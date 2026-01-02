Aylık Finansal Bülten: Haziran 2025

Altın Haziran Ayında Tarihi Zirvesine Ulaştı!

Haziran ayında başlayan İran-İsrail gerilimiyle birlikte altın fiyatları tarihi zirvesini gördü. Ancak bu yükseliş kısa ömürlü oldu ve ateşkes açıklamasının ardından fiyatlar geriledi.

Haziran Ayının Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, ayın başlangıcını 9.008 seviyesinde yaptı. 30 Haziran 2025’te 9.948 seviyesine yükselen endeks, ayı zirve ile tamamladı.

Dolar, haziran ayını 39,22 seviyesinde açıp kademeli bir yükseliş göstererek 39,81 seviyesinde noktaladı.

Gram altın haziran başında 4.142 TL seviyelerinde iken 14 Haziran 2025’te 4.388 TL ile zirve yaptı. Son günlerdeki düşüşle 4.157 TL’ye gerileyerek ayı bu seviyede tamamladı.

Bitcoin, haziran ayına 104.344 dolar seviyesinden başlangıç yaptı. 22 Haziran 2025’te 98.914 dolar ile ayın en düşük seviyesini gören Bitcoin, 107.750 dolara kadar yükselerek ivme kazandı.

Ethereum, haziran ayını 2.542 dolar ile açtı. 11 Haziran 2025 tarihinde 2.869 dolar ile en yüksek seviyeyi görse de 2.516 dolara düşerek ayı noktaladı.

Türkiye’de Haziran Ayında Neler Oldu?

TCMB, politika faizini %46 seviyesinde sabit bıraktı.

Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE, bir önceki aya göre %1,53, geçen yılın aynı ayına göre de %35,41 oranında arttı. Son 12 ayın ortalamasına göre artış oranı ise %45,80 olarak hesaplandı. Bu verilere göre haziran ayında konut ve iş yeri kiralarına yapılabilecek zamda üst sınır %45,80 oldu.

Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 oldu. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,70 TL iken, bu anket döneminde 43,57 TL oldu.

TCMB’nin toplam rezervleri 6 Haziran ile sona eren haftada 155 milyar 879 milyon dolara yükseldi. 13 Haziran ile sona eren haftada ise bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 409 milyon dolar artarak 159 milyar 288 milyon dolara ulaştı.

TCMB’nin açıkladığı verilere göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %3,4 oranda artış gösterirken reel bazda %2,3 oranında azaldı. Aynı dönemde konut fiyatlarında yaşanan artış ise %32,3 olarak kaydedildi.

Yatırımlar ve vergi uygulamalarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklifle, yatırım teşvik belgelerinde vergi indirim süresi 10 yılla sınırlandırılacak, Ar-Ge personeli için vergi istisnası korunarak üst sınır brüt asgari ücretin 40 katına çıkarılacak. Yatırımlarda kurumlar vergisi %60 indirimli uygulanacak, katkı oranı %50’ye yükseltilecek. Serbest bölgelerdeki satış kazançları vergiden muaf tutulacak. Ayrıca akaryakıt ve LPG ithalatında vergi düzenlemeleri yapılacak, binek otomobillerin ÖTV matrahları güncellenecek.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu sigorta ve emeklilik şirketlerini Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında birleştirdiği dönüşüm sürecinde önemli bir adımı tamamladı. Fon, 10 Haziran 2025 itibarıyla 6,9 milyar TL tutarındaki özel sektör tahvillerinin geri ödemesini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türkiye genelinde en az 3 işçi çalıştıran işverenler, işçilere maaş ödemelerini banka üzerinden yapmak zorunda olacak. Önceden bu zorunluluk yalnızca en az 5 işçi çalıştıran işverenler için geçerliydi. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı ve 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe girmesi planlanıyor.

ACWA Power, Türkiye’de 2 milyar dolarlık yeni GES yatırımı için sona yaklaştığını açıkladı. İlk aşamada tüm ekipmanları Çin’den temin etmek istediğini aktaran şirket, yerli üretim şartında uzlaşarak Türkiye'deki firmalardan da teklif almaya başladı.

