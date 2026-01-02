Haftalık Finansal Bülten: 1 - 6 Temmuz 2025

Memur ve Emekliye Zam Müjdesi!

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileri sonrasında memur ve emeklilerin zam oranları da açıklandı. Böylece en düşük memur maaşı 47 bin 522 liraya yükseldi, emekli maaşı da 16 bin 881 oldu.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, haftayı 9.972 seviyesinde açıp 10.275 seviyesine yükselerek kapattı.

Geçtiğimiz hafta dolar, Türk lirası karşısında 39,89’dan 39,86’ya gerileyerek haftayı tamamladı. Öte yandan gram altın, 4.213 TL seviyesinden 4.250 TL’ye yükselerek haftalık bazda pozitif bir performans sergiledi.

Bitcoin, 107.179 dolar ile açtığı haftayı 108.527 dolara yükselerek kapattı. Ethereum ise 2.503 dolardan açılış yaptığı haftayı, sınırlı bir geri çekilmeyle 2.540 dolar seviyesinde tamamladı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TÜİK, 2025 Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya kıyasla %1,37 oranında yükseldi. Yılbaşından bu yana kümülatif artış %16,67 olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yıllık enflasyon %35,05 seviyesinde gerçekleşti. Son 12 ayın ortalamasına bakıldığında ise artış oranı %43,23 olarak kaydedildi. Bu durumda temmuz ayında konut ve işyerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 43,23 oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun yıl sonuna kadar %20 seviyesine düşeceğine ve bu düşüş ile dengeli büyüme elde edileceğini belirtti.

TOGG, bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik yeni Haziran 2025 finansman kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında 300.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli ve 500.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Ayrıca bireysel müşteriler için 1.000.000 TL’ye kadar 48 ay vadeli %3,25 faiz oranıyla, kurumsal müşteriler için ise 1.500.000 TL’ye kadar 48 ay vadeli %3,30 faiz oranıyla finansman imkanı sağlanıyor. Kampanya hakkında diğer detaylara ulaşmak ve ödeme planını incelemek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BDDK tarafından yayımlanan güncel verilere göre bankacılık sektörü, mayıs ayında 62,3 milyar TL net kar elde etti. Geçen yılın ilk beş ayında sektörün toplam net kârı 233,6 milyar TL seviyesinde iken 2025 yılının ocak-mayıs döneminde bu tutar, 326,5 milyar TL’ye ulaştı.

2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere doğalgaza %24,6 zam yapıldı. Bu açıklamanın ardından 3 Temmuz 2025 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, BOTAŞ ile işbirliğinde bulunarak şehit yakınlarının ve gazilerin doğalgaz tüketimine %50 indirim yapıldığını belirtti.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi’ne geçiş yapıldığını duyurdu. 1 Temmuz 2025 tarihinde devreye giren sistem ile vergi inceleme süreçlerinin artık dijital ortamda yürütüleceği belirtildi. Ayrıca sistemin belge ibrazı ve tutanak işlemlerinin güvenli, hızlı ve kolay erişilebilir bir şekilde gerçekleştirileceğine dikkat çekildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İslam Kalkınma Bankası (İKB) aracılığıyla 200 milyon Euro finansman temin edildiğini açıkladı. Finansman kapsamında depremden etkilenen kentlerin iyileştirilmesi ve yeniden inşa edilmesi için 150 milyon Euro, İller Bankasının kent içi ulaşım projelerine kaynak sağlamak amacıyla ise 50 milyon Euro destek alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesinin mayıs ayında 3,5 milyar dolar azaldığını belirtti. Bu durumda toplam kur korumalı mevduat bakiyesi 18,7 milyar dolardan 15,2 milyar dolara düştü.

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2025’in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,1 oranında artış göstererek 607 bin 379 adede ulaştı.

TCMB, brüt döviz rezervlerinin 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 287 milyon dolar azalarak 154 milyar 411 milyon dolara indiğini açıkladı.

KKM bakiyeleri, 27 Haziran ile sona eren haftada 15 milyar 497 milyon lira azalarak 543 milyar 827 milyon liraya geriledi.

Benzinin litre fiyatına 2 lira 26 kuruş, motorinin litre fiyatına 2 lira 12 kuruş, LPG’nin litre fiyatına ise 97 kuruş zam yapıldığı açıklandı.

Reel efektif döviz kuru endeksi, mayıs ayında TÜFE bazında 69,97'ye düştü. Bu kapsamda 1,19 puanlık bir azalış kaydedildi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD Başkanı Trump, Vietnam ile ticaret anlaşması yaptığını açıkladı. Açıklamaya göre Vietnam, ABD’den ithal edilen ürünlere tarife getirmeyecek. Ancak Vietnam’ın ABD’ye ihraç ettiği ürünlere %20, diğer ülkelerden aktarma yoluyla gelen mallara ise %40 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Goldman Sachs, FED’in faiz indirimlerine başlama tarihini öne çekti. Buna göre bankanın aralık ayı olarak öngördüğü faiz indirimi beklentisi eylül ayı olarak güncellendi.

Morgan Stanley 2025 yılının başında Brent petrolün 60 dolara gerileyebileceğini öngördüğünü açıkladı. Öte yandan banka, 2025 - 2026 döneminde OPEC dışı ülkelerden günlük yaklaşık 1 milyon varillik güçlü bir arz artışı beklediğini ve bu artışın, aynı dönemdeki talep artışını karşılamak için yeterli olacağını vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mayıs ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre Euro Bölgesi’ndeki tüketicilerin daha önce %3,1 olan gelecek 12 aya ilişkin ortalama enflasyon beklentisi %2,8’e geriledi.

Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Hajime Takata, ABD ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanması durumunda bankanın faiz artırımlarına devam etmeye hazır olduğunu belirtti. Takata, mevcut parasal sıkılaştırma sürecindeki duraklamanın ise geçici nitelikte olduğunu ifade etti.

Bu Haftanın Gündemi

8 Temmuz Salı, ABD'de haziran ayına ilişkin TÜFE beklentisi açıklanacak.

11 Temmuz Cuma, Türkiye’de mayıs ayına ilişkin aylık perakende satışları açıklanacak.

