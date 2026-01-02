Haftalık Finansal Bülten: 7 - 13 Temmuz 2025

Emekli Maaşlarına Yapılan Zam, TBMM’den Geçti!

En düşük emekli maaşının 16.881 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Bu adımla birlikte emekli aylıklarına ilişkin yeni artış resmileşmiş oldu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 10.137 seviyesinde açıp 10.358 seviyesine yükselerek kapattı.

Geçtiğimiz hafta dolar, Türk lirası karşısında 39,94’dan 40,17’ye yükselerek haftayı tamamladı. Öte yandan gram altın, 4.254 TL seviyesinden 4.316 TL’ye yükselerek haftalık bazda ilerleme kaydetti.

Bitcoin, 108.747 dolar ile açtığı haftayı 119.088 dolara yükselerek kapattı. Ethereum ise 2.546 dolardan açılış yaptığı haftayı 2.994 dolara yükselerek tamamladı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

En düşük emekli maaşının 16.881 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Bu adımla birlikte emekli aylıklarına ilişkin yeni artış resmileşmiş oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle KOBİ’lere yönelik 6 ay ödemesiz ve en fazla 36 ay vadeli TOBB Nefes Kredisi'ni duyurdu. Finansman kapsamında bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Başvuruların 8-9 Temmuz 2025’ten itibaren başladığı duyuruldu.

TCMB, 5 Temmuz 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni zorunlu karşılık uygulaması düzenlemeleri kapsamında bankaların TL’ye geçiş hedef oranını aşağıya çekti. Buna göre mevduat bankalarının KKM Yenileme ve TL’ye Geçiş Oranı %60’tan %40’a, katılım bankaları için ise bu oran %45’ten %25’e indirildi. Ayrıca reeskont kredileri, kredi büyümesi hesaplamasında kapsam dışı bırakılırken hedef oranların altında kalan bankalara %8 komisyon uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı; ihale öncesi satışlarla birlikte 7 ve 9 yıl vadeli tahvilde 48,3 milyar TL tutarında, 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ve 8 aylık bonoda ise 97,2 milyar TL tutarında borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, euro cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve Standard Chartered’a yetki verdiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yönelik yapılan düzenlemeler doğrultusunda Bakanlık, döner sermaye işletmeleri kurma yetkisine sahip olacak. Bu kapsamda belirlenen işletmelere toplamda 100 milyon TL sermaye ayrılacak. Söz konusu sermaye tutarı, Cumhurbaşkanı kararıyla beş kata kadar yükseltilebilecek. Ayrıca işletmelere döner sermaye tahsisi, tahsis edilen tutarların artırılması ya da azaltılmasına dair işlemler Bakanlık tarafından yürütülecek.

Haziran ayında en yüksek aylık reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde %2,82 ile devlet içi borçlanma senetlerinde (DİBS) görüldü. BIST 100 endeksi ise %1,1 kayba neden oldu.

9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına yaklaşık 1 lira 16 kuruş zam yapıldı.

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hesaplamalarına göre, Ocak-Haziran döneminde Yİ-ÜFE'nin %15,71 artmasıyla birlikte akaryakıttaki ÖTV tutarları temmuzda yeniden belirlendi. Bu düzenlemenin pompa fiyatlarına %4,2, temmuz enflasyonuna ise yaklaşık 0,14 puanlık bir etkiyle yansıması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı kararı ile kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı %15'ten %17,5'e; 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj %17,5'e; 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise %12'den %15'e çıkarıldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın haziran ayına ilişkin nakit gelirleri 856 milyar 615 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 312 milyar 581 milyon lira, faiz dışı giderleri 1 trilyon 62 milyar 544 milyon lira, faiz ödemeleri ise 250 milyar 38 milyon lira oldu. Bu kapsamda faiz dışı dengede 205 milyar 929 milyon lira, nakit dengesinde ise 455 milyar 106 milyon lira açık meydana geldi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD Başkanı Trump, Japonya ve Güney Kore’ye ilettiği mektuplarda, 1 Ağustos 2025 itibarıyla bu ülkelerden ithal edilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak %25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

FED, yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen Haziran ayı Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı. Sonuçlara göre tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, bu anket döneminde 0,2 puan düşüşle %3 oldu.

ABD’de mortgage başvuruları endeksi, 4 Temmuz 2025 ile sona eren haftada %9,4 yükseldi. Ayrıca bölgede konut satın almak için yapılan mortgage başvuru oranları ise 2023’ün başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

OPEC+ üyesi olan 8 ülke, ağustos ayında petrol üretiminde artış hedeflediklerini bildirdi. Buna göre üyeler, ağustos ayında temmuz ayına kıyasla günlük petrol üretimini 548 bin varil artırma kararı aldıklarını açıkladı.

Enflasyonla mücadele devam ederken dünyanın önemli merkez bankalarından bazıları, yılın ilk yarısında para politikasına ilişkin adımlar attı. Bu kapsamda İngiltere Merkez Bankası (BoE) 50 baz puan, Güney Kore Merkez Bankası 50 baz puan ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) 3 temel politika faizinde 100'er baz puan indirim yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise 150 baz puan indirim ile en güçlü faiz indirimine giden merkez bankalarından biri oldu.

Goldman Sachs, S&P 500 endeksinin önümüzdeki 12 ay içinde ortalama %11 oranında artış gösterebileceğini ve endeksin 6 bin 900 seviyesine yükselebileceğini öngördüğünü açıkladı.

Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %2,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Bu Haftanın Gündemi

15 Temmuz Salı, ABD’de haziran ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

16 Temmuz Çarşamba, ABD’de haziran ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

17 Temmuz Perşembe, Euro Bölgesi’nde haziran ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

18 Temmuz Cuma, Japonya’da haziran ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

18 Temmuz Cuma, Almanya’da haziran ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.