Haftalık Finansal Bülten: 14 - 20 Temmuz 2025

Haziran Ayında Konut Satışları 107 Bini Aştı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayında Türkiye genelinde gerçekleşen konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %35,8 artış göstererek 107 bin 723'e ulaştı. Böylece konut satışları ilk altı ayda %27 oranında artış gösterdi.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, 10.225 seviyesinde açtığı haftayı 10.366 seviyesine yükselerek kapattı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında 40,22'den 40,39'a yükselerek haftayı tamamladı. Gram altın ise 4.340 TL seviyesinden 4.353 TL’ye yükselerek kapanış gösterdi.

Bitcoin, 119.162 dolar seviyesinden başlangıç yaptığı haftayı değer kaybederek 118.253 dolar seviyesinde kapattı. Ethereum ise 2.994 dolardan açılış yaptığı haftada güçlü bir yükseliş sergileyerek 3.758 dolar seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TCMB’nin açıkladığı verilere göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), haziran ayında bir önceki aya kıyasla %2,0 oranda artış gösterirken reel bazda %1,7 oranında azaldı.

TCMB, Mayıs 2025’te cari işlemler hesabının 684 milyon dolar açık verdiğini belirtti.

TCMB’nin verilerine göre Mayıs 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya kıyasla %1,2 oranında artarak 170,3 milyar dolar oldu.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, 21 Mart 2025’te aldığı kararla, tüketici kredisine ilişkin verilen hapis, takas ve mahsup gibi onay ve talimatlara dayanarak bankaların emekli maaşına doğrudan bloke koyabileceğine oy çokluğuyla karar verdi. Karar, 17 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

BDDK, bireysel kredi kartı borçlarının en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılmasına ve taksitlerin asgari ödeme tutarına eklenmesine karar verdi. Ayrıca, borcun %50’si ödenene kadar kart limitinin artırılmaması kararlaştırıldı. Kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranı %3,11 olarak belirlenirken, yapılandırma tutarının kart limitini aşması durumunda bu tutarın limit aşımı sayılmayacağı belirtildi. Ayrıca karar kapsamında, gecikmiş veya daha önce yapılandırılmış ihtiyaç kredilerinin, borçlunun 3 ay içinde başvurması halinde ilave kredi verilmeden en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilmesinin önü açıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılının haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderlerinin 1 trilyon 239,6 milyar TL, bütçe gelirlerinin 909,4 milyar TL ve bütçe açığının 330,2 milyar TL şeklinde gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca yılın ilk yarısına ilişkin merkezi yönetim bütçe giderlerinin 6 trilyon 579,1 milyar TL, bütçe gelirlerinin 5 trilyon 598,6 milyar TL ve bütçe açığının ise 980,5 milyar TL olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, üç devlet tahvili ihalesinde 90 milyar 263,4 milyon TL borçlandı.

Her yıl ocak ve temmuz aylarında TÜFE oranlarına göre revize edilen evde bakım ödemesi, Temmuz 2025 itibarıyla %15,57 oranında artırıldı. Böylece daha önce 10.125 TL olarak ödenen evde bakım desteği, 11.702 TL'ye yükseltilerek hak sahiplerinin Temmuz dönemi hesaplarına aktarıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonda düşüş beklediklerini ancak aksilik olduğu takdirde, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılabileceğini belirtti.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yılının sonuna kıyasla 18,1 milyar dolar artış gösterdi. Böylece sektörün mayıs ayına ait kredi borcu 190,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD’de haziran ayına ilişkin ÜFE, yıllık bazda %2,6 oranında artarken aylık bazda değişime uğramadı.

ABD’de haziran ayına ilişkin TÜFE, beklentileri geride bırakarak yıllık bazda %2,7 oranında artış gösterdi.

Trump’ın, ABD ile çok fazla ticaret yapmayan 150’den fazla ülkeye %10 ila %15 oranında gümrük vergisi getirmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Euro Bölgesi’nde mayıs ayında %1,9 olan yıllık TÜFE, haziran ayında %2 seviyesine ulaşırken aylık bazda %0,3 oldu.

Bu Haftanın Gündemi

21 Temmuz Pazartesi, Türkiye’de temmuz ayına ilişkin tahmini yıl sonu TÜFE verileri açıklanacak.

23 Temmuz Çarşamba, Türkiye’de temmuz ayına ilişkin tüketici güveni açıklanacak.

23 Temmuz Çarşamba, Euro Bölgesi’nde temmuz ayına ilişkin tüketici güveni açıklanacak.

24 Temmuz Perşembe, TCMB tarafından faiz kararı açıklanacak.

24 Temmuz Perşembe, Euro Bölgesi’nde temmuz ayına ilişkin faiz oranı kararı açıklanacak.

25 Temmuz Cuma, Japonya’da temmuz ayına ilişkin yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

Uyarı Notu

