyar TL, bütçe gelirleri 6 trilyon 695,5 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 4,3 milyar TL olarak kaydedildi.

SGK, Almanya ve Bulgaristan’dan emekli aylığı alan ve Türkiye’de ikamet eden vatandaşlara banka promosyonu verileceğini açıkladı. Başvuruların tamamlanabilmesi için maaşın bağlı bulunduğu T.C. Ziraat Bankası şubesinin ziyaret edilmesi gerektiği ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında, 2025 yılında emlak vergisine esas alınacak bina metrekare normal inşaat bedelleri belirlendi. Meskenler için bu bedellerin 474,7 lira ile 21.776,1 lira arasında değişeceği kararlaştırıldı.

Halka Arzlar

4-8 Ağustos tarihleri arasında halka arz edilen Damla Kent Projesi’nin halka arz sonuçları açıklandı. Buna göre 726.719 kişiye toplam 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 lot dağıtıldı. Güncel halka arz takvimini buradan takip edebilirsiniz.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD'de ÜFE, temmuz ayında hizmet maliyetlerindeki artışın da etkisiyle aylık bazda %0,9 oranında, yıllık bazda ise %3,3 oranında artış gösterdi.

ABD’de TÜFE, temmuz ayında aylık bazda %0,2 oranında, yıllık bazda ise %2,7 oranında yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) enflasyonla mücadelede geride kaldığını belirterek, sorunun kontrol altına alınabilmesi için faiz artırımına gitmeleri gerektiğini vurguladı.

Japonya ekonomisi, 2025’in ikinci çeyreğinde yılın ilk üç ayına kıyasla %0,3 büyüyerek beklentileri aştı.

Çin ekonomisi, temmuz ayında zayıf iç talebin sürmesi nedeniyle ivme kaybetti.

Bu Haftanın Gündemi

18 Ağustos Salı, Türkiye’de haziran ayına ilişkin ticaret dengesi verileri açıklanacak.

20 Ağustos Çarşamba, Almanya’da temmuz ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

20 Ağustos Çarşamba, Euro Bölgesi’nde temmuz ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

21 Ağustos Perşembe, Türkiye’de ağustos ayına ilişkin tüketici güveni verileri açıklanacak.

