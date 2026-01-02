Haftalık Finansal Bülten: 1 - 10 Ağustos 2025

Konut ve İş Yeri Kiralarının Zam Tavan Oranı Belli Oldu!

TÜİK, 2025 yılının temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya kıyasla %2,06 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon %33,52 seviyesinde gerçekleşirken son 12 ayın ortalamasına bakıldığında ise artış oranı %41,13 olarak kaydedildi. Bu kapsamda ağustos ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek zam tavan oranı %41,13 oldu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi 10.745 seviyesinde açtığı haftayı, 10.974 seviyesine yükselerek kapattı.

Dolar, 40,68 seviyesinde açtığı haftanın kapanışını aynı seviyede gerçekleştirdi. Gram altın ise haftayı 4.391 TL seviyesinden 4.439 TL’ye yükselerek tamamladı.

Bitcoin, 114.427 dolar seviyesinden başlangıç yaptığı haftayı değer artışıyla 118.686 dolar seviyesinde kapattı. Ethereum ise 3.494 dolar seviyesinde açılış yaptığı haftada yükseliş kaydederek 4.254 dolar seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TOGG, bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik yeni Ağustos 2025 finansman kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında 250.000 TL’ye 12 ay vadeli faizsiz finansman seçeneği sunuluyor. Ayrıca bireysel müşteriler için 1.500.000 TL 48 ay %2.99 faiz oranıyla, kurumsal müşteriler için ise 1.750.000 TL 48 ay %3.09 faiz oranıyla finansman desteği sağlanıyor. Kampanya hakkında diğer detaylara ulaşmak ve ödeme planını incelemek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

ziyaret edebilirsiniz. TÜİK, temmuz ayına ilişkin “Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları” verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre aylık en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde %8,40, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %8,75 oranı ile BIST 100 endeksinde yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı toplantısını 11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştireceği ve faiz kararını aynı gün saat 14.00’te açıklayacağı bildirildi.

TCMB, reel efektif döviz kuru (REK) endeksinin temmuz ayında TÜFE bazında 0,66 azalma kaydettiğini açıkladı. Bu kapsamda TL’nin reel değeri, temmuz ayında 69,36 seviyesine geriledi.

TCMB’nin döviz dönüşüm desteğine ilişkin aldığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre yurt dışı kaynaklı dövizlerin TL’ye dönüşümüne yönelik destek uygulamasına dair süre, 31 Temmuz 2025 tarihinden 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı.

KKM bakiyeleri, 1 Ağustos 2025 ile sona eren haftada 11 milyar 603 milyon lira azalarak 477 milyar 586 milyon liraya düştü. Aynı haftada bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise 129 milyar 214 milyon lira artış ile 20 trilyon 52 milyar 807 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Ağustos 2025 ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 248 milyar 144 milyon 264 bin lira gerileyerek 24 trilyon 489 milyar 329 milyon 59 bin liraya düştü. Aynı dönemde ihtiyaç kredisi faizi %63,7 seviyesinde gerçekleşirken, ticari kredi faizi %57,6 olarak kaydedildi ve bu kalemde bir ayda yaklaşık 5 puanlık düşüş yaşandı.

Motorine 7 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 77 kuruş indirim yapıldı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 68,5 milyar TL açık verirken, Ocak-Temmuz döneminde toplam açık 1 trilyon 362 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Kuwait Finance House (KFH) grubu bankalarının oluşturduğu konsorsiyum ile 5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık murabaha finansmanı anlaşmasına imza attı.

MASAK, kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla 200 bin TL üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerinde beyan zorunluluğu getiren tebliğe yönelik taslak hazırladı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme kapsamında 200 bin - 2 milyon TL arası işlemler için işlemin mahiyetine dair beyan zorunlu olacak. 2 milyon TL üzeri işlemlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması şartı aranacak. Öte yandan 20 milyon TL’yi aşan işlemlerde ise bu formun detaylı açıklama ve belgelerle desteklenmesi gerekli hale gelecek.

Halka Arzlar

Halka arz büyüklüğü 21 milyar TL olan ve 4-8 Ağustos tarihleri arasında “DMLKT” işlem kodu ile halka açılan Damla Kent Projesi’nin ilk BIST işlem tarihi 14 Ağustos 2025, BIST son işlem tarihi ise 3 Eylül 2029 olarak belirlendi. Güncel halka arz takvimini buradan takip edebilirsiniz.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD, temmuz ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, 0,1 baz puan artarak %3,1’e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticarette anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergisi tarife oranları yürürlüğe girdi. Buna göre birçok ülkeye yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük tarifesi uygulanmasına karar verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan iş ve turist vizesi başvurusu yapan kişilerden 15 bin dolara kadar teminat talep etmeyi öngören yeni bir düzenlemenin hayata geçirilebileceğini belirtti.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularının 1 Ağustos ile sona eren haftada 226 bine yükseldiği açıklandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 25 baz puan düşürerek %4,25’ten %4,00’e çekti.

Atlanta FED Başkanı Bostic, FED’in eylül ayındaki toplantısından önce faiz indirimine ilişkin kesin bir karar vermenin erken olduğunu açıkladı.

Japonya’nın 5 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 10 yıllık devlet tahvili ihalesine yönelik talebin 12 aylık ortalamaların altında kaldığı belirtildi. İhalenin ardından 10 yıllık Japon tahvil getirileri, 4 baz puan gerileyerek %1,465’e düştü.

Bu Haftanın Gündemi

12 Ağustos Salı, ABD’de temmuz ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

13 Ağustos Çarşamba, Almanya’da temmuz ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

14 Ağustos Perşembe, TCMB tarafından yılın üçüncü enflasyon raporu sunumu gerçekleştirilecek.

14 Ağustos Perşembe, ABD’de temmuz ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

