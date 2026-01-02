Aylık Finansal Bülten: Temmuz 2025

Kredi Kartı Faizleri Düşürüldü!

TCMB tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı dönem borçlarında akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü. Akdi faiz oranları 25 bin TL altı bireysel kredi kartı borçlarında %3,50 seviyesinde sabit bırakılırken; 25 bin TL – 150 bin TL arası borçlarda %4,25’ten %4,00’e; 150 bin TL üzeri bireysel ve kurumsal kredi kartı borçlarında ise %4,75’ten %4,50’ye düşürüldü. Nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında (KMH) ise azami akdi faiz oranı %5,00’ten %4,75’e indirildi. Gecikme faiz oranları ise 25 bin TL altı bireysel kredi kartı borçlarında %3,80 seviyesinde sabit bırakılırken; 25 bin TL – 150 bin TL arası borçlarda %4,55’ten %4,30’a; 150 bin TL üzeri bireysel ve kurumsal kredi kartı borçlarında ise %5,05’ten %4,80’e düşürüldü. Belirlenen yeni faiz oranlarının 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Temmuz Ayı Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 2025 yılının temmuz ayına 10.080 seviyesinden başladı; 8 Temmuz’da 9.998 puanla ayın en düşük seviyesini görse de 31 Temmuz’da 10.743’a kadar yükselerek kapanış gösterdi.

Dolar, temmuz ayını 39,80 seviyesinde açıp kademeli bir yükseliş göstererek 40,64 seviyesinde noktaladı.

Gram altın, Temmuz 2025'e 4.289 TL seviyesinden başladı; 23 Temmuz’da 4.460 TL ile ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçerek 4.334 TL ile ayı tamamladı.

Bitcoin, temmuz ayına 106.739 dolar ile başlangıç yaptı. 14 Temmuz 2025 tarihinde 122.566 dolara kadar yükselerek ayın zirvesini görse de 31 Temmuz 2025’te 116.779 dolara gerileyerek kapanış gerçekleştirdi.

Ethereum, Temmuz 2025’e 2.453 dolar seviyesinden başladı. Ay boyunca değer kazanan Ethereum, 31 Temmuz’da 3.736 dolara yükselerek kapanış gösterdi.

Türkiye’de Temmuz Ayında Neler Oldu?

TCMB, 5 Temmuz 2025’ten itibaren geçerli olan yeni zorunlu karşılık uygulaması düzenlemeleri kapsamında bankaların TL’ye geçiş hedef oranını aşağıya çekti. Buna göre mevduat bankalarının KKM Yenileme ve TL’ye Geçiş Oranı %60’tan %40’a, katılım bankaları için ise bu oran %45’ten %25’e indirildi. Ayrıca reeskont kredileri, kredi büyümesi hesaplamasında kapsam dışı bırakılırken hedef oranların altında kalan bankalara %8 komisyon uygulanmasına devam edileceği belirtildi.

TCMB, politika faizini 300 baz puan indirerek %46’dan %43’e düşürdü.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu TÜFE beklentisi %29,66’ya gerilerken, dolar kuru beklentisi 43,72’ye, politika faizi beklentisi ise %36,12’ye yükseldi.

BDDK, bireysel kredi kartı borçlarının en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılmasına ve taksitlerin asgari ödeme tutarına eklenmesine karar verdi. Ayrıca, borcun %50’si ödenene kadar kart limitinin artırılmaması kararlaştırıldı. Kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranı %3,11 olarak belirlenirken, yapılandırma tutarının kart limitini aşması durumunda bu tutarın limit aşımı sayılmayacağı belirtildi. Ayrıca karar kapsamında, gecikmiş veya daha önce yapılandırılmış ihtiyaç kredilerinin, borçlunun 3 ay içinde başvurması halinde ilave kredi verilmeden en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilmesinin önü açıldı.

