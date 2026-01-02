Haftalık Finansal Bülten: 21 - 27 Temmuz 2025

ÖTV Oranlarında Yeni Düzenleme!

Otomotivde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ilişkin yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklik kapsamında, bazı araçların ÖTV oranları ile bu oranlara esas matrahlar yeniden belirlenirken, otomobiller için ÖTV dilimleri %70 ile % 220 arasında değişti. Elektrikli araçlarda ise en düşük ÖTV oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Düzenlemenin yürütme yetkisinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılmasına karar verildi.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 10.413 seviyesinde açtığı haftayı 10.642 seviyesine yükselerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 40,40 seviyesinden 40,56 seviyesine yükselerek haftayı tamamladı. Gram altın ise 4.361 TL seviyesinden 4.378 TL’ye yükselerek kapanış gösterdi.

Bitcoin, 118.151 dolar seviyesinden başlangıç yaptığı haftayı değer kazanarak 119.014 dolar seviyesinde kapattı. Ethereum ise 3.744 dolardan açılış yaptığı haftada sınırlı bir yükseliş sergileyerek 3.830 dolar seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TCMB, politika faizini 300 baz puan indirerek %46’dan %43’e düşürdü.

Kredi kartı işlemlerinde TL cinsinden azami akdi faiz oranları düşürüldü; dönem borcu 25.000 TL altı bireysel kartlarda oran %3,5’te sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı. Nakit avans ve KMH faizi %5'ten %4,75'e, dönem borcu 25.000 TL ila 150.000 TL arasında olan bireysel kartlar için %4,25'ten %4'e, dönem borcu 150.000 TL üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın tüm kurumsal kredi kartlarında %4,75'ten %4,50'ye indirildi. İlgili düzenleme kapsamında belirlenen yeni oranların 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

TCMB, Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre cari yıl sonu TÜFE artış beklentisinin %29,86’dan %29,66’ya gerilediğini açıkladı. Katılımcıların yıl sonu dolar beklentisi %43,72’ye yükselirken politika faiz beklentisi ise %36,12 oldu.

Tüketici Güveni Endeksi, temmuz ayında aylık bazda %1,8 oranında azalış göstererek 83,5 seviyesine geriledi.

2025 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödeme süresinin 31 Temmuz 2025 tarihinde sona ereceği duyuruldu. Vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini belirtilen tarihe kadar tamamlamaları, tamamlamadıkları takdirde gecikme faizi uygulanacağı belirtidi.

Haziran ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam harcamanın 1 trilyon 911,4 milyar liraya ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %51 oranında artış gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 Temmuz 2025 valörlü, 17 Temmuz 2030 itfa tarihli olmak üzere 5 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihraç ettiğini açıkladı.

Gram altın, 4.460 TL’den alıcı bularak tarihi rekorunu kırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem konutlarının geri ödemelerinde diğer afetlerde uygulanan desteklerin geçerli olacağını, ödemelerin %50’ye varan indirimle, 2 yıl geri ödemesiz ve 18 yıl faizsiz yapılacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile Gayrimenkul Sertifikası projesinin hayata geçirileceğini duyurdu. Proje kapsamında yeni gayrimenkul sertifikaları 5 bin 325 konutu kapsayacak.

Ekonomiye yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Organize sanayi bölgelerinin genel vergi muafiyeti, banka ve sigorta muameleleri vergisini kapsamayacak şekilde daraltıldı.

Akaryakıt ve doğal gaz ithalatında ÖTV, KDV matrahına dahil edildi. OSB’lerin vergi muafiyeti daraltıldı. Cumhurbaşkanına ÖTV oranlarını belirleme ve mevcut oranları 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi verildi.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yatırım teşvik belgelerinde indirimli kurumlar vergisi uygulaması 10 yıl ve yüzde 60 ile sınırlandırıldı. Kullanılmayan katkılar enflasyonla artırılacak. Cumhurbaşkanına, bölgelere göre yatırıma katkı oranı belirleme ve diğer kazançlara da indirimli vergi uygulama yetkisi verildi. Düzenleme 16 Haziran 2025 sonrası için geçerli olacak.

AR-GE, tasarım ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin ücretlerine yönelik vergi istisnaları genişletildi. Brüt asgari ücretin 40 katını aşmayan ücretler gelir ve damga vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca, AR-GE ve destek personelinin gelir vergisinde kademeli indirim sistemi getirildi. Kamu dışı araştırma altyapılarındaki personel için de benzer vergi istisnaları uygulanacak.

Halka Arzlar

SPK, 23 Temmuz 2025 tarihli açıklamasına göre beş varlık kiralama şirketinin kira sertifikası ihracı başvurularına ve Emlak Konut GYO’nun gayrimenkul sertifikası halka arzına onay verdi. Gayrimenkul sertifikasının halka arz fiyatı, derleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7 lira 59 kuruş olarak belirlenirken, ilk etapta 5 bin konut ile halka arza başlanacağı duyuruldu.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Diplomatların verdiği bilgilere göre Avrupa Birliği ve ABD’nin %15 gümrük vergisi içeren bir anlaşma sağlama yönünde ilerledikleri belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile büyük bir anlaşmaya imza attığını duyurdu. Yapılan anlaşma kapsamında Japonya’nın ABD’ye 550 milyar dolarlık yatırım yapacağı ve elde edilecek kârın %90’ının Amerika’ya ait olacağı ifade edildi.

Trump, federal bütçede 9,1 milyar dolarlık kesinti yapılmasını içeren tasarıya onay verdi.

Donald Trump, FED’i ziyaret edeceğini açıkladı.

FED Başkanı Powell, büyük bankaların yeterli sermayeye sahip olmaları gerektiğini ve ekonomik büyümeye katkı sunmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Goldman Sachs analistleri, FED’in enflasyonun hedefin üzerine çıkmasına tolerans göstermeye karar vermesi durumunda altın fiyatlarının ons altın başına 2 bin doları aşabileceğini belirtti.

Çin Merkez Bankası (PBoC), gösterge faiz oranlarını (LPR) değiştirmediğini açıkladı. Bu kapsamda bir yıllık LPR %3,0, beş yıllık LPR ise %3,5 seviyesinde sabit tutuldu.

Bu Haftanın Gündemi

30 Temmuz Çarşamba, Türkiye’de temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri açıklanacak.

30 Temmuz Çarşamba, Euro Bölgesi’nde temmuz ayına ilişkin tüketici güveni ve tüketici enflasyon beklentisi verileri açıklanacak.

30 Temmuz Çarşamba, FED faiz kararı açıklanacak.

31 Temmuz Perşembe, Türkiye’de haziran ayına ilişkin ticaret açığı verileri açıklanacak.

31 Temmuz Perşembe, Almanya’da temmuz ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

1 Ağustos Cuma, Euro Bölgesi’nde temmuz ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