Mayıs ayına ilişkin reel getiri oranlarının açıklanmasının ardından mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,86, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,8 oranıyla yatırımcısına en fazla aylık getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

KKM hesapları, 13 Haziran ile sona eren haftada 5 milyar 194 milyon lira azalarak 566 milyar 321 milyon liraya geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ilerleyen dönemlerde bu uygulamaya son vereceklerini aktardı.

Karayolları geçiş ücretlerinin her yıl başında artırılacağı açıklandı. Ücret tarifelerinin ise içinde bulunulan yılın yeniden değerleme oranı kadar artırılmasına karar verildi.

2025 yılına ait MTV ikinci taksit ödemeleri, haziran ayında başladı. Vatandaşların 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ödeme yapabilecekleri belirtildi.

TCMB, TL’ye geçişi desteklemek amacıyla yeni adımlar attı. Bu kapsamda TL mevduat oranı düşük bankalar için hedefler artırılırken KKM’de zorunlu karşılık oranı %33’ten %40’a yükseldi, asgari faiz oranı düşürüldü. Yabancı para mevduatlarda ise TL karşılığı zorunlu karşılık oranı %4’ten %2,5’e çekildi.

TÜİK, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksinin 96,65'ten 96,71'e yükseldiğini açıkladı.

Dünyada Haziran Ayında Neler Oldu?

Haziran ayında İran-İsrail geriliminden kaynaklı petrol fiyatları, ay başındaki arz endişeleriyle yükselişe geçerken, ateşkesin devreye girmesiyle yönünü aşağı çevirdi; ancak ABD'de art arda gelen stok düşüşleri, ayın sonuna doğru fiyatların yeniden yükselmesinde etkili oldu. Altın fiyatları ise İran-İsrail savaşının başlamasıyla tarihi zirvesini gördü. Ancak bu yükseliş kısa ömürlü oldu ve ateşkesin devreye girmesiyle birlikte fiyatlar geriledi.

ECB; mevduat faiz oranını %2’ye, refinansman faizini ise %2,15’e çekti.

Euro Bölgesi’nde nisan ayında %2,2 seviyesinde olan yıllık enflasyon, mayıs ayında %1,9’a geriledi.

Societe Generale (SocGen), Ethereum ve Solana ağında dolara endeksli stablecoin (sabit coin) çıkaracağını açıkladı. Bu adımla banka, dolar destekli stablecoin (sabit coin) piyasasına giriş yapan ilk büyük Avrupa bankası olma unvanını kazanacak.

FED, 2025 yılının dördüncü faiz kararını piyasa beklentisine paralel olarak %4.25 - 4.50 aralığında sabit bıraktı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), para politikasında değişikliğe gitmeyerek politika faiz oranını %4,25 seviyesinde tuttu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), kısa vadeli politika faizini beklentilere paralel %0,5 seviyesinde bıraktı.

Çin Merkez Bankası (PBOC), kredi piyasasını desteklemek amacıyla referans niteliğindeki bir yıllık kredi faiz oranını (LPR) %3,00, beş yıllık LPR’yi ise %3,50 seviyesinde sabit bıraktı. Böylece faiz politikasında değişikliğe gidilmedi.

Euro Bölgesi, ekonomik güven endeksinin haziran ayında 94'e indiğini açıkladı.

Bu Haftanın Gündemi

1 Temmuz Salı, Euro Bölgesi’nde haziran ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE verileri açıklanacak.

2 Temmuz Çarşamba, Euro Bölgesi’nde mayıs ayına ilişkin işsizlik oranı açıklanacak.

3 Temmuz Perşembe, Türkiye’de haziran ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak.

3 Temmuz Perşembe, Avrupa Merkez Bankası tarafından para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak.

4 Temmuz Cuma, Euro Bölgesi’nde mayıs ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri açıklanacak.