Cumhurbaşkanı kararı ile kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı %15'ten %17,5'e; 6 aya kadar vadeli hesaplarda %17,5'e; 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise %12'den %15'e çıkarıldı. İlgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

En düşük memur maaşı 47 bin 522 TL’ye yükseldi. Emekli maaşı ise 16 bin 881 TL oldu. Düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

TÜİK, 2025 yılının haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya kıyasla %1,37 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yıllık enflasyon %35,05 seviyesinde gerçekleşirken son 12 ayın ortalamasına bakıldığında ise artış oranı %43,23 olarak kaydedildi. Bu kapsamda temmuz ayında konut ve işyerleri kiralarına uygulanabilecek zam tavan oranı %43,23 oldu.

Tüketici Güveni Endeksi, temmuz ayında aylık bazda %1,8 oranında azalış göstererek 83,5 seviyesine düştü.

Akaryakıt ve doğal gaz ithalatında ÖTV, KDV matrahına dahil edilirken, OSB’lerin vergi muafiyeti daraltıldı. Cumhurbaşkanına ÖTV oranlarını belirleme ve mevcut oranları 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi verildi.

AR-GE, tasarım ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin ücretlerine yönelik vergi istisnaları genişletildi. Brüt asgari ücretin 40 katını aşmayan ücretlerin gelir ve damga vergisinden muaf tutulması kararlaştırıldı. Ayrıca, AR-GE ve destek personelinin gelir vergisinde kademeli indirim sistemi getirildi.

Otomotivde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ilişkin yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklik kapsamında, bazı araçların ÖTV oranları ile bu oranlara esas matrahlar yeniden belirlenirken, otomobiller için ÖTV dilimleri %70 ile % 220 arasında değişti. Elektrikli araçlarda ise en düşük ÖTV oranı %25 olarak belirlendi. Düzenlemenin yürütme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verildi.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile yatırım teşvik belgelerinde indirimli kurumlar vergisi uygulaması 10 yıl ve %60 ile sınırlandırıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanına, bölgelere göre yatırıma katkı oranı belirleme ve diğer kazançlara da indirimli vergi uygulama yetkisi verildi.

TOGG, bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik yeni Temmuz 2025 finansman kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, 300.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli ve 500.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi seçenekleri sunuldu. Ayrıca bireysel müşterilere 1.000.000 TL’ye kadar 48 ay vadeli %3,25 faiz oranı; kurumsal müşterilere ise 1.500.000 TL’ye kadar 48 ay vadeli %3,30 faiz oranıyla finansman imkanı sağlandı. Kampanya ile ilgili diğer detaylara buradan ulaşabilir ve ödeme planını inceleyebilirsiniz.

2 Temmuz 2025'te doğalgaza %24,6 zam yapılırken, 3 Temmuz'da şehit yakınları ve gazilerin doğalgaz tüketimine %50 indirim uygulanacağı açıklandı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi’ne geçiş yapıldığını duyurdu. 1 Temmuz 2025 tarihinde devreye giren sistem ile vergi inceleme süreçlerinin artık dijital ortamda yürütüleceği belirtildi. Ayrıca sistemde belge ibrazı ve tutanak işlemlerinin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde yapılabileceği vurgulandı.

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2025’in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,1 oranında artış göstererek 607 bin 379 adede ulaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yönelik yapılan düzenlemeler doğrultusunda Bakanlık, döner sermaye işletmeleri kurma yetkisine sahip olacak. Bu kapsamda belirlenen işletmelere toplamda 100 milyon TL sermaye ayrılacak. Söz konusu sermaye tutarı, Cumhurbaşkanı kararıyla beş kata kadar yükseltilebilecek. Ayrıca işletmelere döner sermaye tahsisi, tahsis edilen tutarların artırılması ya da azaltılmasına dair işlemler de Bakanlık tarafından yürütülecek.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, 21 Mart 2025’te aldığı kararla, tüketici kredisine ilişkin verilen hapis, takas ve mahsup gibi onay ve talimatlara dayanarak bankaların emekli maaşına doğrudan bloke koyabileceğine oy çokluğuyla karar verdi. Karar, 17 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Temmuz ayı itibarıyla %15,57 oranında artırılan evde bakım ödemeleri, 11.702 TL'ye yükseltilerek hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı.

KKM ve katılma hesapları 500 milyar TL'nin altına geriledi.

Temmuz Ayının Halka Arzları

SPK, 23 Temmuz 2025 tarihli açıklamasına göre beş varlık kiralama şirketinin kira sertifikası ihracı başvurularına ve Emlak Konut GYO’nun gayrimenkul sertifikası halka arzına onay verdi. Gayrimenkul sertifikasının halka arz fiyatı, derleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7 lira 59 kuruş olarak belirlenirken, ilk etapta 5 bin konut ile halka arza başlanacağı duyuruldu. Talep toplama tarihleri ise 4-8 Ağustos olarak belirlendi. Öte yandan TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığında İstanbul Başakşehir’de geliştirilen Damla Kent projesinin “DMLKT” işlem koduyla yatırımcılara sunulacağı belirtildi. Güncel halka arz takvimini buradan takip edebilirsiniz.

Dünyada Temmuz Ayında Neler Oldu?

ABD, Türkiye'den ithal edilen ürünlere %15 düzeyinde ek gümrük vergisi getirme kararı aldığını açıkladı.

Goldman Sachs, FED’in faiz indirimlerine başlama tarihini öne çekti. Buna göre bankanın aralık ayı olarak öngördüğü faiz indirimi beklentisi eylül ayı olarak güncellendi.

FED, temmuz ayı toplantısında politika faizini %4,25-4,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mayıs ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre Euro Bölgesi’ndeki tüketicilerin daha önce %3,1 olan gelecek 12 aya ilişkin ortalama enflasyon beklentisi %2,8’e geriledi.

Trump, Kanada’ya uygulanan gümrük vergisinin %25’ten %35’e çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

FED, yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen Haziran ayı Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı. Sonuçlara göre tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, bu anket döneminde 0,2 puan düşüşle %3 oldu.

Trump, Güney Kore ile ticaret anlaşmasına varıldığını ve bu ülkeye %15 oranında tarife uygulanacağını açıkladı.

OPEC+ üyesi olan 8 ülke, ağustos ayında petrol üretiminde artış hedeflediklerini bildirdi. Buna göre üyeler, ağustos ayında temmuz ayına kıyasla günlük petrol üretimini 548 bin varil artırma kararı aldıklarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında enflasyonla mücadele sürerken, TCMB 150 baz puanlık indirimiyle en güçlü adımı atan merkez bankalarından biri oldu. BoE ve Güney Kore 50 baz puan, ECB ise toplamda 100 baz puan faiz indirimi yaptı.

Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %2,50 seviyesinde sabit bıraktı.

ABD’de haziran ayına ilişkin ÜFE, yıllık bazda %2,6 oranında artarken aylık bazda değişime uğramadı. Buna karşın TÜFE, beklentileri geride bırakarak yıllık bazda %2,7 oranında artış gösterdi.

Euro Bölgesi’nde mayıs ayında %1,9 olan yıllık TÜFE, haziran ayında %2 seviyesine yükseldi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), gecelik faiz oranını %0,5 seviyesinde sabit bıraktı.

Bu Haftanın Gündemi

4 Ağustos Pazartesi, Türkiye’de temmuz ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak.

4 Ağustos Pazartesi, Türkiye’de temmuz ayına ilişkin ticaret açığı verileri açıklanacak.

5 Ağustos Salı, Euro Bölgesi’nde haziran ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

7 Ağustos Perşembe, Türkiye’de temmuz ayına ilişkin hazine nakit dengesi verileri açıklanacak.

7 Ağustos Perşembe, ABD’de temmuz ayına ilişkin tüketici enflasyon beklentileri açıklanacak.

